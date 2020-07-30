"Окопна війна": "Я не вірю в перемир'я, не вірю Путіну. Я довіряю тільки своїм командирам, які мене ведуть у бій", - командир взводу 74 ОРБ Таліб. ВIДЕО
Рівно 15 років тому було створено 74 окремий розвідувальний батальйон Збройних сил України. Підрозділ, який в роки війни проти російських окупантів одним з перших кинув їм виклик і мужньо воює досі.
Тому з нагоди такої урочистої дати гостем у рубриці "Окопна війна" виступив легендарний командир взводу 74 ОРБ - Таліб, передає журналіст Цензор.НЕТ Михайло Ухман.
Для тих, хто не знає, розвідники згаданого підрозділу воювали в Іловайську, захищали від російських найманців Мар'їнку. Окрема сторінка їхньої діяльності - це ДАП. Там наші хлопці до останнього стояли, обороняючи старий термінал, потім були героїчні бої за новий термінал і вихід із Донецького аеропорту.
Чимало бійців воювали в Дебальцевому, потім в Широкиному і Маріуполі. Досі українське суспільство згадує історію з кремлівським терористом Цемахом, якого бійці 74 ОРБ переводили через російські позиції. Тоді під час операції загинув один із найкращих розвідників України - Олександр Колодяжний (Кол).
Таліб воює і командує одним із найкрутіших підрозділів на фронті і він ніколи не виділяє себе, а завжди говорить, що є частиною колективу.
- Друже, твої хлопці, як і ти сам - еліта нашої армії. Відчуваєш тягар відповідальності на собі, адже планку потрібно тримати на належному рівні?
- Для того, щоб служити в цьому батальйоні, мати честь перебувати в ньому, треба відповідно бути фізично підготовленим. Адже, щоб щось вимагати від підлеглих, потрібно самому відповідати певним вимогам.
У нас все не так, як в інших лінійних підрозділах. Якщо частина бійців не задіяна на бойових завданнях, ми живемо за особливими правилами. Підйом о 08.00 ранку, готуємо їжу, прибираємо, тренуємося, щоб бути фізично витривалими, технічно підкованими. Люди у мене мають бути, як один, адже в підрозділі є таке правило для новачків: твоя фізична форма вже належить не тобі, а всьому підрозділу. Тому що від того, як ти підготовлений, залежить життя всіх бійців... Пробігти 30 кілометрів - це норма для звичайного нашого кулеметника, де за плечима у нього 16 кілограмів вантажу.
- Зараз почалося чергове "перемир'я", як ти ставишся до цього явища, яке ніколи не приносить результату?
- Негативно. Я не вірю в так зване перемир'я, не вірю Путіну, а тільки своїм командирам, які мене ведуть у бій.
Дивіться наше відео до кінця, і ви дізнаєтеся багато цікавого про наші елітні бойові підрозділи.
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Пора знати!!
Хто перекручує??
А хто брехнею викручується??
))
Ви не офіцер..
Такі не хамлять..
))
Знаю, мій підлеглий був Адміралом
Дніпровської флотилії, якої ніхто не бачив..
Це Правда, не анекдот!
Я просто "офігеював" від цьго!!
З КапЛейтенанту в Адмірали!!
При Ющері..))
є Країна..
..............
Не заключай с кацапом договор!
проверь оружие и взведи затвор!
будь начеку , готовься воевать..
на договоры не стоит уповать...
увидишь скрепного -спускай курок!
и помни исторический урок.
там где кацап- война, террор...
не заключайте с ними договор!
Таким грошей$$ не дають..
Дело Стерненко тому пример......
случай из советской психиатрии.
Дело было так. Однажды в дурдом наряд милиции привёз пожилого господина. Причиной этого послужило то, что дедушка регулярно вызывал милиционеров потому как мальчишки со двора били стекла в его квартире.
Ну и где же здесь психическое отклонение? Спросите вы. А все очень просто. Жил дедушка на 15 этаже. Но стёкла были разбиты и как только вставлялись новые, разбивались опять.
Дедушку в психиатрической больнице принялись обследывать, проводить тесты и беседы, наблюдали. И ничего. Полностью здоровый человек кроме этой обсессии (навязчивой идеи). И решили его оставить на некоторое время. Мало ли.
Однако в дальнейшем выяснилось следующее. Аккурат над дедушкой, на 16 этаже жила женщина-шизофреничка которая регулярно лежала в той самой психбольнице. У женщины наблюдался параноидный бред. Так вот, она решила, что дедушка живущий снизу посылает в квартиру лазерные лучи, которые медленно её убивают. По этой причине она периодически выходила на балкон и привязав к длинной бельевой веревке маленькую гирьку путём совершения механических колебаний (маятника) разбивала стёкла в квартире соседа снизу (нашего дедушки).
Восстановив картину произошедшего, дедушку из больницы немедленно выпустили. И врач, зафиксировавший этот случай сделал гениальный вывод. Звучит он так:
«если сверху нас ********, нам всем приходиться жить в дурдоме...».
Зеленский пройдёт - будут новые люди. А армии готовится надо.