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"Окопна війна": "Я не вірю в перемир'я, не вірю Путіну. Я довіряю тільки своїм командирам, які мене ведуть у бій", - командир взводу 74 ОРБ Таліб. ВIДЕО

Рівно 15 років тому було створено 74 окремий розвідувальний батальйон Збройних сил України. Підрозділ, який в роки війни проти російських окупантів одним з перших кинув їм виклик і мужньо воює досі.

Тому з нагоди такої урочистої дати гостем у рубриці "Окопна війна" виступив легендарний командир взводу 74 ОРБ - Таліб, передає журналіст Цензор.НЕТ Михайло Ухман.

Для тих, хто не знає, розвідники згаданого підрозділу воювали в Іловайську, захищали від російських найманців Мар'їнку. Окрема сторінка їхньої діяльності - це ДАП. Там наші хлопці до останнього стояли, обороняючи старий термінал, потім були героїчні бої за новий термінал і вихід із Донецького аеропорту.

Чимало бійців воювали в Дебальцевому, потім в Широкиному і Маріуполі. Досі українське суспільство згадує історію з кремлівським терористом Цемахом, якого бійці 74 ОРБ переводили через російські позиції. Тоді під час операції загинув один із найкращих розвідників України - Олександр Колодяжний (Кол).

Таліб воює і командує одним із найкрутіших підрозділів на фронті і він ніколи не виділяє себе, а завжди говорить, що є частиною колективу.

- Друже, твої хлопці, як і ти сам - еліта нашої армії. Відчуваєш тягар відповідальності на собі, адже планку потрібно тримати на належному рівні?

- Для того, щоб служити в цьому батальйоні, мати честь перебувати в ньому, треба відповідно бути фізично підготовленим. Адже, щоб щось вимагати від підлеглих, потрібно самому відповідати певним вимогам.

У нас все не так, як в інших лінійних підрозділах. Якщо частина бійців не задіяна на бойових завданнях, ми живемо за особливими правилами. Підйом о 08.00 ранку, готуємо їжу, прибираємо, тренуємося, щоб бути фізично витривалими, технічно підкованими. Люди у мене мають бути, як один, адже в підрозділі є таке правило для новачків: твоя фізична форма вже належить не тобі, а всьому підрозділу. Тому що від того, як ти підготовлений, залежить життя всіх бійців... Пробігти 30 кілометрів - це норма для звичайного нашого кулеметника, де за плечима у нього 16 кілограмів вантажу.

- Зараз почалося чергове "перемир'я", як ти ставишся до цього явища, яке ніколи не приносить результату?

- Негативно. Я не вірю в так зване перемир'я, не вірю Путіну, а тільки своїм командирам, які мене ведуть у бій.

Дивіться наше відео до кінця, і ви дізнаєтеся багато цікавого про наші елітні бойові підрозділи.

Дивіться також: "Окопна війна":"Ми маємо допомагати нашим захисникам у боротьбі проти московських окупантів!" , - волонтерка, екснардепка Оксана Корчинська. ВIДЕО

Автор: 

путін володимир (24120) Донбас (22357) перемир’я (994) Ухман Михайло (237)


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Топ коментарі
+29
"Окопная война": "Я не верю в перемирие, не верю Путину. Я доверяю только своим командирам, которые меня ведут в бой", - командир взвода 74 ОРБ Талиб - Цензор.НЕТ 9462
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30.07.2020 17:56 Відповісти
+28
"Окопная война": "Я не верю в перемирие, не верю Путину. Я доверяю только своим командирам, которые меня ведут в бой", - командир взвода 74 ОРБ Талиб - Цензор.НЕТ 8876
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30.07.2020 18:04 Відповісти
+23
"Окопная война": "Я не верю в перемирие, не верю Путину. Я доверяю только своим командирам, которые меня ведут в бой", - командир взвода 74 ОРБ Талиб - Цензор.НЕТ 3448
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30.07.2020 18:13 Відповісти
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Спасибо. Верить путину могут только зеленые клоуны.
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30.07.2020 17:54 Відповісти
Перемирие по Зеленскому

"Окопная война": "Я не верю в перемирие, не верю Путину. Я доверяю только своим командирам, которые меня ведут в бой", - командир взвода 74 ОРБ Талиб - Цензор.НЕТ 2626
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30.07.2020 18:03 Відповісти
Самтакой. Фокус, якого ви лайкнули вашу думку не підтримує.
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30.07.2020 18:16 Відповісти
Это вас расстроило ?
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30.07.2020 18:21 Відповісти
Те, що ви лайкаєте сепарів?
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30.07.2020 18:24 Відповісти
Сам ты сепар.
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30.07.2020 18:42 Відповісти
Он як! Тоді можу сказати, що перший ваш коментар правильний, але не щирий.
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30.07.2020 19:06 Відповісти
Ви були у мене в друзях. Прощавайте, недруг.
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30.07.2020 19:07 Відповісти
Но выбирал ты в 2019 Зеленского. Правда !!!
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30.07.2020 18:24 Відповісти
Я не вірю путіну... А де віра своєму Зе президенту?
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30.07.2020 17:55 Відповісти
Присяга дається Народу України а не
************!!
Пора знати!!
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30.07.2020 18:00 Відповісти
Ви дали присягу США?
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30.07.2020 18:02 Відповісти
Так, присягу США дають.
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30.07.2020 18:21 Відповісти
Я особисто його запитував, бо він перекрутив моє запитання.
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30.07.2020 18:23 Відповісти
Я дав лайк, який =YES!!
Хто перекручує??
А хто брехнею викручується??
))
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30.07.2020 19:31 Відповісти
Ви, коли почали мені пояснювати про присягу народу України, яку я дав у 1991 як офіцер. Ви же в час були в росії? Тобто ви просто непорядна людина і російський троль під проксі.
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30.07.2020 19:58 Відповісти
В полоні..
Ви не офіцер..
Такі не хамлять..
))
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30.07.2020 20:02 Відповісти
Ойц!! Козакам ,хто вступив, за гроші , давали звання..
Знаю, мій підлеглий був Адміралом
Дніпровської флотилії, якої ніхто не бачив..
Це Правда, не анекдот!
Я просто "офігеював" від цьго!!
З КапЛейтенанту в Адмірали!!
При Ющері..))
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30.07.2020 20:17 Відповісти
Якщо чесно - я офіцер з 1975..))
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30.07.2020 20:51 Відповісти
Де я говорив про присягу?
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30.07.2020 18:03 Відповісти
"Окопная война": "Я не верю в перемирие, не верю Путину. Я доверяю только своим командирам, которые меня ведут в бой", - командир взвода 74 ОРБ Талиб - Цензор.НЕТ 8876
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30.07.2020 18:04 Відповісти
"Окопная война": "Я не верю в перемирие, не верю Путину. Я доверяю только своим командирам, которые меня ведут в бой", - командир взвода 74 ОРБ Талиб - Цензор.НЕТ 3448
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30.07.2020 18:13 Відповісти
Да оно на вчерашнем видео разве что не бронетрусах было. Трусливое ЧМО, которое даже на аудиенцию к Папе Римскому пришло в бронике.
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30.07.2020 18:20 Відповісти
Этому ЗЕ- мля- нину ? Ему поверить -- себя не уважать.
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30.07.2020 18:04 Відповісти
А я запитав чому в статті нема віри головнокомандувачу. І до речі ви лайкнули зебіла, який перекрутив мій коментар.
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30.07.2020 18:09 Відповісти
А у тебя есть версии, почему нет веры главнокомандующему ?
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30.07.2020 18:46 Відповісти
У мене є сесії, але спочатку я хочу свою відповідь.
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30.07.2020 19:04 Відповісти
Версії...
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30.07.2020 19:05 Відповісти
Та і ніякому не було..))
є Країна..
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30.07.2020 19:32 Відповісти
"Окопная война": "Я не верю в перемирие, не верю Путину. Я доверяю только своим командирам, которые меня ведут в бой", - командир взвода 74 ОРБ Талиб - Цензор.НЕТ 9462
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30.07.2020 17:56 Відповісти
Побольше бы нам таких патриотов!! Слава Украине!!!!
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30.07.2020 17:56 Відповісти
Памятка народам мира!
..............
Не заключай с кацапом договор!
проверь оружие и взведи затвор!
будь начеку , готовься воевать..
на договоры не стоит уповать...
увидишь скрепного -спускай курок!
и помни исторический урок.
там где кацап- война, террор...
не заключайте с ними договор!
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30.07.2020 17:58 Відповісти
Хіба ви зі США за лючпли договір з росією? Пора вже знати, що ви ніхто і звати вас фокус.
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30.07.2020 18:05 Відповісти
Хамство на Мої податки..
Таким грошей$$ не дають..
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30.07.2020 18:08 Відповісти
Хамство і брехня були вище від вас.
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30.07.2020 18:10 Відповісти
"Окопная война": "Я не верю в перемирие, не верю Путину. Я доверяю только своим командирам, которые меня ведут в бой", - командир взвода 74 ОРБ Талиб - Цензор.НЕТ 2451
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30.07.2020 18:01 Відповісти
Хоть бы Венедиктова не увидела это видео, а то начнёт фабриковать дела за превышение мер необходимой обороны.
Дело Стерненко тому пример......
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30.07.2020 18:03 Відповісти
Скоро и командирам перестанут верить . Будут просто мочить вату .
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30.07.2020 18:05 Відповісти
Комментарий из Фейсбука Лероса:

случай из советской психиатрии.
Дело было так. Однажды в дурдом наряд милиции привёз пожилого господина. Причиной этого послужило то, что дедушка регулярно вызывал милиционеров потому как мальчишки со двора били стекла в его квартире.
Ну и где же здесь психическое отклонение? Спросите вы. А все очень просто. Жил дедушка на 15 этаже. Но стёкла были разбиты и как только вставлялись новые, разбивались опять.
Дедушку в психиатрической больнице принялись обследывать, проводить тесты и беседы, наблюдали. И ничего. Полностью здоровый человек кроме этой обсессии (навязчивой идеи). И решили его оставить на некоторое время. Мало ли.
Однако в дальнейшем выяснилось следующее. Аккурат над дедушкой, на 16 этаже жила женщина-шизофреничка которая регулярно лежала в той самой психбольнице. У женщины наблюдался параноидный бред. Так вот, она решила, что дедушка живущий снизу посылает в квартиру лазерные лучи, которые медленно её убивают. По этой причине она периодически выходила на балкон и привязав к длинной бельевой веревке маленькую гирьку путём совершения механических колебаний (маятника) разбивала стёкла в квартире соседа снизу (нашего дедушки).
Восстановив картину произошедшего, дедушку из больницы немедленно выпустили. И врач, зафиксировавший этот случай сделал гениальный вывод. Звучит он так:
«если сверху нас ********, нам всем приходиться жить в дурдоме...».
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30.07.2020 18:10 Відповісти
"Окопная война": "Я не верю в перемирие, не верю Путину. Я доверяю только своим командирам, которые меня ведут в бой", - командир взвода 74 ОРБ Талиб - Цензор.НЕТ 4658
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30.07.2020 18:11 Відповісти
Храни, Господи, наших воинов - героев...Мирно живущие украинцы, но . всё равно, уставшие от войны, в неоплатном , пожизненном долгу перед нашими воинами - защитниками, нашими героическими медиками и волонтёрами.... Верю, что светлые, патриотичные, самоотверженные личности возьмут верх над тёмными, скудоумными, трусливыми и продажными ватниками, обитающими по обе стороны линии фронта и путинской нечистью....
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30.07.2020 18:16 Відповісти
Украине нужен не мир, а нужно уничтожить Россию. Для этого должна идти война, чтобы санкции усиливались и РФ огромная слабла и рухнула, как колос на глиняных ногах.
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30.07.2020 18:46 Відповісти
Тяжело когда ты во время войны не веришь, ни президенту, ( ни нынешнему и никому из предыдущих начиная с первого), ни главнокомандующему,ни парламенту ( Раде), ни премьеру, ни кабмину, ни политикам, ни элите ( как таковой ее у нас и нет) и вообще государственной структуре.. Как в таких случаях защищать Родину. Непростой вопрос. Только вопреки всему и несмотря ни на что.. Но вот победить в таких условиях не реально.
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30.07.2020 20:21 Відповісти
Сказочник, ну и как победить в чистом поле, безоружному, стараниями отцов - командиров и обкурившегося айкосами гавнокомандующего?
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30.07.2020 20:36 Відповісти
А я о чем - сам такой.
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30.07.2020 20:54 Відповісти
Вообще то отвечал https://censor.net/user/432067
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30.07.2020 21:59 Відповісти
Здоровья вам, хлопцы, и пусть все пули обходят вас стороной.
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30.07.2020 20:40 Відповісти
Если его командиры Хомчик, руснак и прочая зэ-лупонь, никуда кроме поражения и потерь они этого бойца не приведут
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30.07.2020 21:32 Відповісти
"Окопная война": "Я не верю в перемирие, не верю Путину. Я доверяю только своим командирам, которые меня ведут в бой", - командир взвода 74 ОРБ Талиб - Цензор.НЕТ 5756
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30.07.2020 23:25 Відповісти
Героям Слава!! Слава Украине !!!

Зеленский пройдёт - будут новые люди. А армии готовится надо.
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31.07.2020 01:31 Відповісти
 
 