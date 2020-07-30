"Окопна війна": "Я не вірю в перемир'я, не вірю Путіну. Я довіряю тільки своїм командирам, які мене ведуть у бій", - командир взводу 74 ОРБ Таліб. ВIДЕО

Рівно 15 років тому було створено 74 окремий розвідувальний батальйон Збройних сил України. Підрозділ, який в роки війни проти російських окупантів одним з перших кинув їм виклик і мужньо воює досі.

Тому з нагоди такої урочистої дати гостем у рубриці "Окопна війна" виступив легендарний командир взводу 74 ОРБ - Таліб, передає журналіст Цензор.НЕТ Михайло Ухман.

Для тих, хто не знає, розвідники згаданого підрозділу воювали в Іловайську, захищали від російських найманців Мар'їнку. Окрема сторінка їхньої діяльності - це ДАП. Там наші хлопці до останнього стояли, обороняючи старий термінал, потім були героїчні бої за новий термінал і вихід із Донецького аеропорту.

Чимало бійців воювали в Дебальцевому, потім в Широкиному і Маріуполі. Досі українське суспільство згадує історію з кремлівським терористом Цемахом, якого бійці 74 ОРБ переводили через російські позиції. Тоді під час операції загинув один із найкращих розвідників України - Олександр Колодяжний (Кол).

Таліб воює і командує одним із найкрутіших підрозділів на фронті і він ніколи не виділяє себе, а завжди говорить, що є частиною колективу.

- Друже, твої хлопці, як і ти сам - еліта нашої армії. Відчуваєш тягар відповідальності на собі, адже планку потрібно тримати на належному рівні?

- Для того, щоб служити в цьому батальйоні, мати честь перебувати в ньому, треба відповідно бути фізично підготовленим. Адже, щоб щось вимагати від підлеглих, потрібно самому відповідати певним вимогам.

У нас все не так, як в інших лінійних підрозділах. Якщо частина бійців не задіяна на бойових завданнях, ми живемо за особливими правилами. Підйом о 08.00 ранку, готуємо їжу, прибираємо, тренуємося, щоб бути фізично витривалими, технічно підкованими. Люди у мене мають бути, як один, адже в підрозділі є таке правило для новачків: твоя фізична форма вже належить не тобі, а всьому підрозділу. Тому що від того, як ти підготовлений, залежить життя всіх бійців... Пробігти 30 кілометрів - це норма для звичайного нашого кулеметника, де за плечима у нього 16 кілограмів вантажу.

- Зараз почалося чергове "перемир'я", як ти ставишся до цього явища, яке ніколи не приносить результату?

- Негативно. Я не вірю в так зване перемир'я, не вірю Путіну, а тільки своїм командирам, які мене ведуть у бій.

Дивіться наше відео до кінця, і ви дізнаєтеся багато цікавого про наші елітні бойові підрозділи.

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