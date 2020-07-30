Представники чотирьох партій створили платформу для об'єднання демократичних сил на місцевих виборах у Києві, - Олексій Гриценко. ВIДЕО
Представники київських організацій політичних партій "Сила людей", "Демократичний альянс", "Громадський Рух "Хвиля" та "Громадянська позиція" об'єдналися для участі у виборах до міської ради Києва та мера столиці.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в Фейсбук Олексія Гриценка.
Представники 4 партій, які об'єдналися, переконані, що:
- за останні 15 років громада Києва втратила справжнє самоврядування і здебільшого керується через офіс президента;
- 15 років у Києві діє організоване злочинне угруповання на базі великих забудовників та державних чиновників центральної влади, мета якого - привласнення коштів та майна киян;
- Київ на межі транспортного та комунального колапсу, в першу чергу через неефективний менеджмент попередніх мерів та ручне керування з офісу президента;
- як результат попередніх трьох пунктів місто щотижня втрачає історичні пам’ятки, зелені зони, соціальні зони. Усе будівництво у Києві підпорядковане створенню квадратних метрів житла чи розважальних зон.
- не дивлячись на 21 століття інфраструктурні комунікації Києва так і залишились на рівні 20-того століття;
- Київ, який був раніше номер один зеленим містом Європи, зараз став зоною екологічного лиха;
- 15 років показали, що правоохоронна система не здатна адекватно виявляти та карати злочини, а в непоодиноких випадках вона ще й сама є зацікавленою стороною у нищенні Києва.
"Головне, що нас об’єднує - це єдина візія, яка наболіла для київської громади: Київ треба рятувати", - написав Гриценко. Політик наголошує, що за об'єднанням 4 партій не стоять олігархи.
"В жовтні 2020 року буде чергова можливість почати активні зміни і нам потрібна допомога кожного. Долучайтесь до нашої командної боротьби. Нам потрібна допомога в різних галузях: створенні ефективних рішень для Києва; поширенні інформації про нашу команду; участі в акціях прямої дії, зборі фінансових ресурсів. А головне - нам потрібні ті, хто готові йти до Київради боротися за киян, а не інтереси забудовників", - сказано у зверненні до киян.
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А какие группы антибиотиков и сколько их есть - сможешь ответить???
Вот и соси ***** своего кремлевского фюрера!
Поки жодного не видно з дифірамбами до попередників..
😁
😂
Как правило, на сколько непроходняк не умножай, как не возводи в степень, непроходняком он был, непроходняком и останется.
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"Гражданская позиция"- папа ататоль.
"Демократический альянс"- Светлана Залищук. (Штатный советник https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D1%80-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B премьер-министра https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%BA,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Алексея Гончарука )
"Сила людей"- Дмитрий Гнап (снялся с выборовhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BD%D0%B0%D0%BF,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-7 [7] в пользу https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Анатолия Гриценко https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BD%D0%B0%D0%BF,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-8 [8] .)
Гражданское движение "Хвыля" во главе с Виктором Чумаком и партия "Гражданская позиция" объединились в одну команду, поддержала на президентских выборах лидера "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко.