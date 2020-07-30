Представники чотирьох партій створили платформу для об'єднання демократичних сил на місцевих виборах у Києві, - Олексій Гриценко. ВIДЕО

Представники київських організацій політичних партій "Сила людей", "Демократичний альянс", "Громадський Рух "Хвиля" та "Громадянська позиція" об'єдналися для участі у виборах до міської ради Києва та мера столиці.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в Фейсбук Олексія Гриценка.

Представники 4 партій, які об'єдналися, переконані, що:

за останні 15 років громада Києва втратила справжнє самоврядування і здебільшого керується через офіс президента;

15 років у Києві діє організоване злочинне угруповання на базі великих забудовників та державних чиновників центральної влади, мета якого - привласнення коштів та майна киян;

Київ на межі транспортного та комунального колапсу, в першу чергу через неефективний менеджмент попередніх мерів та ручне керування з офісу президента;

як результат попередніх трьох пунктів місто щотижня втрачає історичні пам’ятки, зелені зони, соціальні зони. Усе будівництво у Києві підпорядковане створенню квадратних метрів житла чи розважальних зон.

не дивлячись на 21 століття інфраструктурні комунікації Києва так і залишились на рівні 20-того століття;

Київ, який був раніше номер один зеленим містом Європи, зараз став зоною екологічного лиха;

15 років показали, що правоохоронна система не здатна адекватно виявляти та карати злочини, а в непоодиноких випадках вона ще й сама є зацікавленою стороною у нищенні Києва.

"Головне, що нас об’єднує - це єдина візія, яка наболіла для київської громади: Київ треба рятувати", - написав Гриценко. Політик наголошує, що за об'єднанням 4 партій не стоять олігархи.

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"В жовтні 2020 року буде чергова можливість почати активні зміни і нам потрібна допомога кожного. Долучайтесь до нашої командної боротьби. Нам потрібна допомога в різних галузях: створенні ефективних рішень для Києва; поширенні інформації про нашу команду; участі в акціях прямої дії, зборі фінансових ресурсів. А головне - нам потрібні ті, хто готові йти до Київради боротися за киян, а не інтереси забудовників", - сказано у зверненні до киян.