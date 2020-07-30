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Представники чотирьох партій створили платформу для об'єднання демократичних сил на місцевих виборах у Києві, - Олексій Гриценко. ВIДЕО

Представники київських організацій політичних партій "Сила людей", "Демократичний альянс", "Громадський Рух "Хвиля" та "Громадянська позиція" об'єдналися для участі у виборах до міської ради Києва та мера столиці.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в Фейсбук Олексія Гриценка.

Представники 4 партій, які об'єдналися, переконані, що:

  • за останні 15 років громада Києва втратила справжнє самоврядування і здебільшого керується через офіс президента;
  • 15 років у Києві діє організоване злочинне угруповання на базі великих забудовників та державних чиновників центральної влади, мета якого - привласнення коштів та майна киян;
  • Київ на межі транспортного та комунального колапсу, в першу чергу через неефективний менеджмент попередніх мерів та ручне керування з офісу президента;
  • як результат попередніх трьох пунктів місто щотижня втрачає історичні пам’ятки, зелені зони, соціальні зони. Усе будівництво у Києві підпорядковане створенню квадратних метрів житла чи розважальних зон.
  • не дивлячись на 21 століття інфраструктурні комунікації Києва так і залишились на рівні 20-того століття;
  • Київ, який був раніше номер один зеленим містом Європи, зараз став зоною екологічного лиха;
  • 15 років показали, що правоохоронна система не здатна адекватно виявляти та карати злочини, а в непоодиноких випадках вона ще й сама є зацікавленою стороною у нищенні Києва.

"Головне, що нас об’єднує - це єдина візія, яка наболіла для київської громади: Київ треба рятувати", - написав Гриценко. Політик наголошує, що за об'єднанням 4 партій не стоять олігархи.

Читайте також: Явка на місцевих виборах буде меншою, ніж на президентських, приблизно 55-65%, - Разумков

"В жовтні 2020 року буде чергова можливість почати активні зміни і нам потрібна допомога кожного. Долучайтесь до нашої командної боротьби. Нам потрібна допомога в різних галузях: створенні ефективних рішень для Києва; поширенні інформації про нашу команду; участі в акціях прямої дії, зборі фінансових ресурсів. А головне - нам потрібні ті, хто готові йти до Київради боротися за киян, а не інтереси забудовників", - сказано у зверненні до киян.

Автор: 

вибори (6721) Київ (19649) Київрада (802) місцеві вибори (1366) Гриценко Олексій (34)


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Топ коментарі
+15
і дружно почнуть валити рейтинг єс, кантора то зря не башляє
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30.07.2020 18:27 Відповісти
+12
Менше пафосу. Просто зериги знову дістали сто раз проданих-перепроданих гриценок, щоб відкусити пару процентів у опозиції.
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30.07.2020 18:52 Відповісти
+9
Полковник Онотоль з товаришами вирішив заробити на хліб з маслом.
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30.07.2020 18:32 Відповісти
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Вот никогда не поверю , что это борьба только за зарплату .
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30.07.2020 18:24 Відповісти
Та за яку там зарплатню? Чорний нал. І не у гривні. З розрахунком за кожну набрану десяту відсотка. Бо вони будуть відірвані від УДАРА та ЄС.
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30.07.2020 18:43 Відповісти
Нарешті почали об'єднуватись демокати та патріоти щоб виставити єдиного кадидата на мера Києва! Це шлях до перемоги! Потрібно об'єднуватись по всій Україні і висувати спільних кандидатів у всіх населених пунктах і в місцеві ради!
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30.07.2020 18:45 Відповісти
Відправте й мені того плану, що ви курили... "Хоть пасмійооомсяааа"
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30.07.2020 18:48 Відповісти
На тебя не подействует - у тебя соевая плесень в мозгах.
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30.07.2020 18:53 Відповісти
Пліснява - антибіотик. Якщо не зелена, звісно... Чи ***** ******* цього не зна???
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30.07.2020 18:56 Відповісти
И что с того ***** *******? Убогий дебил решил интеллектом блеснуть?
А какие группы антибиотиков и сколько их есть - сможешь ответить???
Вот и соси ***** своего кремлевского фюрера!
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30.07.2020 21:29 Відповісти
***** ******* проконсультировался у старшего?
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30.07.2020 21:31 Відповісти
Усралось чмо! Тогда пнх...
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30.07.2020 22:06 Відповісти
Менше пафосу. Просто зериги знову дістали сто раз проданих-перепроданих гриценок, щоб відкусити пару процентів у опозиції.
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30.07.2020 18:52 Відповісти
Ще не родився той олігарх який зможе купити Гриценка, що старшого що молодшого!
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30.07.2020 19:05 Відповісти
У Бєні?
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30.07.2020 19:09 Відповісти
Беня хотів запропонувати Анатолію Гриценко кредит на якісь вибори Президента, був посланий однозначно і безальтернативно, потім Беня образив сі.
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30.07.2020 19:11 Відповісти
Продажным рошеновским тролям этого не понять - они родную маму за рошеновский торт продают!
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30.07.2020 21:30 Відповісти
це той Гриценко, що допомагав втікти під час майдану з Києва "кримському беркуту" (по факту переодягненим у нашу міліціянтську форму бійцям вагнєра)?
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30.07.2020 23:58 Відповісти
Гриценко супроводжував міліцейський підрозділ (Беркут) з Криму, до місця постійної дислокації, щоб їх не били по дорозі. Тому що Гриценко був одним з лідерів Майдану, хоч на сцену і його і не пускали! А сцені Майдану було абсолютно байдуже що буде після втечі януковича, тому що яценюк, турчнов, тимошенко, кличко - люди абсолютно безвідповідальні, що і показали подальші події!
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31.07.2020 12:50 Відповісти
Это традиционные маневры маргиналов перед очередной битвой за мосто возле Корыта.
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30.07.2020 19:51 Відповісти
і дружно почнуть валити рейтинг єс, кантора то зря не башляє
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30.07.2020 18:27 Відповісти
Кругом врагі (с)
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30.07.2020 18:30 Відповісти
Нафіга канторі валить свій успішний проект ПЕС та ОПЗЖ, бджоли проти меду?
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30.07.2020 18:33 Відповісти
ОПЗЖ - это который помогал зебилам ставить главного прокурора, главу НБУ?
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30.07.2020 19:33 Відповісти
Хто ці люди і що це за партії?
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30.07.2020 18:27 Відповісти
Никто .
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30.07.2020 18:28 Відповісти
Полковник Онотоль з товаришами вирішив заробити на хліб з маслом.
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30.07.2020 18:32 Відповісти
Та тут ще якийсь Олексій Гриценко (якщо не помилка редакції)...
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30.07.2020 18:34 Відповісти
Скоріше за все це син полковника.
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30.07.2020 18:41 Відповісти
"Гражданская позиция". А який Гриць - байдуже, аби "на конику вертівся"....
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30.07.2020 18:59 Відповісти
Ты их не знаешь - они на "рошене" не работают.
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30.07.2020 18:54 Відповісти
опять дьорнулі за палкофніка...
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30.07.2020 18:28 Відповісти
Эти гниды против Кличко будут агитировать. Т.е. за косорылую сосну корабельную.
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30.07.2020 18:35 Відповісти
маргінали нехай об'єднуються.
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30.07.2020 18:36 Відповісти
"могучая кучка" вступает в бой технический финт ушами, чтобы отобрать у ЄС голоса, наверное кум ху@ла Медвечук+"слуги" за свою Верещучиху пробашляли...
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30.07.2020 18:37 Відповісти
скоріше вони відбиратимуть в уродів.
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30.07.2020 18:40 Відповісти
В уродів будуть відривати ЗаЖОПінці й вілулаківці. А ці - саме у Кличка або Гончаренка
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30.07.2020 18:47 Відповісти
не будуть. Я не вважаю, що сотня-друга голосів на сто тисяч виборців середньо-статистичного міста зіграють якусь вирішальну роль. І те: 90% цих голосів відійдуть від слуг уродів, бо ці голоси в будь-якому випадку будуть з месагою "за нові обличчя".
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30.07.2020 18:59 Відповісти
Подивіться результати першого туру Президентських (19), просумуйте результат Бойка й Вілкулаки й порівняйте з результатом Порошенка.
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30.07.2020 19:01 Відповісти
Я розумію, про що мова. Тільки потрібно уточнити: Ахметов нині - це вже навіть не ПР; він грає в окрему гру; його васали, які зайшли в ВР по мажоритарці - не підігрують зажопам; більше того, з з метвечуком рижа мразь - конукренти ніні; тому Бойко і Вілкул ніколи вже не об'єднаються.
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30.07.2020 19:16 Відповісти
Я не про ЗаЖОП і Український вибір (*****) персонально. Я про ситуацію взагалі - хто вийде у другий тур? Тут і сотня-друга голосів може стати вирішальною.
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30.07.2020 19:30 Відповісти
Таки київляни заадоволені..
Поки жодного не видно з дифірамбами до попередників..
😁
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30.07.2020 18:40 Відповісти
Хто такі "київляни"? Москалику, якщо українською не розмовляешь - то пиши уже по-своему, но хоть без ошибок!
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30.07.2020 18:56 Відповісти
"без помилок"...пацакчику..
😂
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30.07.2020 19:00 Відповісти
Объединение непроходняка?
Как правило, на сколько непроходняк не умножай, как не возводи в степень, непроходняком он был, непроходняком и останется.
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30.07.2020 18:41 Відповісти
В политическом плане они возможно близки к обочине (маргиналам), но именно потому что их не поддреживает 76 пересичного быдла. Поэтому, да, нормальные и назависимые от олиграхов партии так мало набирают. Голос яркий пример..А если Кива покажет сраку с экрана ТВ то даже знакомые и приятеля не маргинала АН МУр глядишь и проголосуют)
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30.07.2020 18:41 Відповісти
Ага, голос никак не связян с пинчуком... Ну никак...
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30.07.2020 19:52 Відповісти
Если пришлете хоть одну достойную ссылку на эту тему готов выслать вам сто гривен на карточку. Только подчеркиваю достойную а не на латентно кацапские СМИ типа укрправды.
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30.07.2020 20:03 Відповісти
нуль цілих хрін десятих помножте на чотири. скільки буде? правильно. 0.4%. Ім"я вам фуфел.. Єдина опозиційна сила проти цієї зеленої плісяви це ЄС. все решта фуфел на підтанцовці і зеленої плісняви.
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30.07.2020 18:43 Відповісти
та якось пох... пралєтарії фсех стран-абєдіняйтесь,*****
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30.07.2020 18:53 Відповісти
помирающие аутсайдеры, которые уже ни на что не надеяться.
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30.07.2020 19:00 Відповісти
Анатолий Степанович Гриценко (Гриценко Анатолій Степанович)

https://www.google.com/search?sa=X&rlz=1C1CHBD_ruUA832UA832&biw=1229&bih=603&sxsrf=ALeKk02vKWkPgwUgWJMWTuyJJm5H5H9XEw:1596123827910&q=%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,+%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87+%D1%81%D1%83%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3SCvOMSzRkshOttIvSM0vyEkFUkXF-XlWxQX5pcWpi1jdLmy-2HBhx8W2C1sv7L2w68I-HYULG4CsDRebLuy7sPvCjgs7FS42AjlbL-wHS-y7sAmovB0k2Hxh_8UGILn5wgYABN3VgHAAAAA&ved=2ahUKEwjlq57OqPXqAhXPs4sKHcuABsIQ6BMoADAYegQIERAC Супруга : https://www.google.com/search?sa=X&rlz=1C1CHBD_ruUA832UA832&biw=1229&bih=603&sxsrf=ALeKk02vKWkPgwUgWJMWTuyJJm5H5H9XEw:1596123827910&q=%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D1%8F+%D0%9C%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3SCvOMSxR4gIxy6uMC7NytSSyk630C1LzC3JSgVRRcX6eVXFBfmlx6iJWyQvrLuy-sONiv8KFORf2XWy82HRh34VNFzZc7N_ByggAV2u7D1IAAAA&ved=2ahUKEwjlq57OqPXqAhXPs4sKHcuABsIQmxMoATAYegQIERAD Юлия Мостовая (в браке с 2003 г.)

https://www.google.com/search?sa=X&rlz=1C1CHBD_ruUA832UA832&biw=1229&bih=603&sxsrf=ALeKk02vKWkPgwUgWJMWTuyJJm5H5H9XEw:1596123827910&q=%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,+%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3SCvOMSzRkspOttIvSM0vyEkFUkXF-***********************************************************-8KOCzsVLjYCOVsv7AdL7LuwCai8XeHClgtbgcI7AGbCPhpsAAAA&ved=2ahUKEwjlq57OqPXqAhXPs4sKHcuABsIQ6BMoADAZegQIEBAC Дети : https://www.google.com/search?sa=X&rlz=1C1CHBD_ruUA832UA832&biw=1229&bih=603&sxsrf=ALeKk02vKWkPgwUgWJMWTuyJJm5H5H9XEw:1596123827910&q=%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87+%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE+%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9+%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3SCvOMSxR4tVP1zc0TDJLKS_PK8nSkspOttIvSM0vyEkFUkXF-XlWyRmZOSlFqXmLWMMubLiw98KGi00X9l3YfWHHhZ0KFxuBnK0X9oMl9l3YdGHHxXaFC5svNgAZbUCJvRd2XdinAJTdDeTsutgIJHdiyO9gZQQANdeDmpQAAAA&ved=2ahUKEwjlq57OqPXqAhXPs4sKHcuABsIQmxMoATAZegQIEBAD Алексей Гриценко , https://www.google.com/search?sa=X&rlz=1C1CHBD_ruUA832UA832&biw=1229&bih=603&sxsrf=ALeKk02vKWkPgwUgWJMWTuyJJm5H5H9XEw:1596123827910&q=%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87+%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE+%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0+%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3SCvOMSxR4tVP1zc0TDdJrswuMS3TkspOttIvSM0vyEkFUkXF-XlWyRmZOSlFqXmLWIMubLiw98KGi00X9l3YfWHHhZ0KFxuBnK0X9oMl9l3YdGHHxXaFC5svNgAZbUCJvRd2XdincLEVLA_UiiG3g5URAFlkezOQAAAA&ved=2ahUKEwjlq57OqPXqAhXPs4sKHcuABsIQmxMoAjAZegQIEBAE Ханна Гриценко , https://www.google.com/search?sa=X&rlz=1C1CHBD_ruUA832UA832&biw=1229&bih=603&sxsrf=ALeKk02vKWkPgwUgWJMWTuyJJm5H5H9XEw:1596123827910&q=%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87+%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE+%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0+%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3SCvOMSxR4tVP1zc0TDdJMc8rMUnTkspOttIvSM0vyEkFUkXF-XlWyRmZOSlFqXmLWCMubLiw98KGi00X9l3YfWHHhZ0KFxuBnK0X9oMl9l3YdGHHxXaFC5svNgAZbUCJvRd2XdgHVAWU2QpUuRtiAIaKHayMAIu__8CWAAAA&ved=2ahUKEwjlq57OqPXqAhXPs4sKHcuABsIQmxMoAzAZegQIEBAF Светлана Гриценко , https://www.google.com/search?sa=X&rlz=1C1CHBD_ruUA832UA832&biw=1229&bih=603&sxsrf=ALeKk02vKWkPgwUgWJMWTuyJJm5H5H9XEw:1596123827910&q=%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9+%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87+%D0%B3%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE+%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B1+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D0%B2&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3SCvOMSxR4tVP1zc0TDJLLzRLKUjTkspOttIvSM0vyEkFUkXF-XlWyRmZOSlFqXmLWAMubLiw98KGi00X9l3YfWHHhZ0KFxuBnK0X9oMl9l3YdGHHxXaFC5svNgAZbUCJvRd2XdgHFAAq33phowJQfMOF7RebL-wBiV_YtIOVEQAdZtgPjgAAAA&ved=2ahUKEwjlq57OqPXqAhXPs4sKHcuABsIQmxMoBDAZegQIEBAG Глеб Разумков ( брат Дмитрий Разумков)

"Гражданская позиция"- папа ататоль.

"Демократический альянс"- Светлана Залищук. (Штатный советник https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D1%80-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B премьер-министра https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%BA,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Алексея Гончарука )

"Сила людей"- Дмитрий Гнап (снялся с выборовhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BD%D0%B0%D0%BF,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-7 [7] в пользу https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Анатолия Гриценко https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BD%D0%B0%D0%BF,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-8 [8] .)
Гражданское движение "Хвыля" во главе с Виктором Чумаком и партия "Гражданская позиция" объединились в одну команду, поддержала на президентских выборах лидера "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко.
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30.07.2020 19:02 Відповісти
в "Силі людей" є доволі розумний і адекватний чувак, Сашко Солонтай - але він там "біла ворона"... На минулих виборах був в внутрішеьопартійній опозиції... Напевне, і на цих буде в опозиції - якщо не вийде з неї назовсім...
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30.07.2020 19:11 Відповісти
интересно, зарплату они в рублях получают? потому как гривны и доллары в эти трупы политической арены никто вкладывать не будет.
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30.07.2020 19:39 Відповісти
Соя розверещалася - у Петрили голоси відбирають
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30.07.2020 20:14 Відповісти
Молодцы, что объединились. Хорошо бы, чтобы в крупных городах тоже так было.
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30.07.2020 20:51 Відповісти
Толя должен уйти и не затмевать вонью от своей сдохшей политической карьеры шансы для новых по настоящему демократичных прозападных политиков. Сайпал ты толя самим своим существованием, напыщенное тупое чмо, спойлерящее на правом фланге, ровно как как и тварюля, и мародер и *************** ляшка. Закрыли своими вонючими гниющими тушами всю дорогу.
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30.07.2020 20:59 Відповісти
І чого ото так заводитися? При владі в Україні мають бути лише українці. А як по іншому? Вже майже 50 років чорт-зна хто Україно керує. Останній етнічний українець, який керував Україною, був Петро Шелест. То ж є що згадати, а головне - люди веселі і щасливі були!!!
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31.07.2020 00:46 Відповісти
Реальный грищ
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30.07.2020 22:10 Відповісти
И великий ЗЕ снова вспомнил о них и сказал: "Шура, запускайте Берлагу".
Представники чотирьох партій створили платформу для об'єднання демократичних сил на місцевих виборах у Києві, - Олексій Гриценко - Цензор.НЕТ 8601
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30.07.2020 22:10 Відповісти
буде альтернатива ватнікам і брехунчику петі з форбса
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30.07.2020 23:10 Відповісти
треба висувати на війта Києва Юрія Левченка, 2 роки тому він вийшов з "Свободи", то ж тепер до нього є повна довіра
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31.07.2020 00:43 Відповісти
Левченко це та сама політична повія, яка під час Майдану продала свій округ в центрі Києва регіоналам.
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31.07.2020 02:10 Відповісти
Знову всяка наволочь, якої ніколи ніде не чутно, вигулькує напередодні виборів, щоб відібрати у проукраїнських сил кілька відсотків голосів.
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31.07.2020 02:06 Відповісти
Тільки перед виборами народ бачить всю мерзенність деяких "патріотів,а простіше балаболів і пристосуванців---головне щоб платили.
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27.09.2020 14:39 Відповісти
 
 