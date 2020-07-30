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Фури зі сміттям зі Львова затримали на Житомирщині, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Дві вантажівки зі Львова вночі заїхали на комунальний полігон утилізації відходів і розвантажили сміття, ще одну поліцейські затримали поруч із полігоном.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Житомирської області, інформує Цензор.НЕТ.

Перша вантажівка заїхала на територію полігону після 23:00 29 липня. Відразу за нею прямувала друга.

"Як ви розумієте, роботи виконувалися вночі не просто так, а щоб уникнути сторонніх очей. Зараз у рамках відкритого кримінального провадження ми перевіряємо, як взагалі вантажівки потрапляли на закриту територію і на яких правових підставах", - пояснив начальник ГУНП Житомирщини Юрій Олійник.

Третій автомобіль, завантажений сміттям, поліцейські зупинили неподалік від полігону.

"За кермом усіх виявлених транспортних засобів були жителі Львівщини, водії одного підприємства того ж регіону. Їх доставили до Коростенського відділу для дачі свідчень щодо подій. Вантажівки тимчасово вилучено", - додав Олійник.

Поліцейські почали провадження за ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

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Фури зі сміттям зі Львова затримали на Житомирщині, - поліція 01

Фури зі сміттям зі Львова затримали на Житомирщині, - поліція 02
Фури зі сміттям зі Львова затримали на Житомирщині, - поліція 03

Автор: 

Львів (3091) сміття (479) Нацполіція (15274) Житомирська область (1285)


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Топ коментарі
+27
Фуры с мусором из Львова задержали на Житомирщине, - полиция - Цензор.НЕТ 2539

...
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30.07.2020 20:44 Відповісти
+22
Фуры с мусором из Львова задержали на Житомирщине, - полиция - Цензор.НЕТ 5940
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30.07.2020 20:51 Відповісти
+16
ладно. раньше исусику мешал порох - блокировал город. а теперь кто?
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30.07.2020 20:49 Відповісти
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Фуры с мусором из Львова задержали на Житомирщине, - полиция - Цензор.НЕТ 2539

...
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30.07.2020 20:44 Відповісти
Сезонное обострение, однако.
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30.07.2020 20:45 Відповісти
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30.07.2020 20:50 Відповісти
так вибори на носі. Потрібно комусь рейтинг піднімати. Але взагалі це бізнес. Чому не причать про фіктивне відшкодування ПДВ?
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30.07.2020 20:53 Відповісти
А кАнЕшнА.
Шоу продовжується.
"Мэр Львова, кандидат в президенты Украины Андрей Садовый заявил, что ему якобы от имени Президента Украины Петра Порошенко предлагали подписать соглашение в обмен на решение вопроса об утилизации мусора во Львове."
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30.07.2020 21:12 Відповісти
ой...и с кем же он теперь соглашение не подписывает? ))))
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30.07.2020 21:26 Відповісти
Раніше він зізнавався, що Порошенко пропонував йому все, окрім свого кабінету, в обмін на лояльність, але Садовий був незговірливий. Після пожару звалища уряд Гройсмана виділив кошти Львову на будівництво сміттєпереробної фабрики, але міська влада досі не знайшла місця для будови. І регулярно, підло, потайки розвозять сміття по всій Україні. Таке враження, що "Самопоміч" діє, як ворог...
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30.07.2020 21:43 Відповісти
ЗЕ=ПЕ
)))
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30.07.2020 20:44 Відповісти
Фуры с мусором из Львова задержали на Житомирщине, - полиция - Цензор.НЕТ 5940
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30.07.2020 20:51 Відповісти
и там тоже, где Вы его имели ввиду.
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30.07.2020 23:50 Відповісти
в звезде порошенко, в звезде.
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30.07.2020 23:51 Відповісти
ладно. раньше исусику мешал порох - блокировал город. а теперь кто?
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30.07.2020 20:49 Відповісти
ну проблему так и не решили, я понимаю?
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30.07.2020 20:51 Відповісти
А может нужно просто денег немного потратить и не заниматься тупым предвыборным жлобством. Не хочешь прибирать за собой сам -- плати тем, кто будет это делать.
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30.07.2020 20:53 Відповісти
У середу, 8 липня, Апеляційний адміністративний суд Львова задовольнив апеляційну скаргу львів'янина Йосипа Дудича, який у суді першої інстанції вимагав скасувати містобудівні умови та обмеження, видані виконавчим комітетом для будівництва сміттєпереробного заводу на вул. Пластовій, 13.
Інтереси мешканця у суді представляв адвокат Андрій Петришин. Він наголосив, що позивач проти будівництва сміттєпереробного заводу на очисних спорудах, натомість не проти такого комплексу за межами населеного пункту на допустимій відстані для життя і здоров'я людей.
«Нам вдалось сьогодні перемогти. Скасовано рішення першої інстанції, залишено в силі заходи забезпечення позову, які включають червоне світло і унеможливлюють дальший розвиток планування і будівництва сміттєпереробного заводу», - прокоментував адвокат Андрій Петришин.
Тож Апеляційний адміністративний суд передав справу знову до першої інстанції - Львівського окружного адміністративного суду, який раніше https://zaxid.net/******************************************************************************* закрив справу , бо суддя вважав, що цей розгляд справи мав здійснюватися за правилами господарського судочинства. Андрій Петришин вважає, що суддя має особисто відповідати за прийняття, на його думку, незаконних рішень. Тому адвокат подасть скаргу до Вищої ради правосуддя та дисциплінарну комісію.
https://zaxid.net/news/
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30.07.2020 20:59 Відповісти
с чем? с блокировкой? да нах он кому нужен? просто садовой в свое время выкатил инвестору, который планировал строить завод по утилизации мусора, требование солидного отката. инвестор послал содового нахер и рассказал всем корешам. теперь никто не хочет под Львовом строить завод. вот и таскает исусик свой мусор по всей стране
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30.07.2020 21:00 Відповісти
Таки да.
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30.07.2020 21:02 Відповісти
да? а вот тут пишут иначе: https://zaxid.net/*********************************************************************************** Сміттєпереробний завод у Львові хочуть будувати чотири іноземні компанії
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30.07.2020 21:04 Відповісти
ну и как? с 9 кітня дело то пошло наверное?
а я тебе рассказываю что было например раньше.
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30.07.2020 21:12 Відповісти
дело пошло. ты мне лучше про обиженного инвестора расскажи
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30.07.2020 22:24 Відповісти
что именно рассказать?
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30.07.2020 22:30 Відповісти
для начала, как называется?
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30.07.2020 23:30 Відповісти
открываешь гугл. набираешь в строке поиска "львов мусороперерабатывающий завод садовой откат" и читаешь по ссылкам.
я только что закрыл пять вкладок с фактами когда мэрия Львова требовала от инвесторов "благотворительные взносы" во всякие непонятные "экологические фонды" и "общественные организации". я час ждал. теперь ты будешь напрягаться если тебя это интересует
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30.07.2020 23:35 Відповісти
ага, т.е "инвестор" - анонимньій, mysterious customer тасазать пустой треп blah-blah-blah
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30.07.2020 23:52 Відповісти
дима ты тупой? что именно ты не понял из моего сообщения? какая фраза не уместилась в то что ты по ошибке называешь "мозгом"?
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30.07.2020 23:56 Відповісти
агрессивный хам - признак полного отсутствия воспитания и аргументов
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30.07.2020 23:58 Відповісти
да иди ты в сраку рукожоп. меньше бродить хер знает где надо. или ты думал я тут буду сидеть и ждать пока ты родишь что нибудь осмысленное? тебе надо пожробности - ищи. нет - отвали в туман
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31.07.2020 00:00 Відповісти
да, кстати, набрал в строке поиска гугл "львов мусороперерабатывающий завод садовой откат" и читаю по ссылкам - "Не найдено: откат ‎| Запрос должен включать: https://www.google.com/search?newwindow=1&rlz=1C1NDCM_ruUA787UA787&sxsrf=ALeKk00gA91Qkx1EVKeQkoTnXcWOyJIBrQ:1596142441979&q=%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2+%D0%BC%D1%83%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4+%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%22%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%82%22&sa=X&ved=2ahUKEwjj_I767fXqAhVHwKQKHeUMABwQ5t4CMAB6BAgEEAk откат "
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30.07.2020 23:57 Відповісти
мда. первый вопрос выше был лишний
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30.07.2020 23:58 Відповісти
ты - вообще сплошная ошибка природы. сделай одолжение этому миру - убей себя апстену.
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31.07.2020 00:00 Відповісти
наверно... в следущей жизни... © пестня
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31.07.2020 01:35 Відповісти
Опять порошенко Садовому в штани накакал?
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30.07.2020 21:04 Відповісти
Гройсман привозил Садовому специалистов из Германии, которые в Виннице уже давно построили переребатывающий комплекс, получающий ещё и био-газ. https://www.youtube.com/watch?v=r9W1KOJIhrg
Чего Садовый в то время носом крутил? В Виннице, кстати, уже второй строят: https://vinnytsianews.com/polskie-investory-vzyalis-za-2-goda-postroit-musoropererabatyvayushhij-zavod-okolo-vinnitsy/
Фури зі сміттям зі Львова затримали на Житомирщині, - поліція - Цензор.НЕТ 1083
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30.07.2020 21:08 Відповісти
патамушо деньги на завод башляет **** и подрядчик должен определяться в результате тендерных торгов, а не тот, который лично симпатичен Гройсману
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30.07.2020 21:18 Відповісти
Причём тут симпатичен не симпатичен. Садовый сначала был в Виннице. Ему показали как там у них всё сделано и т.п.
С сайта г. Винницы - "В 2005г. Винницкий городской совет принял свалку на баланс, провели рекультивацию, нашли инвесторов, которые в течение 9 лет добывают на полигоне газ, превращая его в "зеленую" энергетику....."

С 2005 года там занимаются этим вопросом. Ни **** ни ХренЕщёКого-то тогда и близко не было, сами искали инвесторов.
Фури зі сміттям зі Львова затримали на Житомирщині, - поліція - Цензор.НЕТ 3999
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30.07.2020 21:29 Відповісти
уважаемый, вы слушаете или нет? при чем тут Винница 2005 года? речь идет о Львове 2020 года - деньги на завод дает ****, со всеми вытекающими. это понятно?
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30.07.2020 22:23 Відповісти
Что-же такое? Уже ведь не злой "барыга" у власти, или снова Садовой будет нести всем свою мульку про "мусорную блокаду"?
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30.07.2020 20:50 Відповісти
мусорная блокада у них в черепушке
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31.07.2020 14:36 Відповісти
Это садовому маленький иисусик во сне подсказывает куда мусор нужно вывозить?!
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30.07.2020 20:51 Відповісти
У Львові почали будувати сміттєпереробний комплекс. На вулиці Пластовій триває підготовка. До будмайданчика прокладають дороги, підводять електрику і воду, а саму ділянку рівняють. Підрядник до кінця літа має підготувати 9 гектарів землі, щоб вже з осені іноземна компанія почала там зводити завод для переробки відходів.
Територію біля очисних споруд вже не впізнати. З ділянки прибрали зайві конструкції. Підрядник підводить електрику та прокладає внутрішні дороги. До кінця літа землю мають підняти до рівня бетонної опалубки.
https://zaxid.net/news/
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30.07.2020 20:55 Відповісти
https://www.epochtimes.com.ua/ru/horoshie-novosti/norvezhcy-v-trudnom-polozhenii-u-nih-zakanchivaetsya-musor-127977

Норвежцы в трудном положении: у них заканчивается мусор

Действительно ли в Швеции закончился мусор

Подробнее - https://factcheck.kz/fact-checking/fastchesk/faktchek-v-shvecii-zakonchilsya-musor/. Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на factcheck.kz.

Громада Львова від цього тільки виграє. Звичайно, якщо ж друг маленького іісусіка отримані за це кошти знову собі на депозит не покладе
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30.07.2020 21:04 Відповісти
проблема в тому що немає закону як це сміття продавати. Ну руки не дотягуються до кнопочки. Тому і неможливо його продати, на жаль.
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31.07.2020 09:11 Відповісти
насправді, "проблема" як така - зовсім в іншому: в коррупції посадовців та кришуванні ними примітивного "бізнесу" за рахунок використання та забрудення оточуючого середовища й екології. мова йдеться про полігони поховань сміття, про непрозорі тендери для компаній з переміщення сміття з під ваших дворів - у чисте поле біля Грибовичів і т.д. і т.п.
А всього лише достатньо було б на конкурсній основі залучити ті самі підприємства, які зацікавлені не у похованні сміття , а у його переробці...
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31.07.2020 12:36 Відповісти
все правильно, друже.
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01.08.2020 11:20 Відповісти
А чего водителей задерживать? На мусорном полигоне мусор разгрузили? На мусорном. Ищите кто их отправил, а то полиция не на что не способна, как водителей наказать. Если бы они вываляли мусор не на мусорном полигоне, то да, наказание надо, а тут...
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30.07.2020 20:54 Відповісти
Хотели приручить на предмет бабла.
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30.07.2020 20:56 Відповісти
сміття то продали власнику полігона. Нехай ще ***** заборонять хліб, молоко та воду в інші області возити.. Дебіли, бл...ть.
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31.07.2020 09:14 Відповісти
А лучше отправлять мусор в днр и лнр.
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30.07.2020 20:54 Відповісти
А аваків казав що мусора не люди😁😁😁
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30.07.2020 20:55 Відповісти
Львов, хоть и культурная столица, однако продуцирует мусора больше киева из за туристов. Доля (он же Садовой) не хочет вкладываться на завод по переработке от китайцев с условием что, большая часть мусора будет контролироваться китайцами.
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30.07.2020 20:56 Відповісти
Дух Львова в каждый райцентр Украины!
( мэр г. Львов)
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30.07.2020 21:02 Відповісти
Дух полтвы в жару, вооот это сила! А так то, культура тут только на рисунках)
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30.07.2020 21:06 Відповісти
Так да, у львовский парней все чьотко.
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30.07.2020 21:10 Відповісти
ти що Полтву нюхав? Екстремал "однако". Хоч знаєш де вона?
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31.07.2020 09:17 Відповісти
Ааа еще один профессор, будет сейчас меня неуча задвигать познаниями о полтве. Прости я в сортах г-на не разбираюсь. Жил бы ты во львове на кривчицах, полтва бы тебе сама в окно в виде газа просачивалась.
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31.07.2020 16:27 Відповісти
знав де житло вибирати
На Кривцицях тільки лохи "заезджие" купляють, по-ближче до історичних умов життя.
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01.08.2020 11:08 Відповісти
Друже, я живу не на кривчицях, це пасічна, але сморід в спеку буває дотягується навіть туди.
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01.08.2020 14:50 Відповісти
а чого на общепонятном строчиш?
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02.08.2020 16:05 Відповісти
А от щоб ти спитав і такі як ти, сигнали одразу видають ксенофоба. Ідіота покалічила не мова, а наслідок відсутності причинно наслідкових зв'язків
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02.08.2020 16:21 Відповісти
ну тут ти і помилився, знаєш яке "племя" дуже любить навішувати ярлики на українців типу "фашисти", "русофоби", "біндєровці"?
Ти з них?
Я тобі задав адекватне запитання. Хіба може ти резидент?
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02.08.2020 16:29 Відповісти
Тут немає нікого, хто би хоч раз зі мною у чомусь погодився. Крім свого бєєєєє, нічого ніхто не бачить. Та і так само, починаєш ту тему, яка цікава тобі. Але мне пофігу на те, що ти там думаєш і як використовуєш свю сіру речовину в башці.
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02.08.2020 19:44 Відповісти
І дух кожного туриста на рідні міста
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31.07.2020 09:16 Відповісти
К слову, с чего такой бренд в Львава, что он культурная столица? Копируют московитов с их Питемсбурхом?
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30.07.2020 21:11 Відповісти
Кто копирует то? Тут одни туристы, все время кушают и какают. Все под них точено. А местным то что? Округа прет в город, пробки на въезде и выезде такие, аж дух захватывает. Не говоря о горах мусора.
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30.07.2020 23:59 Відповісти
Історичний центр Львова, або Старе місто - історично перший район Львова, де було засновано місто, яким воно довгий час обмежувалося, і звідки розвивалося.Найдавнішу частину Старого міста занесено до списку Світової спадщини ЮНЕСКО. Сталося це на 22-й конференції Комітету Світової спадщини ЮНЕСКО, що пройшла у Кіото (Японія) з 30 листопада по 5 грудня 1998 року.
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31.07.2020 09:20 Відповісти
Так, так, а не подскажите, сколько лет Львову, а сколько Киеву? И что в Киеве ЮНЕСКО в списки внес? К слову, Выдубуцкий монастырь постарше будет ВСЕГО Львова вот за Нотр Дам не помню вы уж сами проверте
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31.07.2020 12:49 Відповісти
Мені цей кацапськи принцип мірятися піпіськами нецікавий
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01.08.2020 11:19 Відповісти
нехер пертися на екскурсію, сиділи б в себе і сміття було б менше. а так сміття повертається "туристам"
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31.07.2020 09:15 Відповісти
После открытия безвиза, ни я ни мои знакомые Львовом не интересуемся.
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31.07.2020 12:51 Відповісти
мені якось по барабану. як на мене туристи вже місто заї....ли.
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01.08.2020 11:16 Відповісти
Есть с чем сравнить в других странах и сравнение не в пользу Львова. Так, что свои кровные я трачу в других местах, а вы и без них проживете. 🤪😁
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31.07.2020 12:53 Відповісти
кожне перекотиполе живе там де вітер занесе. Я віддаю перевагу жити там де мої предки поховані. Це моя земля, за яку вони кров проливали.
"Кожному своє" .
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01.08.2020 11:18 Відповісти
ЗеДятлы, АУУУУУУУУУ!!!!
Вы не так давно тут распинались, что муд..ку, который отобрал у нас последний шанс (как вещало очкатое мурло с бигбордов) Петруччо блокирует свалку, мусоросжигательный завод и т.д. Что, всё продолжает Щоколадный блокировать львовскому утырку свалку?
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30.07.2020 21:00 Відповісти
андрея-доля гнобят и исусик не помог, как пророчествовала его прикандыбленная жена
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30.07.2020 21:03 Відповісти
Эффективный менеджер Садовый за столько лет еще мусороперерабатывающий завод не построил? Ему и сейчас с этим Порошенко мешает?
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30.07.2020 21:08 Відповісти
Полицейские начали производство по ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

И как же привязать данную статью к простым водилам? Они шо, обладают властью или служебным положением? Их же уволили с компании перевозчика ещё позавчера.
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30.07.2020 21:09 Відповісти
Я вот не понимаю,неужели не накладно гнать транспорт за 400-500 км,чтобы сбросить мусор?А вообще,нужно уже серьёзных ******** выдавать этим говнарям.
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30.07.2020 21:12 Відповісти
просто кому то нужно дискредитировать Садового.
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30.07.2020 21:46 Відповісти
Ему самому и нужно, потому как строить обещанный завод и не собирался, нашел себе прекрасный фиговый листок "дискредитация".
Вумно звучит и лохи хавают.
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30.07.2020 22:13 Відповісти
За 15 років на посаді мера не вирішив проблему сміття, але дуже хоче залишатись мером.
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31.07.2020 12:16 Відповісти
Все зависит от целей.

Если принять, что это городские власти, то не выгодно, и никакого бюджета на это не хватит.
А если надо кого-то дескредитировать, то это вообще не бюджет на компанию дискредитации - дешевле не придумаешь...
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30.07.2020 22:20 Відповісти
А он что-то хорошее сделал?
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30.07.2020 21:54 Відповісти
Теперь Садовому в штаны срет Зеленский
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30.07.2020 21:58 Відповісти
В середині 90-х у Львові вся влада належала кремлівським маріонеткам. Навіть голова "Просвіти" Тарнавський був одним із них.
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30.07.2020 22:08 Відповісти
А Черновол был китайским шпионом?
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30.07.2020 22:18 Відповісти
бред. опять запущена компания по дискридитации Садового. Единственный проукраинский политик ,который не выгоден ни одной ОПГ сменяющей друг друга у государственного корыта. а самое печальное что ураинцы ведуться на эту провокацию .
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30.07.2020 22:09 Відповісти
Опять!!!
Садовый, когда будет обещанный мусороперерабатывающий завод?
То всем Порох мешал, а теперь кто?
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30.07.2020 22:10 Відповісти
в январе 2020 года рехформированый порохом Львовский окружной административный суд приостановил строительство мусороперерабатывающего завода.так что съшь рошенку
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30.07.2020 22:21 Відповісти
Дык Порох с Гройсманом же все порешали со львовским мусором??? Передали администрирование мусора на область и тд....
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30.07.2020 22:17 Відповісти
Шел второй год правления бубачки, но Порох упорно продолжал всем подсирать.
А кто такой зеленский и что он делает? Нюхает, пишет видосики, и ездит по два раза в месяц в отпуск. Еще в глаза пуйла заглядывает и ищет там что-то.
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31.07.2020 07:00 Відповісти
Чомусь львівські сміттярі різко активізуються перед кожними виборами. В інший час про них майже не чути. Цікава закономірність!
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31.07.2020 11:45 Відповісти
Все одно кандидат зебілів не стане мером Львова.
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31.07.2020 12:18 Відповісти
Тов. Садовому так мешали происки Проклятого Порошенко..
И до сих пор мешают!
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31.07.2020 13:50 Відповісти
 
 