Фури зі сміттям зі Львова затримали на Житомирщині, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Дві вантажівки зі Львова вночі заїхали на комунальний полігон утилізації відходів і розвантажили сміття, ще одну поліцейські затримали поруч із полігоном.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Житомирської області, інформує Цензор.НЕТ.

Перша вантажівка заїхала на територію полігону після 23:00 29 липня. Відразу за нею прямувала друга.

"Як ви розумієте, роботи виконувалися вночі не просто так, а щоб уникнути сторонніх очей. Зараз у рамках відкритого кримінального провадження ми перевіряємо, як взагалі вантажівки потрапляли на закриту територію і на яких правових підставах", - пояснив начальник ГУНП Житомирщини Юрій Олійник.

Третій автомобіль, завантажений сміттям, поліцейські зупинили неподалік від полігону.

"За кермом усіх виявлених транспортних засобів були жителі Львівщини, водії одного підприємства того ж регіону. Їх доставили до Коростенського відділу для дачі свідчень щодо подій. Вантажівки тимчасово вилучено", - додав Олійник.

Поліцейські почали провадження за ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

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