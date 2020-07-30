Фури зі сміттям зі Львова затримали на Житомирщині, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Дві вантажівки зі Львова вночі заїхали на комунальний полігон утилізації відходів і розвантажили сміття, ще одну поліцейські затримали поруч із полігоном.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Житомирської області, інформує Цензор.НЕТ.
Перша вантажівка заїхала на територію полігону після 23:00 29 липня. Відразу за нею прямувала друга.
"Як ви розумієте, роботи виконувалися вночі не просто так, а щоб уникнути сторонніх очей. Зараз у рамках відкритого кримінального провадження ми перевіряємо, як взагалі вантажівки потрапляли на закриту територію і на яких правових підставах", - пояснив начальник ГУНП Житомирщини Юрій Олійник.
Третій автомобіль, завантажений сміттям, поліцейські зупинили неподалік від полігону.
"За кермом усіх виявлених транспортних засобів були жителі Львівщини, водії одного підприємства того ж регіону. Їх доставили до Коростенського відділу для дачі свідчень щодо подій. Вантажівки тимчасово вилучено", - додав Олійник.
Поліцейські почали провадження за ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.
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Шоу продовжується.
"Мэр Львова, кандидат в президенты Украины Андрей Садовый заявил, что ему якобы от имени Президента Украины Петра Порошенко предлагали подписать соглашение в обмен на решение вопроса об утилизации мусора во Львове."
)))
Інтереси мешканця у суді представляв адвокат Андрій Петришин. Він наголосив, що позивач проти будівництва сміттєпереробного заводу на очисних спорудах, натомість не проти такого комплексу за межами населеного пункту на допустимій відстані для життя і здоров'я людей.
«Нам вдалось сьогодні перемогти. Скасовано рішення першої інстанції, залишено в силі заходи забезпечення позову, які включають червоне світло і унеможливлюють дальший розвиток планування і будівництва сміттєпереробного заводу», - прокоментував адвокат Андрій Петришин.
Тож Апеляційний адміністративний суд передав справу знову до першої інстанції - Львівського окружного адміністративного суду, який раніше https://zaxid.net/******************************************************************************* закрив справу , бо суддя вважав, що цей розгляд справи мав здійснюватися за правилами господарського судочинства. Андрій Петришин вважає, що суддя має особисто відповідати за прийняття, на його думку, незаконних рішень. Тому адвокат подасть скаргу до Вищої ради правосуддя та дисциплінарну комісію.
https://zaxid.net/news/
а я тебе рассказываю что было например раньше.
я только что закрыл пять вкладок с фактами когда мэрия Львова требовала от инвесторов "благотворительные взносы" во всякие непонятные "экологические фонды" и "общественные организации". я час ждал. теперь ты будешь напрягаться если тебя это интересует
откат| Запрос должен включать: https://www.google.com/search?newwindow=1&rlz=1C1NDCM_ruUA787UA787&sxsrf=ALeKk00gA91Qkx1EVKeQkoTnXcWOyJIBrQ:1596142441979&q=%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2+%D0%BC%D1%83%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4+%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%22%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%82%22&sa=X&ved=2ahUKEwjj_I767fXqAhVHwKQKHeUMABwQ5t4CMAB6BAgEEAk откат "
Чего Садовый в то время носом крутил? В Виннице, кстати, уже второй строят: https://vinnytsianews.com/polskie-investory-vzyalis-za-2-goda-postroit-musoropererabatyvayushhij-zavod-okolo-vinnitsy/
С сайта г. Винницы - "В 2005г. Винницкий городской совет принял свалку на баланс, провели рекультивацию, нашли инвесторов, которые в течение 9 лет добывают на полигоне газ, превращая его в "зеленую" энергетику....."
С 2005 года там занимаются этим вопросом. Ни **** ни ХренЕщёКого-то тогда и близко не было, сами искали инвесторов.
Територію біля очисних споруд вже не впізнати. З ділянки прибрали зайві конструкції. Підрядник підводить електрику та прокладає внутрішні дороги. До кінця літа землю мають підняти до рівня бетонної опалубки.
https://zaxid.net/news/
Норвежцы в трудном положении: у них заканчивается мусор
Действительно ли в Швеции закончился мусор
Подробнее - https://factcheck.kz/fact-checking/fastchesk/faktchek-v-shvecii-zakonchilsya-musor/. Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на factcheck.kz.
Громада Львова від цього тільки виграє. Звичайно, якщо ж друг маленького іісусіка отримані за це кошти знову собі на депозит не покладе
А всього лише достатньо було б на конкурсній основі залучити ті самі підприємства, які зацікавлені не у похованні сміття , а у його переробці...
( мэр г. Львов)
На Кривцицях тільки лохи "заезджие" купляють, по-ближче до історичних умов життя.
Ти з них?
Я тобі задав адекватне запитання. Хіба може ти резидент?
"Кожному своє" .
Вы не так давно тут распинались, что муд..ку, который отобрал у нас последний шанс (как вещало очкатое мурло с бигбордов) Петруччо блокирует свалку, мусоросжигательный завод и т.д. Что, всё продолжает Щоколадный блокировать львовскому утырку свалку?
И как же привязать данную статью к простым водилам? Они шо, обладают властью или служебным положением? Их же уволили с компании перевозчика ещё позавчера.
Вумно звучит и лохи хавают.
Если принять, что это городские власти, то не выгодно, и никакого бюджета на это не хватит.
А если надо кого-то дескредитировать, то это вообще не бюджет на компанию дискредитации - дешевле не придумаешь...
Садовый, когда будет обещанный мусороперерабатывающий завод?
То всем Порох мешал, а теперь кто?
А кто такой зеленский и что он делает? Нюхает, пишет видосики, и ездит по два раза в месяц в отпуск. Еще в глаза пуйла заглядывает и ищет там что-то.
И до сих пор мешают!