Найбільший мітинг в історії Білорусі: підтримати конкурентку Лукашенка Тіхановську прийшли понад 25 тис. осіб. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Кандидатка у президенти Білорусі Світлана Тіхановська проводить у Мінську агітаційний пікет. На нього, за різними даними, прийшли від 25 тис. до 35 тис. осіб. Мітинг називають наймасовішим в історії Білорусі.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ВВС.
За оцінкою правозахисного центру "Весна", ще до виступу Тіхановської, близько 19-ї години, на акції вже зібралося 25 тис. осіб. Люди підходили до парку великим потоком, на вході утворилися довгі черги.
За різними оцінками, мітинг зібрав до 25 тис. учасників.
Вийшовши на сцену, Тіхановська звернулася до прихильників, розкритикувавши білоруських силовиків за жорстокість при розгоні опозиційних акцій.
"Люди, які прагнуть гідного життя, - не злочинці, - сказала вона. - Це наш народ. Народ, який хоче мирної зміни влади. Будь ласка, не йдіть проти своєї совісті, не йдіть проти свого народу".
За кілька годин до початку мітингу недалеко від парку було помічено кілька десятків автозаків з ОМОНом і міліцією. Біля входу на акцію людей оглядали. Місцеві ЗМІ, які вели стрім із заходу, скаржаться на дуже погану якість мобільного інтернету.
Це вже друга масова акція Тіхановської в Мінську. Перший мітинг, який відбувся 19 липня, за оцінкою центру "Весна", зібрав близько 7,5 тис. осіб.
Тіхановська - зареєстрована суперниця Олександра Лукашенка на президентських виборах, що відбудуться 9 серпня. Її чоловік, опозиціонер Сергій Тіхановський, хотів висуватися у президенти, але був затриманий і відправлений під арешт. Брати участь у виборчій кампанії замість Сергія вирішила його дружина.
Сам Лукашенко критикує опозицію і заявляв, зокрема, що конституція Білорусі зроблена "не під жінку".
Будь ласка, зачекайте...
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"газовим договором" ,котрий вимив з України від 32 до 90(за різними оцінками) лярдів доларів ЗВР...
1)засилля силовиків Диктатора,Рашен КГБ ...
2)ватні мізки більшості,котра досі вибирає Бацьку..
плюс для ТІхановської у тому,що Епідемія,котру Бацька прогавив у розпалі..Цілковита його вина а ще те що 5 термінів ЛУки -це просто всіх підзаї..ало...
Как бы после него не началась воровская вакханалия грабежа госпредприятий.
ХТО ЗАПЛАТИТЬ ЗА БЕНКЕТ ?
Новенькие флаги в товарном количестве. фабрично отпечатанные агитки на чисто белорусском, здоровые парни четко по квадратам... Народ приезжий с "рюкзачками"... Четкая организация...Бабла влито немеряно.
Белорусы, вас ждут ******** несколько следующих лет и "РЕФОРМЫ"...
Раз в десять коммуналка и прочие ништяки с падением курса нац. валюты... Свой Донбасс и Крым...
Опомнитесь... или линяйте из страны, пока ещё не поздно... Хотя, надеюсь, что это у вас только украинский 2004-й, а не 2014-й...
вы бы у себя дома с зелёной плесенью разобрались, учителя туевы
І з НІКЧЕМНИМ Клоуном розберемось ,"умнік"...)
Краще диктатор -"патріот-державни",ніж демократ,котрого можна запідозрити у проросійських позиціях(бо щось перед виборами не так сказав)
Ви реально думаєте, що там можно безкарно бути демократом?
Мені плювати хто там і як там... Я думаю про Україну.
- Опозиція в Білорусі або емігрувала,або фейкова,тому активізація Громадянського Суспільства(ГС) лише за місяць-два до виборів все таки не дозволить "переламати хребет" режиму Луки.Буде Фальсифікація,на яку все таки не адасться ГС нічогопроти ставити..Чи буде велика кількість страйків після 9-го серпня-навряд..
-чи єТіхановська "ставлеником Москви "?
Навряд..простодомогосподарка з "ватними",як у білорусів мізками тим більше пообіцяла за пів року нові демократичні вибори.. Тому її варто підтримувати демократичні Україні у противагу Диктатора Луки...І ЦЕ ВИБІР БІЛОРУСІВ.
НЕМА ЧОГО УКРАЇНІ "рипатись".З ЇЇ вибором "Барига-Клоун"...
Ольгінські!! не можна так відвето палитися !! )
Инсайдер 🇧🇾, [28.07.20 14:01]
За шесть лет (2010-2016), по которым имеется официальная статистика, штат госпредприятий Беларуси уменьшился почти на 170 тысяч человек.
В который раз повторим, что Лукашенко молиться надо на частный бизнес, подхватывающий этих госизгоев.
Но «молитвы» у него всю дорогу одни - буржуи пузатые, мироеды и т.п.
Инсайдер (https://t.me/joinchat/AAAAAEv2egRkZ3sk-u16zw)
Ти брехло.
Більше 50 тисяч :
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в гугл карте выводим приблизительную площадь ссылаясь на снимки с дрона, на которой расположена толпа, получаем 25 000 квадратных метров.
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25 000 множим на среднее 1.0человека на 1кв метра=25тыс
25 000 множим на среднее 2.0человека на 1кв метра=50тыс
Але ,наприклад,минулого року вивозити картоплю з Білорусі було заборонено...
ua Eugeniusz 1
Лучший вариант для Украины что бы Беларусю управлял Лукашенко!
Artem Dalyn
Спонсор шоу - Газпром.
ua Центроболт
Власть нужно менять . Иногда она до того надоедает , что просто уже достает до печёнок .
Но , как говорил Василий Иванович , есть нюансы !
Иногда недостаточно просто поменять главную голову , ибо это ничего не даёт .
ua Propan
В Хабровске все таки поболее людей будет, и там не спецслужбы российские митинг организовали а настоящий бунт. НЕ стоит эро называть митингом, это гибридный протест по своей природе. Они даже назвали его по- кремлевски "агитационный пикет". ****, стилистика кремлевская ее же за версту коломенскую видно. Беларусы очнитесь!
by Макс М ca59a2b6
60%белорусов-это вата,настроенная на союз с Рашкой.Националисты для Луки были бы лучшими оппонентами.Но сейчас снос его режима готовит Москва.Тихановский-мутный чел,долгое время проживавший в РФ и внесенный у вас на Миротворец.Его жена-тупая домохозяйка,не способная двух слов связать.Это будет катастрофа,если ее приведут к власти.
Daff Afgg
Как это всё знакомо...
Новенькие флаги в товарном количестве. фабрично отпечатанные агитки на чисто белорусском, здоровые парни четко по квадратам... Народ приезжий с "рюкзачками"... Четкая организация...Бабла влито немеряно.
важко всидіти на 2-х табуретках )))
Не при Диктаторі.
Патріотично.Але тупо.
1988, "Дзяды": около 20 000
1989, митинг БНФ на стадионе "Динамо" - 35 000 - 40 000
1990, митинг за честные выборы: 50 000 - 70 000
1991, забастовка рабочих: серия митингов от 50 000 до 100 000
1996, "Менская вясна": целая серия митингов от 25 000 до 60 000
1999, "Марш Свабоды": от 20 000 до 30 000
2000, "Чарнобыльскі Шлях": от 30 000 до 40 000
2006, "Плошча": от 20 000 до 30 000
2010, "Плошча": от 30 000 до 40 000
2018, "БНР100": около 30 000
2020, митинг Тихановской: от 50 000 до 70 000
Спасибо @palchys
после "победы" Луки в разных концах Беларуси наёмники-ихтамнеты могут организовать кровавые теракты, в которых обвинят укроДРГ и местных радикалов
будет угроза жизни самого Луки ( а может и замочат под шумок), в Беларусь будут переброшены части ВС РФ
одновременно произойдут столкновения на границах Беларуси с Польшей и Литвой, закончится "перемирие" на Донбассе, а путлер позвонит Земазлу с ультиматумом об "автономии Донбасса" - тот заколеблется, ибо на Майдан уже начнут съезжаться подогретые событиями радикалы
в РФ под предлогом войны обрушат курс рубля
НАТО поймёт, что на фоне стратегического КШУ ВС РФ Кавказ-2020 она не успеет создать группировку для противостояния россиянам на всём фронте от Балтики до Крыма, и будет вынуждена пойти на прямые переговоры с кремлём по всему спектру разногласий, чего путлер и добивается последние 10 лет
таков план кремля - программа-максимум
однако стратеги из путлера и Шойгу - как из говна петух, в подворотнях этому не учили
по своей многовековой схеме, Запад срочно организует ряд акций, которые приведут к вооружённым столкновениям ВС РФ с Турцией ( на Босфоре, в Закавказье и в Сирии) и, вероятно, Казахстаном ( на почве межнациональных конфликтов), после чего режим путиноидов будет обречён
но нам придётся пережить эти месяцы
Паверце таму, хто заусюды быу у самыя цяжкiя часы вашай краiны разам з вамi.... Сёння у нас прачнуйся народ, усе хто тут пiша-.. ай, лука усё ж такi добры для краiны, ён столькi зрабiу дабра, то ведайце- гэта гэбэшныя прафуры, лука нiшчыу БЕЛАРУСЬ 26 гадоу и цяпер мы яго звергаем. Хто так яго кахае, то як выдаст 40 млрд. крадзeных у народа далярау- забiрайце гэта гауно и цалуйце яго у жопу... дэбилы.
Жыве БЕЛАРУСЬ...СЛАВА УКРАIНЕ !!!