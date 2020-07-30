Найбільший мітинг в історії Білорусі: підтримати конкурентку Лукашенка Тіхановську прийшли понад 25 тис. осіб. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Кандидатка у президенти Білорусі Світлана Тіхановська проводить у Мінську агітаційний пікет. На нього, за різними даними, прийшли від 25 тис. до 35 тис. осіб. Мітинг називають наймасовішим в історії Білорусі.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ВВС.

За оцінкою правозахисного центру "Весна", ще до виступу Тіхановської, близько 19-ї години, на акції вже зібралося 25 тис. осіб. Люди підходили до парку великим потоком, на вході утворилися довгі черги.

За різними оцінками, мітинг зібрав до 25 тис. учасників.

Вийшовши на сцену, Тіхановська звернулася до прихильників, розкритикувавши білоруських силовиків за жорстокість при розгоні опозиційних акцій.

"Люди, які прагнуть гідного життя, - не злочинці, - сказала вона. - Це наш народ. Народ, який хоче мирної зміни влади. Будь ласка, не йдіть проти своєї совісті, не йдіть проти свого народу".

За кілька годин до початку мітингу недалеко від парку було помічено кілька десятків автозаків з ОМОНом і міліцією. Біля входу на акцію людей оглядали. Місцеві ЗМІ, які вели стрім із заходу, скаржаться на дуже погану якість мобільного інтернету.

Читайте також: "Юридично Крим український, фактично - російський. І не мучте мене більше", - кандидатка в президенти Білорусі Тіхановська. ВIДЕО

Це вже друга масова акція Тіхановської в Мінську. Перший мітинг, який відбувся 19 липня, за оцінкою центру "Весна", зібрав близько 7,5 тис. осіб.

Тіхановська - зареєстрована суперниця Олександра Лукашенка на президентських виборах, що відбудуться 9 серпня. Її чоловік, опозиціонер Сергій Тіхановський, хотів висуватися у президенти, але був затриманий і відправлений під арешт. Брати участь у виборчій кампанії замість Сергія вирішила його дружина.

Сам Лукашенко критикує опозицію і заявляв, зокрема, що конституція Білорусі зроблена "не під жінку".

































