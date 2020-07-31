Кортеж Зеленського: швидкість - понад 140 км/год, ігнорування правил дорожнього руху в місті, прикриття порушень поліцією і співробітниками УДО. ВIДЕО

Кортеж президента Зеленського постійно порушує правила дорожнього руху, а співробітники поліції та управління держохорони допомагають приховати ці порушення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в новому випуску проєкту "Схеми".

Журналісти проєкту встановили, що кортеж Зеленського постійно перевищує швидкість під час руху з ОП у напрямку місця проживання президента. Максимальне значення швидкості, яке вдалося зафіксувати, - 148 км/год. Це перевищення дозволеної швидкості на 58 км/год. Але платити штраф не буде ні порушник, ні Офіс Президента, навіть якщо це порушення буде зафіксовано системою автоматичної фіксації - номери автомобілів кортежу не зареєстровані в базі даних поліції.

Більше того, журналісти помітили, що співробітники поліції й УДО допомагають приховати ці порушення ПДР.

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