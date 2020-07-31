Режим тиші на Донбасі з опівночі не порушувався, - Міноборони. ВIДЕО

Російські найманці жодного разу не обстріляли позиції Об'єднаних сил від початку доби в п'ятницю.

Про це повідомляється на сайті Міністерства оборони України, передає Цензор.НЕТ.

"З моменту оголошення повного і всеосяжного режиму припинення вогню жоден військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил не загинув і не був поранений внаслідок ворожих обстрілів", - йдеться у звіті.

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У Міноборони зазначають, що підрозділи Збройних Сил України та інших складових сил оборони, дотримуючись умов припинення вогню, повністю контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил і продовжують виконувати завдання за призначенням, перебуваючи напоготові до адекватного реагування на будь-які підступні та провокаційні дії противника.

"Крім того, військовослужбовці Об’єднаних сил допомагають мешканцям прифронтових населених пунктів у вирішенні нагальних проблем, проводять гуманітарні заходи. Зокрема, організовано та здійснюється стале забезпечення питною водою жителів Водяного та Пісків", - розповіли в Міноборони.