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Режим тиші на Донбасі з опівночі не порушувався, - Міноборони. ВIДЕО

Російські найманці жодного разу не обстріляли позиції Об'єднаних сил від початку доби в п'ятницю.

Про це повідомляється на сайті Міністерства оборони України, передає Цензор.НЕТ.

"З моменту оголошення повного і всеосяжного режиму припинення вогню жоден військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил не загинув і не був поранений внаслідок ворожих обстрілів", - йдеться у звіті.

Також читайте: Від початку доби зафіксовано два провокаційні обстріли з боку найманців РФ, втрат немає, - пресцентр ОС. ВIДЕО

У Міноборони зазначають, що підрозділи Збройних Сил України та інших складових сил оборони, дотримуючись умов припинення вогню, повністю контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил і продовжують виконувати завдання за призначенням, перебуваючи напоготові до адекватного реагування на будь-які підступні та провокаційні дії противника.

"Крім того, військовослужбовці Об’єднаних сил допомагають мешканцям прифронтових населених пунктів у вирішенні нагальних проблем, проводять гуманітарні заходи. Зокрема, організовано та здійснюється стале забезпечення питною водою жителів Водяного та Пісків", - розповіли в Міноборони.

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Міноборони (7478) Донбас (22357) перемир’я (994) операція Об’єднаних сил (6725)


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ну це як рахувати.. Якщо за перші дві добі офіційно було три обстріли, а ОБСЄ нарахувала більше сотні порушень, то зелена статистика виявляється брехливоя, як й сам зелений ішак
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31.07.2020 13:28 Відповісти
Режим тиші на Донбасі з опівночі не порушувався, - Міноборони - Цензор.НЕТ 7365
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31.07.2020 14:07 Відповісти
Режим тиші на Донбасі з опівночі не порушувався, - Міноборони - Цензор.НЕТ 6776
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31.07.2020 14:17 Відповісти
зе дно
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31.07.2020 14:35 Відповісти
Твари брехливые. На 10:00 8обстрелов - tZE inform
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31.07.2020 17:13 Відповісти
 
 