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Мопед і автомобіль Audi зіткнулися на вулиці Липківського в Києві. ВIДЕО камер спостереження

Мопед і автомобіль Audi зіткнулися на вулиці Липківського в Києві.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент події зафіксували камери спостереження.

У поліції Києва повідомили, що внаслідок ДТП ніхто не постраждав. Водія мопеда, який своїми діями спровокував зіткнення, оглянули медики швидкої допомоги. Водії домовилися врегулювати інцидент самостійно і в поліцію офіційно не звернулися.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дивна ДТП на Північному мосту в Києві: водій скутера в'їхав в автомобіль, що стояв. ВIДЕО камер спостереження

Автор: 

ДТП (4482) Київ (19663) скутер (5)


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Топ коментарі
+33
Вот это чемпион. На мопеде по пешеходному переходу на красный.
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31.07.2020 15:21 Відповісти
+19
Алень
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31.07.2020 15:24 Відповісти
+17
после просмотра видео мне пришло в голову одно единственное слово: "ОЛЕНЬ"
потом посмотрел комментарии... вот это единодушие
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31.07.2020 15:30 Відповісти
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Вот это чемпион. На мопеде по пешеходному переходу на красный.
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31.07.2020 15:21 Відповісти
после просмотра видео мне пришло в голову одно единственное слово: "ОЛЕНЬ"
потом посмотрел комментарии... вот это единодушие
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31.07.2020 15:30 Відповісти
Там Ауди похоже тоже превышала.
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31.07.2020 16:25 Відповісти
Ты мусорылый, наверное. Твои наверняка напишут шо причина ДТП "перевищення швидкостi" и вжарят водителя Ауди.
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31.07.2020 20:48 Відповісти
Ауди можно превышать, ведь работают камеры с фиксацией скорости и полиция выкладывает фоточки в интернетик потом. А если ты покажешь самую большую скорость, то можешь и на цензор.нет попасть
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31.07.2020 21:37 Відповісти
Ненормальное на мопеде.
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31.07.2020 15:23 Відповісти
Дебилоид!!!
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01.08.2020 22:51 Відповісти
Алень
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31.07.2020 15:24 Відповісти
1:0 в пользу Audi
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31.07.2020 15:24 Відповісти
Наградить оленя значком за отличие!
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31.07.2020 15:25 Відповісти
Почему-то вспомнилось))
Со мной лесной алень по моему хотенью!
И мчит меня алень в свою страну аленью,
Где сосны рвутся в небо,
Где быль живет и небыль,

Умчит меня туда, лесной Алень!
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31.07.2020 15:37 Відповісти
Он еще легко отделался, машина только переднее колесо мопеда зацепила.
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31.07.2020 15:40 Відповісти
Эти алени на мопедах в последнее время кумарят уже. Все чаще начали ездить по тротуарах, вообщем как им вздумается. Все чаще хочется дать по сопатке за такой беспредел
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31.07.2020 15:44 Відповісти
Нет слов, одни матюки. Кстати, на мопедах должны быть номера, а у ******** права на управление. Это я один вижу левые мопеды на дорогах или всё-таки они есть? Полиция, АУ!
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31.07.2020 15:55 Відповісти
Вчера остановился пропустить пару пешеходов на узкой улице на нерегулируемом пешеходном переходе. Пропустив, тронулся и вдруг перед капотом увидел электроскутер с женщиной и ребенком, которые до этого резво ехали по тротуару. Все обошлось но я реально чуть не получил сердечный удар. Готов был догнать ее и раздавить несколько раз.
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31.07.2020 15:59 Відповісти
Долго хруст выцеливался, пусть тренируется.
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31.07.2020 15:59 Відповісти
К чему эта новость? Мало у нас ДТП каждый день происходит- да таких страшных, о которых действительно стоило бы написать- со смертельным исходом? Или просто потому, что есть запись с видеокамеры? Бред какой-то. Лучше рассказали бы о том, как наша полиция ищет бабу на тачке- убийцу Ларсона, которой был убит на этом же месте!
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31.07.2020 16:00 Відповісти
вася-мопед, из-за вас, таких, автоводилы дырчики и прочих двуходячих и не любят.. часто есть за что.. так тупо..
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31.07.2020 16:05 Відповісти
ДА И ВООБЩЕ, ЗАТРАХАЛА ЭТА БЫВШАЯ УРИЦКОГО, ЯМА НА ЯМЕ, РЯДОМ НОВЫЙ ЖД ВОКЗАЛ, ПОЧЕМУ ЕЁ НЕ ОТРЕМОНТИРОВАТЬ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ???
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31.07.2020 16:13 Відповісти
Наверное не рассчитывал что белый автомобиль остановится.
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31.07.2020 16:22 Відповісти
Скутеры,велосипеды-как хотят,где хотят,-дорога, тротуар,пешеходный переход...Правил не знают и знать не хотят. А ведь есть ещё курьеры...
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31.07.2020 16:30 Відповісти
"Не проскочил!"
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31.07.2020 17:03 Відповісти
Дебіл мопедний
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31.07.2020 19:11 Відповісти
Що на це скажете? http://mignews.com.ua/proisshestviya/24174406.html
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31.07.2020 19:32 Відповісти
Олень на мопеде узбек-нелегал( спасибо Арсен) После аварии прилетела куча коллег-нелегалов потерпевшего с наездом. Дружно отсосали, расчитались с водителем Ауди за брата-дибила, и ушли в закат с легкораненым на руках.
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31.07.2020 21:17 Відповісти
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01.08.2020 10:56 Відповісти
Повезло водителю Ауди, не каждый за свою жизнь может услышать хруст мопедиста
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31.07.2020 21:39 Відповісти
Ще їздять олені не бриті та оголені...
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31.07.2020 21:41 Відповісти
Тут, кстати, обоюдка. С одной стороны превышение скорости Ауди, с другой стороны - олень.
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01.08.2020 00:24 Відповісти
Такое ощущение, что он специально выжидал, целился
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01.08.2020 08:35 Відповісти
Конченый водитель мопеда!
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01.08.2020 15:50 Відповісти
А возможно он намеренно шёл на таран Ауди???
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01.08.2020 22:59 Відповісти
 
 