Мопед і автомобіль Audi зіткнулися на вулиці Липківського в Києві. ВIДЕО камер спостереження
Мопед і автомобіль Audi зіткнулися на вулиці Липківського в Києві.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент події зафіксували камери спостереження.
У поліції Києва повідомили, що внаслідок ДТП ніхто не постраждав. Водія мопеда, який своїми діями спровокував зіткнення, оглянули медики швидкої допомоги. Водії домовилися врегулювати інцидент самостійно і в поліцію офіційно не звернулися.
Топ коментарі
+33 шут
показати весь коментар31.07.2020 15:21 Відповісти Посилання
+19 multissstar .
показати весь коментар31.07.2020 15:24 Відповісти Посилання
+17 Борменталь Незабаром
показати весь коментар31.07.2020 15:30 Відповісти Посилання
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потом посмотрел комментарии... вот это единодушие
Со мной лесной алень по моему хотенью!
И мчит меня алень в свою страну аленью,
Где сосны рвутся в небо,
Где быль живет и небыль,
Умчит меня туда, лесной Алень!