Мопед і автомобіль Audi зіткнулися на вулиці Липківського в Києві. ВIДЕО камер спостереження

Мопед і автомобіль Audi зіткнулися на вулиці Липківського в Києві.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент події зафіксували камери спостереження.

У поліції Києва повідомили, що внаслідок ДТП ніхто не постраждав. Водія мопеда, який своїми діями спровокував зіткнення, оглянули медики швидкої допомоги. Водії домовилися врегулювати інцидент самостійно і в поліцію офіційно не звернулися.

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