"Я хоч слово сказав про те, що Росія Донбас бомбила?" - Кравчук дав інтерв'ю російській пропагандистці Скабеєвій і запросив її до Києва (оновлено). ВIДЕО
Представник України в тристоронній контактній групі Леонід Кравчук дав інтерв'ю російській пропагандистці Ользі Скабеєвій.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, Кравчук брав участь у прямому ефірі пропагандистського ток-шоу "60 хвилин".
Кравчук почав спілкування із Скабеєвою зі слів про те, що Донбасу потрібен мир і особлива система управління.
"З чого треба почати, щоб із Донбасом почати говорити? Перестати стріляти. Перестати воювати. Бо якщо вибухають снаряди і вбивають снайпери людей, ніхто не прийде туди робити якісь нормальні, хороші справи. Це перший крок", - сказав Кравчук.
На слова Скабеєвої про те, що українська влада звинувачує РФ у бомбардуваннях Донбасу Кравчук відповів так: "Шановна Ольго, не треба підміняти поняття. Я сказав хоч слово, що бомбила Росія? Сказав чи ні? Ось так, чесно? Ви вже налаштовані певним чином. Ви ще тільки почали зі мною розмовляти, а ви вже налаштовані".
"Ось сьогодні навіть гімн ви не знаєте, як правильно співається. Там немає таких слів: "Ще не вмерла Україна". А є слова "Ще не вмерла України ні слава, ні воля". Як ще й не вмерла Росії слава. Що тут поганого?" - запитав глава української делегації в ТКГ.
Кравчук озвучив свій погляд на ідею безпосередніх переговорів із терористами.
"З ким говорити на Донбасі? З керівниками "ДНР" і "ЛНР", правильно ви кажете? Це Україна? Ви вважаєте, що це Україна - Донбас? А пан Путін, президент Росії, за якого ви голосували, вважає, що і "ДНР", і "ЛНР" - це Україна. Розумієте? Слухайте свого президента. А якщо це Україна, то нехай вони приїдуть в Україну, і будемо домовлятися. Запитайте їх, чи поїдуть вони до Києва зі мною домовлятися, чи ні? (... ) Якщо це Україна, то приїжджайте домовлятися. Чи не хочете? Що ж робити?" - сказав він.
"В Україні є центральна влада, є президент, і треба з ним домовлятися. Треба приїжджати і домовлятися, а не чекати, щоб приїхали до них на милість. Хто починав цю війну на Донбасі? Ми починали? Ні! Сепаратисти (починали війну. - Ред.)! Вони починали - нехай їдуть домовлятися", - додав Кравчук.
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"Я хоть слово сказал о том, что Россия Донбасс бомбила?" -
Нет, конечно. Грады летели не из Гуково, а из Габона.
Достав этого старого какера из нафталина,президент окончательно показал украинцам,что он не способен возвратить Донбасс,а уж о Крыме и говорить нечего.
Главная беда Украины в её народе,который постоянно выбирает таких президентов.,по принципу лучшего из худших.
Ліквідувати !! Разом з зеленою мразотою !!
Що не день то гірші новини ((((
P.S. Нужно проявлять гибкость, товарищи. Искать, так сказать, политическую целесообразность, понимаешь ли
P.P.S. без P.P.S.
За период лета 2014 года артиллерийские подразделения российских вооруженных сил обстреляли территорию Украины 149 раз. Еще 130 локаций были расценены, как вероятные позиции для артиллерийских обстрелов.
http://cenzoriv.net/index.php?name=news&op=readfull&news=12095
В 1991 Польша, Чехия, Словения, Словакия, Румыния, Латвия, Литва, Эстония, Венгрия начали движение в НАТО и ЕС, а Лёня Кравчук начал построение олигархата и "многовекторную политику"
"Та сторона" відмовилися виконати ці вимоги, вкотре заблокувавши мирний процес на Донбасі.
Більшість експертів схиляються до думки, що причиною відмови не можна вважати смерть Бориса Єльцина у 2007 році.Те, що Єльцин мертвий - це не проблема, - цитує російських високопосадовців один з опозиційних телеграм-каналів, наближений до Кремля. - Наприклад, в Україні навчилися використовувати старі політичні трупи та витягувати їх зі своїх політичних могил. Але ми знаємо, що якщо вже почав воскрешати мертвих, то потім спинитися дуже важко. Насправді, ми боїмося, що трійка Кравчук-Єльцин-Шушкевич може несподівано щось підписати і десь щось розвалиться чи зникне.»
Також проти вимоги Кравчука висловився президент Білорусі Олександр Лукашенко. Він вважає, що цю вимогу неможливо виконати. Ніхто в Білорусі не пам'ятає, хто такий Шушкевич і де він подівся. За результатами соціологічних опитувань, білоруси переконані, що Шушкевича взагалі не існувало, а Бог спочатку створив світло, небо, землю і Лукашенка. А потім вже Лукашенко вигадав Шушкевича, трактор і Білорусь.
«Кравчук давно очікував на пропозиції роботи. На участі в ток-шоу та продажу патенту на «кравчучку» багато не заробиш, - пояснив агент першого президента України. - На щастя, став у нагоді кадровий голод. Тепер Леонід Кравчук може замінити Леоніда Кучму, а не навпаки. Крім вимоги долучити до ТКГ Єльцина і Шушкевича, ми попросили, щоб повернули курс долара, який був під час президенства Кравчука. Точну цифру ми не називаємо. Леонід Макарович її не пам'ятає. Але ми готові до компромісів.»
Дебилы - читаете только заглавление.
Слышим ,как Кравчук перед этими подонками как бы оправдывается,
а мне вот непонятно за что.
По твоему комменту видно ,что точно прочитал только заглавие.
языком санкций . Главная задача украинской дипломатии этого добиться.
а ********* он таки красиво осадил, не ожидал от старика.
Яроша в ТГК!
Ще б кудись Філарета пристроїти...
Та ще й Україну зганьбив.
Нафіга вообще із скарабєєвими щось мати спільне ?Хоча я його не звинувачую ні в чому
, людина стара,дуже грошей не хватає, так колись висловлювалась, схильна до маразмів, і не може усвідомлювати свої дії, ще ковід десь підхватить, от нащо його не бережуть ?
Не бомбила, а обстреливала.