"Я хоч слово сказав про те, що Росія Донбас бомбила?" - Кравчук дав інтерв'ю російській пропагандистці Скабеєвій і запросив її до Києва (оновлено). ВIДЕО

Представник України в тристоронній контактній групі Леонід Кравчук дав інтерв'ю російській пропагандистці Ользі Скабеєвій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Кравчук брав участь у прямому ефірі пропагандистського ток-шоу "60 хвилин".

Кравчук почав спілкування із Скабеєвою зі слів про те, що Донбасу потрібен мир і особлива система управління.

"З чого треба почати, щоб із Донбасом почати говорити? Перестати стріляти. Перестати воювати. Бо якщо вибухають снаряди і вбивають снайпери людей, ніхто не прийде туди робити якісь нормальні, хороші справи. Це перший крок", - сказав Кравчук.

На слова Скабеєвої про те, що українська влада звинувачує РФ у бомбардуваннях Донбасу Кравчук відповів так: "Шановна Ольго, не треба підміняти поняття. Я сказав хоч слово, що бомбила Росія? Сказав чи ні? Ось так, чесно? Ви вже налаштовані певним чином. Ви ще тільки почали зі мною розмовляти, а ви вже налаштовані".

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"Ось сьогодні навіть гімн ви не знаєте, як правильно співається. Там немає таких слів: "Ще не вмерла Україна". А є слова "Ще не вмерла України ні слава, ні воля". Як ще й не вмерла Росії слава. Що тут поганого?" - запитав глава української делегації в ТКГ.

Кравчук озвучив свій погляд на ідею безпосередніх переговорів із терористами.

"З ким говорити на Донбасі? З керівниками "ДНР" і "ЛНР", правильно ви кажете? Це Україна? Ви вважаєте, що це Україна - Донбас? А пан Путін, президент Росії, за якого ви голосували, вважає, що і "ДНР", і "ЛНР" - це Україна. Розумієте? Слухайте свого президента. А якщо це Україна, то нехай вони приїдуть в Україну, і будемо домовлятися. Запитайте їх, чи поїдуть вони до Києва зі мною домовлятися, чи ні? (... ) Якщо це Україна, то приїжджайте домовлятися. Чи не хочете? Що ж робити?" - сказав він.

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"В Україні є центральна влада, є президент, і треба з ним домовлятися. Треба приїжджати і домовлятися, а не чекати, щоб приїхали до них на милість. Хто починав цю війну на Донбасі? Ми починали? Ні! Сепаратисти (починали війну. - Ред.)! Вони починали - нехай їдуть домовлятися", - додав Кравчук.