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"Я хоч слово сказав про те, що Росія Донбас бомбила?" - Кравчук дав інтерв'ю російській пропагандистці Скабеєвій і запросив її до Києва (оновлено). ВIДЕО

Представник України в тристоронній контактній групі Леонід Кравчук дав інтерв'ю російській пропагандистці Ользі Скабеєвій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Кравчук брав участь у прямому ефірі пропагандистського ток-шоу "60 хвилин".

Кравчук почав спілкування із Скабеєвою зі слів про те, що Донбасу потрібен мир і особлива система управління.

"З чого треба почати, щоб із Донбасом почати говорити? Перестати стріляти. Перестати воювати. Бо якщо вибухають снаряди і вбивають снайпери людей, ніхто не прийде туди робити якісь нормальні, хороші справи. Це перший крок", - сказав Кравчук.

На слова Скабеєвої про те, що українська влада звинувачує РФ у бомбардуваннях Донбасу Кравчук відповів так: "Шановна Ольго, не треба підміняти поняття. Я сказав хоч слово, що бомбила Росія? Сказав чи ні? Ось так, чесно? Ви вже налаштовані певним чином. Ви ще тільки почали зі мною розмовляти, а ви вже налаштовані".

Читайте також: Кравчук про кроки стосовно Донбасу: Жодного особливого статусу, більше прав і можливостей для ОРДЛО, але в межах Конституції

"Ось сьогодні навіть гімн ви не знаєте, як правильно співається. Там немає таких слів: "Ще не вмерла Україна". А є слова "Ще не вмерла України ні слава, ні воля". Як ще й не вмерла Росії слава. Що тут поганого?" - запитав глава української делегації в ТКГ.

Кравчук озвучив свій погляд на ідею безпосередніх переговорів із терористами.

"З ким говорити на Донбасі? З керівниками "ДНР" і "ЛНР", правильно ви кажете? Це Україна? Ви вважаєте, що це Україна - Донбас? А пан Путін, президент Росії, за якого ви голосували, вважає, що і "ДНР",  і "ЛНР" - це Україна. Розумієте? Слухайте свого президента. А якщо це Україна, то нехай вони приїдуть в Україну, і будемо домовлятися. Запитайте їх, чи поїдуть вони до Києва зі мною домовлятися, чи ні? (... ) Якщо це Україна, то приїжджайте домовлятися. Чи не хочете? Що ж робити?"  - сказав він.

Читайте також: Поїздки Кравчука в Білорусь іноді закінчуються в інтересах України. Наприклад, розвалом СРСР, - Кулеба

"В Україні є центральна влада, є президент, і треба з ним домовлятися. Треба приїжджати і домовлятися, а не чекати, щоб приїхали до них на милість. Хто починав цю війну на Донбасі? Ми починали? Ні! Сепаратисти (починали війну. - Ред.)! Вони починали - нехай їдуть домовлятися", - додав Кравчук.

Автор: 

Кравчук Леонід (546) кремль (528) пропаганда (2825)


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Топ коментарі
+171
Чмо старе.
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31.07.2020 17:13 Відповісти
+151
"Я хоть слово сказал о том, что Россия Донбасс бомбила?" - Кравчук дал интервью российской пропагандистке Скабеевой и пригласил ее в Киев - Цензор.НЕТ 982
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31.07.2020 17:14 Відповісти
+125
оно - олицетворение "новых лиц" у зебилов... да чего уж там - последняя надежда шмаркли "сойтись интересами с х*уйлом"
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31.07.2020 17:16 Відповісти
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тов. ленид, давай сначала: где золото партии?
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01.08.2020 10:43 Відповісти
Старый ублюдок из которого годами лепили образ патриарха украинской государственности в полной степени проявил всю свою гниль и ничтожество.
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01.08.2020 10:46 Відповісти
Кравчук занадто толерантний з агресором, це не адекватно. Вони глузують з нього, принижують Україну. Хамовиті свинячі пики про що з ними говорити?
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01.08.2020 10:50 Відповісти
у кравчучки в первый день качаны заклинило тут вообще клиника все просрал сразу--дипломат от бога...
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01.08.2020 10:57 Відповісти
Скотина комуняцкая.

"Я хоть слово сказал о том, что Россия Донбасс бомбила?" -

Нет, конечно. Грады летели не из Гуково, а из Габона.
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01.08.2020 11:10 Відповісти
А мог бы и сказать!!!!
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01.08.2020 11:17 Відповісти
Зеленский очередной раз показал себя несостоятельным и слабым президентом.

Достав этого старого какера из нафталина,президент окончательно показал украинцам,что он не способен возвратить Донбасс,а уж о Крыме и говорить нечего.
Главная беда Украины в её народе,который постоянно выбирает таких президентов.,по принципу лучшего из худших.
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01.08.2020 11:44 Відповісти
і оцю стару дурну тварюку поставили захищати інтереси України у Мінську??????
Ліквідувати !! Разом з зеленою мразотою !!
Що не день то гірші новини ((((
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01.08.2020 11:55 Відповісти
Красножопый воровской *******. Точка. Удушить суку!
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01.08.2020 11:56 Відповісти
Яка ганьба, міг би в Історію України увійти, як патріот, з гідною совістю. Але обрав - Совок, бо можливо в якийсь момент, коли обрав ГБ і вже, неможливо вийти! З шайки, з доброї волі, не можна вийти. Навіть, якщо тобі 86 років і життя ти по суті прожив.
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01.08.2020 12:02 Відповісти
Как говорится:не мечите бисер перед свиньями. Цей, так званий, "патріот" який ще на початку 90-х здав Україну, і як той Троянський кінь продовжує свою чорну справу зараз... Кожен з тих міг стати українським де Голем або Гавелом, однак не стали...Який злодій найстрашніший? Правильно-хатній... І швейцарську хатинку у мавзолей не забереш...Кожен з них вже увійшли в чорну історію України, зради України! Перевернутий прапор та перекручені літери (паплюження тексту) тому яскраве підтвердження.
P.S. Нужно проявлять гибкость, товарищи. Искать, так сказать, политическую целесообразность, понимаешь ли
P.P.S. без P.P.S.
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02.08.2020 18:40 Відповісти
Оце свято, двадцять років чекали, поки жаба цицьку дасть посмоктати
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01.08.2020 12:09 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D1%83%D1%87%D0%BA%D0%B0 Кравчу́чка - доволі поширена в Україні розмовна назва візка для ручного перевезення вантажів. Назва походить від прізвища тогочасного Президента України Леоніда Кравчука, в період правління якого такий промисел з таким знаряддям набув масового характеру.

"Я хоч слово сказав про те, що Росія Донбас бомбила?" - Кравчук дав інтерв'ю російській пропагандистці Скабеєвій і запросив її до Києва (оновлено) - Цензор.НЕТ 7888
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02.08.2020 23:44 Відповісти
Ну що тут можна сказати:от же ж гнида. Комуняку- на гілляку!
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01.08.2020 12:31 Відповісти
Щось не так в Україні раз одне лайно спливає на поверхню.
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01.08.2020 12:34 Відповісти
Кравчук сдал ядерное оружие за спасибо а теперь воняет
За период лета 2014 года артиллерийские подразделения российских вооруженных сил обстреляли территорию Украины 149 раз. Еще 130 локаций были расценены, как вероятные позиции для артиллерийских обстрелов.
http://cenzoriv.net/index.php?name=news&op=readfull&news=12095
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01.08.2020 12:41 Відповісти
Может Сивоха ему подсказал ,что нужно так говорить,когда в возрасте и простата мучает?
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01.08.2020 13:28 Відповісти
"Чюдєсне" шоу. Старий шнирь майстерно вертів шершавим язиком в москальських дупах, тим часом власників дуп не покидали гидливо-зневажливі посмішки.
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01.08.2020 12:57 Відповісти
Зачем? https://www.youtube.com/watch?v=iPK8VoSDgK8&fbclid=IwAR2PTiOVlTtDWakoWcSzmJr1JjHZJvJ-WDp-WyVFB29yxkcHM0vFpVQE6mg.
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01.08.2020 13:22 Відповісти
Дякувати Богу: правильне рішення-розумний,мудрий і любить Україну,а здавало чучмисько і лягло під кремлівську мафію.І так сказав за бомбордування України...Дуже зрозуміло.Нам би його просити йти в президенти.
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01.08.2020 13:24 Відповісти
В Кремлі хочуть приєднати Україну до ОРДЛО/ https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DIwEmA43avGc%26list%3DFL_iEdPet-M1xhyijDVXsR2A%26index%3D155%26t%3D669s%26fbclid%3DIwAR18olLI-JGs3q5fIfl6z5CezZpNeHypMGV5RxGi9NdvZncZq7rMJoWMiXg&h=AT3Z79skZd3uP6nv51L1kY0tMlhi_cAE8vx5dyLkB_NF75dnA_tHwN0n_KLYRP3hdQIgzmUvttLq9xQMWsD3-i6W3UDbn-zRTzk2x6g3rEiJvUJmrlQGBaRr5MtHbN46pafp&__tn__=R]-R&c[0]=AT05AhDD-xfgzbPznNy-EJIuyzCpH38mGby-cisdwXW4Zr2Te8yrCWi-ix_yr5e92wTGBQTLEwFTeFxM0z-W7tbbCcb70wjr30tmM2Oro0g-MaD_aEDTX81XuQZP07BPz51_IWPcf8h5wSRXnB2nfPpuVTins2sOCHk155YE7h11Ad5Il7wypmGb-TRKfzbD8yFeXObgKhs https://www.youtube.com/watch?v=IwEmA43avGc&list=FL_iEdPet-M1xhyijDVXsR2A&index=155&t=669s .
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01.08.2020 13:34 Відповісти
Дидусь Панас рассказывает сказки внукам а они снисходительно улыбаются
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01.08.2020 13:31 Відповісти
Обратите внимание, как эта российская пропагандистская шобла заигрывает со своим агентом, этим старым балаболом-комунякой.
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01.08.2020 14:18 Відповісти
На российских каналах даёт интервью и называет распад СССР "великой трагедией", а на украинских - "большим успехом и спасением Украины".
В 1991 Польша, Чехия, Словения, Словакия, Румыния, Латвия, Литва, Эстония, Венгрия начали движение в НАТО и ЕС, а Лёня Кравчук начал построение олигархата и "многовекторную политику"
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01.08.2020 14:20 Відповісти
краще б він дав дуба, а не інтерв'ю. Падлюка маразматична
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01.08.2020 15:09 Відповісти
вот ведь старая немытая порянка...
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01.08.2020 15:20 Відповісти
Макарич складав на кравчучку "Віагру", блокнота і ручку, тонометр, нічного горшка, інструкції Медведчука, будильник, пелюшку, дві клізми, медаль "40 лєт комунізма", купони на сіль і халву, значок "Секретар КПУ", квитки на концерти "Кварталу" - тепер в ТКГ він "рєшала"... В.Б-кий
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01.08.2020 15:22 Відповісти
от же ж живуче гамно
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01.08.2020 15:27 Відповісти
Першою вимогою, яку висунув Леонід Кравчук після введення його до складу Тристоронньої контактної групи, стало повернення за стіл перемовин політиків, з якими він звик проводити засідання у Білорусі - Бориса Єльцина та Станіслава Шушкевича.
"Та сторона" відмовилися виконати ці вимоги, вкотре заблокувавши мирний процес на Донбасі.
Більшість експертів схиляються до думки, що причиною відмови не можна вважати смерть Бориса Єльцина у 2007 році.Те, що Єльцин мертвий - це не проблема, - цитує російських високопосадовців один з опозиційних телеграм-каналів, наближений до Кремля. - Наприклад, в Україні навчилися використовувати старі політичні трупи та витягувати їх зі своїх політичних могил. Але ми знаємо, що якщо вже почав воскрешати мертвих, то потім спинитися дуже важко. Насправді, ми боїмося, що трійка Кравчук-Єльцин-Шушкевич може несподівано щось підписати і десь щось розвалиться чи зникне.»
Також проти вимоги Кравчука висловився президент Білорусі Олександр Лукашенко. Він вважає, що цю вимогу неможливо виконати. Ніхто в Білорусі не пам'ятає, хто такий Шушкевич і де він подівся. За результатами соціологічних опитувань, білоруси переконані, що Шушкевича взагалі не існувало, а Бог спочатку створив світло, небо, землю і Лукашенка. А потім вже Лукашенко вигадав Шушкевича, трактор і Білорусь.
«Кравчук давно очікував на пропозиції роботи. На участі в ток-шоу та продажу патенту на «кравчучку» багато не заробиш, - пояснив агент першого президента України. - На щастя, став у нагоді кадровий голод. Тепер Леонід Кравчук може замінити Леоніда Кучму, а не навпаки. Крім вимоги долучити до ТКГ Єльцина і Шушкевича, ми попросили, щоб повернули курс долара, який був під час президенства Кравчука. Точну цифру ми не називаємо. Леонід Макарович її не пам'ятає. Але ми готові до компромісів.»
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01.08.2020 15:30 Відповісти
на цьому тиждні щось не було Рибнікова, то Ви замість нього , чи це Рибніков став писати на українській коменти ? )
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01.08.2020 20:21 Відповісти
Дуже дотепно і правильно... аж сльозу нагнали
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02.08.2020 18:44 Відповісти
Нахрена наши журналисты и политические деятели те которые не федерасты вообще участвуют в рассиянских ток шоу Нахрена втягивают Украинцев в информационное пространство срашки в орбиту их пропаганды А по поводу Макарыча Не зря говорят в Украине - що стара людына як мала дытына
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01.08.2020 15:37 Відповісти
Комментаторы на Цензоре совсем с ума сошли? Почитайте эту самую статью! Кравчук защищает позицию Украины, не признаёт Республики Донбасса... и вы его ненавидите? Ибо он не принимает все из идиотских позиций Украины?

Дебилы - читаете только заглавление.
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01.08.2020 16:14 Відповісти
Это не защита ,это унижение и не столько Кравчука ,как Украины.
Слышим ,как Кравчук перед этими подонками как бы оправдывается,
а мне вот непонятно за что.
По твоему комменту видно ,что точно прочитал только заглавие.
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01.08.2020 17:15 Відповісти
З ким ця комуняча мерзота збирається йти на компроміс? З агресором та загарбником української землі? Йому мало відмови від третього у світі арсеналу ядерної зброї? Хоче всю Україну віддати х*йлу? Лиже гузно мЕдведчуку?
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01.08.2020 17:41 Відповісти
Роздовбав Кравчук Схубеєву-роздовбе й гниду ПетюШарія.
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01.08.2020 20:27 Відповісти
С россией надо разговаривать не Кравчуку ,а лидерам ЕС и США и исключительно
языком санкций . Главная задача украинской дипломатии этого добиться.
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01.08.2020 18:24 Відповісти
зебилы - это на вашей совести
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01.08.2020 18:26 Відповісти
старый предатель
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01.08.2020 19:13 Відповісти
Предавший Украину - здавший украинское ЯО, предаст незадумываясь ещё раз. Зе, зачем ты эту старую сразь вытянул из нафталина?
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01.08.2020 19:17 Відповісти
А причем тут зеленский? Он же вам ничего не должен))
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01.08.2020 19:28 Відповісти
"Я хоч слово сказав про те, що Росія Донбас бомбила?" - Кравчук дав інтерв'ю російській пропагандистці Скабеєвій і запросив її до Києва (оновлено) - Цензор.НЕТ 5325
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01.08.2020 20:21 Відповісти
Оце кандидат на посадку на довічне №1 , разом з кучмою . Те , що є негативного в країні зараз , відсотків на 90 їхня заслуга .
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01.08.2020 20:29 Відповісти
кого ти кличеш- старий маразматик
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01.08.2020 20:50 Відповісти
с того всього спіча ******** скабєєвої лише одни висновок-кацапів треба просто *********,********* і ********* разом з тими лугандонцями.ніяких переговорів!
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01.08.2020 20:54 Відповісти
ну дед хотя бы гимн Украины знает, в отличии от чучмы.
а ********* он таки красиво осадил, не ожидал от старика.
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01.08.2020 21:12 Відповісти
Не признавайся-це богиня козлорилих петюшок-вони тут стару оглоблю Кравчука за його укро-патріотизм копають ногами.
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01.08.2020 21:34 Відповісти
"Я хоч слово сказав про те, що Росія Донбас бомбила?" - Кравчук дав інтерв'ю російській пропагандистці Скабеєвій і запросив її до Києва (оновлено) - Цензор.НЕТ 7421
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01.08.2020 21:59 Відповісти
3,14здец полный! ***** унитазная просто тащится с этого "66 років при владі" и в его лице над всей Украиной! Этот маразматик на вопрос про расейские вайска даже не попытался вставить гиркина с компанией, а про " ні слова не казав що росія бомбить Україну" ааще дно! **** реинкарнируйте еще Марка Аврелия , тоже древний и по3.14здеть мастак был, по крайней мере такого бреда не нес бы. О темпора! О морес! Дно пройдено и что бы его достичь нужно уже подпрыгнуть.
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01.08.2020 22:51 Відповісти
Какой-то лютый бред...
Яроша в ТГК!
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02.08.2020 02:28 Відповісти
Старе чмо-маразматик, фонд відновлення даунбасу, правильно маскалі вивезли усі заводи....тепер будуймо нові
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02.08.2020 08:41 Відповісти
Хотіли залучити у ТКГ Луческу, але він виявився занадто юним.
Ще б кудись Філарета пристроїти...
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02.08.2020 09:02 Відповісти
то из криворагульного квартала то из свалки истории ,кадровый голод у зелебобов налицо...
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02.08.2020 12:56 Відповісти
ЭТО уже маразм к этим мразям на тв ходить
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02.08.2020 14:46 Відповісти
Старый маразматик!Пусть знает,что о нем думают украинцы!А то Порох плохой,а цей мотлох гарный!Уроды...
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02.08.2020 17:40 Відповісти
Мляяяяя... Екс-комуняцький функціонер зганьбився по самі помідори.
Та ще й Україну зганьбив.
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02.08.2020 17:55 Відповісти
))))))))) в коммах истерика.ру. не нужно так бояться россиян. они слабее.
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02.08.2020 18:03 Відповісти
Кравчук молодець, накінець інтелектуал проводить переговори, і чітко мочить Скабєєву!
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02.08.2020 22:09 Відповісти
Нафіга приймати участь в роботі, допомогати в створені передач пропагандистському ТВ ?

Нафіга вообще із скарабєєвими щось мати спільне ?Хоча я його не звинувачую ні в чому
, людина стара,дуже грошей не хватає, так колись висловлювалась, схильна до маразмів, і не може усвідомлювати свої дії, ще ковід десь підхватить, от нащо його не бережуть ?
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03.08.2020 06:15 Відповісти
Горящие пердаки, это есть то самое, патриотическая космическая программа, реакция на старых марозматов, скоро в космос братухи))) зебоба мочи ещё, до слез
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03.08.2020 08:31 Відповісти
Старе дрочило!!!
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03.08.2020 09:21 Відповісти
73% дебілів, обтікайте. РФія там більше не воює... Зелені потвори, куди ви плануєте тікати після усього цього?
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03.08.2020 09:26 Відповісти
Слова имеют смысл!
Не бомбила, а обстреливала.
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03.08.2020 09:37 Відповісти
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