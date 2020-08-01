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У снайпера не було вибору, окрім ліквідації "полтавського терориста" Скрипника, - Шкіряк. ВIДЕО

Радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк розповів деякі подробиці спецоперації з ліквідації "полтавського терориста" Скрипника.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

"Бойова граната фактично була приведена в дію, і тієї миті наш снайпер зробив точний постріл. У заручника було лише три секунди до вибуху. І наш співробітник встиг ними скористатися. Граната вибухнула, але, слава Богу, поліцейський залишився неушкодженим", - зазначив Шкіряк.

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За його словами, у співробітників КОРДу не було жодних інших варіантів, крім миттєвої ліквідації Скрипника.

"Інакше на місці події загинув би і зловмисник, і співробітник поліції. Тому в цих сумних реаліях наші правоохоронці діяли абсолютно правомірно, повністю правильно і виправдано", - зауважив Шкіряк.

Нагадаємо, 23 липня близько 9:05 на вул. Остапа Вишні, 5 (територія колишнього хлібзаводу), працівники підрозділу карного розшуку намагалися затримати громадянина, який обґрунтовано підозрюється в незаконному заволодінні авто. Під час затримання зловмисник дістав гранату РГД-5 і взяв у заручники поліцейського.

Терорист погрожував підірвати себе і поліцейського. Начальник карного розшуку області Віталій Шиян запропонував себе як заручника. Після обміну обидва поїхали з міста.

Після обіду Скрипник відпустив Шияна і сховався в лісі в Решетилівському районі Полтавської області.

Автор: 

Нацполіція (15276) тероризм (2868) Шкіряк Зорян (208) Полтавська область (1141)


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Топ коментарі
+24
какое совпадение.. начальник полиции лазит по домам и случайно замечает "терриориста", которому сдается в заложники...
Но доблестный снайпер 8е сутки сидит и смотри именно в ТО окно х.з. какого дома - где ждет когда мусорпа возьмут в заложники))
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01.08.2020 12:30 Відповісти
+21
Верим-верим!!!!! Кто бы сомнревался, что его убьют? Я ни минуты не сомневался. Было понятно, что ему не простят его "ловкости", как он ушел от ментов и сколько его не могли поймать. Главное, ничего такого он не сделал, за что его нужно было убить. Твари мусорские. Они скопом со всеми кобрами, альфами, торами не могли в Луцке взять ханыгу, пока тот сам не сдался. "Святой" рюкзакович и мусарня, нету слов!
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01.08.2020 12:35 Відповісти
+20
что-то подоюное было у авакова и с убийством С.Белого....
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01.08.2020 12:31 Відповісти
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давно интеллектуала шкиряка не было слышно...
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02.08.2020 03:29 Відповісти
А "терорист" то своїх заручників повідпускав і нікому шкоди не заподіяв. Тому його "ліквідація снайпером" - самий "правильний" варіант самої "реформованої" поліції самого кращого Мусора в історії України.
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02.08.2020 08:22 Відповісти
пирожная методичка велит писать, что полиция всегда виновата.
Это месть Авакову за срыв фальсификаций на выборах президента.
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02.08.2020 09:02 Відповісти
Плюс.
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02.08.2020 09:17 Відповісти
Наркоман Шкиряк проснулся ,Зайчиха убила 9-ть человек и до сих пор жива ,этот (террорист) ни кого не убил ,по крайней мере сейчас, и его уничтожают ,🙄 без суда ?
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02.08.2020 11:23 Відповісти
И правильно сделали.Два раза в заложники людей взял,сидевший наркоман с шизофринией.Кинул бы в людей гранату и были бы жертвы ты первый бы орал на ветке чего не завали в Полтаве.
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02.08.2020 16:59 Відповісти
Шкиряк разом з Зоряном - ви так круто говорите ..
А чому би вам вдвоэ та не сходити та поговорити з "терористом"
Який фактично э героэм Украъни - він не злочинець ! нікого не вбив ! Зато показав , чого ватра сила ******** поліціі ...
Я, як і багато українців - за нього ставив ...!
За що ви вбили Героя України .
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02.08.2020 12:39 Відповісти
висновок зробив спец АФІГЕННИЙ - шмурдяк непальський!
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02.08.2020 13:07 Відповісти
Слишком долго с ним беседовали, нечего так долго ждать было.
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02.08.2020 14:54 Відповісти
Снайпер без команды не стреляет. Снайпер находится в безопасности, как правило. Спрашивать нужно с того, кто отдал команду и какую и когда. Но нам этого не скажут.
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02.08.2020 15:22 Відповісти
Спектакль окончен. Занавес закрывается и все аплодируют.
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02.08.2020 16:59 Відповісти
А почему ему президент не позвонил?Он же в Луцке звонил,"спас заложников своей самоотверженностью".Там стрелять было нельзя,а тут сразу БУМ и с летальным исходом!******,вы что нас за лохов держите?!
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02.08.2020 17:45 Відповісти
тобто перший раз, коли він захопив мусора, у снайпера був вибір і він не стріляв, другий раз, коли захопив мусора, у снайпера знову був вибір і він не стріляв, а от на третій раз вибір чомусь у снайпера вже пропав і йому прийшлось стріляти???
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02.08.2020 23:58 Відповісти
"Не было выбора"??? А если бы убитый руку с гранатой засунул в трусы заложнику, тоже стрелял бы? Шкиряк держит людей за идиотов.
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03.08.2020 01:41 Відповісти
Зробіть висновки. НІКОЛИ, НІКОЛИ не захоплюйте заручників по справжньому. Тільки із відома Авакова! І головне, нічого, окрім записання Зеленським відосику, не вимагайте, а то пристрелять, як скаженого пса...
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03.08.2020 09:23 Відповісти
Бред.
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03.08.2020 09:37 Відповісти
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