У снайпера не було вибору, окрім ліквідації "полтавського терориста" Скрипника, - Шкіряк. ВIДЕО

Радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк розповів деякі подробиці спецоперації з ліквідації "полтавського терориста" Скрипника.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

"Бойова граната фактично була приведена в дію, і тієї миті наш снайпер зробив точний постріл. У заручника було лише три секунди до вибуху. І наш співробітник встиг ними скористатися. Граната вибухнула, але, слава Богу, поліцейський залишився неушкодженим", - зазначив Шкіряк.

Читайте також: "Полтавського терориста" Скрипника ліквідовано, - Геращенко

За його словами, у співробітників КОРДу не було жодних інших варіантів, крім миттєвої ліквідації Скрипника.

"Інакше на місці події загинув би і зловмисник, і співробітник поліції. Тому в цих сумних реаліях наші правоохоронці діяли абсолютно правомірно, повністю правильно і виправдано", - зауважив Шкіряк.

Нагадаємо, 23 липня близько 9:05 на вул. Остапа Вишні, 5 (територія колишнього хлібзаводу), працівники підрозділу карного розшуку намагалися затримати громадянина, який обґрунтовано підозрюється в незаконному заволодінні авто. Під час затримання зловмисник дістав гранату РГД-5 і взяв у заручники поліцейського.

Терорист погрожував підірвати себе і поліцейського. Начальник карного розшуку області Віталій Шиян запропонував себе як заручника. Після обміну обидва поїхали з міста.

Після обіду Скрипник відпустив Шияна і сховався в лісі в Решетилівському районі Полтавської області.