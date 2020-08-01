"Історії фейсбучних фахівців про спроби командування витягнути пораненого Ярика - фейк", - друзі розвідників Журавля і Красногрудя про обставини їхньої загибелі. ВIДЕО безпілотника

Рідні та близькі загиблих в районі Зайцевого командира взводу 35-ї окремої бригади морської піхоти Дмитра Красногрудя і сержанта Ярослава Журавля розповіли про обставини їхньої загибелі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, свою версію того, що сталося під час виходу розвідників на завдання, дій групи евакуації і командирів підрозділу вони повідомили в спеціальному зверненні, яке опублікував на своїй сторінці в соцмережі користувач Роман Донік.

Крім того, він оприлюднив відеозаписи безпілотників, оператори яких фіксували деякі моменти того, що відбувається на полі бою.

Зокрема в зверненні йдеться про те, що пораненого Ярослава Журавля ніхто і не намагався врятувати.

"Після відходу другої групи жоден з засобів вогневого ураження не працював. ЖОДЕН! Навіть стрілецька зброя! Тому історії фейсбучних спеціалістів про намагання командування витягнути пораненого під прикриттям є цілковитим фейком. В період з другої половини дня 13.07.2020 по 18.07.2020 включно, в районі де в останній раз бачили пораненого ще живим не було жодних обстрілів та спроб порятунку! Лише пілот дрону, майже безперервно, намагався відшукати пораненого. Балка, в яку спустився поранений, занадто густа. Навіть дрон з тепловізором не допоміг", - йдеться в зверненні.

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Повний текст звернення мовою оригіналу без орфографічних змін:

Звернення друзів та близьких нещодавно загинувших розвідників Красногрудь Д. та Журавель Я.

Нас обурює кількість неправдивої і перекрученої інформації в ЗМІ та соціальних мережах, яка виправдовує не лише підсупні дії російсько-терористичних бандформувань, а і некомпетентність командирів 137 ОБМП і 35 ОБРМП, що несуть пряму відповідальність за загибель військовослужбовців ЗСУ.

На відміну від журналістів телеканалу "1+1", брехати суспільству, прикриваючи своїх давніх друзів, нам сенсу немає! Тому ми провели детальний аналіз тих трагічних обставин і хочемо їх оприлюднити, спираючись виключно на факти та беззаперечні відео докази. Надії на те, що винних буде покарано, немає, але рідні та суспільство мають знати правду!

Правда шокуюча, тому неповнолітнім та людям зі слабкою психікою не рекомендуємо читати далі і передивлятися відео.

13.07.2020 близько 08:00 ранку група розвідників 137го ОБМП, виконує антидиверсійну задачу в районі с. Зайцеве. Першим йде командир РВ лейтенант Красногрудь Д.(позивний "Мір"), другим сержант Журавель Я.(позивний "Ярік"), решта групи на прикритті.

"Мір" наказує "Яріку" залишатись на безпечній відстані, а сам просувається по запланованому маршруту. Далі лунає перший вибух, який відкидає командира на відстань більше 4х метрів і одразу ж лунає ще один вибух, який спричинило приземлення "Міра" на іншу ділянку поблизу маршруту. "Мір" встигає сказати "Яріку" по рації, що йому відірвало ногу і відключається. Насправді окрім ноги відірвало частину спини, поранило живіт, пах і задню частину черепу. Вижити після таких поранень, не можливо. Шанси на порятунок, нажаль, були відсутні. (Місце підриву командира, напрямок вибухової хвилі, наявність щільно замінованої ділянки та тіло командира зафіксовано камерою дрону і додано у відеоматеріал)

"Ярік" пересвідчується що "Мір" загинув і приймає рішення повертатись на свої позиції, щоб повідомити про підрив командира. Витягувати тіло самотужки і без допомоги саперів було небезпечно, тому що місце підриву щільно заміновано.

За лічені хвилини про ситуацію дізнаються командири батальйону та бригади, командуючі штабів ОТУ, ООС, ЗСУ. Приймається рішення домовлятись з противником про евакуацію тіла через ОБСЄ та СЦКК. Поки йшли переговори, вилітає наш дрон і підтверджує наявність тіла та місце підриву.

Домовленість отримано. Ще один виліт дрона. Підтвердження наявності тіла. У повітрі помічено ворожий дрон, який зависає над місцем виходу групи, намагаючись все роздивитись. Близько 14:00 група з 8 чоловік (розвідники, сапери, представники СЦЦК) вирушає на евакуацію. Першим йде "Ярік", бо він єдиний, хто знав дорогу до тіла комндира РВ.

І тут відбуваються речі, які намагаються приховати від суспільства:

1. Озброєна група евакуації. Шестеро з восьми озброєні, два представника СЦКК без зброї.

2. Лише четверо з восьми у білих чохлах з написом "СЦЦК" на касках і бронежилетах. Це "Ярік", один з саперів, що йшов одразу за ним і два останніх з групи, представника "СЦЦК".

3. Минуло приблизно 5 годин з моменту підриву командира РВ. Рацію, яка була в нього, могли забрати окупанти, але групу всеодно випускають з раціями на тій самій прошивці, що і рація загиблого.

Група наближається до тіла командира. Першим підходить "Ярік". В 7-8 метрах від тіла з кущів лунає крик "Какого ... вы здесь шастайте?" і відкривається стрілецький вогонь на ураження з трьох напрямків. "Ярік" отримує кульове поранення в ліву ногу, вище коліна і падає на землю.

Не пересвідчившись в якому стані "Ярік", решта групи відходить і повідомляє командування, що "Ярік" загинув.

Пілот, почувши стрільбу, піднімає дрон і летить на місце евакуації. Майже одразу знаходить пораненого. "Ярік" був поруч з місцем, де його поранили. На відео з дрону чітко видно, що поранений знаходиться неподалік тіла командира. Тому будь-яка спекуляція противника, що група евакуації опинилась не в тому місці, де знаходилось тіло, є звичайною брехнею. Також дрон зафіксував білий желет і каску з написом СЦЦК на пораненому.

"Ярік" мав аптечку і самостійно зафіксував собі два турнікета на ногу. Один під пах, інший нище коліна. Все це зафіксовано дроном. Пілот повідомляє про побачне комбата і після цього формується ще одна група для евакуації пораненого.

Цього разу група виходить з медиком і без будь-яких видимих розпізнавальних знаків. РАЦІЇ З ТОЮ САМОЮ ПРОШИВКОЮ. Режим радіомовчання постійно порушується комбатом, який занадто часто виходить на старшого групи і випитує відстань до пораненого і обстановку, а потім телефоном передає інформацію вище стоячому командуванню. Мало того, медик бере з собою на вихід смартфон, екшнкамеру(яка пише все, що відбувається майже з самого початку) та особисті документи. Фатальна помилка, яка коштувала зливом величезного обсягу секретної інформації!

Група евакуації і поранений рухаються один одному на зустріч, але по різні сторони посадки. Спочатку "Ярік" намагається встати на дві ноги і йому це навіть вдається. Він проходить, спираючись на автомат, близько 50 метрів. Потім знову починається стрільба, "Ярік" змушений притиснутись до землі і повзе в бік наших позицій. "Ярік" проповз близько 250 метрів, при цьому не кидаючи автомата. Ліва нога залита кров’ю, але він ВИГЛЯДАЄ СИЛЬНИМ І НЕ ВТРАЧАЄ НАДІЇ НА ПОРЯТУНОК!!!

Тим часом медик наблизився до поранено на відстань близько 30 метрів, можливо навіть бачив пораненого, бо на відео зафіксовано, як "Ярік" дивиться у напрямку медика і маше рукою. Ворог прострілює посадку і "Ярік" змушений спустись в балку, щоб сховатись від обстрілу. В цей момент наш дрон в останнє фіксує пораненого. Медик теж ховається від обстрілу в тій самій балці, але починає панікувати і біжить...зачіпає розтяжку і гине на місці. Висока вирогідність, що це була міна типу МОН на розтяжці. По-перше цей тип міни здатен пробити бронежилет і миттєво вбити людину. Це пояснює, навіщо ворог проводив розтин тіла, видаливши внутрішні органи та уламки забороненого типу мінування.

Після цього зі сторони ворожих позицій, в район підриву медика "прилітає" дві гранати з РПГ-7. Старший групи евакуації отримує контузію і відповзає до точки виходу.

СИТУАЦІЮ БЕРЕ ПІД ОСОБИСТИЙ КОНТРОЛЬ ПРЕЗЕНДТ УКРАЇНИ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ. НАДХОДИТЬ ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИЇЗД НА МІСЦЕ ПОДІЙ РУСЛАНА ХОМЧАКА ТА ПРЕДСТАВНИКА ОП.

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ПРИКРИТТЯ І СПРОБИ ВРЯТУВАТИ ПОРАНЕНОГО: під вихід першої групи, яка йшла за тілом "Міра" віддається команда привести в бойову готовність всі сили та засоби батальйону і навестись на цілі. Команда є, а цілей ніхто не дав. Тобто розрахунки засобів вогневого ураження готові до роботи, але не знають, куди наводитись!

Під час другого виходу, вже за пораненим, один з вогневих засобів прикриває групу. Решта розрахунків мовчить, не знаючи куди наводитись. Це говорить про те, що командування батальйону не орієнтується в місцевості і не здатне організувати прикриття своїх людей!

Після відходу другої групи жоден з засобів вогневого ураження не працював. ЖОДЕН! Навіть стрілецька зброя! Тому історії фейсбучних спеціалістів про намагання командування витягнути пораненого під прикриттям є цілковитим фейком. В період з другої половини дня 13.07.2020 по 18.07.2020 включно, в районі де в останній раз бачили пораненого ще живим не було жодних обстрілів та спроб порятунку! Лише пілот дрону, майже безперервно, намагався відшукати пораненого. Балка, в яку спустився поранений, занадто густа. Навіть дрон з тепловізором не допоміг.

Після цього ворог вільно розгулює сірою зоною. У повний зріст. Їх ніхто не чіпає. Вони спокійно збирають тіла наших загиблих та ділять трофеї. Ніяких обстрілів з обох сторін, цілковита тиша!

ВСЕ ЦЕ ВІДБУВАЄТЬСЯ В 350-400 МЕТРІВ ВІД НАШИХ ПОЗИЦІЙ! САМЕ ТАК, ПОРАНЕНИЙ САМОТУЖКИ ПОДОЛАВ ~250 м І ЧЕКАВ НА ДОПОМОГУ В ~350 м ВІД НАШИХ ПОЗИЦІЙ!!!

За даними мед експертизи сержант Журавель Я., який був поранений приблизно о 14:00 13.07.2020 помер від нестачі крові в період з 14.07.2020 по 16.07.2020. ТОБТО ПОРАНЕНИЙ ЧЕКАВ НА ДОПОМОГУ, СТІКАЮЧИ КРОВ‘Ю, ВІД 1 до 4 ДІБ!

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Щодо інформації про дві групи спецпризначенців, які приїхали на КСП батальйону і були готові вийти за пораненим у будь-який момент. Інформація підтверджена з трьох надійних джерел. Групи дійсно прибули на місце і чекали наказ!

НАКАЗ НА ЗАБОРОНУ БУДЬ-ЯКИХ РЯТУВАЛЬНО-ПОШУКОВИХ ОПЕРАЦІЙ ЗВ’ЯЗУВАВ РУКИ СПЕЦПРИЗНАЧЕНЦЯМ.

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ПІД ЧАС ВІЗИТУ РУСЛАНА ХОМЧАКА ТА ПРЕДСТАВНИКА ОП ДО КОМАНДИРІВ 35 ОБРМП БУЛО ОЗВУЧЕНО ПРО НОВУ ТОЧКУ РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК. Мова йшла про район відповідальності 35 ОБРМП.

Ми надали вам факти та беззаперечні докази. Висновки робіть самі!