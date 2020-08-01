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"Історії фейсбучних фахівців про спроби командування витягнути пораненого Ярика - фейк", - друзі розвідників Журавля і Красногрудя про обставини їхньої загибелі. ВIДЕО безпілотника

Рідні та близькі загиблих в районі Зайцевого командира взводу 35-ї окремої бригади морської піхоти Дмитра Красногрудя і сержанта Ярослава Журавля розповіли про обставини їхньої загибелі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, свою версію того, що сталося під час виходу розвідників на завдання, дій групи евакуації і командирів підрозділу вони повідомили в спеціальному зверненні, яке опублікував на своїй сторінці в соцмережі користувач Роман Донік.

Крім того, він оприлюднив відеозаписи безпілотників, оператори яких фіксували деякі моменти того, що відбувається на полі бою.

Зокрема в зверненні йдеться про те, що пораненого Ярослава Журавля ніхто і не намагався врятувати.

"Після відходу другої групи жоден з засобів вогневого ураження не працював. ЖОДЕН! Навіть стрілецька зброя! Тому історії фейсбучних спеціалістів про намагання командування витягнути пораненого під прикриттям є цілковитим фейком. В період з другої половини дня 13.07.2020 по 18.07.2020 включно, в районі де в останній раз бачили пораненого ще живим не було жодних обстрілів та спроб порятунку! Лише пілот дрону, майже безперервно, намагався відшукати пораненого. Балка, в яку спустився поранений, занадто густа. Навіть дрон з тепловізором не допоміг", - йдеться в зверненні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ може вторгнутися в Україну, але поки це їй невигідно, - глава Служби зовнішньої розвідки Кондратюк

Повний текст звернення мовою оригіналу без орфографічних змін:

Звернення друзів та близьких нещодавно загинувших розвідників Красногрудь Д. та Журавель Я.

Нас обурює кількість неправдивої і перекрученої інформації в ЗМІ та соціальних мережах, яка виправдовує не лише підсупні дії російсько-терористичних бандформувань, а і некомпетентність командирів 137 ОБМП і 35 ОБРМП, що несуть пряму відповідальність за загибель військовослужбовців ЗСУ.

На відміну від журналістів телеканалу "1+1", брехати суспільству, прикриваючи своїх давніх друзів, нам сенсу немає! Тому ми провели детальний аналіз тих трагічних обставин і хочемо їх оприлюднити, спираючись виключно на факти та беззаперечні відео докази. Надії на те, що винних буде покарано, немає, але рідні та суспільство мають знати правду!

Правда шокуюча, тому неповнолітнім та людям зі слабкою психікою не рекомендуємо читати далі і передивлятися відео.

13.07.2020 близько 08:00 ранку група розвідників 137го ОБМП, виконує антидиверсійну задачу в районі с. Зайцеве. Першим йде командир РВ лейтенант Красногрудь Д.(позивний "Мір"), другим сержант Журавель Я.(позивний "Ярік"), решта групи на прикритті.

"Мір" наказує "Яріку" залишатись на безпечній відстані, а сам просувається по запланованому маршруту. Далі лунає перший вибух, який відкидає командира на відстань більше 4х метрів і одразу ж лунає ще один вибух, який спричинило приземлення "Міра" на іншу ділянку поблизу маршруту. "Мір" встигає сказати "Яріку" по рації, що йому відірвало ногу і відключається. Насправді окрім ноги відірвало частину спини, поранило живіт, пах і задню частину черепу. Вижити після таких поранень, не можливо. Шанси на порятунок, нажаль, були відсутні. (Місце підриву командира, напрямок вибухової хвилі, наявність щільно замінованої ділянки та тіло командира зафіксовано камерою дрону і додано у відеоматеріал)

"Ярік" пересвідчується що "Мір" загинув і приймає рішення повертатись на свої позиції, щоб повідомити про підрив командира. Витягувати тіло самотужки і без допомоги саперів було небезпечно, тому що місце підриву щільно заміновано.

За лічені хвилини про ситуацію дізнаються командири батальйону та бригади, командуючі штабів ОТУ, ООС, ЗСУ. Приймається рішення домовлятись з противником про евакуацію тіла через ОБСЄ та СЦКК. Поки йшли переговори, вилітає наш дрон і підтверджує наявність тіла та місце підриву.

Домовленість отримано. Ще один виліт дрона. Підтвердження наявності тіла. У повітрі помічено ворожий дрон, який зависає над місцем виходу групи, намагаючись все роздивитись. Близько 14:00 група з 8 чоловік (розвідники, сапери, представники СЦЦК) вирушає на евакуацію. Першим йде "Ярік", бо він єдиний, хто знав дорогу до тіла комндира РВ.

І тут відбуваються речі, які намагаються приховати від суспільства:

1. Озброєна група евакуації. Шестеро з восьми озброєні, два представника СЦКК без зброї.

2. Лише четверо з восьми у білих чохлах з написом "СЦЦК" на касках і бронежилетах. Це "Ярік", один з саперів, що йшов одразу за ним і два останніх з групи, представника "СЦЦК".

3. Минуло приблизно 5 годин з моменту підриву командира РВ. Рацію, яка була в нього, могли забрати окупанти, але групу всеодно випускають з раціями на тій самій прошивці, що і рація загиблого.

Група наближається до тіла командира. Першим підходить "Ярік". В 7-8 метрах від тіла з кущів лунає крик "Какого ... вы здесь шастайте?" і відкривається стрілецький вогонь на ураження з трьох напрямків. "Ярік" отримує кульове поранення в ліву ногу, вище коліна і падає на землю.

Не пересвідчившись в якому стані "Ярік", решта групи відходить і повідомляє командування, що "Ярік" загинув.

Пілот, почувши стрільбу, піднімає дрон і летить на місце евакуації. Майже одразу знаходить пораненого. "Ярік" був поруч з місцем, де його поранили. На відео з дрону чітко видно, що поранений знаходиться неподалік тіла командира. Тому будь-яка спекуляція противника, що група евакуації опинилась не в тому місці, де знаходилось тіло, є звичайною брехнею. Також дрон зафіксував білий желет і каску з написом СЦЦК на пораненому.

"Ярік" мав аптечку і самостійно зафіксував собі два турнікета на ногу. Один під пах, інший нище коліна. Все це зафіксовано дроном. Пілот повідомляє про побачне комбата і після цього формується ще одна група для евакуації пораненого.

Цього разу група виходить з медиком і без будь-яких видимих розпізнавальних знаків. РАЦІЇ З ТОЮ САМОЮ ПРОШИВКОЮ. Режим радіомовчання постійно порушується комбатом, який занадто часто виходить на старшого групи і випитує відстань до пораненого і обстановку, а потім телефоном передає інформацію вище стоячому командуванню. Мало того, медик бере з собою на вихід смартфон, екшнкамеру(яка пише все, що відбувається майже з самого початку) та особисті документи. Фатальна помилка, яка коштувала зливом величезного обсягу секретної інформації!

Група евакуації і поранений рухаються один одному на зустріч, але по різні сторони посадки. Спочатку "Ярік" намагається встати на дві ноги і йому це навіть вдається. Він проходить, спираючись на автомат, близько 50 метрів. Потім знову починається стрільба, "Ярік" змушений притиснутись до землі і повзе в бік наших позицій. "Ярік" проповз близько 250 метрів, при цьому не кидаючи автомата. Ліва нога залита кров’ю, але він ВИГЛЯДАЄ СИЛЬНИМ І НЕ ВТРАЧАЄ НАДІЇ НА ПОРЯТУНОК!!!

Тим часом медик наблизився до поранено на відстань близько 30 метрів, можливо навіть бачив пораненого, бо на відео зафіксовано, як "Ярік" дивиться у напрямку медика і маше рукою. Ворог прострілює посадку і "Ярік" змушений спустись в балку, щоб сховатись від обстрілу. В цей момент наш дрон в останнє фіксує пораненого. Медик теж ховається від обстрілу в тій самій балці, але починає панікувати і біжить...зачіпає розтяжку і гине на місці. Висока вирогідність, що це була міна типу МОН на розтяжці. По-перше цей тип міни здатен пробити бронежилет і миттєво вбити людину. Це пояснює, навіщо ворог проводив розтин тіла, видаливши внутрішні органи та уламки забороненого типу мінування.

Після цього зі сторони ворожих позицій, в район підриву медика "прилітає" дві гранати з РПГ-7. Старший групи евакуації отримує контузію і відповзає до точки виходу.

СИТУАЦІЮ БЕРЕ ПІД ОСОБИСТИЙ КОНТРОЛЬ ПРЕЗЕНДТ УКРАЇНИ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ. НАДХОДИТЬ ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИЇЗД НА МІСЦЕ ПОДІЙ РУСЛАНА ХОМЧАКА ТА ПРЕДСТАВНИКА ОП.

———————————————————-

ПРИКРИТТЯ І СПРОБИ ВРЯТУВАТИ ПОРАНЕНОГО: під вихід першої групи, яка йшла за тілом "Міра" віддається команда привести в бойову готовність всі сили та засоби батальйону і навестись на цілі. Команда є, а цілей ніхто не дав. Тобто розрахунки засобів вогневого ураження готові до роботи, але не знають, куди наводитись!

Під час другого виходу, вже за пораненим, один з вогневих засобів прикриває групу. Решта розрахунків мовчить, не знаючи куди наводитись. Це говорить про те, що командування батальйону не орієнтується в місцевості і не здатне організувати прикриття своїх людей!

Після відходу другої групи жоден з засобів вогневого ураження не працював. ЖОДЕН! Навіть стрілецька зброя! Тому історії фейсбучних спеціалістів про намагання командування витягнути пораненого під прикриттям є цілковитим фейком. В період з другої половини дня 13.07.2020 по 18.07.2020 включно, в районі де в останній раз бачили пораненого ще живим не було жодних обстрілів та спроб порятунку! Лише пілот дрону, майже безперервно, намагався відшукати пораненого. Балка, в яку спустився поранений, занадто густа. Навіть дрон з тепловізором не допоміг.

Після цього ворог вільно розгулює сірою зоною. У повний зріст. Їх ніхто не чіпає. Вони спокійно збирають тіла наших загиблих та ділять трофеї. Ніяких обстрілів з обох сторін, цілковита тиша!

ВСЕ ЦЕ ВІДБУВАЄТЬСЯ В 350-400 МЕТРІВ ВІД НАШИХ ПОЗИЦІЙ! САМЕ ТАК, ПОРАНЕНИЙ САМОТУЖКИ ПОДОЛАВ ~250 м І ЧЕКАВ НА ДОПОМОГУ В ~350 м ВІД НАШИХ ПОЗИЦІЙ!!!

За даними мед експертизи сержант Журавель Я., який був поранений приблизно о 14:00 13.07.2020 помер від нестачі крові в період з 14.07.2020 по 16.07.2020. ТОБТО ПОРАНЕНИЙ ЧЕКАВ НА ДОПОМОГУ, СТІКАЮЧИ КРОВ‘Ю, ВІД 1 до 4 ДІБ!

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Щодо інформації про дві групи спецпризначенців, які приїхали на КСП батальйону і були готові вийти за пораненим у будь-який момент. Інформація підтверджена з трьох надійних джерел. Групи дійсно прибули на місце і чекали наказ!

НАКАЗ НА ЗАБОРОНУ БУДЬ-ЯКИХ РЯТУВАЛЬНО-ПОШУКОВИХ ОПЕРАЦІЙ ЗВ’ЯЗУВАВ РУКИ СПЕЦПРИЗНАЧЕНЦЯМ.

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ПІД ЧАС ВІЗИТУ РУСЛАНА ХОМЧАКА ТА ПРЕДСТАВНИКА ОП ДО КОМАНДИРІВ 35 ОБРМП БУЛО ОЗВУЧЕНО ПРО НОВУ ТОЧКУ РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК. Мова йшла про район відповідальності 35 ОБРМП.

Ми надали вам факти та беззаперечні докази. Висновки робіть самі!

розвідка (3881) росія (66080) смерть (6779) Донбас (22357) 137 ОБМП (6)


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Топ коментарі
+107
смотрела сегодня днём на фейсбуке
рыдала
наш воин медленно умирал,а гнида жрала и пила в это время
шоб ты сдох ****
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01.08.2020 22:55 Відповісти
+99
"Истории фейсбучных специалистов о попытках командования вытянуть раненого Ярика - фейк", - друзья разведчиков Журавля и Красногрудя об обстоятельствах их гибели - Цензор.НЕТ 6814
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01.08.2020 23:09 Відповісти
+76
Посіпаки зеленої шмарклі будуть кров'ю харкати за те, що зробили!
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01.08.2020 22:54 Відповісти
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"Історії фейсбучних фахівців про спроби командування витягнути пораненого Ярика - фейк", - друзі розвідників Журавля і Красногрудя про обставини їхньої загибелі - Цензор.НЕТ 5380
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02.08.2020 07:27 Відповісти
Иуда !
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02.08.2020 09:02 Відповісти
Да есть же видео в сети, где медик Ильин в составе эвакуационной группы пытался забрать с поля боя бойцов, которые получили несовместимые с жизнью ранения. Причем болел за это по настоящему, всё время поторапливал группу- "быстрей,быстрей, каждая минута дорога...". Как медик он понимал, что если во время не оказать помощь, то смерть от потери крови неизбежна.
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01.08.2020 23:42 Відповісти
https://myrotvorets.news/ya-ne-boialsia-voevat-ya-znal-chto-rvp-bata/ Касательно мучительной смерти солдата
"Історії фейсбучних фахівців про спроби командування витягнути пораненого Ярика - фейк", - друзі розвідників Журавля і Красногрудя про обставини їхньої загибелі - Цензор.НЕТ 1972
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01.08.2020 23:56 Відповісти
В мене просто курва немає слів.... що б не матюкатися піду чарку випью ....
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02.08.2020 00:06 Відповісти
Наконец-то всё известно и понятно! Разведчик Красногрудь подорвался на мине и не выжил! Эвакуационная группа была в составе 8 человек, 6 с оружием , сепаратня атаковала из засады и ранила сержанта Журавля идущего впереди! Медик Ильин вышедший на помощь Ярославу, подорвался и погиб!
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02.08.2020 00:09 Відповісти
Что там делал разведчик Красногрудь один???
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02.08.2020 00:49 Відповісти
С группой, после взрыва отошли!
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02.08.2020 01:17 Відповісти
То есть - бросили? Как это - "отряд не заметил потери бойца"???
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02.08.2020 13:44 Відповісти
Ты только русский текст читал? С украинским у тебя трудности и ты не стал даже пытаться прочесть? Ну так у Гугла попроси, он переведет - " "Ярік" пересвідчується що "Мір" загинув і приймає рішення повертатись на свої позиції, щоб повідомити про підрив командира. Витягувати тіло самотужки і без допомоги саперів було небезпечно, тому що місце підриву щільно заміновано." Источник: https://censor.net/v3211440
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02.08.2020 14:55 Відповісти
"в районе, где в последний раз видели раненого живым, не было ..... попыток спасения!" - Ты и русский текст не в состоянии был прочитать.
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02.08.2020 21:21 Відповісти
"Історії фейсбучних фахівців про спроби командування витягнути пораненого Ярика - фейк", - друзі розвідників Журавля і Красногрудя про обставини їхньої загибелі - Цензор.НЕТ 4113

Кого "То есть - бросили?"? Вы, батенька, сдается мне, даже себя не понимаете-с
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02.08.2020 21:58 Відповісти
Раненого, которого видели с дрона, почему одного бросили???
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03.08.2020 09:05 Відповісти
Дурачек, прочитай текст внимательно: речь о РАЗНЫХ людях.
Мір умер почти сразу, подорвавшись на мине.
Ярик - был ранен при засаде на первую группу эвакуации, которая должна была вытащить тело Міра.
Медик подорвался на мине во время попыток спасти Ярика.
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03.08.2020 12:13 Відповісти
Известно может и всё, а вот понятно не всё. Например не понятно - почему при наличии договоренности, группа была вооружена, не все имели белые опознавательные знаки и почему шли не открыто, а почти что ползком?
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02.08.2020 15:05 Відповісти
Хотя конечно как шла первая группа не понятно, может и открыто. Но почему с оружием?
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02.08.2020 15:12 Відповісти
Чтобы еще всех и в плен взяли?
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02.08.2020 17:51 Відповісти
Да нет конечно жыш, лучше жыш шоб всех убили сразу, без плена там всякого ...
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02.08.2020 18:52 Відповісти
Судя по карте, действия происходили в зоне серой но не очень, а где-то скорее немного черно-сине-красной
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02.08.2020 18:55 Відповісти
Потому что ты на войне а не с овцой по бродвею гуляешь, сам не догадался правда?
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02.08.2020 20:39 Відповісти
А ты не догадываешься, что спецоперация по скрытной эвакуации тела это одно, а договорная эвакуация "похоронной командой", это совсем другой компот? Это во-первых.
Во-вторых, ну были они с оружием и что, оно им помогло, или может они с этим оружием рванули в атаку на эту засаду и всех там покрошили?
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02.08.2020 21:44 Відповісти
Договорился дохера?
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02.08.2020 21:52 Відповісти
Оружие, ***, им дохера помогло!??
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02.08.2020 22:32 Відповісти
Из оружия попадать надо , это так , на всякий случай, сепарам вот помогло получается.Ты наверно из тех чапаевых которым 2 раза на грабли прыгнуть нужно после Иловайска
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02.08.2020 22:36 Відповісти
А ты из тех, кто однажды в детстве обжегшись на молоке, всю последующую жизнь на холодную воду дует?
На кой хрен они были при оружии, если - " "Ярік" отримує кульове поранення в ліву ногу, вище коліна і падає на землю.

Не пересвідчившись в якому стані "Ярік", решта групи відходить і повідомляє командування, що "Ярік" загинув."
Может если бы они шли ВСЕ в белых касках и брониках, не скалашами, а с носилками, может всё и обошлось бы?
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02.08.2020 22:56 Відповісти
Ты смешной, сепары в них лупили не дальше чем в упор и не с одного ствола , вопрос что там делали сепары если не ждали в засаде чтобы убить всех кто прийдет или ты думаешь шо они каски рассматривать приползли с попкорном и колой?
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02.08.2020 23:51 Відповісти
Ты так рассказываешь, как вроде сам там был и видел как они "лупили не дальше чем в упор и не с одного ствола" .... и при всем при этом "вупоре" из "кучи"стволов, смогли попасть только в одного и только ранить в ногу. Убили-то его не сепары, от них он ушел и догнать его, судя по имеющейся информации, ни кто из них не пытался.
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03.08.2020 00:13 Відповісти
А зачем им его по минному полю догонять?Стреляли с трёх сторон с заранее подготовленных позиций и явно осознавали шо в любой момент ответка может прийти, и им подарили как и в Иловайске с 32 б/п со всеми вытекающими.
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03.08.2020 16:37 Відповісти
Аж не віриться.Бутусов пересилив себе,й розмістив матеріал Доніка.
То добре.Але це ще не все.
"Зеленский распорядился снять ролик о гибели разведчика в котором снимает ответственность с себя и командования.За "дорученням президента", комбат погибшего разведчика не сделавший ничего из того что можно было и Порхун - целый зам министра министерства ветеранов вместе с бойцом, тем самым, который испугался и убежал, поехали к отцу погибшего разведчика, чтобы записать видеоролик.Я не имею морального права обсуждать то, как воевали все эти люди. Я не имею права обсуждать Порхуна как солдата. Наверное он хорошо воевал, если дали Героя Украины. Наверное комбат погибшего тоже хороший офицер, если дослужился до командира отдельного батальона морской пехоты.Я не имею права обсуждать поступок мальчишки, который поехал с комбатом и Порхуном к отцу погибшего. Я не был там. Я не был в такой ситуации. Возможно я тоже испугался бы и убежал. А возможно и нет. Я не имею права давать оценку их действиям за рамками события, как людям военным.Но как просто люди они поступили подло. Как подлецы и негодяи. Поехать, зная правду, для того чтобы врать в глаза отцу, потерявшему сыну по дорученню Зеленского. Поехать для того, чтобы наврать в эру цифровых технологий, когда гибель разведчика была практически онлайн.Поехать записывать видосик для Зеленского, при этом обмануть отца потерявшего сына, зная, что не сегодня - завтра, он все равно узнает правду. Порхун, герой Украины, врущий на камеру о том, что "три раза выходила группа и пыталась его оттуда достать". Это подло. Это низко....."
Роман Донік https://www.youtube.com/watch?v=SwoKc7vJocU&feature=youtu.be
Коментар побратима :
"Історії фейсбучних фахівців про спроби командування витягнути пораненого Ярика - фейк", - друзі розвідників Журавля і Красногрудя про обставини їхньої загибелі - Цензор.НЕТ 8979
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02.08.2020 01:25 Відповісти
це жахливо..
сама брехня від зеленої мразоти. Завжди сама брехня !!
Зрозуміло, чому саме Батько Ярослава прокляв зеленського. За брехню, за немічність, за байдужість.
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02.08.2020 01:30 Відповісти
я щось не зрозуміла. Ніби то домовились про порятунок з кацапньою, вдягли білі жилети, представники спостерігачів також були, і чому не змогли врятувати на відстані 350 метрів? Що, знов "зелений коридор" як в Іловайську? навіщо було брехати тоді про якісь домовленості? Навіщо взагалі брехати в вік цифрових технологій? Ще жодної правди не вдалося приховати!! Навіть кацапський Бук вдалося вичислити та знайти...
зеленський ідіот?? Кого він намагається обдурювати? !!
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02.08.2020 01:44 Відповісти
і чому не змогли врятувати на відстані 350 метрів?

Ну не совсем понятно где эти 350 метров
"Історії фейсбучних фахівців про спроби командування витягнути пораненого Ярика - фейк", - друзі розвідників Журавля і Красногрудя про обставини їхньої загибелі - Цензор.НЕТ 4644

"Історії фейсбучних фахівців про спроби командування витягнути пораненого Ярика - фейк", - друзі розвідників Журавля і Красногрудя про обставини їхньої загибелі - Цензор.НЕТ 5901
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02.08.2020 15:34 Відповісти
А ты в 35ку позвони, тебе доходчиво объяснят
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02.08.2020 20:42 Відповісти
НАКАЗ НА ЗАБОРОНУ БУДЬ-ЯКИХ РЯТУВАЛЬНО-ПОШУКОВИХ ОПЕРАЦІЙ ЗВ'ЯЗУВАВ РУКИ СПЕЦПРИЗНАЧЕНЦЯМ.-это же преступление. Хомчак и Зеленский должны оказаться на скамье подсудимых.
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02.08.2020 03:24 Відповісти
Зелёные мрази врали что пытались помочь.
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02.08.2020 07:29 Відповісти
Вот как бывает, когда толпа неадекватных существ, "уставших от войны", выбирает в президенты воюющей 7 год страны жыда, имеющего бизнес в стране - агрессоре.
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02.08.2020 07:36 Відповісти
А це все тому, що наш недопрез проводить політику миру.
Він тим самим підіграє ворогові і повинний разом з кацапами відповідати за вбивство наших військових.
Не лише імпічментом, а тюремною камерою на віки вічні.
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02.08.2020 08:32 Відповісти
С клоунами все ясно, от них ожидать другого может только недалекий человек, но уровень командования ВСУ повергает в шок. И этим людям поручена защита страны? Народ ждёт от них решительных действий в случае агрессивно врага, ждёт защиты? Выделяются миллиарды? Гребанное, безвольное, совковое дерьмо, с заплывшими жиром мозгами. Все как в 2014 м., пыжились что то изобразить, пока враг отрезал куски территорий, бубнили про мышебратьев и одиннарот. Пока какой то старлей под Славянском, забыл фамилию, Не послал всех нахер, и ответил огнём на огонь.
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02.08.2020 08:56 Відповісти
Сухаревський.
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02.08.2020 09:47 Відповісти
Сухаревський Вадим Олегович.Тоді командир роти десантників 80 бригади.Зараз майор,командир 503-й окремого батальйону морської піхоти.
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03.08.2020 09:41 Відповісти
Воїна залишили вмирати. Отака вона нова оборонна стратегія малороської влади - "главное перестать стрелять, а если противник стреляет, то пусть это будет на его совести, а если противник убивает солдат ЗСУ - так это просто отдельные эксцессы, главное "контролировать" ситуацию и не поддаваться на провокации". Отакі вони нові вищі офіцери ЗСУ, просякнуті зеленою малороськістю, - безвольні, безхарактерні, для яких особовий склад - це "расходный материал" на їхньому кар'єрному шляху. Отаке Зелене Гавно і такий його малороський квартал (уже владний) вибрало хохло-бидло на голову українцям.
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02.08.2020 08:58 Відповісти
І ще хочу добавити, може і досить жорстко, але зате чесно - а ну, хлопчики, попитайте один одного скільки з вас віддало голоси за Зелене Гавно, а потім і за малороських зебілів. Якого ще результата ви могли очікувати вибираючи малороса-уклониста Головнокомандуючим ЗСУ під час війни?
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02.08.2020 09:06 Відповісти
И ни одного зебила в теме. Делают вид,что не причем,что крови этого Героя нет на их руках. Как и их ублюдочный выбор делал вид,что пытался спасти Солдата. Надеюсь проклятие отца отразится на вашем существовании ублюдки.
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02.08.2020 09:13 Відповісти
Все они читают, 20 тыс просмотров... Просто языки в дупу позасовывали...
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02.08.2020 09:52 Відповісти
Поневолі,стаю ярим антисемітом...Ці порхаті пики вже перейшли всі межі пристойності.
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02.08.2020 09:26 Відповісти
Не нужно искать крайних в отдельных нациях... Чем малоросы лучше?
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02.08.2020 09:55 Відповісти
малороси не нація а гнилий прошарок українців.Засилля зухвалих брехливих порхатих при владі це вже реальна загроза державності.
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02.08.2020 10:01 Відповісти
Так вы не путайте горячее с тяжелым) Это тоже малоросы, только они гнилой прошарок(прогресс, не смог на русском подобрать правильное слово) среди евреев) Вот малоросы и избрали себе подобных малоросов...
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02.08.2020 10:25 Відповісти
зелебоби скоріше - регресс серед євреїв, гнилий прошарок єврейської нації,Ви це мали на увазі?
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02.08.2020 10:36 Відповісти
Все верно) Но я имел ввиду, что они практически не отличаются от малоросов... Те же ценности... Пожрать и посрать... Элементарно... Голда Меир и это зеленое чмо... И оба выросли у нас...
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02.08.2020 10:56 Відповісти
Тут профессор Павлов провтыкал,-нужно было Шарику яйца отрезать...
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02.08.2020 11:03 Відповісти
Преображенский) Павлов тоже с собачками экспериментировал,но так далеко не зашел))) Только что наткнулся на одну из оценок "шарика"))) «"Новую человеческую единицу", которая оказалась "страшной мразью", удалось уничтожить, но жить дальше всё равно придётся в мире, где сердце погибшего Клима Чугункина бьётся в миллионах других грудей, а идеи Швондера попали на улицу».
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02.08.2020 11:32 Відповісти
Только сейчас понял))) В скобках и о прогрессе, я говорил про себя))) Очень часто стал замечать, что очень часто не могу подобрать русский аналог для многих украинских слов)
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02.08.2020 11:39 Відповісти
,дякую за уточнення,це я ,дав маху,з професорами,автоматом накнопав,перша філіжанка кави пробудила тіло,розум ще дрімав...

А ідеї Швондера мусолять спеціально,з одних і тих же кабінетів-казематів упродовж століття,ціль то залишилась от і виправдовуються любі засоби...
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02.08.2020 12:12 Відповісти
Може і наївно,але надіюсь що теперішня ситуація з карантином-більше вільного часу стало, заставить людей більше читати ,думати і аналізувати а не тупо споживати маніпуляції зомбоящика і соцмереж.
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02.08.2020 12:18 Відповісти
данное происшествие обнажает недостатки подготовки частей находящихся на передовой, тем более элитных частей, таких как морская пехота..не взирая на бесчестее мокшей, которые нарушили договорённости, на лицо отсутствие согласованности в действиях морпехов, согласованность нарабатывается многократными тренировками, с разборкой всех нюансов эвакуации..
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02.08.2020 09:28 Відповісти
А эти,зелёные твари ещё удивляются, почему им люди жилают смерти!!!
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02.08.2020 09:31 Відповісти
Вранье, сплошное вранье... Пришло во власть на вранье, и продолжает в том же духе... Зебилы, вы куда пропали??? Ну поддержите ссаныча еще своим враньем...
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02.08.2020 09:49 Відповісти
..чму болотному, Зеле, с подельниками-иудами, лучше самому уйти - меньше получит "от жизни, от которой устал", хотя бы в целях самосохранения себя и своего убогого золотобатонного жиддя..
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02.08.2020 10:02 Відповісти
Думки диванного експерта.
Всі події розгортались в сірій зоні поблизу наших позицій. Це підтверджують і кацапи хизуючісь своєю крутістю. Наші, напевно, так часто ходили в розвідку одним і тим же маршрутом, що кацапи їх вирахували, наблизились до наших позицій і маючі змогу (!!!) щільно замінували ділянку. Після підриву Красногрудя, поки наші "вирішували" питання евакуації, не виключено, що та ж група, що і замінувала, (знаючі схему мінного поля) приблизились щоб перевірити результат роботи. Коли наші "домовившись" з ОБСЄ вирушили на евакуацію тіла там уже була ДРГ противника яка не знала про "домовленісь". Можливо їм не доповіли (умисно чі ні), а можливо так і задумано було. Все це відбувалось БЛИЖЧЕ ДО НАШИХ ПОЗИЦІЙ ніж до противника. Іншими словами Про*бали все, що можна. Ось вам і нові обличчя.
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02.08.2020 10:02 Відповісти
Не дай Бог служить под началом тупорылых командиров
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02.08.2020 10:04 Відповісти
Ця зелена-свинота, ЗРОБИВ ВАС РАЗОМ !!! 72%- ДУМАЙТЕ!
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02.08.2020 10:14 Відповісти
Дик главнає ж било нє рассєрчать таваріща Путєна накакунє важних засєданій трьохстороннєй кантактнай нрупи!
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02.08.2020 10:16 Відповісти
А не пора ли вставать на Майдан и гнать эту падаль с Украины?
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02.08.2020 10:17 Відповісти
Совершенно ясно одно, что зеленые твари бросили наших бойцов на произвол судьбы.
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02.08.2020 10:30 Відповісти
Таких командиров перед строем расстреливали - это там, где есть война, где действуют законы военного времени!!!
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02.08.2020 11:21 Відповісти
Таких командиров перед строем расстреливали - это там, где есть война, где действуют законы военного времени!!!
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02.08.2020 11:47 Відповісти
Дуже правильні коментарі! Дякую! У мене питання (не до бабусь, як я): чи всі коментатори хлопці (а може і дівчата) пройшли через горнило цього пекла на передовій донбаського фронту? Загиблим хлопцям - янголам земля пухом, Вічна Пам'ять Героям!
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02.08.2020 12:23 Відповісти
Тут коментаторів, які реальні убедешники, немає.

Зате вдосталь ботів, які розганяють зраду в режимі 24/7..
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03.08.2020 10:52 Відповісти
Такими діями та бездіяльністю - ВЛАДА КАТУЄ ВЕСЬ УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД !!! Хіба у влад нема дітей , які теж можуть попасти в подібну зраду ? Мудрість каже "з десяти куль - дев"ять на зрадників". Щире співчуття родині, Боже поможи ! Слава Україні ! Героям Слава !!! Смерть ворогам !
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02.08.2020 13:05 Відповісти
хотіли миру від віслюка - тримайте, лише не заляпайтесь кров"ю тих що попереду
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02.08.2020 14:23 Відповісти
"Цей липень останній останнього літа, Цей степ, у котрім помирає солдат…
Десь там териконів горбаті верблюди,Скориночка хліба, ковточок води…
Цей світ - безпілотник..Вірніше, безлюдник…Солдат помирає… Такий молодий…
У нього від роду усе журавлине,Ця спека… Ця доля… Ці леза трави…
А ти ще не вмерла, моя Україно?.. Поганьблена знову, в ганьбі - ти живи…
Він душу і тіло… А ти - на поталу…То доля його запеклась на крилі…
Чи ворог поцілив, чи ти добивала Журавлика того і всіх журавлів?...
Ну як ти могла і ми всі попри тебе...Війна, розумієш, тому і війна?
Хитрішому завше і сало, і небо? А вольному - воля чи, краще, - хана?
Тебе ж розтерзають, проп'ють і знеславлять Свої, і не треба на то москалів…
Цей липень…Це літо…Холодна непам'ять…І цей передчасний відліт журавлів…"

(Б.Томенчук)
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02.08.2020 14:32 Відповісти
А що ви хотіли? Обрізаний він і в Африці обрізаний. А ви хочете щоб він захищав українців?
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02.08.2020 14:33 Відповісти
Зе - головнокомандувач -це ганьба, це як із лайна куля. Сподіваюсь, прокляття батька загиблого сержанта збудеться.
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02.08.2020 17:06 Відповісти
Бидло лохторат - бидло президент.
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02.08.2020 17:10 Відповісти
Висновки? При владі знаходяться дилетанти,покидьки,нікчеми,боягузи і колаборанти. А 73% які дали їм цю владу, ще гірші.
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02.08.2020 17:14 Відповісти
одна надія-що більша частина з них вже нарешті "прозріли"...
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02.08.2020 23:51 Відповісти
было бы странно, если бы на войне никого не убивали и никто не умирал.

еще более странным было бы адекватное руководство\командование в украине.
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02.08.2020 17:50 Відповісти
все куди зелена шмаркля сує свій квартальний ніс та бере під контроль завжди ПОВНА СРАКА, у цього гнидявого гівна, щоб не казати грубо і матом, все через ЖОПУ!
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02.08.2020 18:04 Відповісти
почитав коменти... це апофезвсєму - Зеленський мав командувати евакуацією пораненого бійця!!!!!! Зеленський нічого не мав робити, навіть під свій контроль брати!!! для цього є військові ООС - від солдата до полковника.. у нас крім віри і мови є АРМІЯ, одна з найслильніших у Європі, або немає..... тут треба піднімати питання мотивованості солдатів і компетентності офіцерів під час ведення бойових дій. якщо замнуть і не покарають дизертирів і рукожопів - тоді це буде
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02.08.2020 18:28 Відповісти
армія левів під командуванням барана.
яких результатів ви хтіли ?
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02.08.2020 19:32 Відповісти
якщо і надалі так піде-АРМІЇ у нас не стане...бо дії МО та хлавнокомандувача- то не схоже на розбудову ...то повільна деградація...
в мене племінник служить "срочку" прикордонником на кордоні з Молдовою...так як їх зараз годують- то капець..!!! хлопці на зайців полюють щоб мяса поїсти...це нормально...?!!!
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02.08.2020 23:49 Відповісти
Низький уклін усім Героям, що віддали життя за Україну... Те що сталось мають аналізувати військові спеціалісти. Тому не слід нагнітати істерику. До тих же, хто її нагнітає, одне єдине питання - що сталось такого, чого не було при Пороху?
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02.08.2020 19:20 Відповісти
ми давно сделали висновки що ця влада зебилов и является подстилкой для русни
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02.08.2020 19:45 Відповісти
Судячи по коментам, Бутусов з петєфермою відгодовує якогось чергового Максіма Плохіша.
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02.08.2020 22:18 Відповісти
говно зеленое ,мразина, чтоб тебе гниде снились черти каждую ночь и чтоб они тебя жарили на вертеле и потом тушили в котле со смолой)))
ты урод моральный не достоин быть президентом и главнокомандующим, твое место у параши!!!!!
я тебя презираю гнида ватная!!!!
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02.08.2020 22:20 Відповісти
тепер у Зеленського буде на совісті свій "Ілловайськ та Дебальцево"...і це ще один привід зрозуміти-з кацабами домовитись неможливо...!!! ці гниди просто як країна мають зникнути з карти світу...
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02.08.2020 23:43 Відповісти
ЗЕ, уходи по хорошему!
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03.08.2020 09:29 Відповісти
Те, що я і говорив. Ходили, як слони. https://www.youtube.com/watch?v=6LJ9fzTdCSE
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03.08.2020 17:57 Відповісти
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