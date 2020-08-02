Охоронець-"козак" нагайкою проганяв відпочивальників із пляжу в окупованому Форосі, його звільнили. ВIДЕО

Охоронець санаторію у Форосі викинув речі відпочивальників у море, проганяв їх із пляжу з допомогою нагайки і розбив телефон жінки, яка знімала це на відео.

Відео інциденту опубліковано в інтернеті, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні погрожував нагайкою мені, моїй родині і моїй чотирирічній дитині лише тому, що ми приїхали на пляж, який відвідували шість років поспіль. І сьогодні, як виявилося, він якимось дивом став лікувальним пляжем санаторію "Форос", - написала авторка відео.

За словами жінки, охоронець вибив із її рук телефон, і той розбився.

Туристи попросили охоронця показати документи, чому саме їм не можна підійти до моря. Однак він направив їх за поясненнями до адміністрації.

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Після того, як історія набула розголосу, охоронця звільнили, пишуть "Крим.Реалії".

Козак, який брав участь у конфлікті, за даними видання, перебуває у хутірській козацькій спільноті "Терек". Представники об'єднання не коментували інцидент, також відсутні коментарі звільненого охоронця.

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