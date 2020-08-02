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Охоронець-"козак" нагайкою проганяв відпочивальників із пляжу в окупованому Форосі, його звільнили. ВIДЕО

Охоронець санаторію у Форосі викинув речі відпочивальників у море, проганяв їх із пляжу з допомогою нагайки і розбив телефон жінки, яка знімала це на відео.

Відео інциденту опубліковано в інтернеті, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні погрожував нагайкою мені, моїй родині і моїй чотирирічній дитині лише тому, що ми приїхали на пляж, який відвідували шість років поспіль. І сьогодні, як виявилося, він якимось дивом став лікувальним пляжем санаторію "Форос", - написала авторка відео.

За словами жінки, охоронець вибив із її рук телефон, і той розбився.

Туристи попросили охоронця показати документи, чому саме їм не можна підійти до моря. Однак він направив їх за поясненнями до адміністрації.

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Після того, як історія набула розголосу, охоронця звільнили, пишуть "Крим.Реалії".

Козак, який брав участь у конфлікті, за даними видання, перебуває у хутірській козацькій спільноті "Терек". Представники об'єднання не коментували інцидент, також відсутні коментарі звільненого охоронця.

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Автор: 

Крим (14190) море (223) відпустка (125) сваволя (26) туризм (1564)


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Топ коментарі
+55
Это хоть свой, родимый, ему можно. А представьте если бы это был лютый бендеровец!?
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02.08.2020 13:36 Відповісти
+37
Почекайте,крисчани, ще трохи,скоро кадировці підтягнуться,от тоді і буде веселуха! Цей кізяк ще вам білим та пухнастим покажеться...
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02.08.2020 13:41 Відповісти
+36
Вы шо хотите, чтобы их солдаты НАТО отстегали?
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02.08.2020 13:43 Відповісти
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Ух ты разбойница , любишь под старость этот, как его брдсм.
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02.08.2020 15:44 Відповісти
Блин ошибся, брсм .
А это наш союз красноперых.
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02.08.2020 15:46 Відповісти
Дык хоцца среди умных потереться, может наберусь чего.
Свят, свят, лишь бы не насекомых.
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02.08.2020 15:57 Відповісти
У вас свої комахи є.
живуть в кустистій місцевості )
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02.08.2020 16:45 Відповісти
Терек? кИзяк-кубаноид? бухая *********?

ватное быдло со всей раши-паРаши,понаехавшее в оккупированный Крым...
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02.08.2020 14:18 Відповісти
Это у ордынцев такие предварительные ласки, потом они обычно друг друга чих-пыхают, а телефон у козы выбили, чтоб не раскрывала сакральных секретов перед проклятыми пиндосами.
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02.08.2020 14:21 Відповісти
Вони не ординці,а раби ординців!
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02.08.2020 14:21 Відповісти
Рабы ордынцев то уже крмчане, а тут же вроде между хозяевами шпилливилли.
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02.08.2020 14:27 Відповісти
Так це теж раби, яких ординці наймали для брудної роботи. І до речі, ВКЛ заселяло ординцями Сіверщину і частину Бєларусі, а самі ці станиці були вільними.
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02.08.2020 14:31 Відповісти
Ну тут по аналогии с неграми в Америке - они тоже поначалу были рабами, а теперь полноценные американцы, так и рабы в Московии - теперь такие же ордынци спустя века, пропаганда мозги вымывает напрочь.
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02.08.2020 14:38 Відповісти
Аналогія не працює, бо США стали вільною державою, а росія деградувала у. Тобто.
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02.08.2020 14:43 Відповісти
Не совсем, в Америке пропагандировали общество без рабства, а в Московии другого рода пропаганда была - для укрепления скреп.
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02.08.2020 14:49 Відповісти
в расее, если муж приходит домой трезвый, это расценивается как предварительные ласки
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02.08.2020 21:00 Відповісти
ну шо вата в зелёнке, вы ещё желаете в РУЛАГ с нагайками?
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02.08.2020 14:21 Відповісти
То он со злости и обиды
https://znaj.ua/ru/society/rossyjskym-kazakam-zapretyly-lapat-geev-y-yspolzovat-plet Российским казакам запретили лапать геев и использовать плеть
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02.08.2020 14:22 Відповісти
Родные "кизяки" лучше бендеровских!
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02.08.2020 14:24 Відповісти
Это вам не бандеровцы, это родная гавань, кушайте не подавитесь.
Приедете из отпуска с выбитыми зубами и сломанным носом.
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02.08.2020 14:28 Відповісти
Так для кацапів це дуже гарно проведена відпустка!
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02.08.2020 14:33 Відповісти
А как еще с холопами говорить? Рабы только нагайку и понимают. Русский мир звали, вот он и пришел
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02.08.2020 14:50 Відповісти
Кстати да, отдыхающий когда увидел нагайку сразу начал просить "давай...давай..". А женщина говорила- "только попробуй". Мало кто понял, но она это обращалась не к охраннику, а к отдыхающему. Мол попробуй, такой кайф))
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02.08.2020 15:29 Відповісти
А за что его уволили ? С москалями всегда так обращались, а бывшие украинцы уже привыкли.
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02.08.2020 15:08 Відповісти
Вже незабаром там побудують кадировський анклав, оті дадуть москалям просратись
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02.08.2020 15:24 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=19qPWs8aQeU Охоронець-"козак" нагайкою проганяв відпочивальників із пляжу в окупованому Форосі, його звільнили - Цензор.НЕТ 9990
1:01:15ТЕКУЩЕЕ ВИДЕО
https://www.youtube.com/watch?v=19qPWs8aQeU

https://www.youtube.com/watch?v=19qPWs8aQeU Отдых в Крыму: роскошные курорты и настоящие гадюшники | Симферополь, Керчь, Ялта, Феодосия, Алупка
https://www.youtube.com/watch?v=19qPWs8aQeU

varlamov
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02.08.2020 15:30 Відповісти
Эх , нема на них Нестора Іванича й його хлопців з тачанками .
Свого часу стільки цього лайна махновці покосили з кулеметів ...

КІзяків не завжди так ненавидила уся прогресивна частина російської імперії , як в 20 роки 20 століття ... Цю ненависть вони самі заробляли останні 2 століття , коли дуже пишалися тим , що їх самодержавці користували у самих брудних каральних акціях . Спочатку проти непокорливих народів Кавказу , потім проти селянських бунтів , потім проти студентських виступів й робітничих страйкі . Кров , яку проливали під час "Кривавої неділі" це був злочинний наказ Миколи Другого , але виконавцями цього злочина проти властного народу були кІзяки ...
Тоді не було ніяких приватних охоронних ... цю функцію кІзяцьки частини виконували . Іх замовляли фабриканти , на яких по 14-16 годин на добу й 6 раз за тиждень за копійки працювали робітники ...
До них презирливо відносились не тільки усі студенти , але й подавна частина професури , лікарі , вчені ! Я до тупої й дуже ментально обмежанної маси ...
Майже усі забули тоді , що ця превелігіронна каста була й пахарями ...
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02.08.2020 15:52 Відповісти
Крысчане пожрали камней с неба.
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02.08.2020 16:00 Відповісти
Видео обрезано. Полная версия https://www.youtube.com/watch?v=m1n-Wo0ckrc&feature=youtu.be
==
Каментаторща с украинским акцентом, видать из тех, которые "вне политики" и прутся на заработки в Расею и Крым.
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02.08.2020 16:56 Відповісти
бей крысьчанена с молоду, будет касаб как золото.
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02.08.2020 17:28 Відповісти
Правильно. В стойло скрепных. Жаль не отхлестал.
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02.08.2020 17:33 Відповісти
если бы не кизяк, то отдыхающих отхлестали бы солдаты НАТО...
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02.08.2020 20:58 Відповісти
Так вам и надо КРЫСчанам. жрите гниды. мало твари было? налоги не платили ПОКОЛЕНИЯМИ. Мало все. Мало. Отдыхающий - "лох".
Время собирать камни. Камни с неба, прилетевшие от куйла, обоссаные. жрите падаль
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02.08.2020 21:03 Відповісти
баян фейсбука доброе утро
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02.08.2020 21:20 Відповісти
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3704750792885561&id=100000520317799&__cft__[0]=AZWcheQ34rlrRjA3doF9ZJGv6ma0Dnm2UoQmTWBGbfdYtqdHWnHXwwvJj69yhQlDfZvTGHGxItvUZyVLSprYOlL1lHk0DJ7KDYXPs5x_VLnQPBygsP2midYAK9RH6PIgy4bFV0yz3HBNpsGvQyHuGOvU&__tn__=%2CO%2CP-R
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02.08.2020 21:22 Відповісти
Зачем вообще туда едут люди?Чтоб ФСБ подбросило наркотики, били нагайками на пляжах людей как скотов?Сейчас нормальные люди туда не е д у т!
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02.08.2020 23:51 Відповісти
Добре, що це не чоботи НАТО.
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03.08.2020 01:36 Відповісти
...
Паситесь, мирные народы!
Вас не разбудит чести клич.
К чему стадам дары свободы?
Их должно резать или стричь.
Наследство их из рода в роды
Ярмо с гремушками да бич. (с)
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03.08.2020 03:11 Відповісти
помню, и 80-м году в Форосе была проблема с доступом к воде.
пляжи не для всех.
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03.08.2020 05:10 Відповісти
А часом этот охранник не состоит в партии Слуга Урода?
Слишком похожи методы общения с народом.
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03.08.2020 09:22 Відповісти
Огораживать пляжи нужно, огораживать!
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03.08.2020 09:54 Відповісти
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