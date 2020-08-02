Охоронець-"козак" нагайкою проганяв відпочивальників із пляжу в окупованому Форосі, його звільнили. ВIДЕО
Охоронець санаторію у Форосі викинув речі відпочивальників у море, проганяв їх із пляжу з допомогою нагайки і розбив телефон жінки, яка знімала це на відео.
Відео інциденту опубліковано в інтернеті, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Сьогодні погрожував нагайкою мені, моїй родині і моїй чотирирічній дитині лише тому, що ми приїхали на пляж, який відвідували шість років поспіль. І сьогодні, як виявилося, він якимось дивом став лікувальним пляжем санаторію "Форос", - написала авторка відео.
За словами жінки, охоронець вибив із її рук телефон, і той розбився.
Туристи попросили охоронця показати документи, чому саме їм не можна підійти до моря. Однак він направив їх за поясненнями до адміністрації.
Після того, як історія набула розголосу, охоронця звільнили, пишуть "Крим.Реалії".
Козак, який брав участь у конфлікті, за даними видання, перебуває у хутірській козацькій спільноті "Терек". Представники об'єднання не коментували інцидент, також відсутні коментарі звільненого охоронця.
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А это наш союз красноперых.
Свят, свят, лишь бы не насекомых.
живуть в кустистій місцевості )
ватное быдло со всей раши-паРаши,понаехавшее в оккупированный Крым...
https://znaj.ua/ru/society/rossyjskym-kazakam-zapretyly-lapat-geev-y-yspolzovat-plet Российским казакам запретили лапать геев и использовать плеть
Приедете из отпуска с выбитыми зубами и сломанным носом.
1:01:15ТЕКУЩЕЕ ВИДЕО
https://www.youtube.com/watch?v=19qPWs8aQeU
https://www.youtube.com/watch?v=19qPWs8aQeU Отдых в Крыму: роскошные курорты и настоящие гадюшники | Симферополь, Керчь, Ялта, Феодосия, Алупка
https://www.youtube.com/watch?v=19qPWs8aQeU
varlamov
Свого часу стільки цього лайна махновці покосили з кулеметів ...
КІзяків не завжди так ненавидила уся прогресивна частина російської імперії , як в 20 роки 20 століття ... Цю ненависть вони самі заробляли останні 2 століття , коли дуже пишалися тим , що їх самодержавці користували у самих брудних каральних акціях . Спочатку проти непокорливих народів Кавказу , потім проти селянських бунтів , потім проти студентських виступів й робітничих страйкі . Кров , яку проливали під час "Кривавої неділі" це був злочинний наказ Миколи Другого , але виконавцями цього злочина проти властного народу були кІзяки ...
Тоді не було ніяких приватних охоронних ... цю функцію кІзяцьки частини виконували . Іх замовляли фабриканти , на яких по 14-16 годин на добу й 6 раз за тиждень за копійки працювали робітники ...
До них презирливо відносились не тільки усі студенти , але й подавна частина професури , лікарі , вчені ! Я до тупої й дуже ментально обмежанної маси ...
Майже усі забули тоді , що ця превелігіронна каста була й пахарями ...
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Каментаторща с украинским акцентом, видать из тех, которые "вне политики" и прутся на заработки в Расею и Крым.
Время собирать камни. Камни с неба, прилетевшие от куйла, обоссаные. жрите падаль
Паситесь, мирные народы!
Вас не разбудит чести клич.
К чему стадам дары свободы?
Их должно резать или стричь.
Наследство их из рода в роды
Ярмо с гремушками да бич. (с)
пляжи не для всех.
Слишком похожи методы общения с народом.