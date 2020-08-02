Чоловік розгромив в'їзд на Труханів острів у Києві, розмір збитків - 300 тис. ВIДЕО

У ніч на 2 серпня невідомий зруйнував пункт в'їзду на Труханів острів у Києві.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

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"Знову випадок вандалізму в столиці. Пошкоджено комунальне майно на в'їзді на Труханів острів. Особу руйнівника встановили, його затримала поліція. І я особисто проконтролюю, щоб ця справа дійшла до суду. Ці варвари мають знати, що доведеться відповідати за подібні дії. Тоді думатимуть, чи варто "самостверджуватися" у такий спосіб", - написав Кличко.

За його словами, розмір збитків, за попередніми розрахунками, становить майже 300 000 гривен.

Мер також нагадав, що на Трухановому острові для безпеки відпочивальників, встановлено ​​систему обмеженого доступу автомобілів і контролю швидкості. На авто можуть заїжджати працівники спортивних баз, розташованих на острові, спортсмени, які там тренуються, і комунальні служби.