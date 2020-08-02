Чоловік розгромив в'їзд на Труханів острів у Києві, розмір збитків - 300 тис. ВIДЕО
У ніч на 2 серпня невідомий зруйнував пункт в'їзду на Труханів острів у Києві.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.
"Знову випадок вандалізму в столиці. Пошкоджено комунальне майно на в'їзді на Труханів острів. Особу руйнівника встановили, його затримала поліція. І я особисто проконтролюю, щоб ця справа дійшла до суду. Ці варвари мають знати, що доведеться відповідати за подібні дії. Тоді думатимуть, чи варто "самостверджуватися" у такий спосіб", - написав Кличко.
За його словами, розмір збитків, за попередніми розрахунками, становить майже 300 000 гривен.
Мер також нагадав, що на Трухановому острові для безпеки відпочивальників, встановлено систему обмеженого доступу автомобілів і контролю швидкості. На авто можуть заїжджати працівники спортивних баз, розташованих на острові, спортсмени, які там тренуються, і комунальні служби.
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и, прикинь, даже на пляж не заезжаю, а оставляю на парковке - мне не в лом пройтись
Посмеёмся вместе ?
Во втором авто сидело два чичена, считая водителя,
Паспорта у них не украинские, что скажешь ?
Ни спортсменам, ни хозяевам баз и "маеткив".
Только коммунальщикам, полиции, пожарке и скорой.
Единственное решение, это домики ( в парковой и прибрежной зоне) вместе с хозяивами сносить и тогда будет свободный проезд, проход.
На майдане 90% страдали толерастией, вот и получили в стране..
Кличко поставил шлагбаум, правильно сделал, мост этот не для машин. С вандалом не стоит церемониться, помимо компенсации ущерба и штрафа, отправить на общественные работы часов на 500.
Нельзя позволять быдлу творить всякий беспредел и прикрывать злые дела демагогией, выискивая в нем добро (очень напоминает то, как московитский охлос не желающий работать, решил в 1917 г. устроить Мировую революцию, уверовав в то, что убийства и грабеж других людей являются справедливостью).
Во все времена у части популяции вместо мозгов был и есть мусор, так что призывать к здравому смыслу ее представителей бессмысленно, но для таких "радетелей справедливости", неважно как они будут называться, нормальное общество должно держать дубину наготове, чтобы дать очередным ху¥вєнбинам отпор.
Машины на Труханове - это из 90-ых. Бандюки там обустроились в свое время и стали на машинах туда ездить. ******** это. Надо ездить, значит надо на острове сделать специальную платную службу, которая на электрических вагончиках будет возить людей. Проложить маршрут, как это делается в цивилизованных странах
А также все мажоры и живущие там в своих особняках (которых там нет)
https://www.radiosvoboda.org/a/news-trukhaniv-ostriv/30763260.html Поліція: чоловіку, який зламав систему в'їзду на Труханів острів, загрожує 5 років в'язниці
Никто не должен въезжать - или все. Если заповедник - то только егеря, полиция, пожарные и скорая помощь.
Спортсмены-инвесторы, типа начальника 1+1 пешком, с мешком, по шпалам...
Сраный совок живет и еще более загнивает и воняет...
Дай дураку власть это называется. Теперь чиновник КМДА будет решать кому можно ездить в общественное место, а кто будет пешком туда ходить. Скажите спасибо, что еще пешком всех пускают. Труханов давно стал заповедником? Если да, тогда все в порядке.
Но возникает следующий вопрос что тогда там делаю дома божков, кафешки и базы?!