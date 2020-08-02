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Чоловік розгромив в'їзд на Труханів острів у Києві, розмір збитків - 300 тис. ВIДЕО

У ніч на 2 серпня невідомий зруйнував пункт в'їзду на Труханів острів у Києві.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

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"Знову випадок вандалізму в столиці. Пошкоджено комунальне майно на в'їзді на Труханів острів. Особу руйнівника встановили, його затримала поліція. І я особисто проконтролюю, щоб ця справа дійшла до суду. Ці варвари мають знати, що доведеться відповідати за подібні дії. Тоді думатимуть, чи варто "самостверджуватися" у такий спосіб", - написав Кличко.

За його словами, розмір збитків, за попередніми розрахунками, становить майже 300 000 гривен.

Мер також нагадав, що на Трухановому острові для безпеки відпочивальників, встановлено ​​систему обмеженого доступу автомобілів і контролю швидкості. На авто можуть заїжджати працівники спортивних баз, розташованих на острові, спортсмени, які там тренуються, і комунальні служби.

Чоловік розгромив вїзд на Труханів острів у Києві, розмір збитків - 300 тис 01

Автор: 

Київ (19665) Кличко Віталій (3527) вандалізм (432)


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Топ коментарі
+26
у нас народ какой-то слегка дебильный! везде хотят пропереться своими вёдрами!
у меня под боком парк! в него наш дебильнутый народ сбрасывает, время-от-времени, под покровом ночи мусор! мы с соседями собрались и устроили субботник - вывезли весь мусор!
вы думаете дебильнутый народ перестал выбрасывать мусор? ага!

теперь, когда чисто, дебильнутый народ стал заезжать в парк своими корытами! прям каждому хочется бухать рядом со своим корытом
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02.08.2020 15:23 Відповісти
+25
ЗЕбильня мутит шоб Кличко подставлять. недавно был забавный случай на Виноградаре прорвало трубу и весь раён был без воды..кароче быстро сделали за сутки. На следующий день маме на домашний номер звонили ЗЕбильные крысы и в наглую рассказывая что это Кличко всё виноват, и что он бездействует пока люди без воды сидят и нужно голосовать за кандидата от приСлуг Урода..мама ответила что Кличко лично приезжал контролировать ремонт и что всё быстро починили, и вода уже есть..так ЗЕкрысы тупо бросили трубку не попрощавшись)))
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02.08.2020 14:59 Відповісти
+19
так передвигайся.

пешком
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02.08.2020 15:10 Відповісти
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ты малость неправильно считаешь! там одни только болларды стоят половину от этой суммы
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02.08.2020 15:31 Відповісти
Какие?? Которые может поломать любой пьяный мудак с помощью палки??
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02.08.2020 15:35 Відповісти
никогда нельзя недооценивать упорство быдла
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02.08.2020 15:35 Відповісти
В данном случае ни какого упорства не было...два раза ударил палкой...и два раза ногой..
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02.08.2020 15:37 Відповісти
Запам'ятайте! Кожний москаль за межами РФ - навіть тричі опозиціонер - діючий, або потенційний агент кремлівської спецури!
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02.08.2020 15:09 Відповісти
У человека обострённое чувство справедливости, такие становятся революционерами, ...до основания мы этот мир разрушим...
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02.08.2020 15:13 Відповісти
В даному випадку "революціонер" вирішив "до основания" міст "разрушить".
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02.08.2020 15:35 Відповісти
доки поліція ловить бабусю без масочки
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02.08.2020 15:15 Відповісти
На авто могут заезжать работники спортивных баз, расположенных на острове, спортсмены, которые там тренируются и коммунальные службы. - спортсменам можна, а простим людям не можна? Ей, буратіни, які ратують за приватну власність на засоби виробництва, що і породжує нерівність між людьми, - це отаке людям ви пропонуєте? А повітрям ще можна дихати?Источник: https://censor.net/v3211483
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02.08.2020 15:25 Відповісти
чё вы все блеете про дыхание повитрям? как раз из-за кучи мудачья, прущегося на остров на своих вёдрах - там и дышать нечем, хоть и бесплатно
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02.08.2020 15:33 Відповісти
Ты спортсмен или как проезжаешь ?
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02.08.2020 15:47 Відповісти
я хожу там пешком! и в парки я не прусь на своей машине!
и, прикинь, даже на пляж не заезжаю, а оставляю на парковке - мне не в лом пройтись
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02.08.2020 15:56 Відповісти
Так вас же и спрашивают, какого хера туда машины на видео едут ?
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02.08.2020 15:48 Відповісти
Может поведаешь, что за авто было ?
Посмеёмся вместе ?
Во втором авто сидело два чичена, считая водителя,
Паспорта у них не украинские, что скажешь ?
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02.08.2020 15:51 Відповісти
Нехрен в парковую зону на авто переться!
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02.08.2020 16:34 Відповісти
Никому.
Ни спортсменам, ни хозяевам баз и "маеткив".
Только коммунальщикам, полиции, пожарке и скорой.
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02.08.2020 20:58 Відповісти
Неужели с Кипра приедут владельцы требовать возмещения ущерба?
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02.08.2020 15:45 Відповісти
Хотять європейського життя, але працювати як при совку і вести себе як дикуни, безвідповідальність, до себе жодних вимог. Цей організм дике нецивілізоване бидло, вандал. Як можна взагалі рушати (трогать) чужу власність? Багато коментаторів обурені що туди заїжджають блатні машини, то організовуйтесь чи подавайте індивідуальні позови, маєте вибраних депутатів Київради
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02.08.2020 15:46 Відповісти
Ты с судами дело имел? Или так, языком поляпать
Единственное решение, это домики ( в парковой и прибрежной зоне) вместе с хозяивами сносить и тогда будет свободный проезд, проход.
На майдане 90% страдали толерастией, вот и получили в стране..
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02.08.2020 16:41 Відповісти
В тюрьму урода.какой ещё штраф?
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02.08.2020 15:54 Відповісти
а ты наверное один из *законных* владельцев баз на территории Труханова? или мимо проходил? мужик по-своему не прав и ответит за это, но лишать КИЕВЛЯН законных мест отдыха тоже не камильфо.... срач на Трухановом с установкой шлагбаума нисколько не уменьшился. и этот срач идет из головы.
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02.08.2020 16:47 Відповісти
А где ты видишь лишения киевлян?
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02.08.2020 19:18 Відповісти
А от кого нелохи шлагбаумов наставили, мужика поддерживаю!
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02.08.2020 16:21 Відповісти
Цибульский а сколько шлагбаумов в Киеве ты еще знаешь?
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02.08.2020 17:19 Відповісти
Совсем мрази страх потеряли. Это потому что нет правосудия, наказания, законы не работают потому, что их некому приводить в исполнение. Власть бездействует, самоустраняется и саботирует. За что налоги платим? Зачем их всех содержать? Они в разы жрут бюджета больше чем образование и медицина. Так на кой нам все чинуши и "силовики"????
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02.08.2020 16:32 Відповісти
Светлана, уже лет 30 такая фигня происходит, а ты только проснулась?
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02.08.2020 16:37 Відповісти
Більше ніж 30. 30 Це просто останній період.
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02.08.2020 16:56 Відповісти
Омерзительный, а куда бы тебя посадили тридцать лет тому назад за твою "фамилию" , в дурку или просто в СИЗО??
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02.08.2020 17:21 Відповісти
Його посадили б на ...
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02.08.2020 18:16 Відповісти
Мост называется Пешеходным, и таким был с 1957 года, когда его открыли.
Кличко поставил шлагбаум, правильно сделал, мост этот не для машин. С вандалом не стоит церемониться, помимо компенсации ущерба и штрафа, отправить на общественные работы часов на 500.
Нельзя позволять быдлу творить всякий беспредел и прикрывать злые дела демагогией, выискивая в нем добро (очень напоминает то, как московитский охлос не желающий работать, решил в 1917 г. устроить Мировую революцию, уверовав в то, что убийства и грабеж других людей являются справедливостью).
Во все времена у части популяции вместо мозгов был и есть мусор, так что призывать к здравому смыслу ее представителей бессмысленно, но для таких "радетелей справедливости", неважно как они будут называться, нормальное общество должно держать дубину наготове, чтобы дать очередным ху¥вєнбинам отпор.
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02.08.2020 16:50 Відповісти
Это вьезд не на мост, а на остров со строны Московского моста, ныне переименованного. И вьезд таки не для простых людей... на острове еще и гостиница есть... и базы давно не спортивные, а банно-проститутские... но это не означает, что надо все ломать....
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02.08.2020 17:56 Відповісти
Ті бази років 20 вже не спортивні,а саме такі,як ви написали
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02.08.2020 18:01 Відповісти
Это съезд с Пешеходного моста на Труханов остров, судя по фрагменту видео. И это никак не может быть съезд с Северного моста, там съезд с острова и заезд на мост с острова выполнены по окружности. Если разрушить шлагбаум, тогда по пешеходному мосту сможет ездить еще больше козлов, если допустить, что какая-то часть таких по нему ездит сейчас, так что вандал совсем не похож на борца за справедливость.
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02.08.2020 20:14 Відповісти
Это именно как раз и значит, что надо все ломать!
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03.08.2020 10:55 Відповісти
А граждане как обычные совки - зассали. Никто не вмешался.
Машины на Труханове - это из 90-ых. Бандюки там обустроились в свое время и стали на машинах туда ездить. ******** это. Надо ездить, значит надо на острове сделать специальную платную службу, которая на электрических вагончиках будет возить людей. Проложить маршрут, как это делается в цивилизованных странах
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02.08.2020 16:52 Відповісти
Я взагалі думаю, що острів це не місце для любих машин з Двигунами Внутрішнього Згорання (ДВЗ) включаючи мопеди та мотоцикли. Я вважаю, що КМДА має запустити Труханов таксі на електричних карах які не будуть заважати іншим, і якими можна буде легко скористатися бажаючим. Ну а для початку треба обмежити рух на машинах хочаб нічним часом. Тобто з 22 вечора до 7 ранку можна заїхати з перепусткою, а в інший час ні.
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02.08.2020 16:54 Відповісти
Это не тот остров, где тренируются охранники медвечука и где он чувствует себя хозяином?
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02.08.2020 16:56 Відповісти
Пора менять законодательство.Организовать для таких деятелей какую нибудь масштабную стройку а-ля Беломор-канал,и годков так на пять на перевоспитание.Лет через пять его руки и мозг так к кайлу привыкнут,что вандал и подумать что нибудь крушить не сможет.Только строить,только строить.
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02.08.2020 16:58 Відповісти
хахахах попал жиртрест на бабки.... **** наглючий то какой...
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02.08.2020 17:09 Відповісти
Оправдывать вандализм не стоит, но и нужно отдавать себе отчёт в том, что человека толкнуло на этот поступок и почему никто не пытался ему помешать. Все дело в том, что запрет въезда существует только для "лохов". Люди хотят справедливости-если запрет, то для всех, в том числе и тех, кто незаконно там застроился, как напр., Ткаченко или просто проплатил, чтобы быть ровнее других.
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02.08.2020 17:17 Відповісти
могут заезжать работники спортивных баз, расположенных на острове, спортсмены, которые там тренируются и коммунальные службы.Источник: https://censor.net.ua/v3211483
А также все мажоры и живущие там в своих особняках (которых там нет)
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02.08.2020 17:26 Відповісти
Надеюсь у домишки ткаченко,который там живет незаконно в доме очень легковоспламеняемая проводка.
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02.08.2020 17:45 Відповісти
Труханів острів - це ландшафтний заказник місцевого значення. Було б добре, якби закрили в'їзд для всіх автівок. Зараз їздять тільки по асфальтованій дорозі. А при Омельченку і Черновецькому в'їзд був відкритим для всіх охочих, то автомобілісти по-варварськи нівечили природу, кожен їздив як заманеться, ламаючи кущі й дерева. Щоб продемонструвати свою "крутизну" перед тьолкою, навіть на пляж машинами виїжджали. Тому добре що для бидла за кермом в'їзд перекрито.
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02.08.2020 18:28 Відповісти
От шо ты сказал? Ты хоть понял?А ты чув таке слово, як "презумпція нивинуватості" ? Так какого хера ты блеешь тут? За газоны и деревья - надо штрафовать!! Но свободу перемещения нельзя у людей отнимать всяким засранцами -мэрам-сэрам....
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02.08.2020 19:47 Відповісти
А кто то мешает перемещаться?) Ножками?)
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03.08.2020 01:41 Відповісти
Написав для тих у кого є чим думати, коментар не для осіб деградованих від алкоголю.

https://www.radiosvoboda.org/a/news-trukhaniv-ostriv/30763260.html Поліція: чоловіку, який зламав систему в'їзду на Труханів острів, загрожує 5 років в'язниці
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03.08.2020 11:53 Відповісти
Тупое быдло, выслать за пределы Киева.
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02.08.2020 19:25 Відповісти
И ты, мурлдо тупое, ни хера не поняло.....
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02.08.2020 19:48 Відповісти
Молодец мужик! Достали со своими шлагбаумами! То во двор не заедешь, то в парк, то на остров.... Плять, культурных сильно много развелось, вчера были бандитами, а сегодня - они элита зашлагбаумленная...... Поддерживаю!!! .... А тех, кто обвиняет мужика в вандализме - вам, господа, БАН! Вы нихера не поняли!
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02.08.2020 19:44 Відповісти
Есть такое понятие, как пешезодная зона, но бидлу не понять.
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02.08.2020 20:26 Відповісти
Особисті лeгкові автомобілі цe нe нормально. Від них слід відмовлятися.
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02.08.2020 20:27 Відповісти
А, якщо подивитися на цю проблему під іншим кутом? Наприклад, подивіться, як швидко і по-варварськи боксер разом зі своєю компанією відбирає у киян їх звичний життєвий простір. Прикладів безліч. Наведу лише декілька. Будівля на Лабораторній замість старої пологової лікарні, ахметовський бізнец-центр на Літній замість дитячої лікарні, ЖК "Кардинал" на Василя Тютюнника замість дитячого садка, якийсь гадюшник в парковій зоні Венеція в Гідропарку, замість тихого і затишного куточка ще на початку т.зв. карантину... Звичайно, що це не вандалізм!? А що робилось ще зовсім недавно, коли в парки не пускали навіть інвалідів. Про цю групу населення зараз взагалі ніхто не думає, наче їх просто немає. А якщо людина не може добратися в парк без супроводу і транспорту? Їй накажете сидіти вдома і не висовуватися, щоб її навіть видно не було? А подивіться скільки зараз з"явилось навколо нас парканів, де раніше люди гуляли, відпочивали. Забудовники під прикриттям Кличка і його банди утворили в Києві серед білого дня грабіж муніципальної землі, що належить киянам і столиці. Сьогодні в парку Рильського для дитини трьох рочків купив білет на карусель за 70 грн. аж на 3 хвилини катання. Понад 20 років працював в Гідропарку тихенький і затишний ресторанчик з домашнім меню "Очеретяний кіт"... Спалили... Двічі!!! за пару місяців. Що зараз кияни мають замість ринку на Лісовій? Так грубо і зухвало роблять тільки ті, хто діє під прикриттям влади. Хіба ми цього не знаємо, не бачимо, не чуємо? Про проблему перенаселення міста навіть згадувати не хочу. Згадаю тільки якість "контингенту", яка нав"язала киянам це перенаселення. Про них Кличко і його банда мовчать, тому що ці такі ж вандали, як і попередні, бо другі у перших купують вкрадене у киян обличчя рідного міста, щоб замість нього натягнути на нього маску, що прикриває злочинність перших і других, їх повний дебілізм і пофігізм до дійсних проблем.
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02.08.2020 20:05 Відповісти
Кацапня на рбк пишет правильно, молодец мужик.
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02.08.2020 20:27 Відповісти
Кличко ******* который ворует у детей инвалидов.
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02.08.2020 20:48 Відповісти
Маладец мужик - Виталю в жопу!
Никто не должен въезжать - или все. Если заповедник - то только егеря, полиция, пожарные и скорая помощь.
Спортсмены-инвесторы, типа начальника 1+1 пешком, с мешком, по шпалам...
Сраный совок живет и еще более загнивает и воняет...
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03.08.2020 09:27 Відповісти
Ты Сирёга, про свой помойный прудик рассказывай, как каждый свободный народ может приехать и насрать туда.
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03.08.2020 09:35 Відповісти
Что это за спортсмены , если им нужно подъезжать на тренировки ? Сделать общую парковку при въезде на Труханов остров, а на базу бегом .)
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03.08.2020 09:45 Відповісти
Да мне на вас, "успэшных" - насрать! Я счастлив, что увижу как вы все будете друг другу глотки грызть за глоток воды в частной пустыне Сахара, в которую твое поколение превращает Украину. Скоро кончится то, что мы вам передали, а вы кроме пропускных пунктов и заборов ничего строить не научились...
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03.08.2020 09:56 Відповісти
Паправочка: счастлив, что НЕ увижу... Грустное будет зрелище...
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03.08.2020 09:57 Відповісти
Пересуватися островом можна, але найкраще робити це пішки чи велосипедом. Автомобілі, яким дозволено проїзд на острів, можуть рухатися не швидше 20 км/год, а порушникам цього правила в'їзд на Труханів закривають, вносячи номер авто у відповідну базу», - підкреслив https://kyivcity.gov.ua/news/vzd_na_trukhaniv_ostriv_i_nadali_zdiysnyuvatimetsya_cherez_sistemu_avtomatichnogo_rozpiznavannya_avtomobilnikh_znakiv/ заступник голови КМДА Дмитро Давтян .

Дай дураку власть это называется. Теперь чиновник КМДА будет решать кому можно ездить в общественное место, а кто будет пешком туда ходить. Скажите спасибо, что еще пешком всех пускают. Труханов давно стал заповедником? Если да, тогда все в порядке.
Но возникает следующий вопрос что тогда там делаю дома божков, кафешки и базы?!
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03.08.2020 11:18 Відповісти
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