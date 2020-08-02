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Майже у 4 тисяч жителів Криму окупанти відібрали житло та землю, - ЗМІ. ВIДЕО

Незаконні дії окупаційної влади призвели до того, що частина жителів Криму залишилася без землі і нерухомості.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 24 канал, майже у 4 тисяч жителів півострова окупанти відібрали житло і землю. Не менше 250 сімей опинилися під відкритим небом, тому що їхні будинки знесли. У решти відібрали ділянки, всього - як мінімум 355 гектарів.

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"Окупаційні органи влади взяли на себе функцію перевірки законності надання цих ділянок у власність громадянам України в період 2008 – 2010 року", – пояснив адвокат, експерт Регіонального центру прав людини Роман Мартиновський.

Розпочаті окупантами перевірки начебто виявили, що кримчани володіють землею та нерухомістю незаконно. Судді почали виносити рішення про скасування прав власності. Настільки однотипні, що активісти забили на сполох.

Є тільки 2 судді одного суду, які винесли понад тисячу рішень, що заставляє думати про дотримання права і справедливого розгляду цих справ,
– зазначив заступник прокурора Автономної Республіки Крим Віталій Секретар.

В липні українська прокуратура Автономної Республіки повідомила про масове порушення прав власності на півострові. І це вже не вперше. З 2017 року подібних повідомлень туди було надіслано 8. І стосуються вони не лише порушення прав власності.

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Секретар групи Офісу із взаємодії з МКС Валерія Мельник розповіла, що також були повідомлення щодо:

  • масового незаконного видворення цивільного населення за межі окупованої території;
  • депортації ув'язнених;
  • незаконного призову в армію РФ;
  • незаконного використання цивільного населення  як живого щита.

житло (1088) земля (1687) Крим (14192)


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Топ коментарі
+47
Очень рад за крыс
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02.08.2020 21:29 Відповісти
+34
Збігали на референдум абізяни?
Почти у 4 тысяч жителей Крыма оккупанты отобрали жилье и землю, - СМИ - Цензор.НЕТ 3329
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02.08.2020 21:33 Відповісти
+31
Помню, когда Россия начала в марте 2014 адскую вакханалию брехни по зомбоящику, то обещали крымчанам золотые горы и золотые долы, и крутили рекламу, что якобы пенсы в России получают пенсии по 40 тысяч, а врачи по 70 0000. Крымчане и донбасяне это слушали и думали, что удачу за хвост поймали осталось только предать Украину и переметнуться к России.
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02.08.2020 21:33 Відповісти
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Серед тих у кого відібрали, достатньо кримчан, що кричали :"рассия приди" ! Знаю випадок, коли відібрали базу відпочинку, а коли власник хотів оскаржити, то йому пригоозили, що за власний кошт заставлять ще й будівлі демонтовувати !
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03.08.2020 07:43 Відповісти
Фашисты плять, настоящие ф(р)ашисты.
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03.08.2020 08:37 Відповісти
" Пусть нету ни кола и ни двора,
Зато не платят королю налоги..."
Крысчанские любители х@йла,
"Романтики с большой дороги."

"Не желаем жить па другому"...
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03.08.2020 09:18 Відповісти
Х..утин - президент мира! Ура-а-а!" "Да-да-да-да!"

https://www.youtube.com/watch?v=JYOD4zjhrjY
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03.08.2020 10:12 Відповісти
-да-да-да-да
------------------------------
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03.08.2020 16:51 Відповісти
А Порошенко свой завод в Севастополе продал по русским законам?
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03.08.2020 10:59 Відповісти
шО за рУццкие законы??? fyi рассейские
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03.08.2020 16:50 Відповісти
Украина раздавал землю а эти суки забрали, законодательство там видишь свое. а эта сраная высотнка в севасе, подорвали понимаешь ли мрази. Ну ни че заново построим. И заборы на пляжах тоже все вернём, суки, такой бизнес из воздуха забрали.
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03.08.2020 12:40 Відповісти
толь у 4 тысяч? что то мало...
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03.08.2020 21:16 Відповісти
Референдум! Референдум! Референдум!
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03.08.2020 22:10 Відповісти
А надо было еще и от3.14здить!
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03.08.2020 23:07 Відповісти
якось піх#й
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04.08.2020 08:57 Відповісти
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