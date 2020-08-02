Майже у 4 тисяч жителів Криму окупанти відібрали житло та землю, - ЗМІ. ВIДЕО
Незаконні дії окупаційної влади призвели до того, що частина жителів Криму залишилася без землі і нерухомості.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 24 канал, майже у 4 тисяч жителів півострова окупанти відібрали житло і землю. Не менше 250 сімей опинилися під відкритим небом, тому що їхні будинки знесли. У решти відібрали ділянки, всього - як мінімум 355 гектарів.
"Окупаційні органи влади взяли на себе функцію перевірки законності надання цих ділянок у власність громадянам України в період 2008 – 2010 року", – пояснив адвокат, експерт Регіонального центру прав людини Роман Мартиновський.
Розпочаті окупантами перевірки начебто виявили, що кримчани володіють землею та нерухомістю незаконно. Судді почали виносити рішення про скасування прав власності. Настільки однотипні, що активісти забили на сполох.
Є тільки 2 судді одного суду, які винесли понад тисячу рішень, що заставляє думати про дотримання права і справедливого розгляду цих справ,
– зазначив заступник прокурора Автономної Республіки Крим Віталій Секретар.
В липні українська прокуратура Автономної Республіки повідомила про масове порушення прав власності на півострові. І це вже не вперше. З 2017 року подібних повідомлень туди було надіслано 8. І стосуються вони не лише порушення прав власності.
Секретар групи Офісу із взаємодії з МКС Валерія Мельник розповіла, що також були повідомлення щодо:
- масового незаконного видворення цивільного населення за межі окупованої території;
- депортації ув'язнених;
- незаконного призову в армію РФ;
- незаконного використання цивільного населення як живого щита.
Будь ласка, зачекайте...
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