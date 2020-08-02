Капсула Crew Dragon з астронавтами Херлі та Бенкеном успішно повернулася із МКС на Землю. ВIДЕО

Астронавти Роберт Бенкен і Дуглас Херлі успішно повернулися з Міжнародної космічної станції на Землю на борту комерційного пілотованого космічного апарату Crew Dragon.

Момент посадки транслювався на youtube-каналі NASA, пише Цензор.НЕТ.

Дивіться також: NASA готує нову місію на Марсі, одне із завдань - запуск першого міжпланетного вертольота. ВIДЕО

Процес розстикування з МКС відбувся 2 серпня о 3:05, передає hromadske.

Crew Dragon успішно приводнився в Мексиканській затоці.

Це перше приводнення, що відбулося з людьми на борту за 45 років.

Цей політ став останнім етапом випробувального польоту SpaceX. Він надає дані про характеристики ракети Falcon 9, космічних кораблів Crew Dragon, і означає, що SpaceX зможе забезпечити регулярні оперативні польоти на МКС, починаючи з кінця 2020 року.

Також читайте: NASA через негоду на два дні перенесла старт Crew Dragon з американськими астронавтами

30 травня астронавти Даг Херлі і Боб Бенкен вирушили на орбіту з космодрому Космічного центру імені Кеннеді на ракеті Falcon 9 компанії SpaceX. Вперше в історії астронавти полетіли в космос на кораблі, побудованому приватною компанією.

31 травня їхня капсула Crew Dragon зістикувалася з Міжнародною космічною станцією.

Востаннє запуск ракети з американськими астронавтами відбувся в 2011 році. Потім NASA оголосило про припинення польотів за програмою "Спейс Шаттл", що змусило США звернутися до послуг "Роскосмосу" для доставки астронавтів на борт МКС.