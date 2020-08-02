Капсула Crew Dragon з астронавтами Херлі та Бенкеном успішно повернулася із МКС на Землю. ВIДЕО
Астронавти Роберт Бенкен і Дуглас Херлі успішно повернулися з Міжнародної космічної станції на Землю на борту комерційного пілотованого космічного апарату Crew Dragon.
Момент посадки транслювався на youtube-каналі NASA, пише Цензор.НЕТ.
Процес розстикування з МКС відбувся 2 серпня о 3:05, передає hromadske.
Crew Dragon успішно приводнився в Мексиканській затоці.
Це перше приводнення, що відбулося з людьми на борту за 45 років.
Цей політ став останнім етапом випробувального польоту SpaceX. Він надає дані про характеристики ракети Falcon 9, космічних кораблів Crew Dragon, і означає, що SpaceX зможе забезпечити регулярні оперативні польоти на МКС, починаючи з кінця 2020 року.
30 травня астронавти Даг Херлі і Боб Бенкен вирушили на орбіту з космодрому Космічного центру імені Кеннеді на ракеті Falcon 9 компанії SpaceX. Вперше в історії астронавти полетіли в космос на кораблі, побудованому приватною компанією.
31 травня їхня капсула Crew Dragon зістикувалася з Міжнародною космічною станцією.
Востаннє запуск ракети з американськими астронавтами відбувся в 2011 році. Потім NASA оголосило про припинення польотів за програмою "Спейс Шаттл", що змусило США звернутися до послуг "Роскосмосу" для доставки астронавтів на борт МКС.
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Так что кацапы просто "язык в жопу затянули..." - трепать им, нечего...
и дырки нихто корпусе дрелей по пьяне не сверлил?
не верю!---------------
с возвращением, хлопцы.
а шо в дырку молотком? - так ето как всегда ....
еще ни одна кацапская ракета не взлетела, не будучи отрехтованой молотком.
Платформа на которую приземляется первая ступень называется "Разумеется, я по-прежнему люблю тебя"
...
а если повезет - и выпихнуть...
А если верить статьям, которые я читал ранее, в команде работников программы SpaceX есть и украинцы (программисты)... Короче. Всё возможно. Главное идти к цели и не обращать внимание на препятствия.
https://ibigdan.livejournal.com/25397475.html Верьте в невидимое, не верьте в очевидное
мириться с отставанием от мирового уровня». Кто это сказал? Какой-нибудь
неспециалист или разнузданный либерал? Огорчу вас, это сказал Рогозин. Вот вам ещё факты: - Россия не имеет ни одного действующего космического
аппарата за пределами околоземной орбиты. - за все время своего существования РФ предприняла всего две
попытки покорения межпланетного пространства, и обе завершились в Тихом океане.
По межпланетной программе Россию обходят даже Китай и Индия. - на общем мировом рынке космических услуг Россия занимает
2-3% (это если с запусками считать). - 75% электронных комплектующих в российских космических
аппаратах - иностранного производства (в основном США и Европы).
Давайте лучше о батутах.....