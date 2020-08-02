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Капсула Crew Dragon з астронавтами Херлі та Бенкеном успішно повернулася із МКС на Землю. ВIДЕО

Астронавти Роберт Бенкен і Дуглас Херлі успішно повернулися з Міжнародної космічної станції на Землю на борту комерційного пілотованого космічного апарату Crew Dragon.

Момент посадки транслювався на youtube-каналі NASA, пише Цензор.НЕТ.

Дивіться також: NASA готує нову місію на Марсі, одне із завдань - запуск першого міжпланетного вертольота. ВIДЕО

Процес розстикування з МКС відбувся 2 серпня о 3:05, передає hromadske.

Crew Dragon успішно приводнився в Мексиканській затоці.

Це перше приводнення, що відбулося з людьми на борту за 45 років.

Цей політ став останнім етапом випробувального польоту SpaceX. Він надає дані про характеристики ракети Falcon 9, космічних кораблів Crew Dragon, і означає, що SpaceX зможе забезпечити регулярні оперативні польоти на МКС, починаючи з кінця 2020 року.

Також читайте: NASA через негоду на два дні перенесла старт Crew Dragon з американськими астронавтами

30 травня астронавти Даг Херлі і Боб Бенкен вирушили на орбіту з космодрому Космічного центру імені Кеннеді на ракеті Falcon 9 компанії SpaceX. Вперше в історії астронавти полетіли в космос на кораблі, побудованому приватною компанією.

31 травня їхня капсула Crew Dragon зістикувалася з Міжнародною космічною станцією.

Востаннє запуск ракети з американськими астронавтами відбувся в 2011 році. Потім NASA оголосило про припинення польотів за програмою "Спейс Шаттл", що змусило США звернутися до послуг "Роскосмосу" для доставки астронавтів на борт МКС.

NASA (172) космос (865) SpaceX (278)


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Топ коментарі
+73
Росія салютує богаточисельними вибухами пуканів !!!)))
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02.08.2020 22:31 Відповісти
+60
************ такое и не снилось. СПАСИБО ИЛОН.
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02.08.2020 22:31 Відповісти
+49
Капсула Crew Dragon с астронавтами Херли и Бенкеном успешно вернулась с МКС на Землю - Цензор.НЕТ 8350
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02.08.2020 22:31 Відповісти
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NASA's Office of Inspector General found that the agency would end up paying Roscosmos more than $3.4 billion to send US humans to space.
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03.08.2020 00:16 Відповісти
все денюшка в глазах мерещится?
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03.08.2020 00:43 Відповісти
то до чеґо признання непотрібне? - всe бачно.
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03.08.2020 03:29 Відповісти
а шо самое смешное - американцы платят по векселям - кацаппы никогда.
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03.08.2020 00:45 Відповісти
Кацапы молчат, как воды в рот набрали...
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03.08.2020 00:06 Відповісти
Ти певен,що то вода??))
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03.08.2020 00:15 Відповісти
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03.08.2020 00:33 Відповісти
кац не рве пукан-він вже обісрався.
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03.08.2020 00:19 Відповісти
Воды у них нехватка... Особенно в Крыму и Сибири... В первом поливать сельхозкультуры нечем, во втором - лес... Уже заявили, что "тушение таёжных пожаров - НЕРЕНТАБЕЛЬНО"... И теорию подвели - "обновление природного фонда". Якобы пожарами обновляется земля, и возрождается тайга...
Так что кацапы просто "язык в жопу затянули..." - трепать им, нечего...
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03.08.2020 07:17 Відповісти
и шо провода + к +су, а не к минусу, были припаяны?
и дырки нихто корпусе дрелей по пьяне не сверлил?
не верю!---------------
с возвращением, хлопцы.
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03.08.2020 00:18 Відповісти
русня тогда правильно проводки к гиродатчику присоединила, но по тупости при установке его перевернула на 180 градусов по оси. по креплению конечно датчик не подходил и его как обычно забили молотком. это не шутка это из вывода комиссии по падению мордовской сракеты протонъ.
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03.08.2020 01:46 Відповісти
т.е. припаяли, криворукие, правильно - уже маладцы...
а шо в дырку молотком? - так ето как всегда ....
еще ни одна кацапская ракета не взлетела, не будучи отрехтованой молотком.
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03.08.2020 01:55 Відповісти
Ми з заводів Приуралля, після капремонту, машини отримували... Так часто там болти зустрічали, молотком забиті...Мусили викручувать, нарізать нову внутрішню різьбу і ставить нові болти...
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03.08.2020 06:21 Відповісти
уже кому то обьяснял как винт с резьбой на 3 можно сделать винтом с резьбой на 4 - подержит, но не долго....
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03.08.2020 06:31 Відповісти
Кто не знал:
Платформа на которую приземляется первая ступень называется "Разумеется, я по-прежнему люблю тебя"
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03.08.2020 00:59 Відповісти
посилання на КК із циклу "Культура" І. Бенкса (фантастика)
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03.08.2020 10:56 Відповісти
Американцы наконец научились летать в космос без помощи кацапов. Азаза кацапы дураки. Простите, но это смешно.
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03.08.2020 01:44 Відповісти
ягель сглотни - многим из ваших легчало )))
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03.08.2020 01:57 Відповісти
дураки кто выкинул кучу бабла на ракеты которые коцапам нафиг не пригодились.
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03.08.2020 02:04 Відповісти
тузик, вам разрешили печатать слово "кацап"?
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03.08.2020 02:12 Відповісти
ты ошибаешься он пишет "кОцап" .

...
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03.08.2020 21:39 Відповісти
Особенно на Луну!
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03.08.2020 09:48 Відповісти
вони і так вміли: в холодній війні виграли та домоглися, щоб капітулянт возив на собі до МКС астронавтів (лише бізнес)
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03.08.2020 10:58 Відповісти
жаль Димка Рогозин с цветами в кадр не попал.
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03.08.2020 02:00 Відповісти
зато всегда есть возможноть ту тушку салидолом смазать и в танк кацапцкий впихнуть,
а если повезет - и выпихнуть...
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03.08.2020 03:24 Відповісти
https://www.aol.com/nasa-sends-perseverance-rover-mars-122654787.html На Марс запізнився,чи що ?
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03.08.2020 03:39 Відповісти
https://www.aol.com/nasa-sends-perseverance-rover-mars-122654787.html чи що .
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03.08.2020 03:45 Відповісти
танкист - спать іді, без засранцев как то люді обойдутся....
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03.08.2020 03:49 Відповісти
А в цей час ..."https://www.056.ua/news/2807557/v-ukraine-prosat-vyplatit-rabotnikam-umz-zadolzennost-po-zarplate в Украине просят выплатить работникам ЮМЗ задолженность по зарплате за 11 месяцев ...."
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03.08.2020 02:13 Відповісти
Напоминание совкодрочерам. Хозяин производства платит за результат, а не за желание песка из ж@пы перед кульманом доработать до пенсии
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03.08.2020 03:10 Відповісти
В США за такое "хозяина" в тюрьму бы посадили. Не можешь платить, нечего людей собирать.
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03.08.2020 05:09 Відповісти
Да, только в США такой "хозяин" давно бы подал бы заявление о банкротстве. Чтобы в тюрьму не садиться, кстати, именно поэтому. И люди по любому оказались бы на улице.
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03.08.2020 17:55 Відповісти
Вчить матчасть, за КЗоТом не працівники мають собі шукати чим зайнятись, а власник має забезпечити їх засобами і роботою. Звісно "добре" писати маячню про досягнення якогось Маска, та скиглити про відсутність наступальних засобів ведення війни з агресором, коли власнику власне виробництво МБР "Дніпрів" і "Циклонів" до дупи.
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03.08.2020 16:37 Відповісти
Ты само осилило, что написало? Я - нет. Який-то там Ілон Маск? Ця людина, кремінь, за 10 років з нуля... Кому я це пишу. Давай, бери плакат та дуй на петінг за Мітю, чи мітінг за Пьєтю
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03.08.2020 17:09 Відповісти
Ну звісно, що не дочитав, бо ти троляко, такий тупий, що напевно навіть школу не зміг закінчити, не те щоб навчитися українській мові. І ти своїми мізками розміром з горіх, навіть не можеш уявити хто такий Маск в порівнянні з Янгелем, Уткіним та Макаровим, надбання яких такі тупі "хазяї" як ти довели до ручки.
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03.08.2020 19:40 Відповісти
хозяин производства заплатил за производство цену малолитражки...а остальным хочет платить за результат...Песочножопые умеют делать ракеты а вы нет...и никогда не научитесь
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03.08.2020 23:17 Відповісти
Капсула Crew Dragon з астронавтами Херлі та Бенкеном успішно повернулася із МКС на Землю - Цензор.НЕТ 4349
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03.08.2020 04:47 Відповісти
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03.08.2020 09:41 Відповісти
У кого какие приоритеты и желания.
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03.08.2020 09:42 Відповісти
кто на что учился
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04.08.2020 05:31 Відповісти
шкафманавт?
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03.08.2020 11:00 Відповісти
В США утонула машина-амфибия ВМС. Погибли 8 военных. Америка как будто следит за новостями Цензора и все повторяет за кацапами.

Капсула Crew Dragon з астронавтами Херлі та Бенкеном успішно повернулася із МКС на Землю - Цензор.НЕТ 1292
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03.08.2020 05:09 Відповісти
Капсула Crew Dragon з астронавтами Херлі та Бенкеном успішно повернулася із МКС на Землю - Цензор.НЕТ 5685
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03.08.2020 11:00 Відповісти
Такие события - это последние гвозди или даже саморезы в крышку гроба Роскосмоса.
А если верить статьям, которые я читал ранее, в команде работников программы SpaceX есть и украинцы (программисты)... Короче. Всё возможно. Главное идти к цели и не обращать внимание на препятствия.
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03.08.2020 06:40 Відповісти
Янкі вкотре сдєлалі раху. Чим дальше тим гірше, тому #уйло так квапиться до своєї смерті окупувати чи взяти під контроль Україну. Якщо вони обсеруться з Україною то років через 20 перетворяться в Пн.корею
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03.08.2020 08:22 Відповісти
"Кляти америкосы". Зато у русских "Армата" есть с туалетом, но то х...ня такая, которая не едет, но дымит.
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03.08.2020 08:29 Відповісти
А знаешь, почему в "Армате" сделали туалет? Потому что сильно трясёт и подкидывает... "Танкачи" рассказывали - в советских умудрялись в люк эвакуационный это сделать и не промахнуться... (я не проверял, не знаю... Поверил "на слово...").
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03.08.2020 12:10 Відповісти
советские РД, которые паРаша эксплуатировала более полувека, называя их почему-то российскими, похоже полностью утратили свою актуальность.
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03.08.2020 08:58 Відповісти
Не, их для "Атласов" по любому поставляли только до 2014-года. А в 2014-м Маск выиграл суд и запретил поставку новых двигателей, так что США(вернее компания ULA) расходуют запасы старых двигателей и теперь. Они, эти двигатели, стоили удивительно дешево, не удивлюсь, если их продавали даже ниже себестоимости, лишь бы потешить "вяличие".
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03.08.2020 18:00 Відповісти
Ура, Роскосмос гудбай! В Якутію, там ракети будете ліпити.
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03.08.2020 09:24 Відповісти
Там подходящего материала -- полно!!!
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03.08.2020 09:43 Відповісти
Эта **** капсула напоследок выдала фразу: "Спасибо, что летаете SpaceX !"
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03.08.2020 09:49 Відповісти
В добрый путь!
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03.08.2020 09:49 Відповісти
Crew Dragon может привезти вместе с экипажем до 3тонн груза,а московский союз-не более 100кг.почувствуйте разницу только в одном параметра,не говоря уже о многих других
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03.08.2020 09:56 Відповісти
А в это время на другой стороне Земли:
https://ibigdan.livejournal.com/25397475.html Верьте в невидимое, не верьте в очевидное

Капсула Crew Dragon з астронавтами Херлі та Бенкеном успішно повернулася із МКС на Землю - Цензор.НЕТ 9690
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03.08.2020 09:57 Відповісти
Могу поздравить "Роскосмос": комплекс "Байконур" (нагло стыренный у казахов) теперь интересен только режиссерам фильмов о былом космическом величии СССР и фантастических фильмах о звездных войнах. Каждый старт с этой площадки теперь катастрофически убыточен. Вчера Илон Маск успешно завершил программу доставки и возвращения экипажа с МКС. Цена доставки и возвращения почти в два раза ниже, это крест на "Роскосмосе". Завтра на МКС сменят стыковочный модуль (поменяют замок в квартире) и Раша может забыть о полетах в космос. А рогозинский батут пригодится для полета "кремлевской моли деда Кабаева" над Кремлем. Будет очень скрепно и фиерично.
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03.08.2020 10:19 Відповісти
А расєя досі літає на німецьких ФАУ-2 які пофарбовано та написано на них Сайус
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03.08.2020 10:25 Відповісти
Идея Маску - прислать Рогозину на день рождения батут
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03.08.2020 11:23 Відповісти
А что там космодром Восточный? Все разворовали? Или он уже устарел до начала работы?
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03.08.2020 11:25 Відповісти
Работает. У Хабаровской Народной Республики будет свой космодром!
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03.08.2020 11:34 Відповісти
«Мы больше не можем
мириться с отставанием от мирового уровня». Кто это сказал? Какой-нибудь
неспециалист или разнузданный либерал? Огорчу вас, это сказал Рогозин. Вот вам ещё факты: - Россия не имеет ни одного действующего космического
аппарата за пределами околоземной орбиты. - за все время своего существования РФ предприняла всего две
попытки покорения межпланетного пространства, и обе завершились в Тихом океане.
По межпланетной программе Россию обходят даже Китай и Индия. - на общем мировом рынке космических услуг Россия занимает
2-3% (это если с запусками считать). - 75% электронных комплектующих в российских космических
аппаратах - иностранного производства (в основном США и Европы).

Давайте лучше о батутах.....
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03.08.2020 12:38 Відповісти
драбина петр сосе струк
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03.08.2020 23:54 Відповісти
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