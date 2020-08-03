Вранці на Хрещатику в Києві чоловік скоїв підпал автомобіля, зловмисника затримано, - поліція. ВIДЕО

39-річний житель Бориспільського району скоїв підпал автомобіля на Хрещатику вранці в понеділок.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні відділу комунікації Національної поліції Києва.

"Сьогодні вранці на вулиці Хрещатик патрульні поліцейські виявили, що горить автівка. На місце події виїхали пожежники та слідчо-оперативна група Шевченківського управління поліції. Правоохоронці затримали чоловіка, який підпалив шини на автомобілі", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що пожежники ДСНС загасили вогонь, а правоохоронці встановили, що палій взяв каністру з невідомою запальною сумішшю, облив нею машину і підпалив її.

Поліцейські встановили особу зловмисника - це 39-річний житель Бориспільського району, його затримали в порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Фото: сайт поліції

Слідчі вилучили з місця події каністри з легкозаймистою речовиною і автомобільні шини. Речові докази направили на експертизу.

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За цим фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до десяти років ув'язнення. Встановлюються обставини події та мотиви вчинку.