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Вранці на Хрещатику в Києві чоловік скоїв підпал автомобіля, зловмисника затримано, - поліція. ВIДЕО

39-річний житель Бориспільського району скоїв підпал автомобіля на Хрещатику вранці в понеділок.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні відділу комунікації Національної поліції Києва.

"Сьогодні вранці на вулиці Хрещатик патрульні поліцейські виявили, що горить автівка. На місце події виїхали пожежники та слідчо-оперативна група Шевченківського управління поліції. Правоохоронці затримали чоловіка, який підпалив шини на автомобілі", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що пожежники ДСНС загасили вогонь, а правоохоронці встановили, що палій взяв каністру з невідомою запальною сумішшю, облив нею машину і підпалив її.

Поліцейські встановили особу зловмисника - це 39-річний житель Бориспільського району, його затримали в порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Вранці на Хрещатику в Києві чоловік скоїв підпал автомобіля, зловмисника затримано, - поліція 01

Фото: сайт поліції

Слідчі вилучили з місця події каністри з легкозаймистою речовиною і автомобільні шини. Речові докази направили на експертизу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жителя Київщини, який розбив в'їзд на Труханів острів, затримано, - поліція

За цим фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до десяти років ув'язнення. Встановлюються обставини події та мотиви вчинку.

Автор: 

авто (6237) Київ (19672) підпал (696) Нацполіція (15278)


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Топ коментарі
+46
незрозуміло, чому за машину дають до 10 років, а за людей по 5-7, а інколи і 3 всього. Яка сволота писала та приймала такий кримінальний кодекс?
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03.08.2020 09:22 Відповісти
+20
73
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03.08.2020 09:13 Відповісти
+18
выражение "офисный планктон" в отношении части гражданского общество не свойственно украинской аудитории - это типичное выражение вонючих московитов
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03.08.2020 10:07 Відповісти
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Офисный планктон мозгами поехал.
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03.08.2020 08:57 Відповісти
Есть проблема подойди дай в морду !!! Так нет перепуганный чухан палит машину
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03.08.2020 09:14 Відповісти
так человек пострадает, а так всего лишь какая-то железка
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03.08.2020 09:15 Відповісти
Так работают санкции.
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03.08.2020 09:19 Відповісти
Санкционера за жабры прихватили. Санкции таперича к нему применят. И станет он собственником прекрасного подкопченного авто.
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03.08.2020 09:25 Відповісти
В свободных и развитых странах за "в морду" (нанесение телесных повреждений здоровью) дают в разы большие срока , чем за железку на колёсах .
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03.08.2020 21:03 Відповісти
выражение "офисный планктон" в отношении части гражданского общество не свойственно украинской аудитории - это типичное выражение вонючих московитов
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03.08.2020 10:07 Відповісти
Доля истины в ваших словах есть. Но украинского аналога я сходу припомнить не могу.
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03.08.2020 11:32 Відповісти
это выраженеи отлично описывает явление, поэтому использовали и будем использовать.
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03.08.2020 12:32 Відповісти
В компании "Intel" в США и развитых странах сидят в офисах электронщики и програмеры и приносят компании прибыли в сотню раз больше , чем китайский конвеерные биороботы на заводах той же компании .
Умственный труд всегда и во все века оплачивался и будет оплачиваться в десятки , сотни и тысячи раз больше , чем механический и рутинный ...
Поэтому в 21 веке не очень ясно , кто есть "планктон" , а кто создают тут саму прибавочную стоимость .
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03.08.2020 21:07 Відповісти
вообще мимо кассы. "офисный планктон" - это про образ жизни а не про зарплаты.
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03.08.2020 23:53 Відповісти
Вы полемизируете с инженером с надцатилетним стажем ... Поэтому считаю вами выраженный взгляд на термин (с точки зрения поссоветского гуманитария , скорее всего журналиста) весьма поверхностным и без всякого понимания , чего в этих офисах оне делают . Который по клубакам видят обнюханных кокой "менаГеров" (менеджеров) - мол вот он "офисный планктон" и его порочный образ жизни ... А 99% работников в офисах это трудоголики , просиживающие по 14 -15 часов за компами (а раньше кульманами) -- в офисах трудится инженерная элита , а совсем не в заводских цехах . Бо конструкторские решения принимаются именно офисах . Бо даже лаборатория - это тот же офис со стульями и столами и народ трудится сидя под кондишеном ...
А в клубы ходит 0.001% и тем более ширяет и бухает -- в основном мелкие клерки или начальники , в основном не технари и не исследователи , бо последним нужна свежая голова. Это ещё руками можно работать с бодуна или после ширки ... Ртом работать (обслуживать клиентов разных буквально или образно говоря - от сексуслуг до просто в кол центре) тоже можно после клуба .
Головой работать невозможно ... Быстро выгонят . Сегодня и работа мозгами в офисах это коллективный труд десятков , сотен и даже тысяч людей . Есть сроки заданий и проектов . А даже 150 грамм каждый день или через день ... То пинок под зад за резкое уменьшение производительности гарантирован .
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04.08.2020 00:44 Відповісти
ты, инженер, полемизируешь с представителем "офисного планктона", и все твои аргументы показывают что ты не понимаешь сути выражения.
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04.08.2020 09:14 Відповісти
Самоинентификация с елементами самоиронии не дают дополнителых аргументов в пользу адекватности данной групповой характеристики , против идеи , шо это чисто постсофкоидный жупел ...
Сочетание термина "офис" и "планктон" вообще абсурдно и контроверсивно по своей сути . В абсурде нет никакого смысла , кроме псевдо-пролетарского снобизма ещё софкоидного периода , когда каждая плять за прилавком или заводском архиве рассказывала про своего зятя , который "протирает штаны" на стуле в своём НИИ или КБ ...
Бо в несофкоидных условиях и чем дальше , тем ближе к термину "планктон" термин "конвеерный" или "заводской" . Бо планктон это что-то мелкое по сути и что имеет какую-то ценность лишь через огромные скопления и каждый отдельный элемент легко заменяемый . А офисах как раз 99.999% работают штучные спецы ... Конкурс на такие места до 50 и более человек на одну вакансию . Тогда как на конвеер в большинстве случаев можно посадить даже умственно отсталых ...

Потому так украинцы и реагируют на данный термин , шо в Украине его считают ватным жупелом ... бо не пользуется уважением он нигде кроме Раиси и мест , где ностальгирую за софкоидными нормами жизни и ценностями ...
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04.08.2020 10:00 Відповісти
Вы собственно понимаете , что такое "планктон" и что с термином "офисный" гораздо лучше сочитается "мовитон" или "камертон" ?!
А планктон это целые киллиометры скопления мелких беспозвоночных (рачков) ...
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04.08.2020 10:06 Відповісти
мне не надо это понимать. Термин вошел в оборот, и можешь спорить хоть до усрачки - им пользуются и будут пользоваться.
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04.08.2020 10:13 Відповісти
Кстати , на любом заводе всегда были , есть и будет т.н. "конструкторское бюро" . И оно тоже чаще всего находится в отдельном офисе со звукоизоляцией , кондиционерами и стульями , столами ... Чаще всего там же , где и весь управленческий коллектив - директор , главный инженер и главный технолог ...
В развитых странах многие корпорации выросли с такого КБ . Кстати "Сикорский" и Боинг , начинали с бюро с офисом и "планктоном" , а первые образцы заказывали у сторонних мастерских (фрезерных , токарных или электромонтажных) . И только немножко заработав открывали своё производство . Причём часто : офис и база в разных концах города .
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04.08.2020 00:54 Відповісти
Решил поменять на зимнюю с найменьшими затратами?! Не рано ли...
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03.08.2020 09:03 Відповісти
Свободу он решил поменять на срок до 10 лет или немало надо чтобы откупится.
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03.08.2020 09:34 Відповісти
Горіла автівка, палала...
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03.08.2020 09:04 Відповісти
95% популяции-идиоты!
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03.08.2020 09:05 Відповісти
73
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03.08.2020 09:13 Відповісти
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03.08.2020 09:28 Відповісти
в очочках ещё.. интелехент несчасный!
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03.08.2020 09:10 Відповісти
Понедельник не удался.
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03.08.2020 09:13 Відповісти
Чья машина была? Возможно этого патриота надо к награде представить.
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03.08.2020 09:17 Відповісти
Или мокши под ВПН Петр овича или свидетеля педошария 😁😁😁
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03.08.2020 09:22 Відповісти
Стерненка
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03.08.2020 14:04 Відповісти
До чого тут Стерненко?
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03.08.2020 16:15 Відповісти
Он вечный потерпевший.
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07.08.2020 09:49 Відповісти
Професійний ідіот чи за наймом?
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07.08.2020 13:00 Відповісти
Це я в тебе маю спитати.
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12.08.2020 11:25 Відповісти
Ясно,вроджене...
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12.08.2020 14:19 Відповісти
Очередной аваковский шататун.
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03.08.2020 09:18 Відповісти
продаст жилье купит потерпевшему новую авто , семья бомжевать отправится, а сам на годы нзону отправится жить
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03.08.2020 09:20 Відповісти
Автомобили. Особенную трудность в установлении стоимости причиненного ущерба составляют дела, по которым машина сожжена. В таких случаях эксперт обращается к официальным данным о среднерыночной стоимости автомобиля в конкретном городе, с учетом достоверных характеристик, представленных потерпевшим: год выпуска, период нахождения в собственности, информация об авариях, марка автомобиля и т.д.;
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03.08.2020 14:05 Відповісти
А семья тут причем? Не даст продать свое жилье и ничего никто не сделает.
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03.08.2020 16:01 Відповісти
незрозуміло, чому за машину дають до 10 років, а за людей по 5-7, а інколи і 3 всього. Яка сволота писала та приймала такий кримінальний кодекс?
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03.08.2020 09:22 Відповісти
Приймала таки сволота , але майже 10 рокiв як нiхто його не змiнюе - нi петя нi вова ....
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03.08.2020 09:26 Відповісти
1. Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, причинившее ущерб в крупных размерах, -
наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или лишением свободы на срок до трех лет.
2. То же деяние, совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, или причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах, или повлекло гибель людей или иные тяжкие последствия, -
наказывается лишением свободы на срок от трех до пятнадцати лет. Гавновброс от 3 статья )))
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03.08.2020 09:27 Відповісти
це для кого і для чого? чому не державною? це кодекс для обісРашки-мокшандії?

З яких це пір закони в Україні пишуться іноземним азіопським койне?
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03.08.2020 10:43 Відповісти
Уголовный кодекс Украины
Статья 194. Умышленное уничтожение или повреждение имущества
1. Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, причинившее ущерб в крупных размерах, -
наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от ста двадцати до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.
2. То же деяние, совершенное путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, или причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах, или повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия, -
наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет.
{Статья 194 с изменениями, внесенными согласно Законам № 270-VI от 15.04.2008, № 721-VII от 16.01.2014 - утратил силу на основании Закона № 732-VII от 28.01.2014; с изменениями, внесенными согласно Закону № 767-VII от 23.02.2014}
Подробнее: https://kodeksy.com.ua/kriminal_nij_kodeks_ukraini/statja-194.htm

https://kodeksy.com.ua/kriminal_nij_kodeks_ukraini/statja-195.htm
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03.08.2020 14:13 Відповісти
Хто-хто...ЗЕ-100%%!!
Пеца ніввінооовааатний!
🤑
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03.08.2020 09:27 Відповісти
Конечно зедебилы,а ты думаешь кто то на других подумает? Только на вас недоразвитых ,там же на машине про майдан написано!
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03.08.2020 12:23 Відповісти
Портновская пониженка писала ...
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03.08.2020 09:28 Відповісти
Портнов и рыгокомпания.
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03.08.2020 12:31 Відповісти
От скажи мені, ти дурень чи освіта просто на нулі? Читаєш якусь хрінь тут і бісишся, а чого бісишся? Бо не знаєш законів та не знаєш як проходить процесс аналізу визначення майнових збитків. Ознайомся з ч.1 ст.194 КК України та ч .2. Не забувай про супутні обставини.
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03.08.2020 20:54 Відповісти
Цю "сволота" зовуть Андрій Портнов -- социально близкий до єнакієвського криміналітету суб"єкт хоч й доктор юридичних наук ... але з Донбасу !
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03.08.2020 20:59 Відповісти
+
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03.08.2020 21:01 Відповісти
Развод наверна з жінкою...
Да нєдостанься ти нікаму!!
🤗
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03.08.2020 09:25 Відповісти
Как версия имеет право на жизнь.
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03.08.2020 09:27 Відповісти
Це просто штатні навчання перед новим Майданом.
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03.08.2020 09:29 Відповісти
Не про что....
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03.08.2020 09:30 Відповісти
Соємайдан почався?
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03.08.2020 09:31 Відповісти
почався ....і одразу закінчився
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03.08.2020 23:35 Відповісти
белые воротнички палят машины, куда катится этот мир.
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03.08.2020 09:32 Відповісти
Червоного півня не в той час і не під те пустив.
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03.08.2020 09:36 Відповісти
Наші діди під стріху пускали червоного півня, темною нічью.
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03.08.2020 09:38 Відповісти
Було діло, і сільради горіли, і комуняки висіли, і чекістов в кабінетах вбивали, і опєрупалнамочєних розпилювали навпіл...
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03.08.2020 09:58 Відповісти
...напевно твій дід,замість казка братів Грімм,розповідав про свої нічні подвиги.....
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03.08.2020 11:00 Відповісти
А твій, мабуть, розказував, як в заградотрядах по своїм стріляв?
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04.08.2020 09:23 Відповісти
Днём, под камеры, жигуля... Он просто хотел сесть...
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03.08.2020 09:50 Відповісти
кто расшифровал надпись на машине?
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03.08.2020 09:58 Відповісти
Типа майдан, курс пре уверх.
Это, видимо, флешмоб, перфоманс, или инсталяция.
Я их путаю.
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03.08.2020 13:27 Відповісти
ПоджЁг автомобиль, тем самым совершив поджОг,

цензор ну как же так....
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03.08.2020 10:02 Відповісти
С понедельничком!

Вранці на Хрещатику в Києві чоловік скоїв підпал автомобіля, зловмисника затримано, - поліція - Цензор.НЕТ 3870
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03.08.2020 10:09 Відповісти
Стаття 194. Умисне знищення або пошкодження майна
1. Умисне знищення або пошкодження чужого майна, що заподіяло шкоду у великих розмірах,

Є данні, що він підпалив чужий автомобіль без відома власника?
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03.08.2020 10:11 Відповісти
Автомобиль дизайнерский?
Или это памятник?
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03.08.2020 10:14 Відповісти
Да. Памятник безграмотности (написание на нем букаф Вранці на Хрещатику в Києві чоловік скоїв підпал автомобіля, зловмисника затримано, - поліція - Цензор.НЕТ 9032 ).
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03.08.2020 10:38 Відповісти
Что написано на машине ?
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03.08.2020 10:42 Відповісти
Кацапи ****** написано.
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03.08.2020 14:51 Відповісти
Ще один тєраріст?
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03.08.2020 10:47 Відповісти
На пепелаце видна надпись -"Нибито майдан" (хрен знает на каком языке её читать )
и слово "курс" со стрелкой вверх.Вот и догадайся причину этого перформанса.Ипотека,взял долларовый кредит?Или просто собирал на новое авто,а курс полез вверх?Ну или как говорится "другое".
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03.08.2020 10:48 Відповісти
Хочет Майдан и европейскую жизнь.
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03.08.2020 10:56 Відповісти
в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. что нельзя жечь костер вы вообще умом тронулись то вообще гроб на колесах...какой право имеете
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03.08.2020 10:52 Відповісти
🤦
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03.08.2020 11:40 Відповісти
А он свою машину спалил или чужую? Если свою, тогда об чём кипишь?
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03.08.2020 11:40 Відповісти
А причём здесь квалификация за состав по умышленному уничтожению имущества?!
Автомобиль или покрышки - чьи: зЭзыдёнка? авака? Кличка? Кому ущерб то нансенён "умышленный", зелень дебильная??? Омельченковской плитке?! кличковским бордюрам?!
В своем маразме и стремлении жопу слуге каломойского лизнуть, совсем кукухой поехали - с кацапов пример брать начали в борьбе против акций гражданского проявления...
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03.08.2020 11:46 Відповісти
Походу кто то трахнул его жену .и очкарик поехал крышей))
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03.08.2020 11:48 Відповісти
Соємайдан почався?
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03.08.2020 11:56 Відповісти
не. Это очередной ЗЕлупосос - пироман со спичками поигрался...
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03.08.2020 16:42 Відповісти
Не знал наверное бедолага,что слуги народа и президент давно на таких уже не ездят.
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03.08.2020 12:03 Відповісти
Брєд, теж мен іновина. НУ НЕ ПОДОБАЄТЬСЯ ВОНЮЧИЙ ЖИГУЛЬ ЛЮДИНІ І ЩО.

ОШТРАФОВАЛИ І ВІДПУСТИЛИ, що за показушня починається
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03.08.2020 12:16 Відповісти
Арсений Борисович, почему не ваш Мерседес? Оформили бы как покушение.
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03.08.2020 15:29 Відповісти
Це ж треба було на цілому Хрещатику знайти такий рідкісний автомобіль!
Таке враження, що хтось його туди навмисне поставив...
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03.08.2020 17:47 Відповісти
200% постанова ... скоро авакиян будет свой чебурнет придумывать ... ждем "мочить в сортирах"
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04.08.2020 20:54 Відповісти
 
 