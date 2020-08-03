Органи місцевої влади можуть лише посилювати карантинні заходи, але в жодному разі не пом'якшувати, - Степанов. ВIДЕО
Рішення про послаблення карантину може ухвалювати тільки центральна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Про це в ході онлайн-брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.
Глава МОЗ зазначив, що в постанові від 1 серпня чітко встановлено алгоритм належності тієї чи іншої адміністративної одиниці (міста або району) до різних рівнів епідеміологічної небезпеки.
"Повноваження щодо встановлення цих обмежень перебувають виключно у центральної комісії ТЕБ та НС, яка і визначає вже різний рівень небезпеки. Тому те, що стосується органів місцевої влади, згідно з їхніми повноваженнями, встановленими законом, вони можуть тільки посилювати ті чи інші епідеміологічні обмеження, але в жодному разі не пом'якшувати", - підкреслив Степанов.
Нагадаємо, Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій розділила Україну на "зелену", "жовту", "помаранчеву" і "червону" зони за рівнем поширення коронавірусної інфекції. Розподіл буде діяти з 3 серпня. У міських радах Луцька та Тернополя не погодилися з тим, що міста віднесли до "червоної зони".
Згідно з новими правилами, в місті має бути зупинений громадський транспорт, закриті ТРЦ, кафе і ресторани, а також заборонено відвідування навчальних закладів.
Заступник глави МОЗ Віктор Ляшко на брифінгу пояснив, що є чотири показники, за якими визначають, в яку зону віднесуть місто. Ці показники враховують сумарно, тому якщо один показник завищений, а інші в нормі - ймовірно, місто не потрапить у червону зону. Так, в Києві фіксують велику кількість хворих, але столиця не перевищує певні показники поширення вірусу.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А коли цим законом крутять як циган сонцем, то це вже засіб для досягнення політичної мети..
🤑
Конституция, об ограничении прав граждан говорит ...