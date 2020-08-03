УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12159 відвідувачів онлайн
Новини Відео Коронавірус і карантин
2 018 14

Органи місцевої влади можуть лише посилювати карантинні заходи, але в жодному разі не пом'якшувати, - Степанов. ВIДЕО

Рішення про послаблення карантину може ухвалювати тільки центральна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Про це в ході онлайн-брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

Глава МОЗ зазначив, що в постанові від 1 серпня чітко встановлено алгоритм належності тієї чи іншої адміністративної одиниці (міста або району) до різних рівнів епідеміологічної небезпеки.

"Повноваження щодо встановлення цих обмежень перебувають виключно у центральної комісії ТЕБ та НС, яка і визначає вже різний рівень небезпеки. Тому те, що стосується органів місцевої влади, згідно з їхніми повноваженнями, встановленими законом, вони можуть тільки посилювати ті чи інші епідеміологічні обмеження, але в жодному разі не пом'якшувати", - підкреслив Степанов.

Також читайте: За добу в Києві зафіксували 102 випадки COVID-19, одна людина померла, всього 8,5 тис. інфікованих, - Кличко

Нагадаємо, Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій розділила Україну на "зелену", "жовту", "помаранчеву" і "червону" зони за рівнем поширення коронавірусної інфекції. Розподіл буде діяти з 3 серпня. У міських радах Луцька та Тернополя не погодилися з тим, що міста віднесли до "червоної зони".

Згідно з новими правилами, в місті має бути зупинений громадський транспорт, закриті ТРЦ, кафе і ресторани, а також заборонено відвідування навчальних закладів.

Заступник глави МОЗ Віктор Ляшко на брифінгу пояснив, що є чотири показники, за якими визначають, в яку зону віднесуть місто. Ці показники враховують сумарно, тому якщо один показник завищений, а інші в нормі - ймовірно, місто не потрапить у червону зону. Так, в Києві фіксують велику кількість хворих, але столиця не перевищує певні показники поширення вірусу.

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5401) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+23
навозні мухи ще не зрозуміли, що закон працює лише тоді, коли він один для усіх.
А коли цим законом крутять як циган сонцем, то це вже засіб для досягнення політичної мети..
показати весь коментар
03.08.2020 10:11 Відповісти
+17
Надзвичайний стан є? Нема! Ну тоді Кабмін нічого наказувати не може...
показати весь коментар
03.08.2020 10:13 Відповісти
+17
Закона нет, нарушать нечего.
Конституция, об ограничении прав граждан говорит ...
показати весь коментар
03.08.2020 10:19 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
навозні мухи ще не зрозуміли, що закон працює лише тоді, коли він один для усіх.
А коли цим законом крутять як циган сонцем, то це вже засіб для досягнення політичної мети..
показати весь коментар
03.08.2020 10:11 Відповісти
стєпанов, пішов нх.
показати весь коментар
03.08.2020 10:11 Відповісти
Надзвичайний стан є? Нема! Ну тоді Кабмін нічого наказувати не може...
показати весь коментар
03.08.2020 10:13 Відповісти
Вєлюрним пофік..
🤑
показати весь коментар
03.08.2020 10:15 Відповісти
Закона нет, нарушать нечего.
Конституция, об ограничении прав граждан говорит ...
показати весь коментар
03.08.2020 10:19 Відповісти
Местные власти могут ложить на офис президента и кабмин смело и регулярно. Что Зеленый может сделать. НИЧЕГО.. Этот предатель уже настроил против себя и армию и бизнес. Полицию в Тернополь направит? Так мэр Черкасс уже указал место шуту. Велюрову недоумку с его кабмином самое место на помойке
показати весь коментар
03.08.2020 10:39 Відповісти
А кто будет отвечать за экономические последствия усиления карантинных мероприятий на местах? Г-н Степанов? Так пусть займется сердечно-сосудистыми заболеваниями, злокачественными образованиями. туберкулезом, диабетом! Нефиг тратить свою могучую энергию на непонятную инфекцию! Медик Ляшко с ней сам управится!
показати весь коментар
03.08.2020 10:50 Відповісти
....вот и за что я люблю *****! ****! власть. что они обезумели и не чувствуют меру. сами решили что существует крепостное право и мы им должны. ..Органы местной власти могут только усиливать карантинные меры, но ни в коем случае не смягчать, - Степанов.
показати весь коментар
03.08.2020 11:04 Відповісти
идиот у власти - яркое явление этого - степанов... дурак дураком, но засирает мозги ежедневно... очень хочется, чтобы после того, как разберутся с этой заразой и окажется, что это блеф, большая просьба первого за яйчуны взять этого долбодятла степанова...
показати весь коментар
03.08.2020 11:12 Відповісти
Обязательными к исполнению на всей территории Украины могут быть только юстированные документы полномочных органов власти. Если постановление, о котором говорит Степанов, принято полномочным органом власти, и зарегистрировано в Министерстве юстиции, то это одно дело, если нет - то это "филькина грамота".
показати весь коментар
03.08.2020 11:14 Відповісти
еханутый степашка, как местные органы власти могут усиливать карантийные меры, если они не могучее говноз украины???
показати весь коментар
03.08.2020 12:06 Відповісти
Ну так отмените децентрализацию, в чем проблема вы же монобольшинство
показати весь коментар
03.08.2020 22:44 Відповісти
Незнание законов наша слабость которую влсть имущие используют по полной на свою корис ть и за наш счет.
показати весь коментар
04.08.2020 06:24 Відповісти
Там даже тупо незнание Конституции Украины.
показати весь коментар
04.08.2020 10:42 Відповісти
 
 