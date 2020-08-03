Глава РПЦ Кирило про своє багатство: "У вас же $6 млрд", - "Я трохи напружився ... Думаю, що означає "із своїх"". ВIДЕО
Глава РПЦ Кирило заявив, що вся інформація про його багатство не відповідає дійсності і поширюється для того, щоб компрометувати російську церкву.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, глава РПЦ розповів про це в проповіді в день пам'яті пророка Іллі.
"Коли ви читаєте найжахливіші речі про патріарха, про архієреїв, священників пам'ятайте, що там навіть краплі правди зазвичай не буває. Все це спрямовано на те, що б тих, хто правду божу проголошують, скомпрометувати так, щоб народ перестав їх слухати і довіряти ... Цій спокусі піддаються не тільки миряни. Я одного разу був вражений спілкуванням одним з владик ... Він мені по-братськи, ми давно були з ним знайомі, каже: "Владико, ну, допоможіть нам, будь ласка, грошима - нам дуже важко". Я сказав:"Ми ж перераховуємо вам гроші". -"Так, ні. Ви зі своїх допоможіть". Я трохи напружився. Думаю, що означає зі своїх?" Ну, слухайте, у вас же $ 6 млрд"... Цямаячня досягла свідомості архієрея і він у неї повірив", - сказав Кирило.
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И шо интересно, в про-расейской Сербии был патриарх Павел, который являлся полной противоположностью гундяева.
Ездил на трамвае, был скромен, справедлив и далек даже от мысли о стяжательстве.
Абсолютно весь
Патриарх Гундяев
На расии есть.
чудо боже!
і хто каже: фотошоп, а я кажу: диво господнє!
- Биндеровцы подкинули. Вот те крест, биндеровцы.
Нет, на это я пойтить не могу !!! Нету у меня никаких денег !!!
От чого вони бояться, що прийдуть і заберуть, а не "розоблачения".
А гундяй и упоминания не стОит.