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Поліція в Івано-Франківській області затримала чоловіка, який під час обшуків вистрілив з обріза і погрожував підірвати гранату (оновлено). ВIДЕО

В Івано-Франківській області 3 серпня поліція затримала зловмисника, який відкрив стрілянину і погрожував підірвати гранату у відповідь на санкціоновані обшуки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент карного розшуку Національної поліції.

Зазначається, що правоохоронці прийшли до чоловіка з підозрами, що він займається вирощуванням конопель.

"Негідник, розуміючи, що викриття його незаконної діяльності неменуче, у відповідь на зачитуванння ухвали здійснив два постріли з "обрізу", після чого дістав предмет, подібний на гранату Ф-1, та почав погрожувати правоохоронцям", - заявили в поліції.

За даними поліції, переговорній групі вдалося вмовити зловмисника скласти зброю і здатися. Ніхто з правоохоронців і цивільних не постраждав.

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Пізніше заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко опублікував відео того, що сталося.

УВАГА! НЕНОРМАТИВНА ЛЕКСИКА.

Автор: 

Нацполіція (15282) Івано-Франківська область (959)


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негодяй, однозначна, не мог сразу предупредить
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03.08.2020 14:05 Відповісти
аФАКов везде успевает,ай молодца-овца...
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03.08.2020 14:06 Відповісти
що знову терорист? ну як вродило, може ще й населений пункт скажуть.....ну щоб перевірити можна було, що це не фейк
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03.08.2020 14:06 Відповісти
В последнее время преступников "без адреса" стало что то слишком много. Вот например тот "террорист" что сперва был застрелен снайпером а потом сам себе произвёл ещё и "контрольный подрыв" да такой силы что и опознать нет никакой возможности,вот кто знает его адрес ?. Есть всё,и фамилия и имя и даже биография а вот где проживал и есть ли у него родители,родные и близкие ,друзья,жена,дети полный пробел. Например про Чикатило мы знаем о нём всё начиная с пелёнок и каждое мгновение его мерзкой жизни а вот про этого "террориста Скрипника" успешно бравшего в заложники чуть ли не самого Авакова с Геращенко да ещё и дважды и которого чуть ли не неделю не могли найти тысячи полицейских,50 вертолётов и тьма тьмущая бронетехники и в итоге получившие вместо живого супермена обезличенные куски какой то субстанции мы ведь по сути кроме "ФИО" ничего и не знаем. А может его и не было вовсе,этого "террориста"?
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03.08.2020 14:37 Відповісти
Кругом одни террористы. Вся стана при Зеленском стала угрозой ему и его клике 95 квартала. Надо срочно строить лагеря и тюрьмы чтоб на 14-23 миллиона "террористов". А то Мендель еще раньше срока родит. Сталин ведь из духовенства возник а чем хуже комический персонаж ? И голодоморец тоже может повторить. Слишком много лишних ртов.
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03.08.2020 14:20 Відповісти
Нет хуже того что у власти шут и сцыкло . Трус опасней любого сильного человека. Маразм и шизофрения что кругом одни порохоботы-заговорщики может стать тем что террор станет государственной политикой против всех. Это подтверждено историей.
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03.08.2020 14:25 Відповісти
 
 