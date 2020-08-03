Поліція в Івано-Франківській області затримала чоловіка, який під час обшуків вистрілив з обріза і погрожував підірвати гранату (оновлено). ВIДЕО
В Івано-Франківській області 3 серпня поліція затримала зловмисника, який відкрив стрілянину і погрожував підірвати гранату у відповідь на санкціоновані обшуки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент карного розшуку Національної поліції.
Зазначається, що правоохоронці прийшли до чоловіка з підозрами, що він займається вирощуванням конопель.
"Негідник, розуміючи, що викриття його незаконної діяльності неменуче, у відповідь на зачитуванння ухвали здійснив два постріли з "обрізу", після чого дістав предмет, подібний на гранату Ф-1, та почав погрожувати правоохоронцям", - заявили в поліції.
За даними поліції, переговорній групі вдалося вмовити зловмисника скласти зброю і здатися. Ніхто з правоохоронців і цивільних не постраждав.
Пізніше заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко опублікував відео того, що сталося.
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