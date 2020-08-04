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Білоруська влада затримує учасників велопротестів: "Вони просто їздять на велосипедах. Вервечкою". ВIДЕО

Білоруські активісти в умовах жорсткої заборони на проведення масових акцій придумали новий спосіб протесту - групова їзда на велосипедах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ про це на своїй сторінці в соцмережі пише журналістка каналу "Настоящее время" Ірина Ромалійська і публікує відео однієї з таких акцій.

"Велосипедний протест у Білорусі. Протестувати в Білорусі фактично заборонено. Будь-яка несанкціонована акція (а зараз санкціонують тільки агітаційні мітинги, і то не всі) - це незаконно, людей затримують, заарештовують, виписують штрафи. І ось, яку форму протесту придумали білоруси: вони просто їздять на велосипедах. Вервечкою. На знак підтримки політв'язнів. У супроводі міліцейського бусика. І їх часто затримують", - пише Ромалійська.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Білорусі сьогодні починається дострокове голосування на виборах президента

Автор: 

Білорусь (7970) вибори (6721) затримання (4355) протест (2408) Ромалійська Ірина (418)


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Топ коментарі
+4
Це для тих, хто питає для чого був потрібен Майдан.
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04.08.2020 11:18 Відповісти
+3
на великах рассекать это конечно смело, это не на Майдан выйти с шинами
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04.08.2020 12:25 Відповісти
+2
хіба це протест, от у нас вміють, так що влада змінюється, а там на роверах катаються, а кажуть ніби це протест, проти чого, використання бензинових/дизельних автомобілів, за здоровий спосіб життя?
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04.08.2020 10:44 Відповісти
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Таракан скажет что это наемники на великах.
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04.08.2020 10:36 Відповісти
на великах рассекать это конечно смело, это не на Майдан выйти с шинами
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04.08.2020 12:25 Відповісти
а где задержания?
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04.08.2020 10:38 Відповісти
Вже після виборів..
Не вірю я в російську і білоруську революцію..

у них продовжується НАЇВНЯК "за чесні вибори" без прорахування способів реакції на фальсифікацію..
Що би зробила НАЙТУПІША опозиція,а не та що в рашці чи Білорусі..

Стоит ли переживать по поводу гнилости россиянской «оппозиции»? Совершенно точно - не стоит. Я много-много раз говорил, и еще раз повторю: всю эту слащавую до тошноты, продажную, трусливо-крикливо-********* (честных геев прошу не обижаться) псевдо-оппозицию сдернет, как грязную пену с гребня волны, когда подует настоящий ветер перемен. В этот момент из ниоткуда появятся новые лица, которые поведут людей на баррикады (Белоруссия дает нам яркий пример). Даже если вожаков «нейтрализуют», их тут же сменяют товарищи. Нельсон Мандела 27 лет отсидел в аппартеидовских застенках, получил Нобелевскую премию мира, вышел на свободу, и стал президентом ЮАР. Подобных примеров - сотни. Однако я что-то не припоминаю ни одного случая, чтобы к власти пришел «мудрый пескарь», грамотно отсидевшийся в кустах, пока другие воюют. https://kungurov.livejournal.com/274468.html
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04.08.2020 11:21 Відповісти
ЦЕ новина ?

Це білоруси роблять вже пару тижнів...
https://censor.net/forum/3207950/vibori_v_blorusskorocheno_nayivajlivshe

а ще білоруси о 19 щодня "голосно шумлять" у себе на балконах...
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04.08.2020 10:39 Відповісти
Велороссы. Таки Білорусі треба міняти назву. Бєлая з тієї ж обойми, що й Малая та Вєлікая.
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04.08.2020 10:42 Відповісти
хіба це протест, от у нас вміють, так що влада змінюється, а там на роверах катаються, а кажуть ніби це протест, проти чого, використання бензинових/дизельних автомобілів, за здоровий спосіб життя?
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04.08.2020 10:44 Відповісти
А з точки зору білоруса, що таке національна (саме національна) гордість?
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04.08.2020 10:51 Відповісти
https://censor.net/user/394174, мы уже закончили обсуждать пост https://censor.net/user/86392, в котором он гордится сменой власти?

Я потому и задал вопрос - есть ли какие результаты от смены власти?
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04.08.2020 10:55 Відповісти
№1 - декомунізація - дерусифікація - українізація.
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04.08.2020 11:02 Відповісти
Есть успешные страны и без декоммунизации и дерусификации, и со сменой власти там ассоциируется достаточно высокий уровень жизни. И с чего Вы взяли, что именно этих результатов ожидали люди от смены власти, выгнав потом эту самую новую власть?
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04.08.2020 11:19 Відповісти
Люди, перш за все, очікували безвіз і асоціацію з ЄС - саме за це вийшли на Майдан. Безвіз і асоціацію люди таки отримали!
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04.08.2020 11:26 Відповісти
Ну и хорошо, значит теперь народ доволен в принципе.
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04.08.2020 11:52 Відповісти
Народ никогда не будет доволен "в принципе". Планка ожиданий и требований к власти постоянно повышается. Именно это позволяет обществу и человечеству в целом прогрессировать.
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04.08.2020 12:00 Відповісти
Сменяемость власти - это, безусловно, хорошо. конечно, это не означает, что сменяемость автоматически приводит к повышению уровня жизни народа и олигархов одновременно.
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04.08.2020 13:35 Відповісти
В первую очередь люди вышли в 2013 против зажравшегося от власти тирана\диктатора\предателя. Идиот вел страну в Таможенный союз, а это была бы окончательная удавка для страны, полная зависимость от России, и поверьте в случаи выхода из этой зависимости, потеря территории ограничилась бы не Крымом и части Донбасса.
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04.08.2020 12:01 Відповісти
До Майдану білоруси у своїй більшості просто НЕ ДОЗРІЛИ..

ТОму є варіант,що навіть ,будучи при смерті Бацька стане Президентом..
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04.08.2020 11:15 Відповісти
в микромордоре все спокойненько.
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04.08.2020 10:44 Відповісти
У тебя Крым и ОРДЛО отжали, а ты тут сидишь - пердишь на Цензоре - не хочешь за Родину погибать.
Все спокойно - ОПЗЖ вторая по рейтингу...
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04.08.2020 11:22 Відповісти
так бацька уже мобилизацию там обьявил. на границе с парашей ))
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04.08.2020 10:49 Відповісти
нападать на удмуртию лукавый надумал?
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04.08.2020 10:52 Відповісти
) будем https://ainews.kz/politics/stalo-izvestno-o-podgotovke-srochnoj-mobilizacii-v-belorussii--1266553 посмотреть
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04.08.2020 10:55 Відповісти
Лу і Пу...
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04.08.2020 10:56 Відповісти
Там Таракан окончательно сбрендил, к людям вламываются в квартиры и снимают бело-красные флаги и шторы.
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04.08.2020 11:13 Відповісти
Це для тих, хто питає для чого був потрібен Майдан.
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04.08.2020 11:18 Відповісти
Абсолютно не одобряю ничего подобного, но каждый запрещает то, что считает нужным, у нас свое, у вас свое.
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04.08.2020 11:21 Відповісти
Национальную символику запрещает только оккупант.
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04.08.2020 11:57 Відповісти
забирают влаги чтобы пришить снизу синюю полоску, как у власовцев?
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04.08.2020 11:19 Відповісти
на святое позарились
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04.08.2020 11:19 Відповісти
Правильно Бацька, задерживай этих кремлёвских холуёв и пакуй! На кону Независимость Беларуси - шматуй их Лукашенко - не жалей!
Бнять эта тихановская - позорище, читать простейшие лозунги по бумажке, запинаясь - это ж сколько у ней трухи в голове?
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04.08.2020 12:02 Відповісти
Ничего удивительного уже. Если на Беларашке задержали однорукого мужика который *хлопал* в ладоши. Скоро и глухонемых будут задерживать за оскорбление властей.
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04.08.2020 12:33 Відповісти
Пишаюсь відвагою білорусів! Погодьтесь,не кожен би отак зміг, сісти на вєлік(!) і ланцюжком....Я впевниний скоро хтось навіть петарду кине в знак протесту. Десь посеред пінських боліт. А якийсь хоробр ще й дулю скруте замість оплесків. В кишені. Одним словом "Пагоня".
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04.08.2020 13:31 Відповісти
даю лайфхак: группой сходить в туалет.
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04.08.2020 14:32 Відповісти
Кстати задержание так и не увидел.
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04.08.2020 19:38 Відповісти
 
 