Білоруська влада затримує учасників велопротестів: "Вони просто їздять на велосипедах. Вервечкою". ВIДЕО

Білоруські активісти в умовах жорсткої заборони на проведення масових акцій придумали новий спосіб протесту - групова їзда на велосипедах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ про це на своїй сторінці в соцмережі пише журналістка каналу "Настоящее время" Ірина Ромалійська і публікує відео однієї з таких акцій.

"Велосипедний протест у Білорусі. Протестувати в Білорусі фактично заборонено. Будь-яка несанкціонована акція (а зараз санкціонують тільки агітаційні мітинги, і то не всі) - це незаконно, людей затримують, заарештовують, виписують штрафи. І ось, яку форму протесту придумали білоруси: вони просто їздять на велосипедах. Вервечкою. На знак підтримки політв'язнів. У супроводі міліцейського бусика. І їх часто затримують", - пише Ромалійська.

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