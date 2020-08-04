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У Запоріжжі покупець напав на охоронця супермаркету через зауваження про неправильно надіту маску: "Та набийте йому #бало!". ВIДЕО

Відвідувач запорізького супермаркету напав на охоронця після прохання правильно надіти маску. Увага! Ненормативна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Vgorode, інцидент стався 3 серпня в магазині АТБ на площі Пушкіна.

Покупець, який не хотів надягати маску, почав поводитися грубо й агресивно, не реагуючи на прохання надіти маску. Чоловік почав ображати касирку, схопив сигарети, а потім ще й кинувся з кулаками на охоронця, який довго терпів те, що відбувається, але потім відправив клієнта на підлогу й утримував його до приїзду поліції. Поліцейські наділи на дебошира наручники і відвезли з місця події.

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бійка (746) карантин (18172) супермаркет (141) маски (118)


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Топ коментарі
+71
ох красава охранник, четко уронил быка тупого. Сколько быдла развелось.. гребаная алкошня.
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04.08.2020 12:36 Відповісти
+32
Це не представник нашого народу, це бидло вирощене в совку і явно з мокшанських болот!!! і головне у цього бидло з культурою взагалі проблеми!!!
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04.08.2020 12:45 Відповісти
+26
Добрый день неплохо быдлана проучили!!!
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04.08.2020 12:36 Відповісти
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у нас тут в Запорожье с масками ситуация вобщем то кто хочет тот и носит.я вот сегодня буквально пару часов назад был в супермаркете Велика Кишеня.смотрю в зале многие без масок на кассе спрашиваю а шо у вас уже можно без масок?да говорит кассир только на кассе маска обязательна.в транспорте так кто в маске кто без.
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04.08.2020 18:36 Відповісти
жлоб-советикус в туфельке.. охранник - козак, с железной выдержкой
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04.08.2020 19:50 Відповісти
Сам в Запорожье живу уже 3 года, мне 30 лет, и Вы не поверите, но старолетнее быдло здесь - это какая-то проказа. Она везде: от остановок до ресторанов. Местное быдло - это в общем люди от 40 до 60 возрастом с ******** личной "позицией", и их "позиция" строится на том, что все - чмо, а я - молодец, и если ты не согласен, то ты такой же. Пророссийская жилка ввегда впереде таких быдланов. Их тушить надо, как этот молодой человек
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04.08.2020 20:53 Відповісти
Маски всім подобаються ))
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04.08.2020 21:36 Відповісти
охранник, конечно, красиво подножкой чувака положил, но зачем снимать с него футболку?
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05.08.2020 00:02 Відповісти
В Ісландії, Норвегії, Швеції, Фінляндії, Данії, Нідерландах, Японії, Новій Зеландії немає обов'язкового маскового режиму. Мабуть, влада там зовсім не піклується про своїх людей
Як же нам, українцям, "пощастило"!
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05.08.2020 01:33 Відповісти
А люди чисто рабы..вместо того, чтобы человеку помочь и забить толпой сраного охранера...одело намодники и сказало бееееее
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05.08.2020 09:08 Відповісти
Сразу видно сторонника рузкага мира. Быдло нужно наказывать, думаю от статьи он уже не отвертится.
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05.08.2020 09:39 Відповісти
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