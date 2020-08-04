У Запоріжжі покупець напав на охоронця супермаркету через зауваження про неправильно надіту маску: "Та набийте йому #бало!". ВIДЕО
Відвідувач запорізького супермаркету напав на охоронця після прохання правильно надіти маску. Увага! Ненормативна лексика!
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Vgorode, інцидент стався 3 серпня в магазині АТБ на площі Пушкіна.
Покупець, який не хотів надягати маску, почав поводитися грубо й агресивно, не реагуючи на прохання надіти маску. Чоловік почав ображати касирку, схопив сигарети, а потім ще й кинувся з кулаками на охоронця, який довго терпів те, що відбувається, але потім відправив клієнта на підлогу й утримував його до приїзду поліції. Поліцейські наділи на дебошира наручники і відвезли з місця події.
Топ коментарі
+71 KharkovCity
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+32 alex orly
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+26 Dima Salata
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