"Це гарна локшина на вухах, а президент - класний актор, людина і, можливо, чоловік, але не розуміє, що відбувається", - волонтери з Миколаєва - "слузі народу" Арахамії. ВIДЕО

Миколаївські волонтери під час зустрічі з главою фракції "Слуга народу" Давидом Арахамією розкритикували діяльність "слуг" і висловили сумнів у компетентності президента Зеленського під час вирішення деяких питань.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, невеликий фрагмент запису із зустрічі Арахамії і волонтерів опублікував блогер Андрій Луганський.

Волонтери, зокрема, називають деякі заяви "Слуг народу" "красивою локшиною на вухах людей".

"Давиде, ви теж не тримаєте слова і президент діє на емоціях простих людей. Він класний актор, людина і, можливо, чоловік, але нічого не розуміє, що відбувається внизу. Він скільки питань тримає на особистому контролі? Коли морпіхи загинули, він тримав на особистому контролі? Вам розповісти як було? Чи ви знаєте? І президент знає? Весь фейсбук обговорював? Де був президент?"... "Наш гарант Конституції порушує закони України і не тримає своє слово, не виконує свої обіцянки - ні кортежам, продали дачі, їздимо велосипедом"... "Чому припинилося впровадження нових натівських норм харчування у ЗСУ після приходу цього президента", - це тільки частина питань, на які миколаївські волонтери хотіли отримати відповіді.

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