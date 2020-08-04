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Жертва нападу в поїзді "Маріуполь-Київ" Лугова: "Люди, ви справді думаєте, що це заради піару?! Ви реально думаєте, що я хотіла б лежати тут?". ВІДЕО

Журналістка телеканалу "Інтер" Анастасія Лугова, яку побили і спробували зґвалтувати в поїзді "Маріуполь-Київ" записала звернення, в якому розповіла про цинічні коментарі до її історії.

Як інформує Цензор.НЕТ, її звернення опублікувала користувач соцмережі Лілія Українська.

"Багато моїх друзів радили не звертати уваги на всі погані коментарі, мене попереджали, що якщо я наважуся розповісти про це світу, будуть люди, які будуть хейтити і писати погані коментарі. Я намагалася цього не робити, але сьогодні був такий мерзенний коментар... Люди, ви справді думаєте, що це заради піару?! Ви реально думаєте, що я хотіла б зараз лежати тут?... Мені не потрібен був такий піар! Я б зараз усе віддала, щоб бути з моїм сином! Щоб у нього не було травми, щоб він не боявся своєї мами, щоб я могла його зараз обійняти просто! Я хочу щоб ви знали - ті, хто пише мені ці коментарі, набагато гірші за Віталія. Подумайте. Я вам не бажаю такої популярності!", - сказала Анастасія.

Напад на журналістку телеканалу "Інтер" Анастасію Лугову стався в ніч на 31 липня. За її словами, не знайомий їй пасажир поїзда "Маріуполь - Київ" став її бити і намагався зґвалтувати на очах дитини, він також намагався вдарити хлопчика.

У Лугової зламана щелепа, пошкоджені зуби, на голові - безліч гематом.

Зловмисника Віталія Рудзька затримала поліція. 1 серпня Солом'янський районний суд Києва задовольнив клопотання прокуратури і поліції про арешт Рудзька на два місяці без права виходу під заставу.

В "Укрзалізниці" вибачилися перед постраждалою і закликали повернути поліцейський супровід пасажирських поїздів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ: Жертва нападу в поїзді Анастасія Лугова: Схема дій у цієї істоти була налагоджена, але мене врятував син

побиття (959) зґвалтування (389) Укрзалізниця (6908)


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Топ коментарі
+81
Эмм...предположить, что женщина ради какого-то пиара согласится на сломанную челюсть и изувеченное лицо...это нужно быть инвалидом мозга.
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04.08.2020 18:08 Відповісти
+34
Ой, та ніхто так не думає. Може пару хворих на голову, чи повністю асоціальних типів. Видужуйте швидше.
І велика подяка, що не пішли на угоду з совістю. Ми вболіваємо за Вас
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04.08.2020 18:12 Відповісти
+27
Настенька, не обращайте внимание. Идиотов, негодяев, жлобов очень много. Вам скорейшего выздоровления!
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04.08.2020 18:13 Відповісти
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При всей нелюбви моей к "Интеру", мне ее жаль
. Но одна из причин что история так раздута и есть то что она с "Интера"
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04.08.2020 22:09 Відповісти
Жертва нападу в поїзді "Маріуполь-Київ" Лугова: "Люди, ви справді думаєте, що це заради піару?! Ви реально думаєте, що я хотіла б лежати тут?" - Цензор.НЕТ 6649
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04.08.2020 22:33 Відповісти
Хватит уже её совать в новости, достала.
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04.08.2020 22:41 Відповісти
хто пише що це піар, хай їх жінки, сестри, дочки так попіаряться. ... дебіли кінчені
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04.08.2020 23:02 Відповісти
Сомневаюсь, что она пиарится. Просто кто-то из власти собирается какое-то гавно протолкнуть на фоне этого преступления.
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05.08.2020 07:33 Відповісти
постояла бы спокойно пять минут и челюсть была бы цела.
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04.08.2020 23:03 Відповісти
А ты посоветуй такое своей матери, жене, сестре (если они у тебя есть).
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05.08.2020 07:35 Відповісти
Неприятное с полезным тоже можно совмещать.
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04.08.2020 23:11 Відповісти
Вже в печінках цей ґевалт...
А ви ось про це щось чули хоч одним вухом? Цього рецидивіста хтось шукає?!
"Забродський Сергій Сергійович, 11.08.1991, Іршанськ Хорошівський район Житомирська область. Учасник АТО, 30 ОМБр. Загинув 21.06.2020, - вбитий під час конфлікту вночі біля кафе «Шутерс» в смт Іршанськ, - місцевий мешканець наніс ножові поранення дев'ятьом молодим чоловікам, які відпочивали в кафе, Сергій втратив багато крові і помер у Хорошівський районній лікарні, троє постраждалих - в реанімації. Поліція встановила особу нападника (має три судимості), він об'явлений у розшук"
Дев'ять чоловік підрізав, а одного насмерть! Чого не було ґевалту?!
Може тому, що серед дев'яти не було жодного мента і жодної жінки? Бо всі інші - то сміття, витратний матеріял?
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04.08.2020 23:57 Відповісти
На то и она - желтая пресса.
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05.08.2020 07:36 Відповісти
Стаду картинку страшну показують регулярно і воно завиває, зі штанів вискакує...
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05.08.2020 00:08 Відповісти
Просто тот урод горе насильник не любит смотреть интер.
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05.08.2020 00:12 Відповісти
Многие комментаторы тут, банально забыли, что она чья то мать. И они чьи то дети, многим из которых не плевать на родных, но вот их сожаление на распространяется на чужих, барьер который человек не может преодолеть. Так что господа, оскорблять чью то мать, свою не уважать.
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05.08.2020 01:16 Відповісти
И самое гнилое, что нагнетают такими случаями истерию. Наверняка следует ожидать от правительства какую-то кучу навоза!
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05.08.2020 07:38 Відповісти
Жупналистка прокремлевского "интера" давит на жалость видосиком, она - Жертва нападения...

Яка сумна новина!
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05.08.2020 08:16 Відповісти
Опять сериал наснимают. То , что она журналистка Интера, особенно добавляет всему происходящему доверия. Все видели, как полиция имитирует убийство, загримировав человека как труп, чтобы получить дказательства против заказчика. Гримеры в полиции - будь здоров. А кто выгодополучатель? Тот, кого приглашают после инцидента охранять железнодорожные пассажирские перевозки на о*еренную сумму в год. Особенно умиляет страшно довольная рожа неудавшегося насильника.Не может сдержать радости в предвкушении обещанной премии. Журналисты Интера и 1+1 -не жалуйтесь. Вы еще те жулики, привыкшие дурить народ. Веры вам нет.
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05.08.2020 08:58 Відповісти
Ты не только нетоварищ, но и недочеловек
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05.08.2020 09:51 Відповісти
Кофеек, с самолайком тебя. Да ты нарцисс еще тот.
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05.08.2020 13:30 Відповісти
Люди, вы действительно думаете, что это ради пиара?! Вы реально думаете, что я хотела бы лежать здесь?".

Да, я думаю так.
Журналюга пророССийского канала, да тебя, там весь вагон должен был трахать!!!!
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05.08.2020 09:56 Відповісти
Прежде всего она женщина и мать, а ты - дерьмо собачье
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05.08.2020 10:23 Відповісти
Ця жінка та мати несе зло моїй державі і моєму народу. Вона боєць на інфофронті і боєць ворожої армії. Давайте відверто, чи вимагалось від рядянських людей, шкодувати нацистських солдат і їх посіпак під час другої світової?
От як мені її шкодувати, якщо я вважаю, що вона має гнити у в'язниці за свою професійну діяльність?
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05.08.2020 10:45 Відповісти
За кого ти голосував 21.04.2019?
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05.08.2020 10:52 Відповісти
Я нижче написав, не цікаве питання. Краще запитай за кого я у першому турі голосував. У другому варіантів не було.
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05.08.2020 11:34 Відповісти
Во время войны на оккупированой территории (Сумщина) немец-оккупант-врач спас мою бабушку от смерти. Просто всегда нужно оставаться человеком. А Интер просто закрыть нужно.
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05.08.2020 10:53 Відповісти
вот и иди, спасай немца
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05.08.2020 11:32 Відповісти
Лікар зобов'язаний рятувати, усіх, навіть ворогів, якщо має таку можливість. Лікар, це не журнашлюха!
Як людині та жінці, я їй співчуваю, але для мене це ворог і я - не лікар!
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05.08.2020 11:36 Відповісти
рот замажь, рузькэ
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05.08.2020 11:31 Відповісти
Як жінку мені її шкода, я їй співчуваю, як журнашлюсі із сєпарського Інтера - ні.
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05.08.2020 10:42 Відповісти
За кого ти голосував 21.04.2019?
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05.08.2020 10:56 Відповісти
Це другий тур? Значить за Україну і проти Малоросії.
Проти Зелі, і я проголосував би за кого завгодно (окрім Бойко і т.п.) хто вийшов би у пару із цим криворіжським чмом.
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05.08.2020 11:33 Відповісти
Поддерживаю.
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05.08.2020 11:34 Відповісти
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