Жертва нападу в поїзді "Маріуполь-Київ" Лугова: "Люди, ви справді думаєте, що це заради піару?! Ви реально думаєте, що я хотіла б лежати тут?". ВІДЕО

Журналістка телеканалу "Інтер" Анастасія Лугова, яку побили і спробували зґвалтувати в поїзді "Маріуполь-Київ" записала звернення, в якому розповіла про цинічні коментарі до її історії.

Як інформує Цензор.НЕТ, її звернення опублікувала користувач соцмережі Лілія Українська.

"Багато моїх друзів радили не звертати уваги на всі погані коментарі, мене попереджали, що якщо я наважуся розповісти про це світу, будуть люди, які будуть хейтити і писати погані коментарі. Я намагалася цього не робити, але сьогодні був такий мерзенний коментар... Люди, ви справді думаєте, що це заради піару?! Ви реально думаєте, що я хотіла б зараз лежати тут?... Мені не потрібен був такий піар! Я б зараз усе віддала, щоб бути з моїм сином! Щоб у нього не було травми, щоб він не боявся своєї мами, щоб я могла його зараз обійняти просто! Я хочу щоб ви знали - ті, хто пише мені ці коментарі, набагато гірші за Віталія. Подумайте. Я вам не бажаю такої популярності!", - сказала Анастасія.

Напад на журналістку телеканалу "Інтер" Анастасію Лугову стався в ніч на 31 липня. За її словами, не знайомий їй пасажир поїзда "Маріуполь - Київ" став її бити і намагався зґвалтувати на очах дитини, він також намагався вдарити хлопчика.

У Лугової зламана щелепа, пошкоджені зуби, на голові - безліч гематом.

Зловмисника Віталія Рудзька затримала поліція. 1 серпня Солом'янський районний суд Києва задовольнив клопотання прокуратури і поліції про арешт Рудзька на два місяці без права виходу під заставу.

В "Укрзалізниці" вибачилися перед постраждалою і закликали повернути поліцейський супровід пасажирських поїздів.

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