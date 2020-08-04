Україна змусила Іран передати чорні ящики збитого літака МАУ, пригрозивши вислати з країни 1000 іранців, - Матіос. ВІДЕО
Українська сторона домоглася від Ірану передачі чорних ящиків збитого над Тегераном літака МАУ після того, як пригрозила вислати з країни близько тисячі іранців.
Про це заявив в ефірі телеканалу "Україна 24" колишній військовий прокурор Анатолій Матіос, інформує Цензор.НЕТ.
"Була підготовлена і відправлена спеціальна нота щодо всіх громадян Ірану, які перебувають в Україні і які підлягають певним превентивним заходам аж до депортації з України, якщо не буде зроблено певних речей. Це дало результат: через 2 дні Іран передав самописці", - сказав Матіос.
За його словами, цю ноту готували спільно контррозвідка і Міністерство закордонних справ.
"Саме такі речі повинні робитися, і вони робляться в усьому світі", - додав Матіос.
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Чпонько
А то вас змусять багато про що пошкодувати.
к дружескому соседскому диалогу о прекращении огня.
Чем больше кацапни будет выселено, тем меньше путину придётся защищать.
Пусть ценит нашу братскую дружбу.