Україна змусила Іран передати чорні ящики збитого літака МАУ, пригрозивши вислати з країни 1000 іранців, - Матіос. ВІДЕО

Українська сторона домоглася від Ірану передачі чорних ящиків збитого над Тегераном літака МАУ після того, як пригрозила вислати з країни близько тисячі іранців.

Про це заявив в ефірі телеканалу "Україна 24" колишній військовий прокурор Анатолій Матіос, інформує Цензор.НЕТ.

"Була підготовлена і відправлена спеціальна нота щодо всіх громадян Ірану, які перебувають в Україні і які підлягають певним превентивним заходам аж до депортації з України, якщо не буде зроблено певних речей. Це дало результат: через 2 дні Іран передав самописці", - сказав Матіос.

За його словами, цю ноту готували спільно контррозвідка і Міністерство закордонних справ.

"Саме такі речі повинні робитися, і вони робляться в усьому світі", - додав Матіос.

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