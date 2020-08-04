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Новини Відео Катастрофа літака МАУ в Ірані
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Україна змусила Іран передати чорні ящики збитого літака МАУ, пригрозивши вислати з країни 1000 іранців, - Матіос. ВІДЕО

Українська сторона домоглася від Ірану передачі чорних ящиків збитого над Тегераном літака МАУ після того, як пригрозила вислати з країни близько тисячі іранців.

Про це заявив в ефірі телеканалу "Україна 24" колишній військовий прокурор Анатолій Матіос, інформує Цензор.НЕТ.

"Була підготовлена і відправлена спеціальна нота щодо всіх громадян Ірану, які перебувають в Україні і які підлягають певним превентивним заходам аж до депортації з України, якщо не буде зроблено певних речей. Це дало результат: через 2 дні Іран передав самописці", - сказав Матіос.

За його словами, цю ноту готували спільно контррозвідка і Міністерство закордонних справ.

"Саме такі речі повинні робитися, і вони робляться в усьому світі", - додав Матіос.

Також на Цензор.НЕТ: Іран виплатить компенсації за збитий літак МАУ після завершення розслідування, - Єнін

депортація (731) Іран (2071) контррозвідка (470) МЗС (4183) чорна скринька (71) Матіос Анатолій (387)


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Топ коментарі
+16
Еще один из схрона вылез. Хватит и одного шута горохового

Украина заставила Иран передать черные ящики сбитого самолета МАУ, пригрозив выслать из страны 1000 иранцев, - Матиос - Цензор.НЕТ 1659
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04.08.2020 18:53 Відповісти
+15
Дебил. Даже если бы это так, о таком помалкивают.
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04.08.2020 18:51 Відповісти
+13
Так чому тоді віддали французам?))))
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04.08.2020 18:50 Відповісти
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Матиос сам это видел ... в тепловизор. Кто ему еще верит?
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04.08.2020 19:26 Відповісти
Дело не в нём, ведь этим занимался МИД.
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05.08.2020 03:22 Відповісти
и я увидел в этих глазах...
Україна змусила Іран передати чорні ящики збитого літака МАУ, пригрозивши вислати з країни 1000 іранців, - Матіос - Цензор.НЕТ 8050
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04.08.2020 19:27 Відповісти
Що там у Матіоса над головою? Нібм проявивсь? Провтикали ми таку святу людину...
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04.08.2020 20:52 Відповісти
Просто их бесит что сделано это без ведома их любимого, горячо любимого Порошенко.
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04.08.2020 19:33 Відповісти
Не сотвори себе кумира...
Чпонько
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04.08.2020 19:48 Відповісти
А как их бесит нынешнее практически отсутствие взрывов на линии размеживания! Я так думаю, что они молятся на то, чтобы снова началась бойня, и они могли бы снова лить помои на Зе, ибо в противном случаи помои польются на ими горячо любимого политикана-попаредника.
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05.08.2020 03:54 Відповісти
От не потрібно так з Іраном..........
А то вас змусять багато про що пошкодувати.
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04.08.2020 19:53 Відповісти
Иран не в той ситуации, чтобы кому-то угрожать и/или делать плохо.
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05.08.2020 03:56 Відповісти
это какая то калька с "не надо так с рассеей"? кому нах впал тот мракобесный иран?
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05.08.2020 09:56 Відповісти
А що у нас в країні роблять іранці та ще й в такій кількості???!
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04.08.2020 20:18 Відповісти
Готують замах на Грібоєдова.
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04.08.2020 22:48 Відповісти
твои национальные герои (на самом деле шпионы) тут никому не интересны
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05.08.2020 09:57 Відповісти
І головним Героєм у цій Перемозі над Іраном є Матіос у формі супермена з тепловізором
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04.08.2020 20:51 Відповісти
Бред умалишённых...)))
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04.08.2020 20:57 Відповісти
Толик тепловизор решил напомнить о себе))
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04.08.2020 20:57 Відповісти
Ну и при чём этот дядя с глазами, выцвевшими от непосильной борьбы с зеленым змием, и операция к/р СБУ и МИДа? Или опять утечка секретной информации? А кто ответит?
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04.08.2020 21:00 Відповісти
Идиот.
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05.08.2020 00:15 Відповісти
Теперь ясно, как разговаривать с путиным: для начала переговоров надо выслать 10000 русских, ещё 10000 сообщить чтобы сидели на чемоданах, и тогда плавно переходить
к дружескому соседскому диалогу о прекращении огня.
Чем больше кацапни будет выселено, тем меньше путину придётся защищать.
Пусть ценит нашу братскую дружбу.
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05.08.2020 00:53 Відповісти
Так он в ответ вышлет украинцев. Я не думаю, что им это понравится.
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05.08.2020 03:58 Відповісти
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