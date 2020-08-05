Підозрюваний у вбивстві ексрегіонал Кожара ходить на телеефіри і викриває революцію на Майдані. ВIДЕО

Підозрюваний у вбивстві бізнесмена Сергія Старицького ексрегіонал Леонід Кожара ходить на телеефіри і викриває революцію на Майдані.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, своїми міркуваннями про Революцію Гідності Кожара поділився в ефірі телеканалу Newsone, який належить куму Путіна Медведчуку.

"Чи є майдан суто українською подією, феноменом? Я думаю, що в цьому є багато нюансів. Переконаний, що майдан у тому вигляді, в якому він відбувся, не відбувся б, якби не було масованого втручання деяких країн у внутрішні справи України. Це все при мені відбувалося. Приїжджали сенатори з цукерками, заступник Держсекретаря з печивом...", - сказав підозрюваний у вбивстві Кожара.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд продовжив до 25 серпня арешт ексглави МЗС Кожари з альтернативою застави в 14 млн грн

Нагадаємо, поліція Київської області повідомила, що 21 лютого в селі Чайки Києво-Святошинського району в будинку покінчив життя самогубством чоловік, який приїхав у гості зі столиці.

За інформацією ЗМІ, від вогнепального поранення в Київській області помер підприємець Сергій Старицький. Факт загибелі чоловіка підтвердили в Atlantic Group, де він працював гендиректором.

Брат загиблого Юрій Воловик повідомив, що експертиза встановила, що Старицького застрелили з трьох метрів.

25 березня ексміністра закордонних справ Леоніда Кожару, в будинку якого місяць тому було убито бізнесмена Сергія Старицького, затримали правоохоронці.

Шевченківський районний суд Києва 27 березня обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою застави в сумі 14 млн 83 тис. 400 грн колишньому міністру закордонних справ України Леоніду Кожарі, затриманому за підозрою в умисному вбивстві підприємця Сергія Старицького. Пізніше суддя знизив розмір застави для Кожари до 2 млн грн. 21 травня він вийшов під заставу.

10 квітня дружині ексглави МЗС Кожари повідомлено про підозру за неправдиві свідчення як свідка. Її відпустили під особисте зобов'язання.