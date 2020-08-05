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Підозрюваний у вбивстві ексрегіонал Кожара ходить на телеефіри і викриває революцію на Майдані. ВIДЕО

Підозрюваний у вбивстві бізнесмена Сергія Старицького ексрегіонал Леонід Кожара ходить на телеефіри і викриває революцію на Майдані.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, своїми міркуваннями про Революцію Гідності Кожара поділився в ефірі телеканалу Newsone, який належить куму Путіна Медведчуку.

"Чи є майдан суто українською подією, феноменом? Я думаю, що в цьому є багато нюансів. Переконаний, що майдан у тому вигляді, в якому він відбувся, не відбувся б, якби не було масованого втручання деяких країн у внутрішні справи України. Це все при мені відбувалося. Приїжджали сенатори з цукерками, заступник Держсекретаря з печивом...", - сказав підозрюваний у вбивстві Кожара.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд продовжив до 25 серпня арешт ексглави МЗС Кожари з альтернативою застави в 14 млн грн

Нагадаємо, поліція Київської області повідомила, що 21 лютого в селі Чайки Києво-Святошинського району в будинку покінчив життя самогубством чоловік, який приїхав у гості зі столиці.

За інформацією ЗМІ, від вогнепального поранення в Київській області помер підприємець Сергій Старицький. Факт загибелі чоловіка підтвердили в Atlantic Group, де він працював гендиректором.

Брат загиблого Юрій Воловик повідомив, що експертиза встановила, що Старицького застрелили з трьох метрів.

25 березня ексміністра закордонних справ Леоніда Кожару, в будинку якого місяць тому було убито бізнесмена Сергія Старицького, затримали правоохоронці.

Шевченківський районний суд Києва 27 березня обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою застави в сумі 14 млн 83 тис. 400 грн колишньому міністру закордонних справ України Леоніду Кожарі, затриманому за підозрою в умисному вбивстві підприємця Сергія Старицького. Пізніше суддя знизив розмір застави для Кожари до 2 млн грн. 21 травня він вийшов під заставу.

10 квітня дружині ексглави МЗС Кожари повідомлено про підозру за неправдиві свідчення як свідка. Її відпустили під особисте зобов'язання.

Автор: 

Кожара Леонід (47) вбивство (3116)


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Топ коментарі
+55
Реальный убийца ходит на эфиры, а врачи, волонтеры, военные медики под арестом по выдуманным обвинениям авкова-геращенко.
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05.08.2020 10:03 Відповісти
+50
Полным ходом идёт " реставрация" под неусыпным оком президента.
Скоро возвратятся все эмигранты - дети Януковича.
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05.08.2020 09:59 Відповісти
+38
Ну дык...
Идейный брат зеленых.
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05.08.2020 10:01 Відповісти
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Всё равно Аваков лучший, и судьи Зели самые справедливые.
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05.08.2020 09:59 Відповісти
может Медведчука застрелит, по пьяни, в прямом эфире

вот это будет номер !
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05.08.2020 12:51 Відповісти
Полным ходом идёт " реставрация" под неусыпным оком президента.
Скоро возвратятся все эмигранты - дети Януковича.
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05.08.2020 09:59 Відповісти
Так ведь лидер ОПГ на свободе, никуда не убегал, и вообще прекрасно ся чюхает, для своих 68 лет.
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05.08.2020 10:37 Відповісти
Почему єто ган-он не на шконке -- как вы достали продажные ТВАРИ
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05.08.2020 10:01 Відповісти
Потому , что и пороха и клоуна устраивают послушные коррупционные суды .
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05.08.2020 11:36 Відповісти
Ну дык...
Идейный брат зеленых.
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05.08.2020 10:01 Відповісти
Реальный убийца ходит на эфиры, а врачи, волонтеры, военные медики под арестом по выдуманным обвинениям авкова-геращенко.
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05.08.2020 10:03 Відповісти
Это кто сделал , не народ который привёл их к власти ?
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05.08.2020 10:16 Відповісти
Не народ, население.
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05.08.2020 10:21 Відповісти
Та же ситуация с соучастником в убийстве нашего воина - героя Ярослава Журавля, пролежавшего ЧЕТЫРЕ ДНЯ в серой зоне, ожидая помощи.... Это я о преЗеденте....Оно тоже спит спокойно, обеспечивает безопасность крымским абитуриентам, деткам предателей и коллаборантов..... А на нашу армию, на наших патриотов ему глубоко наСрать.....
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05.08.2020 10:35 Відповісти
Кравчуку на подмогу пристроят. У Зели такие в почете.
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05.08.2020 10:06 Відповісти
*****, это унизительно...
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05.08.2020 10:03 Відповісти
Почему сабака не в тюрьме?
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05.08.2020 10:03 Відповісти
Ну шо? Зробили це разом?
Бовдури...
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05.08.2020 10:05 Відповісти
Пора ему последовать за чечетовым че то он долго задержался.
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05.08.2020 10:06 Відповісти
это зе дно
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05.08.2020 10:07 Відповісти
Най . Дно те кто голосовал за них
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05.08.2020 10:13 Відповісти
а теперь ВСЕ УМНЫЕ КОММЕНТАТОРЫ - ВСПОМНИТЕ ЗА КОГО ВЫ ГОЛОСОВАЛИ в 2019 ГОДУ
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05.08.2020 10:08 Відповісти
стандартный ответ - а за кого было ? Не за Порошенко же.
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05.08.2020 10:56 Відповісти
А что не так?
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05.08.2020 10:11 Відповісти
те, що гебнява херня вештається по українських форумах
іди мокшу охмуряй
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05.08.2020 10:15 Відповісти
Я три часа не был в интерне , Януковича уже кым-то назначил Зеля ?
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05.08.2020 10:12 Відповісти
нічьо, хужє нє будєт!
там і Скабєтова підтягнеться незабаром!
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05.08.2020 10:13 Відповісти
Такой нарид , такое и все
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05.08.2020 10:14 Відповісти
Панове украинцы,не забывайте-вы живете в Украине,стране,где законы только для врагов,а этот КоШара не враг зе-власти,он ведь бывший ПРыговоняло и наврядли он сядет, вот,как то так..
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05.08.2020 10:16 Відповісти
Конечно, если профессор математики кого то убьет, то все его лекции сразу станут херней. Ефремов убил человека, стало быть, уже бездарность.
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05.08.2020 10:18 Відповісти
А это чучело профессор? Там и без убийства его надо гнать ссаными тряпками...
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05.08.2020 12:42 Відповісти
Если профессор математиик кого-то убьет - он должен будет после этого сидеть за решеткой, а не лекции читать - так же и с мерзавцем кожарой.
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05.08.2020 13:27 Відповісти
Когда осудят, то будет сидеть, а пока чем он хуже, чем убийца Стерненко?
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05.08.2020 14:13 Відповісти
Тем, что самооборона убийством считается. Потому Стерненко - не убийца.

В случае же с Кожарой - никакой самообороны и близко не было - этот мерзавец застрелил гостя, безоружного и сидящего в кресле. Но, почему-то на каналах предателя Украины мертведчука именно Стерненко клянут убийцей (еще бы - посмел выжить после 3х покушений на него, еще и нападавшего грохнул), а очевидного убийцу Кожару - отмазывают, тк он такой же представитель антиукраинской 5й колонны, как и мертведчук.
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05.08.2020 14:50 Відповісти
А какие свидетельства очевидцев самообороны Стерненко вам известны? Что нибудь не с его слов?
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05.08.2020 14:55 Відповісти
Ага, известны.
Почитайте дело - там есть даже свидетельства друга погибшего наемника, которому тот рассказал накануне о том, что его наняли для нападения.
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05.08.2020 15:01 Відповісти
А что, дело Стерненко где то целиком обнародовано, или же есть только пересказы отдельных эпизодов адвокатами Стерненко?
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05.08.2020 15:06 Відповісти
Адвокаты в суде не могут придумывать материалы дела, которых не существует.

Но ватные дурачки вроде тебя очень хотят верить, что Стерненко просто "напал на прохожего и убил его". Вот просто так - шел и убил. А почему? А потому, что вы ненавидите всех украинских патриотов и у вас есть желание верить в любую чушь о них.
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05.08.2020 15:12 Відповісти
Суда по существу дела не было, только там будут судом допрошены свидетели и только их показания в суде будут иметь значение. Дело не опубликовано, так что знать ты о нем ничего достоверно не можешь.
Вопрос: что есть патриот? Согласно соц. опросам большинство народа считает, что это квалифицированные и честные работники и служащие, Стерненко и не работник, и не служака, тем более - квалифицированный и честный, живет на нелегальные доходы, так что в народном понимании он паразит как минимум, а не патриот.
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05.08.2020 15:56 Відповісти
"Вопрос: что есть патриот? Согласно соц. опросам большинство народа считает, что это квалифицированные и честные работники и служащие"

Это каким таким соцопросам такой бред?
Патриот - человек, преданный своей стране и своему народу и ничего общего с "квалификацией" это понятие не имеет.
Например, в Украине токарь высшего разряда, вроде как честно обрабатывающий детали на своем станке, но ватных убеждений, ненавидящий украинский язык, "бандер" и желающий сдать Украину РФии никак не может быть патриотом.
А вот бизнесмен или волонтер, которые не являются работниками или служащими, но которые отдают свое время и финансы для защиты Украины от московских захватчиков - являются именно патриотами.
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05.08.2020 16:25 Відповісти
Погугли, найдешь соответствующие соц. опросы. У народа бывали разные мнения, нужно ли вообще бороться с захватчиками и будут тоже разные в будущем. Твое личное мнение - не существенно, относительно мнения массы. Между прочим, за мир с ЛДНР на ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ по опросу КМИС 26 марта 2015 было больше половины опрошенных. Потом, правда, такие "патриоты" как ты, его слегка "засекретили".
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05.08.2020 16:40 Відповісти
"нужно ли вообще бороться с захватчиками"
Таких мыслей у патриота быть не может в принципе - потому я и утверждал, что ты - типичный представитель 5й вражейской колонны в Украине, а не патриот.

"за мир с ЛДНР на ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ по опросу КМИС"
Ты уже лжешь, ибо никаких ЛДНР не существует и КМИС не мог проводить опрос с подобными определениями.
Это, опять таки, риторика не патриотов, а предателей Украины, врагов Украины, кем ты и являешься.

"У народа бывали разные мнения"
Чувачек, ты же прекрасно знаешь, что вашей ватной публики в Украине до 20% и как раз ВАШЕ мнение не существенно относительно мнения большинства.
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05.08.2020 16:50 Відповісти
Потому как тебе платят за то, что долдонишь про "патриотизм" в понимании всяких уголовников, а не народа,то ты не лезешь искать упомянутый мной опрос, а сразу начинаешь вонять на тему, кто что мог как назвать, так что посмотри по ссылке и успокойся: https://www.kiis.com.ua/materials/pr/20152603_ratings/Ukraine2000_Results3.pdf
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05.08.2020 17:03 Відповісти
Дурачек ватный, мне платят за разработку ПО, а не за патриотизм.
Но это не значит, что я вас, уголовную русскомировскую мразоту, считаю меньшими врагами моей страны и моего народа. И да, "фукс предлагает сдаться" - это явный антоним слова патриот.

В твоем же манипулятивном опросе явное противоречие, ибо по некоторым пунктам "допустимых уступок" есть согласие менее 20% опрошенных - то есть - те самые твои собратья-ватаны из 5й колонны, которые по факту вообще не украинцы, а просто забыли убраться из нашей страны на родину своих предков в московские болота.
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05.08.2020 17:53 Відповісти
По твоему получается, что разрабатывать ПО может любой дебил.
У тебя столько же страны и народа, как и у меня, так что не приватизируй лишнего и не решай за всех, что сосать болт у дяди Сэма - высший патриотизм.
Ты, разработчик ПО" читать не научился, иначе бы в опросе нашел в 5м разделе такой вопрос: "ШЛЯХИ РОЗВ'ЯЗАННЯ КРИЗИ
Якщо цих компромісів буде недостатньо, то що, на Вашу думку, повинна зробити Україна?
(% серед тих, хто підтримує мирне врегулювання)
Продовження воєнних дій
Мир на будь-яких умовах
Важко сказати /
Відмова
где за мир на любых условиях больше 70%, а тех, кого это спросили, до этого ответили что они за мир и их тоже было больше 70%, так что среди всего массива опрошенных получается больше 50% за мир на любых условиях.
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05.08.2020 19:00 Відповісти
Нет, дурачек ватный, для разработки ПО, тем более - на уровне архитектора, а не эникея, нужен развитый интеллект, так что тебе это не грозит.

"У тебя столько же страны и народа, как и у меня"
Твоя страна и твой народ находятся на северо-востоке.

" сосать болт у дяди Сэма"
Явно по себе судишь, мечтая сосать болт у кремлевского педофила. Я же к США отношусь как к союзнику, помогающему нам защищаться от извечных ВРАГОВ - московитов.
Ибо сколько украинцев убили американцы за всю свою историю? То-то же.
Московиты же убили украинцев без числа - явно не один десяток миллионов и с радостью готовы убивать нас еще.

"иначе бы в опросе нашел в 5м разделе "
В твоем манипулятивном якобы опросе явное противоречие, ибо если 80% опрошенных утверждают, что они не согласятся, например, на признание Крыма российским, а в следующем пункте они же - якобы уже на это соглашаются - это означает, что где-то в опросе подлог.
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05.08.2020 19:20 Відповісти
Ну какой у тебя может быть ум, если ты путаешь в опросе желаемый людьми уровень компромисса с допустимым, если враги не согласятся на их пожелания? В опросе ясная фраза: "Якщо цих компромісів буде недостатньо, то що, на Вашу думку, повинна зробити Україна?" Архитекторы такого уровня только замки из говна с песком лепят на пляже.

"Я же к США отношусь как к союзнику"
Такой "союзник", как ты, когда то письмо в родное село с зоны писал: "Звуть мене тут всі Федір-педір, що по нашому означає "найкращий товариш"
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05.08.2020 19:55 Відповісти
"ты путаешь в опросе желаемый людьми уровень компромисса с допустимым"

" На які поступки, з Вашої точки зору, припустимо погоджуватися Україні для територій ДНР і ЛНР заради миру?"

Я так понимаю, ты не просто тупой, а очень тупой или, как все московиты, брехливый манипулятор. Для дебилов: "припустимо" переводится на ваш новостароболгарский именно как "допустимо", а вовсе не как "желаемо"

"Такой "союзник", как ты"
Я тебе, гнида мокшанская, не союзник. Ты - враг для Украины и каждого украинца. И ты наглядно это демонстрируешь своими зековскими текстами.
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05.08.2020 20:07 Відповісти
Лечи Федя и голову, и союзнический орган!
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05.08.2020 20:13 Відповісти
У меня все в порядке с головой, васек московский, а вот ты тут явно потерялся. Тебе домой пора, на родину предков.
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05.08.2020 23:35 Відповісти
зато Стас Домбровський сидить
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05.08.2020 10:18 Відповісти
Так, Стасіка таки закрили на два місяці після того, як зашили поріз. Як же він не хотів туди повертатися, як колишній зек.
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05.08.2020 10:31 Відповісти
ВЕНЕДИКТОВА И АВАКОВ! ВЫ ЧТО УЖЕ ВООБЩЕ СОВЕСТЬ ПОТЕРЯЛИ!!!!! КОЖАРА МЕДВЕДЧУК, ПОРОШЕНКО И ПОЧЕМУ ОНИ НЕ НА НАРАХ?????????ИЛИ ВЫ ИХ БОИТЕСЬ????????
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05.08.2020 10:20 Відповісти
Нонна, в тебе лід є?
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05.08.2020 10:27 Відповісти
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05.08.2020 10:45 Відповісти
Ну тут все понятно - отрабатывает снятие уголовной ответственности за убийство... Хотя изначально не было веры что его посадят. Не те у нас суды, прокуратура и т.д. что бы действовать по закону а не по " понятиям", особенно когда это касается либо чиновников ( в том числе и бывших), либо силовиков, судейских, либо нужных людей либо просто богатых людей. Вот так и живет страна 30 лет- 15 - 20% не подсудны, а остальные "годны".
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05.08.2020 10:22 Відповісти
конечно дно....
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05.08.2020 10:26 Відповісти
А при чем здесь Вова???
Происходит коррупционный саботаж по ВСЕЙ вертикали,он чиновников меняет НЕ понимая,что нужно менять саму систему......кожара ходит,а где хотя бы домашний арест???....значит надо менять венедиктову, а не слушать ее - все хорошо прекрасная маркиза.....
И ГЛАВНОЕ - ЗАКРЫТЬ нах эти мертветчуковские каналы помойки.
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05.08.2020 10:28 Відповісти
Венедиктову змінювати? А навіщо? Вову, вашого кловуна пора гнати до Ростову. Влаштували тут Квартет Крилова... Яка різниця, хто у вас в квартеті, якщо головний виконавець х.ером на роялі грає?
И ноты есть у нас, и инструменты есть:
Скажи лишь, как нам сесть!» -
«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье
И уши ваших понежней», Им отвечает Соловей:
«А вы, друзья, как ни садитесь, Всё в музыканты не годитесь».

(с)
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05.08.2020 10:34 Відповісти
Для почина надо посадить вашего смердючего парашенку и разогнать ботоферму.
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05.08.2020 11:04 Відповісти
І що це змінить? Ваш Зеленський перестане знищувати нашу мов, армію, віру? Перестане заповнювати державні органи агентами ФСБ? Повернеться до ефективної міжнародної політики спрямованої на посилення санкцій проти агресора? Перестане загравати із олігархами віддаючи їм щодня ласі шматки нашої економіки... Врешті решт припинить кортежі і пересяде на велосипед? Якщо так, то САДЖАЙТЕ, чого ви тягнете???
Якщо ні, то йдіть нах.й із своїм Зебілом.
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05.08.2020 11:20 Відповісти
А хто тобі в голову насрав? Теж клятий парашенка?
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05.08.2020 12:43 Відповісти
Где логика? Получается без полкило конфет и печенья ничего бы не состоялось? Он идиот или прикидывается? В чем было реальное вмешательство? Пусть факты предоставит а не языком треплет как бабка на лавочке.
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05.08.2020 10:29 Відповісти
Он враг Украины и убийца, вопрос почему он не в тюрьме?
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05.08.2020 10:35 Відповісти
В країні відсутня правоохоронна система та правосуддя. Усе закономірно.
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05.08.2020 10:29 Відповісти
охренеть. такое тока в етой стране возможно. не вмешивайтесь в работу судов еще лет 50
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05.08.2020 10:30 Відповісти
Це ж мертвечуківський канал, тому нічого дивного. Частіше його вмикайте, там скоро Бандюкович буде розказувати, як там на расєі йому жилося.
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05.08.2020 10:34 Відповісти
ПОДОЗРЕВАЕМУ В УБИЙСТВЕ НУЖНО ХОДИТЬ НА ТЕЛЕЭФИРЫ И "МОЧИТЬ" ОППОНЕНТОВ. БУДЕТ ШАНС ВОПИТЬ О ПОЛИТИЧЕСКОМ ПРЕСЛЕДОВАНИИ.
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05.08.2020 10:35 Відповісти
Найрозумніший коментар , на мою думку .
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05.08.2020 13:04 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти бувші ригіАнали!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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05.08.2020 10:36 Відповісти
смердюче чмо ригоублюдовське нагадало про себе
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05.08.2020 10:49 Відповісти
Украина -страна чудес! "Подозреваемый" (ОЙ! НЕ СМЕШИТЕ!) в убийстве ходит по эфирам !??? В какой стране такое возможно? Наше "правосудие" самое гуманное,самое правосудное...Дайте им конфетку. А старушку за булку чуть не убили....
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05.08.2020 10:58 Відповісти
А ГАДЯ Савченко ввозила зброю з ОРДЛО разом з Рубаном і спокінісенько працює на каналі МетВерчука!!
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05.08.2020 11:36 Відповісти
Вбивця Старицький ідейно ближчий владі клоунів, ніж волонтери та добровольці війни за незалежність. Позорище на багато років...
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05.08.2020 11:06 Відповісти
В этом вся суть всей гнилой системы!
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05.08.2020 11:07 Відповісти
https://www.unian.ua/politics/putin-ukrajina-prosit-svit-ne-zaplyushchuvati-ochi-na-perepisuvannya-putinim-istoriji-novini-ukrajina-11101433.html У МЗС закликають міжнародну спільноту не заплющувати очі на переписування Росією історії и почему 85% росс СМИ накрывает всю Украину,украiнцi хочуть розмовляти на мовi не тiльки у себе дома на кухнi, а у городi на украiномовних дивляться як на iноземцiв
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05.08.2020 11:21 Відповісти
Чому ВБИВЦЯ не в СІЗО пані Ірино ХенПрокурорша ви наша??!!
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05.08.2020 11:34 Відповісти
Це ефір від 18.02.2020. Кожара зараз у СІЗО. Цензор - не ганьбіться і не поширюйте фейки.
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05.08.2020 11:35 Відповісти
А що за нього не внесли заставу ??
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05.08.2020 11:39 Відповісти
Він у СІЗО до 25 серпня. Ефір старий. За 18 лютого. Вбивство було 21 лютого.
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05.08.2020 11:45 Відповісти
"Приезжали сенаторы с конфетками, заместитель Госсекретаря с печеньем"
Очень может быть, но они приезжали не с Градами и Буками.
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05.08.2020 11:39 Відповісти
эх вырок, вырок... через месяц у тебя останется полный ноль уважения и состоится последняя революция, которая таки уберет самую загнобленную нацию и приведет к власти коренное население из западных регионов...
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05.08.2020 12:03 Відповісти
А що тут дивного?
Коли голодупі дурники по вулицях бродять, та дідько з ними! - хай бродять. Коли хтось накрав мільярди - він національний герой, бо дере вишиванку на пузі і репетує про армію, мову і віру. Коли вбивця - друзяка *********, його можна по зомбоящику показувати. Хоч цілодобово. А коли якийсь маргінал потягне чийсь копієчний мобільний телефон, його обов'язково закриють.
Нова нормальність, не інакше.
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05.08.2020 13:18 Відповісти
А я то думаю - де це поділася бородавчата гнида Карасьов, а вона тепер витанцьовує під дудку Медведчуківських прихвостнів...
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05.08.2020 13:57 Відповісти
Логика гуппи у рыговца, Майдан значить был организован за печенька США, а по итогам Крым оккупировала "братская" рассия , плюс развязанная война на Донбассе.
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05.08.2020 14:30 Відповісти
Да, это вам не Стерненко.
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05.08.2020 15:49 Відповісти
 
 