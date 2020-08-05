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У Києві на вулиці Антоновича сталася ДТП за участю 3-х автомобілів. ВIДЕО камер спостереження

На вулиці Антоновича в Києві сталася ДТП за участю 3-х автомобілів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, унаслідок пригоди травм зазнав водій автомобіля Renault.

Момент ДТП потрапив на міські камери спостереження. Як видно із запису, водій легкового автомобіля, рухаючись ближче до правого краю дороги, раптово вирішив перестроїтися чи повернути ліворуч відразу через кілька смуг. Такий маневр став причиною зіткнення з мікроавтобусом. Після удару легковик відкинуло на припаркований автомобіль. Пішохід, що перебував біля припаркованого авто, ледве встиг уникнути удару, відскочивши вбік.

Також дивіться: Водій BMW на великій швидкості вилетів на зустрічну смугу і врізався в Skoda: одна людина загинула, четверо постраждали. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

ДТП (4483) Київ (19693) порушення (608) ПДР (478)


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Топ коментарі
+17
Еще одного аленя подбили. Обычная история.
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05.08.2020 11:56 Відповісти
+11
Угу...и еще двух не аленей...из за одного скота...
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05.08.2020 12:03 Відповісти
+9
Мусора продают права, а потом показывают видосики!
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05.08.2020 12:04 Відповісти
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Еще одного аленя подбили. Обычная история.
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05.08.2020 11:56 Відповісти
Угу...и еще двух не аленей...из за одного скота...
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05.08.2020 12:03 Відповісти
Из-за идиотов страдают невинные. К сожалению это так. Заплатит бабла - может поумнеет. Хотя вряд-ли конечно...
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05.08.2020 12:15 Відповісти
С крайне правого ряда поворачивать налево?
По чем у вас там менты продают права?
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05.08.2020 12:20 Відповісти
200-500 баксов
500 если без теории просто купить. Но это ездун не на долго или по селу.
200 если просто вождение сдать (100теория+100вождение)
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05.08.2020 12:22 Відповісти
Водій мікроавтобуса повний дебіл. Ти бачиш що машина поруч різко гальмує - гальмуй ***** і ти бо небезпека поруч! А водій мікроавтобусу навіть не гальмував - повний баран!
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05.08.2020 16:21 Відповісти
бред не пиши!
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05.08.2020 17:01 Відповісти
По твоей логике Зайцева неучомневинаувата, а во всем виноват Дронов!
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05.08.2020 17:01 Відповісти
Не покупал, так что не знаю. Тебе дать ссылок из других стран с подобными ДТП? Пойми дружочек: у идиотов нет национальности.
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05.08.2020 12:23 Відповісти
То понятно. Но в Украине их очень много, критическая масса, так сказать и они остаются безнаказанными. Потому что муосра не люди!
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05.08.2020 12:24 Відповісти
Может где то в какой то другой стране
и найдешь подобное раз в пять лет...
но у вас там такое каждый день происходит
- вот в этом и вся разница с другими странами...
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05.08.2020 12:26 Відповісти
Смотри про свой любимый кацапстан. https://www.youtube.com/watch?v=-9iYn_FX-ZA Свеженькое.
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05.08.2020 12:29 Відповісти
На рассии мировой запас идотов)
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05.08.2020 12:36 Відповісти
Твоих козломордых - вообще не считаю за людей,
а ты судя по всему стремишься брать с них пример...
Лучше равняйся на то как ездят в ЕС, я здесь может раз в пол года вижу неадекватное поведение водилы - зато когда приезжаю в Украину то каждые пол часа кто нибудь опасно подрезает, выезжает через двойную сплошную на встречку, не говворя уже о том что 90% превышают скорость а по вечерам за рулем четверть пьяных...
Но ты и дальше продолжай стараться догнать Мокшандию - потому что у них действительно все еще хуже...
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05.08.2020 12:37 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=qLgFaPElFN0
https://www.youtube.com/watch?v=xSWr8shal7k
Расскажи это кому-то другому. Повторяю: идиотов хватает везде.
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05.08.2020 12:41 Відповісти
Такой фуфели я тебе могу вагон нагуглить:
https://www.youtube.com/watch?v=p32UwxZRLCg

Весь вопрос как часто это происходит, какой коеффицент смертности...
причем не в перещете на 100 000 жителей а в перещете на 100 000 автомобилей и тогда окажется что в маленькой по населению Чехии за счет транзитных потоков движение больше чем в Украине - а смертность меньше в 10 раз... при чем почти половина погибших транзитные...
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05.08.2020 13:02 Відповісти
Зря ви спорите, бо нажаль культура керування авто в Україні справді жахлива. Можливо краща ніж у кацапів. Але в порівнняні з тіє ж Польщею шанси попасти в ДТП в Україні 2 - 3 рази більші.
А Польща далеко не найкраща країна за культурою керування авто.
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_traffic-related_death_rate
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05.08.2020 12:39 Відповісти
Да я как-бы спорить не пытаюсь, но чел упорно рассказывает, что у них идиотов почти нет. Они есть, просто наказание более суровое и неотвратимое.
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05.08.2020 12:43 Відповісти
Вместо того чтобы прыгать от возбуждения на диване приедь сюда и сравни...
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05.08.2020 13:04 Відповісти
Польша давно обогнала Украину по количеству дтп и количеству смертей в дтп...
за штаты вообще промолчу...
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05.08.2020 13:06 Відповісти
Статистику в студію сер!
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05.08.2020 13:23 Відповісти
Посмотри видео. Из Украины там тоже есть!
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05.08.2020 17:00 Відповісти
пруф в студию про "раз в пять лет" и "другие страны"...
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05.08.2020 13:03 Відповісти
Я такое наблюдал на Сицилии в провинции Катанья в районе Этны. Там автобусу сделать левый поворот не из крайнего правого ряда просто невозможно! И это на шикарной трассе.
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05.08.2020 13:47 Відповісти
Так автобусам разрешено делать поворот со второго ряда.
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05.08.2020 22:24 Відповісти
Мусора продают права, а потом показывают видосики!
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05.08.2020 12:04 Відповісти
Тупая кобыла из правого ряда пошла на левый поворот
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05.08.2020 12:11 Відповісти
... сорри, за Ваше обращение - но за рулем РЕНО был таксист (если не ошибаюсь BOLT) - просто проезжал мимо через 5-7 минут после ДТП ... так что девушек, не обижайте - и среди мужиков оленей не меньше ..
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05.08.2020 14:46 Відповісти
Шкода (вроде) - просто красава!)))
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05.08.2020 12:11 Відповісти
идиот полный а может брат зайцевой на копейке
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05.08.2020 12:12 Відповісти
Боже, до чего тупые бывают некоторые особи
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05.08.2020 12:20 Відповісти
Человек более чем на 70% состоит из жидкости. У многих это тормозная жидкость.
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05.08.2020 12:36 Відповісти
Все тут зрозуміло. тільки єдине питання, а чому всі вважають, що той олень чоловічого роду? Ставлю 100$, що то блондинка!
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05.08.2020 12:25 Відповісти
У Києві на вулиці Антоновича сталася ДТП за участю 3-х автомобілів - Цензор.НЕТ 2450 https://censor.net/user/154872

... сорри, за Ваше обращение - но за рулем РЕНО был таксист (если не ошибаюсь BOLT) - просто проезжал мимо через 5-7 минут после ДТП ... так что девушек, не обижайте - и среди мужиков оленей не меньше ..
https://censor.net/comments/locate/3212009/019214cd-60ca-72ae-8b08-8***********Ответить
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06.08.2020 04:32 Відповісти
Права за сало.
Нужно вводить ежегодную перепроверку ПДР, слишком много дол***бов на дороге!
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05.08.2020 12:33 Відповісти
За такое наглое вождение, лишал бы прав пожизненно ))
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05.08.2020 12:33 Відповісти
Водитель из отряда "Я у мамы дурачок".
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05.08.2020 12:33 Відповісти
Это просто классика ...
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05.08.2020 12:40 Відповісти
А там олени-олени...
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05.08.2020 12:52 Відповісти
а машин, пля, сколько наприпарковано - скоро на деревьях порковаться будут...
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05.08.2020 12:58 Відповісти
Что в голове у таких тупорылых не понять никогда
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05.08.2020 12:59 Відповісти
А чё? Это ш нормально -- из крайнего правого ряда делать на полном ходу левый поворот. Все так делают!
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05.08.2020 13:09 Відповісти
Хрен ты у меня проскочишь - подумал водитель бусика...
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05.08.2020 14:21 Відповісти
Да это п.дец, олень или наболее того олениха решило с крайнего правого через все полосы налево уйти. Бинго! Наверное довод был железобетонный-"я же паварот включила". Сколько таких мразей повстречал уже. Надеюсь водила буса в.бал по хлебалу пару раз до приезда мусарни
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05.08.2020 18:10 Відповісти
У Києві на вулиці Антоновича сталася ДТП за участю 3-х автомобілів - Цензор.НЕТ 1722 https://censor.net/user/154872

... сорри, за Ваше обращение - но за рулем РЕНО был таксист (если не ошибаюсь BOLT) - просто проезжал мимо через 5-7 минут после ДТП ... так что девушек, не обижайте - и среди мужиков оленей не меньше ..
https://censor.net/comments/locate/3212009/019214cd-60ca-72ae-8b08-8***********Ответить
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06.08.2020 04:32 Відповісти
интересный маневр похоже в самый последний момент решил(а)повернуть )))
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05.08.2020 18:21 Відповісти
А разве это поворот налево? Судя по траектории и скорости вхождения в разворот, это был классический полицейский разворот со скрежетом покрышек, чтобы ехать в противоположном направлении по улице Антоновича!!!
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05.08.2020 19:03 Відповісти
Ну шо у человека в голове, чтл б такое сделать? Или насколько надо быть идиотом? Уровень избирателя Зеленого
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05.08.2020 20:47 Відповісти
а может даже и самого Зеленского...
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06.08.2020 09:23 Відповісти
кончайте уже этот спектакль с камерами автоматической фиксации, уже приходят штрафы с 71 км/час. тогда как точность прибора 3 км/час. то есть превышение скорости меньше чем на 24 км/час - штрафы вообще не должны приходить. просто попросите скинуться кто чем может, зеленым идиотам зеленый избиратель подаст
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05.08.2020 23:45 Відповісти
Ну такое дело на самом деле, надо быть как то людям осторожнее что ли. У самого была такая ситуация, правда отделался я царапиной, но все равно неприятно. После этого поехал и на кузов нанес бронепленку на авто https://vitavto.kiev.ua/services/zaschita-kuzova-plenkoy/ теперь повреждаемость меньше и есть защита от гравия и прочих мелких частичек. Лучше ездить аккуратнее все-таки.
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02.09.2020 11:56 Відповісти
 
 