У Києві на вулиці Антоновича сталася ДТП за участю 3-х автомобілів. ВIДЕО камер спостереження

На вулиці Антоновича в Києві сталася ДТП за участю 3-х автомобілів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, унаслідок пригоди травм зазнав водій автомобіля Renault.

Момент ДТП потрапив на міські камери спостереження. Як видно із запису, водій легкового автомобіля, рухаючись ближче до правого краю дороги, раптово вирішив перестроїтися чи повернути ліворуч відразу через кілька смуг. Такий маневр став причиною зіткнення з мікроавтобусом. Після удару легковик відкинуло на припаркований автомобіль. Пішохід, що перебував біля припаркованого авто, ледве встиг уникнути удару, відскочивши вбік.

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