У Києві на вулиці Антоновича сталася ДТП за участю 3-х автомобілів. ВIДЕО камер спостереження
На вулиці Антоновича в Києві сталася ДТП за участю 3-х автомобілів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, унаслідок пригоди травм зазнав водій автомобіля Renault.
Момент ДТП потрапив на міські камери спостереження. Як видно із запису, водій легкового автомобіля, рухаючись ближче до правого краю дороги, раптово вирішив перестроїтися чи повернути ліворуч відразу через кілька смуг. Такий маневр став причиною зіткнення з мікроавтобусом. Після удару легковик відкинуло на припаркований автомобіль. Пішохід, що перебував біля припаркованого авто, ледве встиг уникнути удару, відскочивши вбік.
Топ коментарі
+17 Омерзительный
показати весь коментар05.08.2020 11:56 Відповісти Посилання
+11 Привет
показати весь коментар05.08.2020 12:03 Відповісти Посилання
+9 Eugeniusz 1
показати весь коментар05.08.2020 12:04 Відповісти Посилання
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По чем у вас там менты продают права?
500 если без теории просто купить. Но это ездун не на долго или по селу.
200 если просто вождение сдать (100теория+100вождение)
и найдешь подобное раз в пять лет...
но у вас там такое каждый день происходит
- вот в этом и вся разница с другими странами...
а ты судя по всему стремишься брать с них пример...
Лучше равняйся на то как ездят в ЕС, я здесь может раз в пол года вижу неадекватное поведение водилы - зато когда приезжаю в Украину то каждые пол часа кто нибудь опасно подрезает, выезжает через двойную сплошную на встречку, не говворя уже о том что 90% превышают скорость а по вечерам за рулем четверть пьяных...
Но ты и дальше продолжай стараться догнать Мокшандию - потому что у них действительно все еще хуже...
https://www.youtube.com/watch?v=xSWr8shal7k
Расскажи это кому-то другому. Повторяю: идиотов хватает везде.
https://www.youtube.com/watch?v=p32UwxZRLCg
Весь вопрос как часто это происходит, какой коеффицент смертности...
причем не в перещете на 100 000 жителей а в перещете на 100 000 автомобилей и тогда окажется что в маленькой по населению Чехии за счет транзитных потоков движение больше чем в Украине - а смертность меньше в 10 раз... при чем почти половина погибших транзитные...
А Польща далеко не найкраща країна за культурою керування авто.
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_traffic-related_death_rate
за штаты вообще промолчу...
... сорри, за Ваше обращение - но за рулем РЕНО был таксист (если не ошибаюсь BOLT) - просто проезжал мимо через 5-7 минут после ДТП ... так что девушек, не обижайте - и среди мужиков оленей не меньше ..
https://censor.net/comments/locate/3212009/019214cd-60ca-72ae-8b08-8***********Ответить
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Нужно вводить ежегодную перепроверку ПДР, слишком много дол***бов на дороге!
... сорри, за Ваше обращение - но за рулем РЕНО был таксист (если не ошибаюсь BOLT) - просто проезжал мимо через 5-7 минут после ДТП ... так что девушек, не обижайте - и среди мужиков оленей не меньше ..
https://censor.net/comments/locate/3212009/019214cd-60ca-72ae-8b08-8***********Ответить
Больше не нравится 2