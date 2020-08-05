Убивця в ефірі. Як товариша Медведчука Кожару крутять на ТБ попри вбивство. ВIДЕО

Як убити людину, прикинутися цеглиною і стати зіркою медведчуківського каналу? Про це сьогодні в "Без цензури" з Мариною Данилюк-Ярмолаєвою.

Ексміністр із уряду Азарова-Януковича - Леонід Кожара - застрелив людину, вийшов на волю під заставу і спокійно живе у себе вдома, та ще й ходить на ток-шоу до медведчуківських медіапосіпак. Вчора на "Ньюс ван" показали березневий виступ Кожари без плашки "повтор" і вперше виклали його на свій Youtube канал.

При цьому Андрій "Риффмастер" Антоненко та Юлія Кузьменко вже понад 200 днів сидять у СІЗО за обвинуваченнями, які розсипаються. Сергій Стерненко, який наважився захищатися від нападників, пішов під суд і тепер йому загрожує тюрма. Що й говорити про тих, хто не зміг захиститися ані від "бєспрєдєлу", ані від українського "правосуддя".

Чому можливий такий дикий абсурд? Як Віктор Медведчук і його команда рятують свого соратника Кожару від в'язниці? І навіщо "ватні" медіа не помічають злочину Кожари і легалізують справжнього вбивцю?

Ставте лайк під цим відео, залишайте коментар і підписуйтеся на оновлення! Дивіться "Без цензури" - проєкт журналістських історій на Youtube спеціально для Цензор.НЕТ. Нічого особистого - тільки факти. Відвоюємо український Youtube разом!

Підписуйтеся на youtube-канал "Цензор.НЕТ"

Нагадаємо, поліція Київської області повідомила, що 21 лютого в селі Чайки Києво-Святошинського району в будинку покінчив життя самогубством чоловік, який приїхав у гості зі столиці.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Підозрюваний у вбивстві ексрегіонал Кожара ходить на телеефіри і викриває революцію на Майдані. ВIДЕО

За інформацією ЗМІ, від вогнепального поранення в Київській області помер підприємець Сергій Старицький. Факт загибелі чоловіка підтвердили в Atlantic Group, де він працював гендиректором.

Брат загиблого Юрій Воловик повідомив, що експертиза встановила, що Старицького застрелили з трьох метрів.

25 березня ексміністра закордонних справ Леоніда Кожару, в будинку якого місяць тому було убито бізнесмена Сергія Старицького, затримали правоохоронці.

Шевченківський районний суд Києва 27 березня обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою застави в сумі 14 млн 83 тис. 400 грн колишньому міністру закордонних справ України Леоніду Кожарі, затриманому за підозрою в умисному вбивстві підприємця Сергія Старицького. Пізніше суддя знизив розмір застави для Кожари до 2 млн грн. 21 травня він вийшов під заставу.

10 квітня дружині ексглави МЗС Кожари повідомлено про підозру за неправдиві свідчення як свідка. Її відпустили під особисте зобов'язання.