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14 063 51

Убивця в ефірі. Як товариша Медведчука Кожару крутять на ТБ попри вбивство. ВIДЕО

Як убити людину, прикинутися цеглиною і стати зіркою медведчуківського каналу? Про це сьогодні в "Без цензури" з Мариною Данилюк-Ярмолаєвою.

Ексміністр із уряду Азарова-Януковича - Леонід Кожара - застрелив людину, вийшов на волю під заставу і спокійно живе у себе вдома, та ще й ходить на ток-шоу до медведчуківських медіапосіпак. Вчора на "Ньюс ван" показали березневий виступ Кожари без плашки "повтор" і вперше виклали його на свій Youtube канал.

При цьому Андрій "Риффмастер" Антоненко та Юлія Кузьменко вже понад 200 днів сидять у СІЗО за обвинуваченнями, які розсипаються. Сергій Стерненко, який наважився захищатися від нападників, пішов під суд і тепер йому загрожує тюрма. Що й говорити про тих, хто не зміг захиститися ані від "бєспрєдєлу", ані від українського "правосуддя".

Чому можливий такий дикий абсурд? Як Віктор Медведчук і його команда рятують свого соратника Кожару від в'язниці? І навіщо "ватні" медіа не помічають злочину Кожари і легалізують справжнього вбивцю?

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Нагадаємо, поліція Київської області повідомила, що 21 лютого в селі Чайки Києво-Святошинського району в будинку покінчив життя самогубством чоловік, який приїхав у гості зі столиці.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Підозрюваний у вбивстві ексрегіонал Кожара ходить на телеефіри і викриває революцію на Майдані. ВIДЕО

За інформацією ЗМІ, від вогнепального поранення в Київській області помер підприємець Сергій Старицький. Факт загибелі чоловіка підтвердили в Atlantic Group, де він працював гендиректором.

Брат загиблого Юрій Воловик повідомив, що експертиза встановила, що Старицького застрелили з трьох метрів.

25 березня ексміністра закордонних справ Леоніда Кожару, в будинку якого місяць тому було убито бізнесмена Сергія Старицького, затримали правоохоронці.

Шевченківський районний суд Києва 27 березня обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою застави в сумі 14 млн 83 тис. 400 грн колишньому міністру закордонних справ України Леоніду Кожарі, затриманому за підозрою в умисному вбивстві підприємця Сергія Старицького. Пізніше суддя знизив розмір застави для Кожари до 2 млн грн. 21 травня він вийшов під заставу.

10 квітня дружині ексглави МЗС Кожари повідомлено про підозру за неправдиві свідчення як свідка. Її відпустили під особисте зобов'язання.

Автор: 

Кожара Леонід (47) вбивство (3116) телебачення (1175) Данилюк-Ярмолаєва (362) Старицький Сергій (21)


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Топ коментарі
+30
Скоро на ТВ "новие лиця" - Фокин... Кравчук и другая нафталиновая моль, которая продала Украину!
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05.08.2020 12:00 Відповісти
+27
ну да, а украинские патриоты в СИЗО и по тюрьмам чалятся по надуманным обвинениям ЗЕбилов-малоросов!!!
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05.08.2020 12:04 Відповісти
+17
Убивця в ефірі. Як друг Медведчука Кожара із СІЗО пішов на ТБ - Цензор.НЕТ 6856
А як Бубачка читав по бамашкє? Ух! Чому не сидить Медведчук?
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05.08.2020 12:10 Відповісти
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Скоро на ТВ "новие лиця" - Фокин... Кравчук и другая нафталиновая моль, которая продала Украину!
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05.08.2020 12:00 Відповісти
Нафталиновая моль Кравчук уже пригласил О.Скабееву в гости в Киев . Вот такие пироги от зеленой власти
Убивця в ефірі. Як друг Медведчука Кожара із СІЗО пішов на ТБ - Цензор.НЕТ 4056
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05.08.2020 12:17 Відповісти
Потому што "Зеленский обьявил войну Медведчуку". Какой-то журналист
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05.08.2020 12:02 Відповісти
***** настроіт самальотаф будет бамбіть
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05.08.2020 12:16 Відповісти
В каком измерении ?
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05.08.2020 12:19 Відповісти
06.09.19 https://censor.net/video_news/3146837/*******************************************************************
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05.08.2020 12:23 Відповісти
Мертвечуки і колишні риги - класні реб'ята. Убив людину - і нічєго, і нічєго, і нічєго...
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05.08.2020 15:05 Відповісти
ну да, а украинские патриоты в СИЗО и по тюрьмам чалятся по надуманным обвинениям ЗЕбилов-малоросов!!!
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05.08.2020 12:04 Відповісти
Так то ШО НЕ ПОРОШЕНКО был?
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05.08.2020 12:09 Відповісти
Рыги обыкновенные.
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05.08.2020 12:05 Відповісти
коммуняки в очередной раз перекрашенніе
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05.08.2020 12:30 Відповісти
А какая разніца? (с)
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05.08.2020 18:40 Відповісти
У медведчука крыша - порошенко,который уже договорился с зелькой о сотрудничестве.
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05.08.2020 12:05 Відповісти
так ляпнул??? или есть неопровержимые доказательства???
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05.08.2020 12:08 Відповісти
Пост тянет на звание "Зебил дня"
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05.08.2020 12:20 Відповісти
В начале пукнул , а потом "ляпнул" ( ну , как обычно ).
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05.08.2020 12:36 Відповісти
А хто реанімував мертвечука, як не порошнек? Хто дав йому можливість придбати 3 ТБ канали? Хто зачистив під нього ринок скрапленого газу за допомогою СБУ? Пушкін?
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05.08.2020 14:50 Відповісти
так ляпнул? что значит "реанімував"? ... в демократической стране любой может покупать юр лица и продавать. Это не запрещено. Закона о том что такое 5 колонна нету. И большинства на тот момент чтобы принят такой закон не было. За что ты его посадишь? За то что купил телеканал? То есть всех кто что то купил теперь по этой же логике нужно посадить? Чувак не забывай что ты живешь не в тоталитарном обществе - но у этого есть цена. А вот зелень имея монобольшинство могла бы принять закон о 5 колоне. Но почему то она этого не делает. Они даже страну агрессора называют "той стороной"
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07.08.2020 13:50 Відповісти
Самому не смішно таку херню писати?
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05.08.2020 12:09 Відповісти
А чему удивляться какой "канал" такие и "гости". Какая правоохранительная и судебная система, такое и место нахождения убийц..
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05.08.2020 12:07 Відповісти
Убивця в ефірі. Як друг Медведчука Кожара із СІЗО пішов на ТБ - Цензор.НЕТ 6856
А як Бубачка читав по бамашкє? Ух! Чому не сидить Медведчук?
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05.08.2020 12:10 Відповісти
Люди, слідкуйте за гігієною - часто мийте руки, провітрюйте приміщення і не дивіться всяке ригівське лайно, навіть якщо воно гарно лягає на очі і вуха.
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05.08.2020 12:15 Відповісти
Убивця в ефірі. Як друг Медведчука Кожара із СІЗО пішов на ТБ - Цензор.НЕТ 9201
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05.08.2020 12:16 Відповісти
Де ж2 там і Гомора з Содомом...
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05.08.2020 13:16 Відповісти
Зебил продался с потрохами Медведчуку точно так же, как и Порошенко.
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05.08.2020 12:18 Відповісти
Обама- как шоколад...и англичанка гадит
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05.08.2020 12:21 Відповісти
Не мертвечуку, а путінгу.
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05.08.2020 14:51 Відповісти
Не мертвечуку, а путінгу.
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05.08.2020 15:00 Відповісти


https://biz.censor.net/columns/3198839/gazprom_ataku_ukranu_rukami_timoshenko_ta_medvedchuka


Якщо КС визнає незаконним розділення Нафтогазу та оператора газотранспортних систем, а ми знаємо якість українського судочинства в форматі "під тиском", особливо коли тисне Медведчук, то це створить підстави для Газпрому говорити про недійсність транзитної угоди.
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06.08.2020 10:49 Відповісти
Зато бред лахтинский про три тысячи добровольцев в тюрьмах становится явью Вот так сумерки разума создают реальность...в которой жить не только патентированному быдлу, к сожалению.
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05.08.2020 12:20 Відповісти
Убивця в ефірі. Як друг Медведчука Кожара із СІЗО пішов на ТБ - Цензор.НЕТ 4440
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05.08.2020 12:23 Відповісти
политическая ПРачечная Медведчука на каналах Медведчука !
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05.08.2020 12:29 Відповісти
отличная шопка выше- ПРачечные политических кондомов
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05.08.2020 12:32 Відповісти
в принципі, нічого поганого не сталося, якби воно те робило з табличкою "вбивця" на грудях
або, як компроміс (ми ж тепер любимо компроміси, так?), з відповідним титром
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05.08.2020 12:32 Відповісти
Убивця в ефірі. Як друг Медведчука Кожара із СІЗО пішов на ТБ - Цензор.НЕТ 3331
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05.08.2020 12:35 Відповісти
медведчук - кореш потужного.
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05.08.2020 12:49 Відповісти
Стерненко тоже крутят, и ничо
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05.08.2020 12:58 Відповісти
Стерненко ж не людину зарізав. А ні, таки людину...
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05.08.2020 13:35 Відповісти
Завали москаля, і тебе крутитимуть.
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05.08.2020 18:43 Відповісти
если так отмазывают - я представляю как они заляпаны ... хотя, рядом с Х#йлом наверное тяжело остаться без трупа на душе, правда в случае Медвечука это просто два одиночества
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05.08.2020 13:32 Відповісти
Мертвячук просто так нікого не крутить. Може скоро в нашу делегацію мінську увійде? А що, потрібна для зебілів людина.
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05.08.2020 13:46 Відповісти
Если бы они слышали и понимали, что они несут...
У меня возникает вопрос, что это за власть такая и что она такого сделала, что ее можно снести при помощи конфеток и печенек...
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05.08.2020 14:05 Відповісти
І з цим "мудрим нарідом " в Європу?. Да вас тупих недоумків потрібно тільки в Африку. Хотя там зустрічав набагато розумніших.. Україна доведена до хаосу і відсутності самоповаги та ідіотизма.
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05.08.2020 14:17 Відповісти
В європі, шановний, нарід не мудріший. Обирають ляльок глобалістів, які ту європу знищують за допомогою арабів та законів, які знищили свободу слова. Для прикладу: муркель запустила до Німеччини 2 млн муслімів. І відразу ж німці отримали купу вбивств і згвалтувань. Проти такої насильницької форсованої зміни демографії виступала й виступає партія "Альтернатива для Німеччини. І шо ж мудрий заляканий іврєйцами німецький нарід? Обрав патріотів до влади? Ні, він знову проголосував за зрадницю муркель, хоча відсоток голосів за "Альтернативу піднявся з 5 до, здається, 12%. А часу подумати було достатньо. Тому не треба нам такої європи, де по квотах розподіляються мусульманські іммігранти і за криве слово в соцмережах проти лгбт-свиноти, арабів та іврєйцев можна реально загриміти до цюпи. Європейських, pre- WW I цінностей там давно вже немає. Зате є "ціності" глобалістичні і лгбт-свинотні.
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05.08.2020 14:59 Відповісти
Убийца и все тут.
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05.08.2020 15:05 Відповісти
*****.
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05.08.2020 15:08 Відповісти
Судова реформа,пляттт,діє
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05.08.2020 17:35 Відповісти
До речі, ось ця вся прокацапцька мразота на волі.... це все недоработочка Порошенка.
За що він і отримав величезний мінус.
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05.08.2020 18:06 Відповісти
С этим моральными мутантами понятно. Мертвечук..мураев.. рабинович..прочие прокацапские скоты. Но ведь ЭТО смотрят. И внимают этим бредням. А потом это безумное стадо идёт и голосует за "братушек",которые убивают украинцев уже 6 лет. Какой-то бесконечный абсурд в контексте становления украинской государственности.
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05.08.2020 19:21 Відповісти
Бабло остаточно деформує психіку. Можна з великою впевненістю стверджувати, що всі дуже заможні люди України повністю неадекватні. Але осудні. Осудність довести дуже просто. Є права на водіння - значить вже осудний. Балотуєшся на посаду, чи її займаєш - значить осудний. Мені байдуже, вбивця ватник, чи націоналіст. Він вбивця. А ті, хто рекламують вбивцю, є замовниками вбивства.
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06.08.2020 07:40 Відповісти
..так там не только кожара. А путлеровка бондаренчиха указывает как нам себя вести,что и как делать.Да после сольного "пения" в соловьинй роще с кисеЛЬйными берегами ей бы сидеть на параше....Наверняка в СБ есть же копии этих" клипов"...
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06.08.2020 11:23 Відповісти
 
 