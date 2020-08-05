Убивця в ефірі. Як товариша Медведчука Кожару крутять на ТБ попри вбивство. ВIДЕО
Як убити людину, прикинутися цеглиною і стати зіркою медведчуківського каналу? Про це сьогодні в "Без цензури" з Мариною Данилюк-Ярмолаєвою.
Ексміністр із уряду Азарова-Януковича - Леонід Кожара - застрелив людину, вийшов на волю під заставу і спокійно живе у себе вдома, та ще й ходить на ток-шоу до медведчуківських медіапосіпак. Вчора на "Ньюс ван" показали березневий виступ Кожари без плашки "повтор" і вперше виклали його на свій Youtube канал.
При цьому Андрій "Риффмастер" Антоненко та Юлія Кузьменко вже понад 200 днів сидять у СІЗО за обвинуваченнями, які розсипаються. Сергій Стерненко, який наважився захищатися від нападників, пішов під суд і тепер йому загрожує тюрма. Що й говорити про тих, хто не зміг захиститися ані від "бєспрєдєлу", ані від українського "правосуддя".
Чому можливий такий дикий абсурд? Як Віктор Медведчук і його команда рятують свого соратника Кожару від в'язниці? І навіщо "ватні" медіа не помічають злочину Кожари і легалізують справжнього вбивцю?
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Нагадаємо, поліція Київської області повідомила, що 21 лютого в селі Чайки Києво-Святошинського району в будинку покінчив життя самогубством чоловік, який приїхав у гості зі столиці.
За інформацією ЗМІ, від вогнепального поранення в Київській області помер підприємець Сергій Старицький. Факт загибелі чоловіка підтвердили в Atlantic Group, де він працював гендиректором.
Брат загиблого Юрій Воловик повідомив, що експертиза встановила, що Старицького застрелили з трьох метрів.
25 березня ексміністра закордонних справ Леоніда Кожару, в будинку якого місяць тому було убито бізнесмена Сергія Старицького, затримали правоохоронці.
Шевченківський районний суд Києва 27 березня обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою застави в сумі 14 млн 83 тис. 400 грн колишньому міністру закордонних справ України Леоніду Кожарі, затриманому за підозрою в умисному вбивстві підприємця Сергія Старицького. Пізніше суддя знизив розмір застави для Кожари до 2 млн грн. 21 травня він вийшов під заставу.
10 квітня дружині ексглави МЗС Кожари повідомлено про підозру за неправдиві свідчення як свідка. Її відпустили під особисте зобов'язання.
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А як Бубачка читав по бамашкє? Ух! Чому не сидить Медведчук?
https://biz.censor.net/columns/3198839/gazprom_ataku_ukranu_rukami_timoshenko_ta_medvedchuka
Якщо КС визнає незаконним розділення Нафтогазу та оператора газотранспортних систем, а ми знаємо якість українського судочинства в форматі "під тиском", особливо коли тисне Медведчук, то це створить підстави для Газпрому говорити про недійсність транзитної угоди.
або, як компроміс (ми ж тепер любимо компроміси, так?), з відповідним титром
У меня возникает вопрос, что это за власть такая и что она такого сделала, что ее можно снести при помощи конфеток и печенек...
За що він і отримав величезний мінус.