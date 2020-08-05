"За колишнього президента - була домовленість. За цього - не вдається. Після видачі Цемаха, я зрозумів - і не вдасться", - авіаексперт із РФ Лукашевич про видання в Україні книги про МН17. ВIДЕО

Підготовка до видання в Україні книги-енциклопедії "Трагедія МН17: правда і брехня" російського авіаційного експерта Вадима Лукашевича зупинилася після зміни президента.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповів сам автор в інтерв'ю українському журналісту Роману Цимбалюку.

"За колишнього президента вашого в мене була чітка, жорстка домовленість про видання. Зі зміною керівництва все це зникло. Просто змінилися всі люди. Я спробував навести мости. Я зустрів дуже велику зацікавленість, але в підсумку домовитися не вдалося. І коли Україна видала Цемаха, я зрозумів, що і взагалі не вдасться. Бо справа не в тих людях, з якими я розмовляю, - є ось така деяка інша установка. Я певною мірою відчув полегшення. Я завжди іронізую, що для мене - росіянина, видаватися зараз у Києві - це все одно, що живучи в Москві наприкінці 41-го року, видаватися в Берліні. У нас зараз обвинувачення в державній зраді штампуються раз на тиждень", - сказав Лукашевич.

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