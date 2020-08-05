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"За колишнього президента - була домовленість. За цього - не вдається. Після видачі Цемаха, я зрозумів - і не вдасться", - авіаексперт із РФ Лукашевич про видання в Україні книги про МН17. ВIДЕО

Підготовка до видання в Україні книги-енциклопедії "Трагедія МН17: правда і брехня" російського авіаційного експерта Вадима Лукашевича зупинилася після зміни президента.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповів сам автор в інтерв'ю українському журналісту Роману Цимбалюку.

"За колишнього президента вашого в мене була чітка, жорстка домовленість про видання. Зі зміною керівництва все це зникло. Просто змінилися всі люди. Я спробував навести мости. Я зустрів дуже велику зацікавленість, але в підсумку домовитися не вдалося. І коли Україна видала Цемаха, я зрозумів, що і взагалі не вдасться. Бо справа не в тих людях, з якими я розмовляю, - є ось така деяка інша установка. Я певною мірою відчув полегшення. Я завжди іронізую, що для мене - росіянина, видаватися зараз у Києві - це все одно, що живучи в Москві наприкінці 41-го року, видаватися в Берліні. У нас зараз обвинувачення в державній зраді штампуються раз на тиждень", - сказав Лукашевич.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Авіаексперт РФ Лукашевич видав книжку "Трагедія МН17 правда і брехня": "Зробити це повинен був саме росіянин"

Автор: 

Зеленський Володимир (24409) книги (449) Цимбалюк Роман (51) видавнича справа (53) Лукашевич Вадим (38) Цемах Володимир (93)


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Топ коментарі
+39
"При прежнем президенте вашем [Порошенко] у меня была четкая, жесткая договоренность об издании. Со сменой руководства все это исчезло. Просто поменялись все люди. Я попробовал навести мосты. Я встретил очень большую заинтересованность, но в итоге договориться не получилось. И когда Украина выдала Цемаха, я понял, что в общем-то и не получится. Потому, что дело не в тех людях, с которыми я разговариваю - есть вот такая некоторая другая установка. Я в какой-то степени испытал облегчение. Я всегда иронизирую, что для меня - русского, издаваться сейчас в Киеве - это все равно, что живя в Москве в конце 41-го года, издаваться в Берлине. У нас сейчас обвинения в госизмене штампуются раз в неделю", - сказал Лукашевич.Источник: https://censor.net/v3212036»

Ті що, голосували проти Порошенка 21.04.2019, де ви?
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05.08.2020 13:57 Відповісти
+37
Ты текст читал винторогий? Или про пороха услышал и сразу за памперсами?
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05.08.2020 14:03 Відповісти
+37
"При прежнем президенте - была договоренность. При этом - не получается. После выдачи Цемаха, я понял - и не получится", - авиаэксперт из РФ Лукашевич об издании в Украине книги о МН17 - Цензор.НЕТ 7198
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05.08.2020 14:06 Відповісти
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"При прежнем президенте вашем [Порошенко] у меня была четкая, жесткая договоренность об издании. Со сменой руководства все это исчезло. Просто поменялись все люди. Я попробовал навести мосты. Я встретил очень большую заинтересованность, но в итоге договориться не получилось. И когда Украина выдала Цемаха, я понял, что в общем-то и не получится. Потому, что дело не в тех людях, с которыми я разговариваю - есть вот такая некоторая другая установка. Я в какой-то степени испытал облегчение. Я всегда иронизирую, что для меня - русского, издаваться сейчас в Киеве - это все равно, что живя в Москве в конце 41-го года, издаваться в Берлине. У нас сейчас обвинения в госизмене штампуются раз в неделю", - сказал Лукашевич.Источник: https://censor.net/v3212036»

Ті що, голосували проти Порошенка 21.04.2019, де ви?
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05.08.2020 13:57 Відповісти
"При прежнем президенте - была договоренность. При этом - не получается. После выдачи Цемаха, я понял - и не получится", - авиаэксперт из РФ Лукашевич об издании в Украине книги о МН17 - Цензор.НЕТ 1233
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05.08.2020 14:06 Відповісти
https://censor.net/user/466090 Ті що, голосували проти Порошенка 21.04.2019, де ви?

Как где? Вот они. Или ты считаешь, что 73% приехали неожиданно из Буркина-Фасо?

"При прежнем президенте - была договоренность. При этом - не получается. После выдачи Цемаха, я понял - и не получится", - авиаэксперт из РФ Лукашевич об издании в Украине книги о МН17 - Цензор.НЕТ 8374
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05.08.2020 14:09 Відповісти
Це, 24,45%.
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05.08.2020 14:12 Відповісти
И что это такое? Откуда украл скриншот? Таких сборищ за зебилов на Майдане никогда не было, а это фото скорее всего за "декабрь-февраль 2013-2014 г.", когда и я там тоже был, чтобы защитить свою страну от московитов, уничтоживших миллионы украинцев, в т. ч. и моих родных, от московского рабства. Фейковая история, прилепить якобы 73% (из 57% пришедших на выборы полтора года назад) к якобы поддержке нынешней власти. Какие же вы зебилы бессовестные суки, соберите и подайте сейчас свои многотысячные митинги на поддержку линии "партии и правительства", если получится, мордорские выкормыши.
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05.08.2020 14:59 Відповісти
Картинка 8 декабря 2013 года.
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05.08.2020 15:16 Відповісти
https://censor.net/user/470758 Какие же вы зебилы бессовестные суки, соберите и подайте сейчас свои многотысячные митинги на поддержку линии "партии и правительства", если получится, мордорские выкормыши.

Рыба, а чего это тебя так пучит? Говоришь зебилы? 100 пудово зебилы, кто спорит? Учи матчасть проффэсор. Причинно следственные связи. Сколько людей поддержавших Майдан и выбрав пороха, затем голосовали за зеклоуна? Будем разбирать по %%? Результат закономерный и предсказуемый.... ну конечно не до такой степени

А фотка? Что и где я "украл скриншот"? Не нравится? Ну вот, к примеру, такой источник пойдет? https://maidanmuseum.org/uk/storinka/revolyuciya-gidnosti Музей Майдану
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05.08.2020 15:31 Відповісти
Это тебя пучит бессмысленное насекомое, которое не знает зачем живет, за клоуна в 2019 году Мордор подключился, фальсификации были на юго-востоке и Украины, в 2014 г. не тратились, потому что рашєнфюрер и так объявил, как он намерен обустроить "русский мир", ты или идиот, или тролль, или одно и другое вместе.
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05.08.2020 16:24 Відповісти
Навіть у Буркіна-Фасо клоунів і фіглярів до влади не вибирають. Вас безмозглих хз де вирощують.
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05.08.2020 15:53 Відповісти
сосуть і далеко не лапу....
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05.08.2020 14:26 Відповісти
Вот я здесь. В бюллетене написал большими жирными буквами НЕТ напротив порошка. И напротив зелёнки тоже. В гробу я видел обоих этих выродков. Оба - враги Украины.
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05.08.2020 18:30 Відповісти
напротив твоей фамилии можно написать - полный идиот с атрофированным мышлением , неспособный логически мыслить , завистливый , жадный люмпен-пролетарий .

..
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05.08.2020 21:50 Відповісти
И это всё ты понял только по тому факту, что я не голосовал за свыню? Ни чё се. Слушай, а у меня там кариеса нету? Думаю тебе узнать об этом будет раз плюнуть.
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06.08.2020 06:30 Відповісти
Зеленский - предатель!
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05.08.2020 14:00 Відповісти
Это ложь ! Предатели те , кто голосовал за него
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05.08.2020 14:08 Відповісти
Этому засранцу, Зеле даже до предателя еще надо дорасти. Предатель - это тварь, имеющая свою точку зрения, а эта кучка Зеленого говна может делать только то, что ему прикажет КАЛомойский или Куйло.
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05.08.2020 15:19 Відповісти
"Я всегда иронизирую, что для меня - русского, издаваться сейчас в Киеве - это все равно, что живя в Москве в конце 41-го года, издаваться в Берлине."

Попробуй издаться у Бацьки- может быть, именно сейчас прокатит.
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05.08.2020 14:01 Відповісти
т.е., по его словам, он считает что Украина напала на РФ?
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05.08.2020 14:14 Відповісти
Я не считаю, что Германия напала на совок в 1941-м. На самом деле 2 бешеных пса вцепились друг другу в глотку с разницей в 17 дней (только не в 1941, а ещё в 1939 в Польше).
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05.08.2020 14:28 Відповісти
Зачем что-то выдумывать? В 1939-ом СССР с Германией были партнёрами по разделу Польши, согласно пакту Молотова-Рибентроппа. Совместные парады проводили. Это потом "нашла коса на камень", Гитлер опередил Сталина, напав на СССР.
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05.08.2020 15:35 Відповісти
Не опередив, а раскусив. Сталин планировал своё нападение на Германию куда позже. После окончания войны Германии с Великобританией, хотел напасть на ослабленную этой войной Германию. Поэтому вся советская армия на тот момент наращивала и готовилась к наступательной, а не оборонительной войне. Гитлер понял замысел и пошёл на риск,по аналогии, как в хоккее- заменил вратаря на полевого игрока- риск огромный, оставлять ворота пустыми, но и терять то нечего.
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05.08.2020 15:53 Відповісти
Очень важное замечание сделал уважаемый Дм.Шкицкий по проблеме начала советско-германской войны 22 июня 1941 года. Джугасос сконцентрировал на западной границе гигантские войсковые группировки для нападения на Германию численностью 180 дивизий и ещё 105 дивизий с конца мая двигались в тысячах эшелонах из центральных и восточных военных округов и разгружались прямо в лесах Беларуси Украины и Прибалтики в 50-60 км от границы.

Вот в этот момент, когда огромные массы советских войск, боевой техники и военных грузов были в состоянии переброски и движения к западной границе, либо выгрузились в районах прибытия и ещё не успели принять боевой порядок, Вермахт, намного уступавший по численности советских группировкам вторжения, нанёс упреждающий удар.

Именно по причине того, что колоссальная группировка Красной армии ещё не успела завершить развёртывание для нападения, по причине того,что огромные силы красных были сгруппированы для наступления, а не для обороны, они были молниеносно разгромлены немцами за первые 8-10 дней войны.
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05.08.2020 22:50 Відповісти
А я о чём написал? 01-17.09.1939. Ещё раз повторить???
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05.08.2020 18:11 Відповісти
Берите круче, они были партнерами по разделу Европы, но Сралин был настолько хитер, что рассчитывал и Алоизовича сразу разделить. Но перехитрил сам себя и получил 41-й год 22 июня.
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06.08.2020 10:28 Відповісти
так, кремлю було набагато легше домовитись з попереднім президентом
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05.08.2020 14:01 Відповісти
Ты текст читал винторогий? Или про пороха услышал и сразу за памперсами?
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05.08.2020 14:03 Відповісти
Белое, ето черное !
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05.08.2020 14:03 Відповісти
У цієї істоти усе зелене.
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05.08.2020 14:04 Відповісти
Ото ти притрушений...
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05.08.2020 14:04 Відповісти
Бугагагага, а причому тут кремль? Він ж в книзі пише, що збили якраз сєпари...
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05.08.2020 14:06 Відповісти
то хай віднесе у видавництво і надрукує, в чому проблема?
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05.08.2020 14:08 Відповісти
Ти відео дивився, юродивий? Там він пояснює чому із твоїм ************ це неможливо.
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05.08.2020 14:12 Відповісти
Пробле в тому, ща у вас зебілів мізки відсутні.
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05.08.2020 15:55 Відповісти
А воно саме хто?
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05.08.2020 14:13 Відповісти
"За колишнього президента - була домовленість. За цього - не вдається. Після видачі Цемаха, я зрозумів - і не вдасться", - авіаексперт із РФ Лукашевич про видання в Україні книги про МН17 - Цензор.НЕТ 525
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05.08.2020 14:51 Відповісти
Зеля отмазывает ***** от суда в Гааге!
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05.08.2020 14:02 Відповісти
никакой суд в Гааге никому не грозит, узбагойзя.
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05.08.2020 15:15 Відповісти
Ты или буквы изучи или зубы вставь.
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05.08.2020 16:02 Відповісти
"При прежнем президенте - была договоренность. При этом - не получается. После выдачи Цемаха, я понял - и не получится", - авиаэксперт из РФ Лукашевич об издании в Украине книги о МН17 - Цензор.НЕТ 4661
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05.08.2020 14:04 Відповісти
"При прежнем президенте - была договоренность. При этом - не получается. После выдачи Цемаха, я понял - и не получится", - авиаэксперт из РФ Лукашевич об издании в Украине книги о МН17 - Цензор.НЕТ 7198
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05.08.2020 14:06 Відповісти
издание готовой книги требует много лет подготовки и вмешательства президента?
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05.08.2020 14:07 Відповісти
Ты зедебил? Там пишется про публикацию!
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05.08.2020 16:03 Відповісти
Он? Да. И гордиться этим.
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06.08.2020 01:01 Відповісти
"За колишнього президента - була домовленість. За цього - не вдається. Після видачі Цемаха, я зрозумів - і не вдасться", - авіаексперт із РФ Лукашевич про видання в Україні книги про МН17 - Цензор.НЕТ 5249
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05.08.2020 14:09 Відповісти
То есть Порошенко хотел официально напечатать в Украине книгу с неподтвержденными выводами о катастрофе ДО завершения официального междунраодного расследования и ДО решения суда. И тем самым дать право России заявить о непредвзятом расследовании, подтасовкам и давлении на следствие.
Кто голосовал за московского мародёра? Але, вы согласны?
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05.08.2020 14:11 Відповісти
вы ,свинособак,и столько брехливых фильмицов про это наштамповали, что вам осталось только утереться
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05.08.2020 14:23 Відповісти
В спам, тролль.
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05.08.2020 14:37 Відповісти
"Порошенко хотел официально напечатать в Украине книгу"
---------
Перестаньте злоупотреблять Боярой, и возможно параноидальный бред Вас отпустит... Порошенко ещё и книги неправильные печатал
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05.08.2020 14:39 Відповісти
https://censor.net/user/473757 - ".... России ...... московского "

"Боец", это залёт.
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05.08.2020 14:54 Відповісти
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05.08.2020 19:53 Відповісти
А причем тут ты к Порошенко ? Кто такой "московский мародёр"?
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05.08.2020 16:01 Відповісти
он же поп московского патриархата, он же министр Януковича, он же основатель партии регионов.
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05.08.2020 16:06 Відповісти
"Боец", это залёт №2.
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06.08.2020 09:35 Відповісти
Всегда можно сказать, что это только книга и она может нести художественный вымысел, а потому давлением не является(это для оф.институтов). Но тиражировать такие расследования необходимо, чтобы даже сомнений у народа(не судей в Гааге) не было из-за полученных аргументов по средству полученной информации.
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05.08.2020 16:01 Відповісти
Народ за долбое..в считаете, что от вас еще ждать. А вот судьи учтут, что государство одобрило публикацию непроверенной информации, еще как учтут.
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05.08.2020 16:05 Відповісти
Договаривался с Президентом, а тиражировать будет частная компания, а это уже называется коррупция. Ты еще поразглагольствуй и мародера под монастырь подведешь.
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05.08.2020 16:57 Відповісти
Детали не будут известны- а результат будет. Все же понимают, что для любого президента- только свистнуть. Это отвечает интересам страны, а мародёрство - как раз наоборот... так что... мимо кассы.
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05.08.2020 17:04 Відповісти
Тренд в руководстве Украины поменялся.
Сейчас её представляют те, которые стелются перед сливными бачками:
"Я хоть слово сказал о том, что росия Донбасс бомбила?
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05.08.2020 14:12 Відповісти
Схоже,рф -це вже минуле.Читайте:"За колишнього президента - була домовленість. За цього - не вдається. Після видачі Цемаха, я зрозумів - і не вдасться", - авіаексперт із РФ Лукашевич про видання в Україні книги про МН17 - Цензор.НЕТ 3688
Кремлёвский мамковед
kremlin_mother_expert tg://resolve?domain=kremlin_mother_expert&post=16826 15 часов назад
tg://resolve?domain=kremlin_mother_expert&post=16826 ОТКРЫТЬ В https://feedback.tlgrm.ru/channels/report?cid=1050451805&pid=16826&force-full=1
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05.08.2020 14:13 Відповісти
"За колишнього президента - була домовленість. За цього - не вдається. Після видачі Цемаха, я зрозумів - і не вдасться", - авіаексперт із РФ Лукашевич про видання в Україні книги про МН17 - Цензор.НЕТ 3997
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05.08.2020 14:15 Відповісти
А кто нибудь читал эту книгу? она вроде еще не вышла?
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05.08.2020 14:15 Відповісти
Я читал серию из трех статей, которые легли в основу, где-то через полгода после катастрофы. Там большие статьи с анализом на основе собственного опыта, данных Биллингкэта, наезависимых исследователей, а также испытаний на Антее. Анализируются все возможные версии и доказывается, что это однозначно российский Бук. В книге наверняка еще что-то добавлено, но суть поменять тяжело - кацапы виноваты, Зтот эксперт просто не смог, как грамотный специалист, промолчать и не ответить на все фейки , которые кацапы пытались скормить миру.
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05.08.2020 14:27 Відповісти
я думаю, что если в этой книге есть прямые доказательства вины рф и сепаров, то вряд ли бы ее разрешили печатать на территории рф.
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05.08.2020 14:42 Відповісти
прямые доказательства - это то что можно пощупать. Книга не может быть "прямым доказательством".
Зато суд в Гааге привлек Лукашевича как эксперта и также следственная группа использовала его данные когда устанавливала картину происшествия.
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05.08.2020 15:18 Відповісти
Агент ФСБ редактирует книгу , а самое главное в Том , что она издается в Украине.Никаких русских и не Под Никаким Соусом.
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05.08.2020 14:17 Відповісти
Кто сбил Боинг?
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05.08.2020 14:20 Відповісти
БУК?
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05.08.2020 15:57 Відповісти
Питання стоїть "кто", а не "что" сбило Боїнг!
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05.08.2020 19:59 Відповісти
«Що ж ти таке, що тебе так мухами обліпило?"

"За колишнього президента - була домовленість. За цього - не вдається. Після видачі Цемаха, я зрозумів - і не вдасться", - авіаексперт із РФ Лукашевич про видання в Україні книги про МН17 - Цензор.НЕТ 6890
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05.08.2020 14:26 Відповісти
Нормальный писатель договаривается с частными издателями и ему пох смена президента. Этот же твердо договорился грабануть укр. казну, собственно, не исключено, что вся его "энциклопедия" родилась ради хорошего хапка из укр. бюджета, а теперь сосет лапу и рядом с ней, потому что без бюджета укр. патриоты с баблом, вроде Пороха, из своих накоплений не дадут ничего.
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05.08.2020 14:32 Відповісти
скорее всего.
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05.08.2020 14:50 Відповісти
Зеленых в Ростов!
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05.08.2020 14:34 Відповісти
Если дядя хочет быть свидетелем на суде в Гааге, никто ему запретить не может, вот там и представит свою книгу как свидетельские показания, а Украину не нужно втягивать в очередную дискуссию с долбодятлами
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05.08.2020 14:34 Відповісти
Почему украинская власть должна заниматься его книгой. Какой-то неадекват.
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05.08.2020 14:38 Відповісти
Щоб рашку покарали за вбивство пасажирів лайнера.
Ви проти ?
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05.08.2020 16:20 Відповісти
не розумію проблеми
дайте меня гонорар і текст книги і я її надрукую
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05.08.2020 14:39 Відповісти
Навіть не дивлячись на заборону кремлівської підстилки Зеленського?
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05.08.2020 14:54 Відповісти
никто не запрещал) печатай за свои деньги, а не с бюджету Украины.
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05.08.2020 15:02 Відповісти
це тільки ти боїшся всяких заборон свого барина, а я вільна людина
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05.08.2020 15:21 Відповісти
Я не кацап, у мене нема ні царя ні ;барина;.
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05.08.2020 15:44 Відповісти
Вільна від розуму
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05.08.2020 16:00 Відповісти
А ти ваапче хто? Ікспєрт мля... дагаваренность жосткая у него мля....вилізають нізвідки всякі чмошніки і щось там вякають
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05.08.2020 16:11 Відповісти
Мутная история , издать книгу может и Порошенко хоть сегодня , денег хватит. А вот издавать ее за госсчет не стоит , будет воспринято , как давление на нидерландский суд.
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05.08.2020 16:53 Відповісти
що за лажа?
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06.08.2020 10:25 Відповісти
Там віще напісяв хтось, що Зелінськватман проукраїнський? То що експерт бреше?
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05.08.2020 17:15 Відповісти
гадаєте, хтось визнає свої помилки... гівно тварі жертимуть, муркочучи "парашенка хуже"
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05.08.2020 19:58 Відповісти
а это значит что власть захватила прокремлевская агентура, которую придется вешать, резать и стрелять
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05.08.2020 20:36 Відповісти
И не только эта договоренность с Порохом при зеленом чмо пошла прахом!

Когда читаете новость «Израиль готов модернизировать украинские самолеты», знайте, что она из предыдущей жизни.
Поскольку информация о готовности израильской компании Ельбит модернизировать украинские самолеты в прессе уже появилась, то здесь важно отметить несколько ключевых моментов. Во-первых, это новость прошлого года. Все решилось во время встречи Порошенко с Нетаньяху в январе 2019 года. Ранее ни одна страна цивилизованного мира на такой уровень военного сотрудничества с Украиной не решалась - именно из-за нежелания портить отношения с Путиным, а для Израиля балансировки показной доброжелательности и дипломатичности с жесткостью и неуступчивостью в отношениях с РФ является одним из центральных принципов безопасности. Разрешение на экспорт таких технологий, которые кардинально меняли соотношение сил ВВС двух стран в фактически военном конфликте, представляло очень большой риск для Израиля.
Как бы там ни было, Турчинов, Полторак, Муженко и Пашинский убедили Порошенко рискнуть. И тот дал команду МИД готовить этот вопрос на обсуждение во время визита в Иерусалим. Итак, «Порох» попросил, а Нетаньяху взял и согласился. Что этому способствовало, ненависть к Путину, который тесно взаимодействует со всеми врагами Израиля, дипломатические таланты Порошенко или лоббистские усилия компании Ельбит, заинтересованной в контрактах с Украиной, мы вряд ли узнаем, и команда Министерству обороны выдать все необходимые экспортные разрешения прозвучала. На этом хорошие новости заканчиваются. День инаугурации новоизбранного президента украинская делегация, которая направлялась в https://replyua.net/israel/ Израиль по этому поводу, встретила в самолете. А когда он приземлился, украинский парламент уже был распущен, и большинство должностных лиц запланированные встречи с делегацией отменили. Ельбит и Министерство обороны, правда, были вполне конструктивные и все свои предыдущие обязательства подтвердили, но в Украине в последующие месяцы изменились практически все должностные лица, ответственные за этот мегапроект.

"Молодая" команда определила новые приоритеты. Вместо создания новых ракет и модернизации самолетов, что могло уберечь от российской военной инвазии - «просто перестать стрелять». О каких международных мегапроектах может вообще идти речь, если эти «импотенты» у власти до сих пор с гособоронзаказом на 2020 год определиться не могут? Одним словом, когда читаем новость об «Израиль подтвердил готовность модернизировать украинские самолеты», нужно знать, что она с предыдущей жизни, той, где Украина пыталась отстоять свой суверенитет.
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06.08.2020 00:59 Відповісти
Що ти несеш? Попередній був Барига, а новий Месія! Як це інша "установка"?
73%, вам навіть люди із сторони говорять, що ви дебіли!
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06.08.2020 10:24 Відповісти
 
 