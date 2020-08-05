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Новини Відео Агресія Росії проти України
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"Уся штатна зброя на місці. Нічого не забирали. Боєприпаси є. Ми до всього готові", - бійці ЗСУ про перемир'я в районі Золотого. ВІДЕО

Бійці ЗСУ, які утримують позиції біля Золотого, розповіли про режим перемир'я.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Військове телебачення України, активних бойових дій російські окупанти не ведуть, а займаються інженерними роботами.

"З 27-го числа ми дотримуємося режиму тиші. Ніхто не стріляє з нашого боку і ніяких провокацій немає... Зброя у нас вся на місці. Нічого в нас не забирали. Є все, що повинно бути згідно зі штатним розкладом. Боєприпаси є. Ми до всього готові. Противник активних дій не веде. Іноді ми чуємо, що вони проводять інженерні роботи", - сказав один із бійців.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Терористи стріляли біля пункту пропуску "Станиця Луганська" і мінували дорогу поруч з ділянкою розведення сил "Золоте", - СЦКК

перемир’я (994) ЗСУ (7680) Золоте (206)


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Топ коментарі
+15
это что по желание вышестоящих? Какое оружие в наличии, какие приказы выполнять и какие манипуляции производить можно?. Напечатали как от себя, а не от бойцов.
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05.08.2020 16:48 Відповісти
+13
Сам ты 'деградация'. Если бы не наша армия, где бы ты сейчас был. Слова выбирай
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05.08.2020 16:57 Відповісти
+12
У Хомчака с Беней за Илловайск спроси Зечурбан.
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05.08.2020 17:29 Відповісти
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видео студии 95 квартала. Сегодня был на передке, все хотят поговорить с Вовой с глазу на глаз и без охраны.
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05.08.2020 19:49 Відповісти
Не зловживай глодом, бо з тобою забажають побалакати рептилойди!
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06.08.2020 12:22 Відповісти
Tи caм зpoзyмiв що написaв, телепень?
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06.08.2020 12:34 Відповісти
Патроны в паутине, что бы это значило? и говорят как то принужденно.
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05.08.2020 19:58 Відповісти
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