"Уся штатна зброя на місці. Нічого не забирали. Боєприпаси є. Ми до всього готові", - бійці ЗСУ про перемир'я в районі Золотого. ВІДЕО
Бійці ЗСУ, які утримують позиції біля Золотого, розповіли про режим перемир'я.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Військове телебачення України, активних бойових дій російські окупанти не ведуть, а займаються інженерними роботами.
"З 27-го числа ми дотримуємося режиму тиші. Ніхто не стріляє з нашого боку і ніяких провокацій немає... Зброя у нас вся на місці. Нічого в нас не забирали. Є все, що повинно бути згідно зі штатним розкладом. Боєприпаси є. Ми до всього готові. Противник активних дій не веде. Іноді ми чуємо, що вони проводять інженерні роботи", - сказав один із бійців.
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