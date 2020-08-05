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Новий глава Кіровоградщини Міщенко: Робитиму якісь доручення, якісь кроки. Найперше потрібно розібратися з фінансовими потоками. ВIДЕО

У новопризначеного голови Кіровоградської області Валерія Міщенка немає розуміння проблем в області, крім як "перевірити" фінансові потоки і землю.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише "слуга народу" Гео Лерос під відео, на якому новий глава Кіровоградщини, ще у ролі претендента на посаду, розповідає про своє бачення майбутньої посади.

"Бачення. Важко зараз щось конкретне сказати ... Перші кроки - це потрібно розібратися в тій роботі, яка була зроблена, зробити висновки, аналіз і відповідно до цього працювати далі. Зробити якісь зрушення і робити якісь кроки для того, щоб покращувати стан в області. Найперше потрібно розібратися з фінансовими потоками, куди вони йдуть і як ефективно вони використовуються", - сказав Міщенко

Він розповів, що володіє аграрним бізнесом у Кіровоградській і Чернігівській областях.

Відповідаючи на питання про можливий конфлікт інтересів, Міщенко сказав, що передасть бізнес своєму синові.

"Я сказав, що це може бути конфліктом інтересів, але мені на це сказали, що не конфлікт", - сказав кандидат.

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Як повідомлялося, в кінці червня детективи НАБУ і співробітники СБУ затримали голову Кіровоградської ОДА Андрія Балоня і керівника патронатної служби Кіровоградської обласної державної адміністрації Сергія Шевченка за підозрою в отриманні хабаря.

Як встановило слідство, чиновники ОДА запропонували керівнику регіонального відділення одного з органів державної влади в області надати їм неправомірну вигоду в 1,8 млн грн в обмін на невчинення перешкод в його діяльності. За умовами "пропозиції", кошти повинні були передаватися траншами і при отриманні другого з них чиновники були затримані.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський призначив Андрія Балоня головою Кіровоградської обласної державної адміністрації 11 листопада 2019 року. Після затримання чиновника Зеленський звільнив його із займаної посади 27 червня.

Автор: 

Лерос Гео (383) Кіровоградська область (584)


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Топ коментарі
+15
Все верно...финансовые потоки это святое...их надо оседлать первыми...
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05.08.2020 17:05 Відповісти
+3
Ты тупой?? По моему я ясно и понятно написал что он должен сделать...оседлать финансовые потоки...и сделать от них пару маленьких отводиков в свой карман...и карман ослика...😃
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05.08.2020 17:32 Відповісти
+2
Даже не таясь,сказал чесно...))
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05.08.2020 17:07 Відповісти
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Все верно...финансовые потоки это святое...их надо оседлать первыми...
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05.08.2020 17:05 Відповісти
ну да, кой какие то потоки по кой какой то указке.
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05.08.2020 17:09 Відповісти
а что должен делать первым глава области, балабол?
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05.08.2020 17:18 Відповісти
Ты тупой?? По моему я ясно и понятно написал что он должен сделать...оседлать финансовые потоки...и сделать от них пару маленьких отводиков в свой карман...и карман ослика...😃
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05.08.2020 17:32 Відповісти
ИШАКА ОМАНСКОГО
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05.08.2020 18:00 Відповісти
ЗЕбилоид. "куда они идут и как эффективно они используются". Бюджет утверждает совет, а председатель ОГА - #...й с бугра, может только наблюдать, а влиять только на распределение дотаций и субвенций.
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05.08.2020 18:10 Відповісти
Значит и этого возможно скоро задержат. Запасаюсь попкорном.
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05.08.2020 17:06 Відповісти
Даже не таясь,сказал чесно...))
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05.08.2020 17:07 Відповісти
Когда уже изменят это позорное 'Кировоградская ' область на что-то нормальное? Надоело уже
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05.08.2020 17:08 Відповісти
бімба - бомба, кіровоградська-кОровоградська
треба віддати належне віковічній годувальниці всих індоєвропейців
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05.08.2020 17:14 Відповісти
це Порошенко підігрував Росії тому і не міняв, там є Ленінградська область, а Ленінграду немає.
А тепер спробуй зміни Конституцію? не наберуть 300 голосів
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05.08.2020 17:16 Відповісти
С потоками? Финансовыми?? Дык кто бы сомневался
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05.08.2020 17:12 Відповісти
Чеснота це великий плюс, чувак відразу дав зрозуміти всім, цікавлять куди і як йдуть фінансові потоки. Мужик, ****.
А то всі починають : дороги, садочки, парки... і т.д🥴
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05.08.2020 17:15 Відповісти
Це тупі починають з цього, розумні - із стану фінансів в області
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05.08.2020 17:23 Відповісти
Чувак все четко изложил! К успеху идет!
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05.08.2020 17:27 Відповісти
не ворюга ні...?
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05.08.2020 17:36 Відповісти
Зе-программа Зе- управленцев:"Сделать какие-то сдвиги и делать какие-то шаги ".
А для зебилоидов это нормально. Может они просто не знают, что творит их власть? Продолжают только " Квартал" и " Слугу народа" по ТВ смотреть?Там их реальность?
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05.08.2020 22:25 Відповісти
 
 