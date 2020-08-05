Новий глава Кіровоградщини Міщенко: Робитиму якісь доручення, якісь кроки. Найперше потрібно розібратися з фінансовими потоками. ВIДЕО

У новопризначеного голови Кіровоградської області Валерія Міщенка немає розуміння проблем в області, крім як "перевірити" фінансові потоки і землю.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише "слуга народу" Гео Лерос під відео, на якому новий глава Кіровоградщини, ще у ролі претендента на посаду, розповідає про своє бачення майбутньої посади.

"Бачення. Важко зараз щось конкретне сказати ... Перші кроки - це потрібно розібратися в тій роботі, яка була зроблена, зробити висновки, аналіз і відповідно до цього працювати далі. Зробити якісь зрушення і робити якісь кроки для того, щоб покращувати стан в області. Найперше потрібно розібратися з фінансовими потоками, куди вони йдуть і як ефективно вони використовуються", - сказав Міщенко

Він розповів, що володіє аграрним бізнесом у Кіровоградській і Чернігівській областях.

Відповідаючи на питання про можливий конфлікт інтересів, Міщенко сказав, що передасть бізнес своєму синові.

"Я сказав, що це може бути конфліктом інтересів, але мені на це сказали, що не конфлікт", - сказав кандидат.

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Як повідомлялося, в кінці червня детективи НАБУ і співробітники СБУ затримали голову Кіровоградської ОДА Андрія Балоня і керівника патронатної служби Кіровоградської обласної державної адміністрації Сергія Шевченка за підозрою в отриманні хабаря.

Як встановило слідство, чиновники ОДА запропонували керівнику регіонального відділення одного з органів державної влади в області надати їм неправомірну вигоду в 1,8 млн грн в обмін на невчинення перешкод в його діяльності. За умовами "пропозиції", кошти повинні були передаватися траншами і при отриманні другого з них чиновники були затримані.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський призначив Андрія Балоня головою Кіровоградської обласної державної адміністрації 11 листопада 2019 року. Після затримання чиновника Зеленський звільнив його із займаної посади 27 червня.