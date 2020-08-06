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Через пошкодження водоводу "Горлівка-Торецьке" без водопостачання залишаються близько 43 тис. осіб, - ДСНС. ВІДЕО

Унаслідок пошкодження водопроводу "Горлівка - Торецьке" без централізованого водопостачання залишаються близько 43 тисяч жителів міст Торецьк і Залізне, а також смт Північне, Південне і Щербинівка.

Про це на сторінці у Facebook повідомляє пресслужба ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

Із метою підтримки нормальних умов життєдіяльності населення і забезпечення безперебійного функціонування соціальних об'єктів інфраструктури міста, з 3 серпня рятувальники Донеччини спільно з комунальними підприємствами здійснюють підвезення питної і технічної води.

Так, за минулу добу, 5 серпня, рятувальники підвезли 4,36 куб. м технічної води і 34,5 куб. м питної води.

Усього рятувальники здійснили підвезення 16,11 куб. м технічної і 59 куб. м питної води.

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Горлівка (208) Донецька область (8848) водопостачання (839) ДСНС (5173) Торецьк (510) вода (1186)


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само "пошкодилося", чи динирійські макаки постаралися?
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06.08.2020 10:39 Відповісти
можно подумать проблемы жителей дамбаса кому-то интересны ...
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06.08.2020 10:41 Відповісти
Це ще війна, чи вже мир?
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06.08.2020 10:49 Відповісти
Теперь бамбасцы не только "кормильцы", но и "поильцы" ))
А вообще на их проблемы - 150 баллов из 100 по карманному похерометру.
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06.08.2020 10:51 Відповісти
А что Цензор стесняется уточнить как водопровод *повредился*? Пускай мочу пьют
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06.08.2020 10:55 Відповісти
нехай пьють з калюж казльоночками не стануть бо вже й так казли...
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06.08.2020 11:02 Відповісти
В Торецке есть и вполне проукраинские жители
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06.08.2020 11:54 Відповісти
згоден але їх не багато...
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06.08.2020 11:57 Відповісти
 
 