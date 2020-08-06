Групу вимагачів затримали на Закарпатті: жінка спокушала чоловіків і шантажувала їх інтимним відео, сума відкупу - $2 тис. ВIДЕО
Групу злочинців, до складу якої входила 29-річна жінка, затримали співробітники поліції Закарпаття. Під час досудового розслідування поліцейські встановили, що мешканці Львівщини займалися шантажем за доволі пікантною схемою.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Закарпатській області.
Повідомляється, що працівники оперативного підрозділу поліції Закарпаття отримали інформацію про те, що в обласному центрі "працює" група вимагачів, які шантажують місцевих жителів і вимагають від них грошові кошти.
У ході з'ясування обставин виявилося, що троє мешканців Львівщини спланували схему з незаконного заробітку. Головною дійовою особою була 29-річна жінка.
Як зазначили в поліції, згідно з планом зловмисників, жінка знайомилася з чоловіками, спокушала їх, і коли справа доходила до інтиму, в розпалі процесу в приміщення вривалися спільники дівчини і починали знімати все на камеру.
Після цього чоловікові, якого "спіймали на гарячому", пропонували відкупитися. У разі ж відмови від компромісного вирішення проблеми, зловмисники погрожували поширити відео серед рідних жертви і публічно, через соціальні мережі.
Потерпілому як відкуп пропонували оплатити 2000 доларів.
Поліцейські розробили схему операції із затримання злочинців і за силової підтримки роти поліції особливого призначення вчора, 5 серпня, припинили злочинну діяльність зловмисників зі Львівщини.
Над розслідуванням злочину працювали співробітники відділу з боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми ГУНП у Закарпатській області, детективи слідчого управління поліції і працівники Департаменту БЗПТЛ Нацполіції України, під процесуальним керівництвом Закарпатської обласної прокуратури.
Вимагачам інкримінують частину 2 статті 189 Кримінального кодексу України, тобто вимагання, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Всіх трьох фігурантів затримано і порядку статті 208 КПК та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. За скоєне злочинцям загрожує позбавлення волі на строк до семи років.
Будь ласка, зачекайте...
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А в СССР секса не было !
не то відео !
А то , яким шантажували - зажали ?
Через кілька років, уже в іншій в/ч, одна "бойцица", якій я відмовив у клопотанні, бо воно було незаконним, зателефонувала моїй, і пробувала "втулить", що я десь з кимсь "пісюна парив...". А моя питає: "А тебе завидки беруть?"
Коли я читаю про "сцени ревнощів", мене на сміх прориває... Які ж бувають ідіоти на світі... Думаю, якби мене почали такими фото шантажувать, я-б, тільки посміявся, і сам порекомендував-би їх моїй показать...
классика - муж неожиданно возвращается раньше с рейса, счастливый открывает входную дверь, а в ванной что-то щебечет жена и бубнит мужик и слышен шум воды... он позеленел и не придумав как их обоих ухандохать, тихонько сдает назад и натыкается на соседку снизу, которая мчится с разводным ключом... и ему - ой как ты вовремя приехал, а то вы нас топите, а мой там что-то пытается сделать, аварийку вызвали.... на звук ее голоса выходит мокрый мужик и говорит - Сань... это не то что ты подумал! сзади появляется полуодетая мокрая женщина (сорочка сверху халат, а дело было на рассвете))) и глаза ее расширяются от удивления.. но! из-за спины вовремя выходит та, с разводным ключом и говорит - ну вас на хер! иди крути что там надо... хорошо что я рядом - поубивались бы за эту... мокрую курицу, затопившую нам и ванну и прихожку )))) ржали все! и мужики с аварийки в том числе ))))
- Ой, у нас хліба мало. Збігай, купи, а я поки на стіл накрию...
Чоловік одягся та й пішов. Спускається по сходах, назустріч сусідка, бабця, з двома хлібинами.
- Позичте хлібину... Я завтра вам свіжішу принесу...
Взяв хліб, і назад. Заходить у квартиру, а в ній чад - сало розтопилося і горить на сковороді. А в спальні - сопіння. Глядь - а кум жінку "жарить"... Пішов на кухню, взяв сковороду, і вилив кумові на сраку... Натекло і жінці...
Тому й смішно: бо Вам нема чого пред*явити.
А ці =таварісчі= охочі стрибнути в гречку, шукали пригод, похвалитися, напевне, друзям хотіли потім, зняли даму - от вона їх і розвела.
Нічого, тепер ті, від кого вони хотіли приховати свої =подвиги=, взнають все одно.
Особливо =щасливими= будуть, звичайно, дружини.
" Виганяє Бог з Раю Адама, та й каже:
- Наостанок даю тобі два дари: розум і член... За допомогою розуму ти будеш думать, як добуть собі хліб насущний і влаштовувать життя, а за допомогою члена будеш отримувать задоволення і плодить дітей... Є тільки один побічний ефект - ти не зможеш користуваться обома цими дарами одночасно...".
Що я робив, куди ходив - це моя справа... Я просто сказав, що люди різні бувають... Відкрийте Херлуфа Бідструпа, його серію карикатур "Ревнування", і подивіться... Я подібне зустрів (тільки в штанях), пару років тому - заходив у магазинчик біля дому, купував зубну пасту, бритви, крем для бриття, і подібне. Ну і перекидався парою слів з продавцем... Чоловік дізнався, спеціально прийшов і сидів у підсобці, чатував, коли зайду. А потім учинив таку сцену!!! "На виході" - магазин втратив покупця... І все...
Комент підтримала.
Жаль, що Ви не побачили.
А может она стоит 2000 баксов?
а хто ще міг їх здати?