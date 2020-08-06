Групу вимагачів затримали на Закарпатті: жінка спокушала чоловіків і шантажувала їх інтимним відео, сума відкупу - $2 тис. ВIДЕО

Групу злочинців, до складу якої входила 29-річна жінка, затримали співробітники поліції Закарпаття. Під час досудового розслідування поліцейські встановили, що мешканці Львівщини займалися шантажем за доволі пікантною схемою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Закарпатській області.

Повідомляється, що працівники оперативного підрозділу поліції Закарпаття отримали інформацію про те, що в обласному центрі "працює" група вимагачів, які шантажують місцевих жителів і вимагають від них грошові кошти.

У ході з'ясування обставин виявилося, що троє мешканців Львівщини спланували схему з незаконного заробітку. Головною дійовою особою була 29-річна жінка.

Як зазначили в поліції, згідно з планом зловмисників, жінка знайомилася з чоловіками, спокушала їх, і коли справа доходила до інтиму, в розпалі процесу в приміщення вривалися спільники дівчини і починали знімати все на камеру.

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Після цього чоловікові, якого "спіймали на гарячому", пропонували відкупитися. У разі ж відмови від компромісного вирішення проблеми, зловмисники погрожували поширити відео серед рідних жертви і публічно, через соціальні мережі.

Потерпілому як відкуп пропонували оплатити 2000 доларів.

Поліцейські розробили схему операції із затримання злочинців і за силової підтримки роти поліції особливого призначення вчора, 5 серпня, припинили злочинну діяльність зловмисників зі Львівщини.

Над розслідуванням злочину працювали співробітники відділу з боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми ГУНП у Закарпатській області, детективи слідчого управління поліції і працівники Департаменту БЗПТЛ Нацполіції України, під процесуальним керівництвом Закарпатської обласної прокуратури.

Вимагачам інкримінують частину 2 статті 189 Кримінального кодексу України, тобто вимагання, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Всіх трьох фігурантів затримано і порядку статті 208 КПК та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. За скоєне злочинцям загрожує позбавлення волі на строк до семи років.



Фото: сайт Нацполіції