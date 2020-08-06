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Групу вимагачів затримали на Закарпатті: жінка спокушала чоловіків і шантажувала їх інтимним відео, сума відкупу - $2 тис. ВIДЕО

Групу злочинців, до складу якої входила 29-річна жінка, затримали співробітники поліції Закарпаття. Під час досудового розслідування поліцейські встановили, що мешканці Львівщини займалися шантажем за доволі пікантною схемою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Закарпатській області.

Повідомляється, що працівники оперативного підрозділу поліції Закарпаття отримали інформацію про те, що в обласному центрі "працює" група вимагачів, які шантажують місцевих жителів і вимагають від них грошові кошти.

У ході з'ясування обставин виявилося, що троє мешканців Львівщини спланували схему з незаконного заробітку. Головною дійовою особою була 29-річна жінка.

Групу вимагачів затримали на Закарпатті: жінка спокушала чоловіків і шантажувала їх інтимним відео, сума відкупу - $2 тис 01

Як зазначили в поліції, згідно з планом зловмисників, жінка знайомилася з чоловіками, спокушала їх, і коли справа доходила до інтиму, в розпалі процесу в приміщення вривалися спільники дівчини і починали знімати все на камеру.

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Після цього чоловікові, якого "спіймали на гарячому", пропонували відкупитися. У разі ж відмови від компромісного вирішення проблеми, зловмисники погрожували поширити відео серед рідних жертви і публічно, через соціальні мережі.

Групу вимагачів затримали на Закарпатті: жінка спокушала чоловіків і шантажувала їх інтимним відео, сума відкупу - $2 тис 02

Потерпілому як відкуп пропонували оплатити 2000 доларів.

Поліцейські розробили схему операції із затримання злочинців і за силової підтримки роти поліції особливого призначення вчора, 5 серпня, припинили злочинну діяльність зловмисників зі Львівщини.

Групу вимагачів затримали на Закарпатті: жінка спокушала чоловіків і шантажувала їх інтимним відео, сума відкупу - $2 тис 03

Над розслідуванням злочину працювали співробітники відділу з боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми ГУНП у Закарпатській області, детективи слідчого управління поліції і працівники Департаменту БЗПТЛ Нацполіції України, під процесуальним керівництвом Закарпатської обласної прокуратури.

Вимагачам інкримінують частину 2 статті 189 Кримінального кодексу України, тобто вимагання, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Всіх трьох фігурантів затримано і порядку статті 208 КПК та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. За скоєне злочинцям загрожує позбавлення волі на строк до семи років.

Групу вимагачів затримали на Закарпатті: жінка спокушала чоловіків і шантажувала їх інтимним відео, сума відкупу - $2 тис 04
Фото: сайт Нацполіції

Автор: 

компромат (28) Нацполіція (15292) Правоохоронні органи (2708) силовики (2515) шантаж (61) Закарпатська область (2082)


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Топ коментарі
+26
Группу вымогателей задержали на Закарпатье: женщина соблазняла мужчин и шантажировала их интимным видео, сумма откупа - $2 тыс - Цензор.НЕТ 1717
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06.08.2020 11:15 Відповісти
+11
В СССР секса не было по ТВ и в рекламе, из-за чего эта крылатая фраза и появилась А секса в СССР было много, а в его первые годы так вообще поощрялся разгул.
Групу вимагачів затримали на Закарпатті: жінка спокушала чоловіків і шантажувала їх інтимним відео, сума відкупу - $2 тис - Цензор.НЕТ 7538
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06.08.2020 13:04 Відповісти
+10
ну, основне, шо не марлон брандо
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06.08.2020 11:16 Відповісти
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за "звізду" 2 штуки баксів...вона шо марлін манро?
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06.08.2020 11:05 Відповісти
ну, основне, шо не марлон брандо
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06.08.2020 11:16 Відповісти
Вот мне интересно, штирлиц таки габи влупил или нет? Обстановка там была
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06.08.2020 11:39 Відповісти
От народ пошёл, раньше просто динаму крутили, а теперь ещё и денег давай....)))
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06.08.2020 11:05 Відповісти
Знаю одного старого следователя, который подробно рассказывал как этим занимались ещё в 70-х плёночными фотоаппаратами.
А в СССР секса не было !
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06.08.2020 11:08 Відповісти
В СССР секса не было по ТВ и в рекламе, из-за чего эта крылатая фраза и появилась А секса в СССР было много, а в его первые годы так вообще поощрялся разгул.
Групу вимагачів затримали на Закарпатті: жінка спокушала чоловіків і шантажувала їх інтимним відео, сума відкупу - $2 тис - Цензор.НЕТ 7538
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06.08.2020 13:04 Відповісти
В тюрьму суку
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06.08.2020 11:09 Відповісти
женщина соблазняла мужчин и шантажировала их интимным видео, сумма откупа - $2 тыс. ВИДЕО

не то відео !

А то , яким шантажували - зажали ?
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06.08.2020 11:15 Відповісти
Группу вымогателей задержали на Закарпатье: женщина соблазняла мужчин и шантажировала их интимным видео, сумма откупа - $2 тыс - Цензор.НЕТ 1717
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06.08.2020 11:15 Відповісти
Ну такая себе дама, видно женатикам бейцы крутила )
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06.08.2020 11:23 Відповісти
А видео хоть одно посмотреть можно?
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06.08.2020 11:27 Відповісти
100$.
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06.08.2020 11:31 Відповісти
На порнхабе такого добра навалом.
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06.08.2020 11:37 Відповісти
Не, такое не интересно. Интересна вторая серия с участием жены, тещи, ножниц и яиц.
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06.08.2020 11:52 Відповісти
Читаю подібне, і думаю - як же мені повезло в житті. В свій час я служив, а дружина працювала у одній в/ч. Про те, що вона - моя дружина, мало хто знав... Приходить у обідню перерву до дружини співробітниця. Сіли поїсти, ну і чешуть язиками. От співробітниця моїй і каже: " У мене є подруга. Якось призналася, що їй дуже наш юрист подобається...". Моя промовчала... Увечері мені каже: "Я думала, що ти лише мені подобаєшся, а, виявляється, на тебе дівки, років на десять молодші мене, "око кладуть...".
Через кілька років, уже в іншій в/ч, одна "бойцица", якій я відмовив у клопотанні, бо воно було незаконним, зателефонувала моїй, і пробувала "втулить", що я десь з кимсь "пісюна парив...". А моя питає: "А тебе завидки беруть?"
Коли я читаю про "сцени ревнощів", мене на сміх прориває... Які ж бувають ідіоти на світі... Думаю, якби мене почали такими фото шантажувать, я-б, тільки посміявся, і сам порекомендував-би їх моїй показать...
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06.08.2020 11:30 Відповісти
я бы ответил им "вперед, мне нужна реклама!"
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06.08.2020 11:36 Відповісти
у нас в подъезде тоже такое приблизительно было
классика - муж неожиданно возвращается раньше с рейса, счастливый открывает входную дверь, а в ванной что-то щебечет жена и бубнит мужик и слышен шум воды... он позеленел и не придумав как их обоих ухандохать, тихонько сдает назад и натыкается на соседку снизу, которая мчится с разводным ключом... и ему - ой как ты вовремя приехал, а то вы нас топите, а мой там что-то пытается сделать, аварийку вызвали.... на звук ее голоса выходит мокрый мужик и говорит - Сань... это не то что ты подумал! сзади появляется полуодетая мокрая женщина (сорочка сверху халат, а дело было на рассвете))) и глаза ее расширяются от удивления.. но! из-за спины вовремя выходит та, с разводным ключом и говорит - ну вас на хер! иди крути что там надо... хорошо что я рядом - поубивались бы за эту... мокрую курицу, затопившую нам и ванну и прихожку )))) ржали все! и мужики с аварийки в том числе ))))
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06.08.2020 11:50 Відповісти
В Ніжині, колись, ще при Союзі, цікавіше було. Прийшов кум до кума, увечері, з пляшкою. Ну, хазяїн звелів накривать стіл. Жінка:
- Ой, у нас хліба мало. Збігай, купи, а я поки на стіл накрию...
Чоловік одягся та й пішов. Спускається по сходах, назустріч сусідка, бабця, з двома хлібинами.
- Позичте хлібину... Я завтра вам свіжішу принесу...
Взяв хліб, і назад. Заходить у квартиру, а в ній чад - сало розтопилося і горить на сковороді. А в спальні - сопіння. Глядь - а кум жінку "жарить"... Пішов на кухню, взяв сковороду, і вилив кумові на сраку... Натекло і жінці...
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06.08.2020 12:47 Відповісти
мгновенная карма ( ...по современному...)
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06.08.2020 13:05 Відповісти
ви путаете божий дар с яичницей)) одно дело когда вас кто где то хочет и другое когда вы без труселей с кем то. попробуй те такое фото жене теще показать!!)) хотя может вы свингеры? ( не чего против свингеров не емею!) кому что нравиться лиш бы по согласию!
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06.08.2020 20:05 Відповісти
При теперішніх можливостях фотошопу можна зробить, що хочеш... Просто у декотрих головка превалює над головою.... Я в багатьох ситуаціях бував, однак, до "крайнощів" не доводив...
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06.08.2020 20:28 Відповісти
А як вони знатимуть контакти жінки/тещі???
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06.08.2020 22:36 Відповісти
Але Ви не ходили з тими молодицями на квартири і не займалися подібним.
Тому й смішно: бо Вам нема чого пред*явити.
А ці =таварісчі= охочі стрибнути в гречку, шукали пригод, похвалитися, напевне, друзям хотіли потім, зняли даму - от вона їх і розвела.
Нічого, тепер ті, від кого вони хотіли приховати свої =подвиги=, взнають все одно.
Особливо =щасливими= будуть, звичайно, дружини.
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06.08.2020 21:20 Відповісти
Я "трохи не доганяю" - Ви мною незадоволені, чи навпаки?
" Виганяє Бог з Раю Адама, та й каже:
- Наостанок даю тобі два дари: розум і член... За допомогою розуму ти будеш думать, як добуть собі хліб насущний і влаштовувать життя, а за допомогою члена будеш отримувать задоволення і плодить дітей... Є тільки один побічний ефект - ти не зможеш користуваться обома цими дарами одночасно...".
Що я робив, куди ходив - це моя справа... Я просто сказав, що люди різні бувають... Відкрийте Херлуфа Бідструпа, його серію карикатур "Ревнування", і подивіться... Я подібне зустрів (тільки в штанях), пару років тому - заходив у магазинчик біля дому, купував зубну пасту, бритви, крем для бриття, і подібне. Ну і перекидався парою слів з продавцем... Чоловік дізнався, спеціально прийшов і сидів у підсобці, чатував, коли зайду. А потім учинив таку сцену!!! "На виході" - магазин втратив покупця... І все...
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07.08.2020 05:16 Відповісти
Я написала з повагою.
Комент підтримала.
Жаль, що Ви не побачили.
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07.08.2020 05:32 Відповісти
Та я бачив... Просто коментар Ваш якось трохи "двозначно" читався...
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07.08.2020 06:22 Відповісти
А где можно скачать и посмотреть эти видео?
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06.08.2020 11:42 Відповісти
у себя в телефоне!)))
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06.08.2020 12:16 Відповісти
50 баксов
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06.08.2020 14:03 Відповісти
Квартира сьемная. Предполагаю что шантажировали изнасилованием, ведь если женщина сказала что бьіла , даже попьітка, то так и бьіть по сему, доказательств не надо, распространять порно ,они не могли, ессно что и шантажировать кого то своим возможньім преступлением(распространением порно)
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06.08.2020 11:46 Відповісти
проститутки страх потеряли!)))
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06.08.2020 12:15 Відповісти
А я так и не понял за что мужчин задержали. За то что кое кто не может хер в штанах удержать!?
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06.08.2020 12:57 Відповісти
вывод:ЗАНИМАЙТЕСЬ ТОЛЬКО С ЖЕНОЙ))
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06.08.2020 15:40 Відповісти
Дай номер телефона жены.
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06.08.2020 15:50 Відповісти
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06.08.2020 15:53 Відповісти
твоей ?)))
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06.08.2020 15:52 Відповісти
У нас йде слух, що вона працювала в парі із правоохоронцями із однієї відомої Служби....
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06.08.2020 15:53 Відповісти
Фото женщины!
А может она стоит 2000 баксов?
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06.08.2020 16:22 Відповісти
Ничего нового!Обыкновенный классический еврейский КИПЕШ!!! К(Х)ипеш(по евр. невеста) соблазняет потенциального фраера(по евр. жених)...и тут в комнате "неожиданно" появляются:"муж","отец","брат" и тд. невесты... и начинает обвинять фраера в изнасиловании и требовать от него денег!!!
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06.08.2020 16:37 Відповісти
ну там доказать нужно. может товарищи "охраняли честь сестры" а никак никого не шантажировали. а 2000 баксов за моральный ущерб ... в общем, при правильной постановке "актеров" там ловить нечего было бы. а при случае оперу могли бы и отрезать кой чего если бы догадались, для реализма - в состоянии аффекта не сдержал руки...
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06.08.2020 17:22 Відповісти
Жрицы любви, такие потворы забирают ваш хлеб, декретируя идею! Следите за чистотой рядов.
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06.08.2020 19:51 Відповісти
...працівники оперативного підрозділу поліції Закарпаття отримали інформацію Джерело: https://censor.net/ua/v3212223
а хто ще міг їх здати?
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06.08.2020 20:02 Відповісти
А, "здоровая конкуренция".
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06.08.2020 20:07 Відповісти
Зверніть увагу "..трое жителей Львовщины ...". Чужие здесь не ходят. Ще взимку якихось десяток револьвероців (стрелков) львівських ще на трасі повязали, то авторитета старичка ару за 5 минут просто на вулиці загребли.
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07.08.2020 08:29 Відповісти
 
 