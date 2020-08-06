Зеленський про призначення Кравчука в ТКГ: Групу має очолювати потужна і мудра людина, у якої є авторитет по всій Україні. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський пояснив призначення першого президента України Леоніда Кравчука в Тристоронню контактну групу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави розповів на брифінгу в Донецькій області.

За словами президента, на цю посаду було кілька кандидатур.

"Я вважаю, що очолювати групу має потужна, мудра, освічена людина, яка здобула авторитет по всій Україні. І в тимчасово окупованій частині. Це дуже важливо для головуючого ТКГ", - сказав Зеленський.

Президент також подякував попередньому голові Леоніду Кучмі за його роботу.

"Я йому (Кучмі. - Ред.) вдячний за складну роботу, він справді зробив велику роботу, він справді втомився. Тут немає інших причин. Ми йому вдячні", - додав він.

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Нагадаємо, Леонід Кравчук 30 липня очолив українську делегацію в Тристоронній контактній групі.

Він обійняв цю посаду після того, як другий президент України Леонід Кучма склав із себе обов'язки глави делегації.

Кравчук, як і Кучма, виконуватиме обов'язки голови української делегації в ТКГ на громадських засадах.

Пізніше Кравчук, який очолив українську делегацію в Тристоронній контактній групі, заявив про готовність іти на компроміси заради закінчення війни.