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Зеленський про призначення Кравчука в ТКГ: Групу має очолювати потужна і мудра людина, у якої є авторитет по всій Україні. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський пояснив призначення першого президента України Леоніда Кравчука в Тристоронню контактну групу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави розповів на брифінгу в Донецькій області.

За словами президента, на цю посаду було кілька кандидатур.

"Я вважаю, що очолювати групу має потужна, мудра, освічена людина, яка здобула авторитет по всій Україні. І в тимчасово окупованій частині. Це дуже важливо для головуючого ТКГ", - сказав Зеленський.

Президент також подякував попередньому голові Леоніду Кучмі за його роботу.

"Я йому (Кучмі. - Ред.) вдячний за складну роботу, він справді зробив велику роботу, він справді втомився. Тут немає інших причин. Ми йому вдячні", - додав він.

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Нагадаємо, Леонід Кравчук 30 липня очолив українську делегацію в Тристоронній контактній групі.

Він обійняв цю посаду після того, як другий президент України Леонід Кучма склав із себе обов'язки глави делегації.

Кравчук, як і Кучма, виконуватиме обов'язки голови української делегації в ТКГ на громадських засадах.

Пізніше Кравчук, який очолив українську делегацію в Тристоронній контактній групі, заявив про готовність іти на компроміси заради закінчення війни.

Автор: 

Зеленський Володимир (24552) Кравчук Леонід (546) призначення (2306) Тристороння контактна група (827)


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Топ коментарі
+54
ну как же?? его именем даже тачки называли !!!
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06.08.2020 12:09 Відповісти
+46
Авторитет???, нет не слыхали!))))
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06.08.2020 12:07 Відповісти
+42
Кто, по-вашему, этот мощный старик?
(из савецкой классики)
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06.08.2020 12:07 Відповісти
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мне интересно, на какой дури сидит зебаран , если он считает кравчукчу с фокиным политически"мощными" типа чуваками )))) видать дурь заборная у зепоца)))
этим мощным старикам пора думать о местах на кладбище, говно комуняцкое )))
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06.08.2020 12:43 Відповісти
Где он жил последние 20 лет? В параллельной реальности? О чем он говорит?
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06.08.2020 12:44 Відповісти
Айкоси да.... айкоси да... ось де віе жив.
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06.08.2020 14:08 Відповісти
он брешет
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06.08.2020 22:16 Відповісти
"Группу должен возглавлять мощный и мудрый человек, у которого есть авторитет по всей Украине"

Так почему такого человека не назначили?
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06.08.2020 12:47 Відповісти
Тут ключове «по всій Україні» -мається на увазі, що орки можуть прислухатись до другого «мощнага лідера» -Фокіна, а це прямі перемовини з терористами Кремля, що кацапам і потрібно для зняття санкцій.
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06.08.2020 12:52 Відповісти
Помню, немцы в Крым ездили, французы, чехи, у Зеленского возмущались, а https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/08/2/7261563/ Медведчук поехал отдыхать в оккупированный Крым , у Зеленского молчат по всем каналам телевидения, запретили друга Зеленского трогать.
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06.08.2020 13:06 Відповісти
Старая коммунистическая вавка Кравчук хочет передавать ее всем окружающим лохам, еще верящим Зеленскому и его банде.
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06.08.2020 17:04 Відповісти
Старая облезлая, маразматическая лиса случайно ставшая президентом никогда не была авторитетом это и есть новое лицо ЗЕкоманды. Большая клетчатая сумка- кравчучка единственный символ Кравчука.
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06.08.2020 13:10 Відповісти
кравчук никакой не президент, его никто на выборах не выбирал, это простой катях приплывший из московского болота
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06.08.2020 18:45 Відповісти
Кусок собачьего дерьма а не авторитет.этот кравчук
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06.08.2020 13:16 Відповісти
Мощний і мудрий це правильно, але не людина якій залишилося два рази перднути, та ще й комуняка хоч і бивший!!!
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06.08.2020 13:27 Відповісти
"...якій залишилося два рази перднути..." так, может и раньше вся "мощность" в этом и состояла?
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06.08.2020 18:06 Відповісти
какой же ж только идиот....
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06.08.2020 13:27 Відповісти
Даже не знаю, кто бы мог сравниться с преЗедентов по части ораторского искусства - Демосфен или Цицерон?
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06.08.2020 13:29 Відповісти
Лохотрон!
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06.08.2020 18:07 Відповісти
В Ураїні є хтось, хто поважає кравчука і вважає його мудрим, окрім українофоба зеленського?
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06.08.2020 13:34 Відповісти
Навряд.
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06.08.2020 14:06 Відповісти
Зеленський про призначення Кравчука в ТКГ: Групу має очолювати потужна і мудра людина, у якої є авторитет по всій Україні - Цензор.НЕТ 8152 Не факт що навіть ця кодла його поважає
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06.08.2020 13:36 Відповісти
У Кравчука есть авторитет? И ето тот мудрый который просрал самый большой ядерный потенциал в мире на какую то бумажку а потом посадил всю страну на кравчучки?
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06.08.2020 13:45 Відповісти
мудрая жизнь украинского народа,указывает на деянея сего комунистического служивого одним словом"кравчучка".
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06.08.2020 13:47 Відповісти
И нынешним уровнем жизни...
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06.08.2020 14:44 Відповісти
Потужна у 86 років? Мудра (просрав ядерну зброю)?
Авторитет..... це пздц... заберіть у янєлоха айкоси та іньші препарати бо він вже зовсім **#нувся.
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06.08.2020 14:05 Відповісти
без коментарів
без комментариев
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06.08.2020 14:11 Відповісти
Зеленський про призначення Кравчука в ТКГ: Групу має очолювати потужна і мудра людина, у якої є авторитет по всій Україні - Цензор.НЕТ 8139
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06.08.2020 14:19 Відповісти
А кто же тогда должен возглавлять территорию, ранее считавшейся Украиной??
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06.08.2020 14:21 Відповісти
Да Вова, ты кравчучкой не пользовался. И видимо не знаешь, что Кравчук ушел досрочно, после мощных забастовок. Авторитет у него 3000% инфляции.
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06.08.2020 14:23 Відповісти
Як умру, то покладіте мене на кравчучку,
до кравчучки прикрутіте золочену ручку.
По асфальту аж до Мінська мене покотіте,
і за стіл переговорів мене посадіте.
А як я вам здам країну задля компромісу
, заберіть мене з-за столу й викиньте до біса.
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06.08.2020 14:24 Відповісти
З кожною заявою Зе впевнююсь,що він шпанюк з підворотні. Брехня на брехні, тупа необізнаність в усіх сферах держави. виріс на сцені,де розважав тупу біомасу, Да кравчука ненавидять і старі комуняки (за участь в розвалі совка) і ті хто знає,як цей ідеолог брехні довів Україну майже до краху здавши всі стратегічні напрямки росії. Невже молоде покоління України все таке тупе,що на її очах руйнують державу і воно мовчить.?
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06.08.2020 14:40 Відповісти
Кравчук уже вошел в историю Украиньі , благодаря получению независимость "бархатньім" способом. Теперь у него есть шанс на "дембельский аккорд" в хорошем смьісле єтого вьіражения. Я бьі пожелал удачи Леониду Макаровичу!
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06.08.2020 14:49 Відповісти
Если нужен мощный, почему назначают немощного старика?
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06.08.2020 14:55 Відповісти
А чем на данном этапе можно говорить и что решать, если Россия одно хочет - федерализации Украины. Им потом будет легче расчленить Украину! Лоб в лоб воевать с Россией мы уже видели что получилось. Самое интересное когда Крым и Донбасс захватывали в это время Порошенко с Турчиновым делили власть кто будет кем(((( Россия с этой части никогда не уйдет ибо если она уйдет то будет стоять вопрос о Крыме, а так сказать это ваша территория и ваша проблема, но мы своих не бросаем. Как и герб России петух двуголовый одна клюет другая дразнит!
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06.08.2020 14:58 Відповісти
https://bitter-onion.livejournal.com/3824522.html Разумная оптимизация состава ТКГ

Зеленський про призначення Кравчука в ТКГ: Групу має очолювати потужна і мудра людина, у якої є авторитет по всій Україні - Цензор.НЕТ 4254
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06.08.2020 15:09 Відповісти
Зеленський про призначення Кравчука в ТКГ: Групу має очолювати потужна і мудра людина, у якої є авторитет по всій Україні - Цензор.НЕТ 6014
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06.08.2020 15:10 Відповісти
Эта старая коммуняцкая сволочь не повела Украину по пути прибалтов(когда были все шансы и США открыто об этом говорили),а повёл к тому,что мы сейчас имеем!История ничему не учит?
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06.08.2020 15:12 Відповісти
повел опять в СНГ в угоду Расее и Ельцину, испужался
Прибалты сразу сказали: Нет, никуда вы нас опять не затянете!
и Горбачев тоже хотел подписать "новый-старый Союзный договор".
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06.08.2020 19:29 Відповісти
цілком згоден!
тільки до чого тут Кравчук?
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06.08.2020 15:12 Відповісти
1991 рік. Кравчук і вся величезна антиукраїнська зграя його спільників комуняк (конституційна більшість) в окупаційному - радянському парламенті колонії урср. Так вони і на грам не хотіли відновлення поневоленої в 1920 роках кремлем Української держави (УНР). Тільки прихід Єльцина на Олімп влади в паРаші, який криваво розстріляв кацапський парламент і жорстко розігнав бандитів комуняк росії, а це вже дуже реально загрожувало і нашим виродкам - комунякам кпу. І цей фактор підштовхнув повністю комунізований анти-український парламент проголосувати за відновлення суверенітету колонії урср. Чітко видно що хитрий лис Кравчук зі своєю комуняцькою шоблою вирішили незалежністю України убезпечити себе від Єльцина і створити комуно-фашистську державу за подобою Північної Кореї залишаючись при владі вже в новій незалежнішій комуняцькій України, продовжуючи в ній верховодити і грабувати Український народ .Так воно і сталося до влади на десятиліття прошили злодії -комуняки частина яких перефарбувалась в бандитів ригоАналів і разом почали нешадно грабувати вже в суверенній Україні.
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06.08.2020 15:30 Відповісти
"тільки прихід Єльцина на Олімп влади в паРаші, який криваво розстріляв кацапський парламент "- не верно. Розстріляв ПАрламент тільки у 1993 році, восені. а у 1991 р. був ГКЧП у МОскві, комуняки злякалися Ельцина - це так, та проголосували за збереження УРСР,
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06.08.2020 19:33 Відповісти
Какое у народа может быть уважение к содержанке Медведчука?
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06.08.2020 15:26 Відповісти
Группу должен возглавлять мощный и мудрый человек, такой как Я.
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06.08.2020 15:31 Відповісти
"Кто, по-вашему, этот мощный старик? Не говорите, вы не можете этого знать. Это - гигант мысли, отец украинской демократии"
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06.08.2020 15:36 Відповісти
у него такий авторітет як у тебе нуль
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06.08.2020 15:48 Відповісти
С каких про у вора- Кравчука появился в Украине авторитет??
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06.08.2020 16:11 Відповісти
повторю, уж больно хороша!

Зеленський про призначення Кравчука в ТКГ: Групу має очолювати потужна і мудра людина, у якої є авторитет по всій Україні - Цензор.НЕТ 8544
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06.08.2020 16:33 Відповісти
Зразу не побачив, написав нижче майже те саме.
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06.08.2020 18:31 Відповісти
Старая коммунистическая вавка Кравчук хочет передавать эту заразу всем окружающим лохам, еще верящим Зеленскому и его банде. Ничего кроме позора и разорения Кравчук Украине не принес и не принесет. Таких надо судить.
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06.08.2020 17:07 Відповісти
вот именно! почему его не вызывали в ГПУ, ДБР, почему не судили? (при этом давал указания Порошенко как надо себя вести в суде!!!)
отделался легким испугом старый хрыч. опозорит себя перед уходом туда...
что-то и ОПЗЖ молчат: ни да, ни нет, выжидают. кстати Лукашухе предлагали войти в эту ТКГ - отказалась, бравая патриотка-лугандонка. только языком умеет...
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06.08.2020 19:26 Відповісти
вы серьезно считаете что старого прокацапского ишака назначил Вовка Арлекинский ????Ну вы реально ничего не понимаете(крышкой вам по писюну).Там реально торчат уши убийцы Василя Стуса.)(уйловский кум назначает ,а озвучивает Вованушка Дурачек.
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06.08.2020 17:14 Відповісти
Да, Кравчук мощный старий пердун и мудрый засранец. Такой же засранец, как и мелкое ЗЕленое ЧМО по имени ЗЕянелох.
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06.08.2020 17:18 Відповісти
Гігант кравчук потратить всі сили щоб підтримувати ще одного мастодонта фокіна щоб не впав,чиж-бо будуть спиратись один на одного.
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06.08.2020 17:27 Відповісти
Головне щоб після Кравчука ми по світу з кравчучками не пішли! Фокіна знайшли, ще треба Масола відкопати!
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06.08.2020 17:52 Відповісти
Зе, ну что ты всегда выбираешь одни отбросы, которые никому и на хрен не нужны???
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06.08.2020 18:10 Відповісти
Группу должен возглавлять мощный и мудрый человек. © Зе
- Кто етат мощний старік? © класика
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06.08.2020 18:28 Відповісти
було зібрано невдячну публіку.
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06.08.2020 18:52 Відповісти
Он уже одной ногой в грабу так что сольёт и в тот мир)Вот вам и отмазка
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06.08.2020 18:57 Відповісти
Кравчук - это предатель Родины, тотально угробивший богатую и развитую Украину сразу после обретения ею независимости. За такое - виселица!
Плюс сейчас Кравчук - это престарелый недоумок с прогрессирующей старческой дебильностью. Лучше бы уже Кучму взяли - он хоть просто уголовный преступник с пожизненным сроком.
Что люди на Украине закончились уважаемые и мудрые???
Просто вы хотите, чтобы судьбу Украины решал предатель Родины, который близок по духу предателям Родины Дамбаса и Лугандона и о. Крысаков.
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06.08.2020 19:09 Відповісти
На заднем плане два хмыря -стукача.Я бы шмарклю и его ху....ов там бы и прикопал.
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06.08.2020 19:20 Відповісти
Леонид Кравчук бывший секретарь ЦК Ком. партии Украины очень активно душил свободу слова в Украине, преследовал учёных гуманитариев, был верным сторожевым псом большевитской банды, которая правила Украиной. Пусть расскажет сколько по его указанию было брошено в тюрьмы ив психужки патриотов, которые боролись за независимость УкраиныУкраины. Он должен сидеть в тюрьме, а не служить новому новому режиму, который грабит Украину, уничтожает её.
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06.08.2020 19:44 Відповісти
«Мощный и мудрый...», - а при чому тут Кравчук? Він у цьому не винуватий.
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06.08.2020 20:45 Відповісти
После того 314здежа, что устроил Кравчук, нет у него авторитета в Украине!
Все просрал старый мудак в один миг.
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06.08.2020 21:02 Відповісти
Слушаю группу Тик " Циклоны", откуда они знали, что из маленького вовы вырастит большое х-у-й-ло.
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06.08.2020 22:41 Відповісти
Зеленський про призначення Кравчука в ТКГ: Групу має очолювати потужна і мудра людина, у якої є авторитет по всій Україні - Цензор.НЕТ 5024
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06.08.2020 23:13 Відповісти
Ти вже орла начштабом призначив! Але не того орла що високо літає, а того що гори обсирає! (Втік з поля бою з двома комбатами на подарованім Коломойшою броньовику!)
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06.08.2020 23:38 Відповісти
Криворожский лошара гонит .какой курва авторитет ! этот дедушка уже думает земле ! не думал что писюнисты -ананисты настолько лохонутые !
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06.08.2020 23:53 Відповісти
Да, есть такой. На "енко" фамилия заканчивается, на "Порош" - начинается.
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07.08.2020 00:15 Відповісти
згадалось Бендер про Іполіта матвеевича на засіданні товариства Меча і орала
Кто, по-вашему, этот мощный старик? Не говорите, вы не можете этого знать. Это - гигант мысли, отец русской демократии и особа, приближенная к императору.- https://socratify.net/quotes/dvenadtsat-stulev-ilia-ilf-evgenii-petrov Двенадцать стульев (Илья Ильф, Евгений Петров)
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07.08.2020 04:40 Відповісти
це фраза коли Бендер розводив на гроші членів товариства.
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07.08.2020 04:44 Відповісти
Такой же мощный,авторитетный как ты!!!
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07.08.2020 08:47 Відповісти
зелений дурник і маразматик комуняка
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07.08.2020 09:26 Відповісти
...аффтаритет...
Зеленський про призначення Кравчука в ТКГ: Групу має очолювати потужна і мудра людина, у якої є авторитет по всій Україні - Цензор.НЕТ 4016...
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07.08.2020 09:30 Відповісти
Звичайно що я тут можу сказати мудрій і тп Українській націі, але вважати авторітетним людину яка за бумажку віддала ядерну зброю... я навіть не знаю як то назвати. Добре що я там не живу бо вже давно би сидів.
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07.08.2020 09:53 Відповісти
Мощный Кравчук)
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07.08.2020 10:32 Відповісти
Зеленський про призначення Кравчука в ТКГ: Групу має очолювати потужна і мудра людина, у якої є авторитет по всій Україні - Цензор.НЕТ 577
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07.08.2020 10:36 Відповісти
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