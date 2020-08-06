Зеленський про призначення Кравчука в ТКГ: Групу має очолювати потужна і мудра людина, у якої є авторитет по всій Україні. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський пояснив призначення першого президента України Леоніда Кравчука в Тристоронню контактну групу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави розповів на брифінгу в Донецькій області.
За словами президента, на цю посаду було кілька кандидатур.
"Я вважаю, що очолювати групу має потужна, мудра, освічена людина, яка здобула авторитет по всій Україні. І в тимчасово окупованій частині. Це дуже важливо для головуючого ТКГ", - сказав Зеленський.
Президент також подякував попередньому голові Леоніду Кучмі за його роботу.
"Я йому (Кучмі. - Ред.) вдячний за складну роботу, він справді зробив велику роботу, він справді втомився. Тут немає інших причин. Ми йому вдячні", - додав він.
Нагадаємо, Леонід Кравчук 30 липня очолив українську делегацію в Тристоронній контактній групі.
Він обійняв цю посаду після того, як другий президент України Леонід Кучма склав із себе обов'язки глави делегації.
Кравчук, як і Кучма, виконуватиме обов'язки голови української делегації в ТКГ на громадських засадах.
Пізніше Кравчук, який очолив українську делегацію в Тристоронній контактній групі, заявив про готовність іти на компроміси заради закінчення війни.
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этим мощным старикам пора думать о местах на кладбище, говно комуняцкое )))
Так почему такого человека не назначили?
Авторитет..... це пздц... заберіть у янєлоха айкоси та іньші препарати бо він вже зовсім **#нувся.
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до кравчучки прикрутіте золочену ручку.
По асфальту аж до Мінська мене покотіте,
і за стіл переговорів мене посадіте.
А як я вам здам країну задля компромісу
, заберіть мене з-за столу й викиньте до біса.
Прибалты сразу сказали: Нет, никуда вы нас опять не затянете!
и Горбачев тоже хотел подписать "новый-старый Союзный договор".
тільки до чого тут Кравчук?
отделался легким испугом старый хрыч. опозорит себя перед уходом туда...
что-то и ОПЗЖ молчат: ни да, ни нет, выжидают. кстати Лукашухе предлагали войти в эту ТКГ - отказалась, бравая патриотка-лугандонка. только языком умеет...
- Кто етат мощний старік? © класика
Плюс сейчас Кравчук - это престарелый недоумок с прогрессирующей старческой дебильностью. Лучше бы уже Кучму взяли - он хоть просто уголовный преступник с пожизненным сроком.
Что люди на Украине закончились уважаемые и мудрые???
Просто вы хотите, чтобы судьбу Украины решал предатель Родины, который близок по духу предателям Родины Дамбаса и Лугандона и о. Крысаков.
Все просрал старый мудак в один миг.
Кто, по-вашему, этот мощный старик? Не говорите, вы не можете этого знать. Это - гигант мысли, отец русской демократии и особа, приближенная к императору.- https://socratify.net/quotes/dvenadtsat-stulev-ilia-ilf-evgenii-petrov Двенадцать стульев (Илья Ильф, Евгений Петров)
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