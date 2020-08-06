Ведуча Новікова, яка сміялася з доплат росіянам-пільговикам, звільнилася після організації акції на підтримку хабаровців: Шеф уже не зміг відмазати. ВIДЕО
Ведуча новин ДТРК "Камчатка" Олександра Новікова була змушена звільнитися після того, як організувала в Петропавловську-Камчатському (Камчатка) акцію на підтримку протестувальників у Хабаровську.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив журналіст Іван Шаблій.
"Ведуча новин ДТРК "Камчатка" Олександра Новикова, яка в лютому прославилася після того, як в ефірі не змогла стримати сміху, розповідаючи про індексацію пільг ветеранам та інвалідам, була змушена звільнитися після того, як організувала в Петропавловську-Камчатському (Камчатка) акцію на підтримку протестувальників у Хабаровську", - розповів Шаблій.
"Мене звільнили за власним бажанням наступного дня після того, як я зібрала людей на площі. Домовленість у нас з шефом була: коли стане не під силу мене відмазувати, я напишу заяву. Я стримала слово", - розповіла Новікова.
"Чи шкодую я? Ні. Ні про те, що була в цьому колективі. Ні про те, що не змогла залишитися його частиною. Що там кажуть, коли прощаються з дорогими людьми? Напевно: "дякую", "люблю" і "пробач", - додала ведуча.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ведуча російського пропагандистського телеканалу "Вести: Приморье" розсміялася, розповідаючи про підвищення соціальних виплат в Росії на 3 відсотки.
Жителі Хабаровська вийшли на неузгоджену акцію на підтримку арештованого ексгубернатора Хабаровського краю Сергія Фургала, якого звинувачують в організації вбивств.
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вона агітувала за агресію проти України. крапка.
камчатка, - это, какой клин?
Ти "губи дмеш", що я тебе "носом тикаю", а не подумав, що ти цього заслуговуєш? Саме з-за таких, як ти, з нас кацапи "стібуться", називаючи "тупими хахлами"...
одного, на тебя похожего, ткнул в серо-буро(желто)-малиновые клины...изворачивался
а тут еще и затычка на камчатке причмокивает
прокладка, про сіро-буро(жовто)-малинові клини, маєш що втикнуть?
там методи не діють...світло відімкнули, поїзди, як в тернополі не зупиняються і всьо, город на клямці
Але я не буду писати, що перебуваю в захваті від діяльності цієї шмари.
Мені всі кацапи - однаковісінькі.
щось я там не бачу плакатів проти війни в Україні та їх й не було протягом всього цього часу.
"крим-наш" їм подобався, "спасение рускава данбаса" їм подобалось, зараз вийшли за лайно з лдпр, маю мати повагу до цих людей?
чого б це.
а буде там так: можливо ще трохи дадуть їм погратися, а потім виведуть росгвардію й все закінчиться.
й знов буде тихе кацапське болото.
а ота твоя хєрня про "не кацапье - это сильные волевые люди", якось геть не заходе.
дружба народів,бл...
скоро зима
1) После обнуления базовый электорат Хутина дал трещину.
2) Хабаровск это - начало системных протестов в которых будут учавствовать многие регионы РФ, и уже в сентябре после местных выборов,
3) Вы не видели видео с комментами людей, посмотрите например на радио Свобода, даже можете не слушатиь просто посчтитайте флаги. И все поймете. Там вообще нет флагов ЛДПР, почти нет флагов РФ. Да есть коммуняки, но 80% это флаги Зеленого Клина. Это претензия на субьектность (отделение от Москвы) это серьезно и надолго.
А вы "ватники-ватники" - это стереотипы, нельзя вестись на них, надо стараться обьективно взглянуть на процессы в РФ,.
А те, що в них підгорає в Хабаровську - це для нас добре, але не треба слину пускати.