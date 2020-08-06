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Ведуча Новікова, яка сміялася з доплат росіянам-пільговикам, звільнилася після організації акції на підтримку хабаровців: Шеф уже не зміг відмазати. ВIДЕО

Ведуча новин ДТРК "Камчатка" Олександра Новікова була змушена звільнитися після того, як організувала в Петропавловську-Камчатському (Камчатка) акцію на підтримку протестувальників у Хабаровську.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив журналіст Іван Шаблій.

"Ведуча новин ДТРК "Камчатка" Олександра Новикова, яка в лютому прославилася після того, як в ефірі не змогла стримати сміху, розповідаючи про індексацію пільг ветеранам та інвалідам, була змушена звільнитися після того, як організувала в Петропавловську-Камчатському (Камчатка) акцію на підтримку протестувальників у Хабаровську", - розповів Шаблій.

"Мене звільнили за власним бажанням наступного дня після того, як я зібрала людей на площі. Домовленість у нас з шефом була: коли стане не під силу мене відмазувати, я напишу заяву. Я стримала слово", - розповіла Новікова.

"Чи шкодую я? Ні. Ні про те, що була в цьому колективі. Ні про те, що не змогла залишитися його частиною. Що там кажуть, коли прощаються з дорогими людьми? Напевно: "дякую", "люблю" і "пробач", - додала ведуча.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ведуча російського пропагандистського телеканалу "Вести: Приморье" розсміялася, розповідаючи про підвищення соціальних виплат в Росії на 3 відсотки.

Жителі Хабаровська вийшли на неузгоджену акцію на підтримку арештованого ексгубернатора Хабаровського краю Сергія Фургала, якого звинувачують в організації вбивств.

Також дивіться: Білоруська влада затримує учасників велопротестів: "Вони просто їздять на велосипедах. Вервечкою". ВIДЕО

Автор: 

протест (2410) росія (66417) звільнення (2696) телебачення (1175)


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Топ коментарі
+41
Вона якраз таки права. Сміялась вона не з пенсій, а з того, що пенсіонерам виділили по 160 рублів на купівлю путівок у санаторій...
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06.08.2020 12:38 Відповісти
+23
Ксения, посмотрите на лица людей в Хабаровске, послушайте что они говорят. А потом обвиняйте. Сибиряки не кацапье - это сильные волевые люди, и в Хабаровске эмоции такие как были у нас на Майдане, это сильно удивило. И раз девушка эта- Новикова поддержала Хабаровск, рискнула организовать протест , а на Камчатке в отрыве от цивилизации это еще опасней, то она молодец, она именно Журналист а не пропагандонша.
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06.08.2020 12:42 Відповісти
+18
Почитайте внимательно статью, а уже потом ярлыки вешайте.
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06.08.2020 12:41 Відповісти
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Пропогандонша.... вона завжди лишиться такою.
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06.08.2020 12:33 Відповісти
Вона якраз таки права. Сміялась вона не з пенсій, а з того, що пенсіонерам виділили по 160 рублів на купівлю путівок у санаторій...
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06.08.2020 12:38 Відповісти
яка мені різниця ?
вона агітувала за агресію проти України. крапка.
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06.08.2020 12:44 Відповісти
Перш за все, вона сміялась над росіянцами.
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06.08.2020 12:46 Відповісти
спроси её - чей крым?
камчатка, - это, какой клин?
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06.08.2020 17:36 Відповісти
Березнюк, "Камчатка" - "ніякий Клин"... Єдиний "Клин", що був на Далекому Сході - "Зелений"... Але він був у Уссурійському краї, і ніякого стосунку до Камчатки не має.."Зелёный Клин или Закита́йщина (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA укр. Зелений Клин, Закитайщина) - историческое переселенческое название южной территории https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8 Дальнего Востока https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F Российской империи и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F Российской Федерации (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Амурская область , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9 Приморский край ,https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9 Хабаровский край , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Сахалинская область ), иногда используемое до сих пор в документах российских объединений https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%8B украинцев как «украинцы Зелёного Клина»."...
Ти "губи дмеш", що я тебе "носом тикаю", а не подумав, що ти цього заслуговуєш? Саме з-за таких, як ти, з нас кацапи "стібуться", називаючи "тупими хахлами"...
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07.08.2020 04:49 Відповісти
опаньки, опять прокладка..всегда так бойко начинаешь, а завершаешь по- казахски или гречески..
одного, на тебя похожего, ткнул в серо-буро(желто)-малиновые клины...изворачивался
а тут еще и затычка на камчатке причмокивает
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07.08.2020 11:02 Відповісти
Шурік, і до чого тут твій "висер"? Якщо вже ти когось "ткнув" - не мене, точно... Ткни і мене... Я подивлюся, як це в тебе вийде... Ну, я тебе слухаю: До якого "українського клина" відноситься Камчатка? Жду "тикання"...
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07.08.2020 15:36 Відповісти
прокладка, ти вже затичка...
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07.08.2020 16:01 Відповісти
Ясно, "шурік"... Тобі "крить" нічим, ти всрався і пробуєш "дурня включить"... Я зацікавився і спитав ТЕБЕ,"Камчатка - чий клин?", а ти усрався... Хлопчику, вас погано вчать на "Лахті"... Скоріш всього, ваші куратори пропивають більшу частину грошей, які їм дають на вашу освіту. "Мальчик, ты "попал"... И попал не "просто так"... Ты попал на волка... А ВОЛКИ не любят, когда на их территории шастают койоты и шакалы... Жду реакции... "Борзонёшь" или "сольёшься"? "Эх, люблю драку!!!" (правда, "драка" какая-то, вялая... Я тебе по морде - "от души", а ты только потявкиваешь..).
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07.08.2020 16:55 Відповісти
ше не перейшов на грецькі з казахськими слова
прокладка, про сіро-буро(жовто)-малинові клини, маєш що втикнуть?
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07.08.2020 17:16 Відповісти
Кацапенятко, я поставив питання українською мовою... Я відповіді не отримав... "Втикай" і далі... Носом у гімно...
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07.08.2020 18:42 Відповісти
сірий - урал з пн казахстаном, жовтий(бурий) - поволжя, малиновий - кубань...
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07.08.2020 18:59 Відповісти
Кацапенятко, я спитався конкретно :"Камчатка - чий клин?" Жду відповіді...
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07.08.2020 19:24 Відповісти
ждун смени прокладки..."волк, территории мечу"
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07.08.2020 19:35 Відповісти
Ясно... Кацап "усрався", "дрібно сере і смердюче бздить...".
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07.08.2020 19:40 Відповісти
девушки, успокойте вашу мать...вовчиця
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07.08.2020 19:48 Відповісти
Почитайте внимательно статью, а уже потом ярлыки вешайте.
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06.08.2020 12:41 Відповісти
Ксения, посмотрите на лица людей в Хабаровске, послушайте что они говорят. А потом обвиняйте. Сибиряки не кацапье - это сильные волевые люди, и в Хабаровске эмоции такие как были у нас на Майдане, это сильно удивило. И раз девушка эта- Новикова поддержала Хабаровск, рискнула организовать протест , а на Камчатке в отрыве от цивилизации это еще опасней, то она молодец, она именно Журналист а не пропагандонша.
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06.08.2020 12:42 Відповісти
А що сибиряки роблять в Хабаровську?
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06.08.2020 12:44 Відповісти
Парашенку будут встречать....он прилетит к ним Майдан делать
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06.08.2020 22:44 Відповісти
та добре, але вони за лдпр проти єдросів.
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06.08.2020 12:46 Відповісти
Ксенія, однаково за кого вона. Зараз Хабаровськ повинен палати. І вогонь повинен дійти до москви. Коли кацапня окупувала Крим та Донбас, то вони теж використовували маргіналів нацболів, кізяків, елдепеерівців, яких потім успішно утилізували. Потрібно використовувати методи ворога...
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06.08.2020 12:52 Відповісти
колись путін на жовтій ладі-каліні їхав з далекого сходу на москву...не доїхав...за межами оцих всих хибаровськів дороги закінчуються...а на межі інших таких самих починаються...
там методи не діють...світло відімкнули, поїзди, як в тернополі не зупиняються і всьо, город на клямці
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06.08.2020 17:41 Відповісти
Та нехай палає.
Але я не буду писати, що перебуваю в захваті від діяльності цієї шмари.
Мені всі кацапи - однаковісінькі.
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06.08.2020 22:30 Відповісти
Ведуча Новікова, яка сміялася з доплат росіянам-пільговикам, звільнилася після організації акції на підтримку хабаровців: Шеф уже не зміг відмазати - Цензор.НЕТ 9672
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06.08.2020 17:16 Відповісти
вам ,здесь селедку дают за упоминание Зеленского?
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06.08.2020 18:55 Відповісти
Так. Вже вся квартира заставлена діжками з оселедцями.
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06.08.2020 20:26 Відповісти
до чего же мерзкая душонка у порохопоросят...везде норовят оскорбить президента страны в которой живут...хотя сомнения в этом есть,, что это их страна.
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06.08.2020 22:47 Відповісти
Ще рік тому ти був таким поросям))) лицемір ти, як і більшість коментаторів
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06.08.2020 23:00 Відповісти
А ти не плутай свою "священну корову" - "сцаря Пу", з "вибраним чиновником"... Про того ж Трампа - президента найсильнішої держави світу, американці ще не таке пишуть і говорять... Чи вам на Лахті такого не пишуть у методичках?... Я тобі таємницю відкрию: "Якщо українець лає свою владу, він має на це право... Однак, це не значить, що він хоче "русскава мира"...
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07.08.2020 04:57 Відповісти
.Поэтому и пишете
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06.08.2020 21:50 Відповісти
Вони не за ЛДПР. Вони проти призначення ім губернаторів Москвою.
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06.08.2020 14:27 Відповісти
https://censor.net/user/246395, глибоко ***** на їхній протест.
щось я там не бачу плакатів проти війни в Україні та їх й не було протягом всього цього часу.
"крим-наш" їм подобався, "спасение рускава данбаса" їм подобалось, зараз вийшли за лайно з лдпр, маю мати повагу до цих людей?
чого б це.
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06.08.2020 13:21 Відповісти
НЕ важно что каким-то мещанам по фиг протест в Хабаровске. Важно что Рашка дает трещины и скоро может реально завалиться. Ты уже подготовился к силовому возвращению Крыма? Нет?И вот такие же олухи сидят в АП им тоже по фиг и тоже не готовы.
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06.08.2020 13:28 Відповісти
о, та ти глибокий аналітик із сєкти "розпадуросіїатутми".
а буде там так: можливо ще трохи дадуть їм погратися, а потім виведуть росгвардію й все закінчиться.
й знов буде тихе кацапське болото.
а ота твоя хєрня про "не кацапье - это сильные волевые люди", якось геть не заходе.
дружба народів,бл...
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06.08.2020 13:46 Відповісти
а ну расскажь, как ты видишь "силовой захват"...атака авиацией, чи ВМФ?...
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06.08.2020 14:04 Відповісти
россию мороз сплочает...глыба
скоро зима
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06.08.2020 17:50 Відповісти
Сибиряки, как и жители камчатки, такие же ватники, как остальные расеяне, это, увы, суровая данность.Они с пеной у рта орали "крымнаш", а позже многие из них одобрили агрессию на востоке Украины и не только одобрили, но и сами принимали участие.
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06.08.2020 13:58 Відповісти
порохоботы только правильные....а весь мир - нет
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06.08.2020 22:50 Відповісти
який ще "весь мір", кацапська мерзота? Ваш півніковий кут - це не весь світ!
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07.08.2020 10:33 Відповісти
Я, взагалі, не розумію, чого всі за ті "майдани" в Росії, кричать... Там не Майдан, а звичайний "крик пустого живота"... Якщо завтра станеться чудо, "прилетит вдруг волшебник в голубом вертолёте и бесплатно покажет кино..." і, головне, дасть "ескімо", вони знову почнуть кричать про "вялічіє" і про "КримНаш"... Історія не "вчить"... Вона просто "констатує факти"... А от аналізувать ці факти і робить висновки повинні робить люди... А більшості з них це робить ліньки...
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07.08.2020 04:33 Відповісти
Яр, ошибаетесь - Хабаровск это особый случакй. Если бы я не знал Вас по форуму, подумал бы что Вы льете воду на мельницу Москвы, но это точно не так, просто не разобрались в теме. Вкратце ситуация такая в РФ.
1) После обнуления базовый электорат Хутина дал трещину.
2) Хабаровск это - начало системных протестов в которых будут учавствовать многие регионы РФ, и уже в сентябре после местных выборов,
3) Вы не видели видео с комментами людей, посмотрите например на радио Свобода, даже можете не слушатиь просто посчтитайте флаги. И все поймете. Там вообще нет флагов ЛДПР, почти нет флагов РФ. Да есть коммуняки, но 80% это флаги Зеленого Клина. Это претензия на субьектность (отделение от Москвы) это серьезно и надолго.
А вы "ватники-ватники" - это стереотипы, нельзя вестись на них, надо стараться обьективно взглянуть на процессы в РФ,.
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09.08.2020 14:10 Відповісти
Не льсти себя надеждой... Не надо исключать и варианта простой ФСБшной провокации (с флагами). Может быть и так, что в определённый момент люди именно с этими флагами кинутся громить "всё и вся", на них укажут "кремлёвским перстом", назовут "смутьянами Майданными", тут же введут "Росгвардию" и "под шумок" расправившись с настоящей оппозицией, утопят всё в крови... Да, согласен - в Сибири люди немного другие... Однако, "лучше "перебздеть", чем "недобздеть...". Мы уже имеем примеры подобного рода... "Гадю", "нацдружины", и тому подобное...
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09.08.2020 15:34 Відповісти
Нет там никакой особой нации.есть сплошные кацапы терпилы,завидующие всем .,с шовинистки ми замашками под бояру.А х-ло это их царь ,который ими будет управлять до того пока не сдохнет.Так что не придумывайте ,особых людей на россии,приедет рос.гвардия настучит дубинами по рожам и на этом все закончится,просто х-ло пока разрешил им в демократию поигратся.
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06.08.2020 15:04 Відповісти
Бла-бла-бла, бла-бла-бла. Я смотрел и слушал людей на акциях протеста в Хабаровске. Ватники чистой воды, симпатизирующие Жириновскому, коммунистам, и т.п. В голове скрепы и "крымнаш". Одним словом - кацапы.
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06.08.2020 21:34 Відповісти
Шо, Ксюша, передоз політикою? Зовсім мізки не працюють?
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06.08.2020 15:21 Відповісти
ты в том посте= просто тупой 0.0000(((
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06.08.2020 22:00 Відповісти
Она смеялась не над пенсиями, а над жалким размером их повышения. Не надо путать региональных журналистов с московскими жирными котами, кому Петропавловск у чёрта на куличках, а у кого-то виллы на берегу озера Комо в стране загнивающего гей-Запада
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06.08.2020 12:37 Відповісти
Не подобаєтьяся, можна просто не читати, але ви себе змушуєте.
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06.08.2020 12:50 Відповісти
Не смеялась она, а выдавливала смех, это очевидно.
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06.08.2020 13:02 Відповісти
Хорошо, если сумеет где-то пристроиться...
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06.08.2020 13:19 Відповісти
О, скільки тут любителів "хароших рускіх". НЕ ІСНУЄ для українців хороших лаптєногих. Зарубіть собі це на носі!
А те, що в них підгорає в Хабаровську - це для нас добре, але не треба слину пускати.
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06.08.2020 13:54 Відповісти
Абсолютно верно! Хороший русский- мертвый русский! Чем хуже расейке, тем лучше Украине.Так что пожелаем расейке как можно больше всевозможных природных катаклизмов, пожаров, наводнений, терактов, забастовок, бунтов, эпидемий и тд. Все это ослабляет расейку, а значит работает на нас-Украину.
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06.08.2020 14:05 Відповісти
Підтримую, однозначно. Серед рускіх є харошиє? Окей, ім - харошиє гроби. А решті поганих рускіх - погані гроби. от і все.
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06.08.2020 14:16 Відповісти
вы Оксана не правы! есть там и достойные люди. а вот у нас развелось ваты как грязи! выборы показали, что не далеко от россии ушли.
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06.08.2020 15:23 Відповісти
да мы, богато обеспеченные украинские пенсионеры, всегда ржали над нищими кацапскими пенсиями... давно пора смотреть на кацапов с позицыи превосходства...
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06.08.2020 14:01 Відповісти
Як би хто як її не оцінював, а на мій погляд - вона смілива дівчина. Це ж вам не Україна, що можна виступати і критикувати. Там можуть і прибити. Не побоялася, виступила і втратила роботу. Звичайно її будуть переслідувати і не брати на іншу роботу - але вона це зробила.
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06.08.2020 14:01 Відповісти
Ну она все правильно смеялась. Я бы тоже ржал. ) Пущай теперь помайданят и попрыгают а мы посмотрим как им бошки их дурные снесут. Зато крымих.)
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06.08.2020 14:34 Відповісти
Просто замечательно... Редакторы, вы вообще о чем думаете, когда ролики на сайт выставляете??? В первом на фоне играет песня Чичериной "Моя Спарта". А она посвящена угадайте кому? Правильно - сепарам из ДыНыРы из одноименного батальона. Неужели нельзя было погуглить???
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06.08.2020 15:22 Відповісти
Там,одни дебилы,брехуны и провокаторы.
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06.08.2020 18:53 Відповісти
чудненькие вы! в россии врагов ищите, а у нас большая часть Рады ненавидит Украину! алигархи и всякая ментовская братия грабят страну! а мы девочку с телевизора осуждаем!
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06.08.2020 15:28 Відповісти
Да пофиг. Обычная российская шалава, которая так же как и большинство лаптеногих выло "Крым-наш". А то что она ржала над размером пенсий, не делает ее сторонником Украины.
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06.08.2020 15:58 Відповісти
порохоботы лепят очередного патриота Украины,OMG!
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06.08.2020 18:51 Відповісти
мені цікава твоя логіка? а довідку маєш?
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06.08.2020 20:53 Відповісти
Баба да! Баба да!
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06.08.2020 19:05 Відповісти
Умница. Даже среди дебилов много нормальных людей. К сожалению, хорошего будущего у этих людей нет.
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06.08.2020 20:41 Відповісти
а ублюдочну чичеріну нах на українському ресурсі програвати?
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06.08.2020 20:52 Відповісти
В этом и проблема, что начинаем - А там тоже хорошие люди. Потом начнутся речи о братском народе, ну и так далее. И как вроде не погибают наши солдаты, и не пытают украинцев в подвалах, и наши земли не захвачены. Мы ж добрые..Кинулись пропагандонку защищать большинство комментирующих. Мудрый нарид.
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06.08.2020 22:52 Відповісти
Только вот не надо сейчас в комментах писать о том, что хабаровчане - другие русские, пожалуйста. Если пишите - лупитесь с этими собаками в десна, вы не украинцы. Они такие же абсолютно, как и другие русские, так же радовались КрымНашу, я прекрасно помню как еще в 14-м со мной спорили люди, которые живут вертикально вниз, на той стороне шарика, о том, как мы живем и сколько у нас бандеровцев, и как украинские каратели пьют кровь младенцев, а герои новороссии их спасают. Они мне миллион раз в переписках ВКонтактных пабликов писали, что если их дальневосточный флот придет в Черное море, от "вас-хохлов" ничего не останется. И что они - коренные русские, а мы - их помет. Не стоит проводить параллели между ними и нами, не уподобляйтесь Зеленскому
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07.08.2020 09:22 Відповісти
 
 