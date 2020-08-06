Ведуча Новікова, яка сміялася з доплат росіянам-пільговикам, звільнилася після організації акції на підтримку хабаровців: Шеф уже не зміг відмазати. ВIДЕО

Ведуча новин ДТРК "Камчатка" Олександра Новікова була змушена звільнитися після того, як організувала в Петропавловську-Камчатському (Камчатка) акцію на підтримку протестувальників у Хабаровську.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив журналіст Іван Шаблій.

"Ведуча новин ДТРК "Камчатка" Олександра Новикова, яка в лютому прославилася після того, як в ефірі не змогла стримати сміху, розповідаючи про індексацію пільг ветеранам та інвалідам, була змушена звільнитися після того, як організувала в Петропавловську-Камчатському (Камчатка) акцію на підтримку протестувальників у Хабаровську", - розповів Шаблій.

"Мене звільнили за власним бажанням наступного дня після того, як я зібрала людей на площі. Домовленість у нас з шефом була: коли стане не під силу мене відмазувати, я напишу заяву. Я стримала слово", - розповіла Новікова.

"Чи шкодую я? Ні. Ні про те, що була в цьому колективі. Ні про те, що не змогла залишитися його частиною. Що там кажуть, коли прощаються з дорогими людьми? Напевно: "дякую", "люблю" і "пробач", - додала ведуча.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ведуча російського пропагандистського телеканалу "Вести: Приморье" розсміялася, розповідаючи про підвищення соціальних виплат в Росії на 3 відсотки.

Жителі Хабаровська вийшли на неузгоджену акцію на підтримку арештованого ексгубернатора Хабаровського краю Сергія Фургала, якого звинувачують в організації вбивств.

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