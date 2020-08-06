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Суд розглядає продовження домашнього арешту активістові Стерненку ще на 2 місяці.ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)

Прокурори в Шевченківському суді будуть просити суд продовжити домашній арешт активіста Сергія Стерненка ще на 2 місяці.

Про це інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

Зазначають, що за ці 2 тижні судді тричі залишали без розгляду клопотання Стерненка і його захисту про зміну запобіжного заходу.

Адвокат Стерненка Масі Найєм зазначив, що його підзахисний повідомив про втручання в авторозподіл.

"Але не заявляв про відвід. Усі адвокати підтримали і сказали, що дійсно є підстави для того, щоб суддя взяла самовідвід. Але відводу ми не заявляли. Щоб не втрачати час. Суддя вирішила прийняти це як відвід адвокатів. Самовідводу вона не взяла. Засідання не продовжила. Хіба це не "прекрасно"?" - зазначив адвокат.

Суд розглядає продовження домашнього арешту активістові Стерненку ще на 2 місяці 01

Суд розглядає продовження домашнього арешту активістові Стерненку ще на 2 місяці 02

Суд розглядає продовження домашнього арешту активістові Стерненку ще на 2 місяці 03

Суд розглядає продовження домашнього арешту активістові Стерненку ще на 2 місяці 04

Суд розглядає продовження домашнього арешту активістові Стерненку ще на 2 місяці 05

Суд розглядає продовження домашнього арешту активістові Стерненку ще на 2 місяці 06

Суд розглядає продовження домашнього арешту активістові Стерненку ще на 2 місяці 07

Суд розглядає продовження домашнього арешту активістові Стерненку ще на 2 місяці 08

Суд розглядає продовження домашнього арешту активістові Стерненку ще на 2 місяці 09

Суд розглядає продовження домашнього арешту активістові Стерненку ще на 2 місяці 10

Суд розглядає продовження домашнього арешту активістові Стерненку ще на 2 місяці 11

Суд розглядає продовження домашнього арешту активістові Стерненку ще на 2 місяці 12

Суд розглядає продовження домашнього арешту активістові Стерненку ще на 2 місяці 13

Суд розглядає продовження домашнього арешту активістові Стерненку ще на 2 місяці 14

Суд розглядає продовження домашнього арешту активістові Стерненку ще на 2 місяці 15

Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт з участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив, що на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.

Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року Стерненко заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".

У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.

11 червня 2020 року Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї.

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Суд обрав Стерненку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Пізніше Печерський райсуд Києва скасував підозру Івану Кузнєцову, який був одним із тих, хто напав на екслідера "Правого сектора" в Одесі Сергія Стерненка. Під час нападу на Стерненка Кузнєцов загинув.

Також читайте: Стерненко заявив, що суд обмежив терміни ознайомлення з матеріалами справи: 11 томів за 10 днів

суд (11757) Стерненко Сергій (395) Богачук Олег (1457)


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Топ коментарі
+4
Суд розглядає продовження домашнього арешту активістові Стерненку ще на 2 місяці - Цензор.НЕТ 4624
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06.08.2020 13:51 Відповісти
+4
-
ТАК ЧОМУ КРЕМЛІВСЬКІ СЛУГИ ЗЕ БІЛИ - КАПІТУЛЯНТИ УВ'ЯЗНЮЮТЬ УКРАЇНСЬКИХ ПАТРІОТІВ І УЧАСНИКІВ АТО - ООС? ТА ТОМУ ЩО ВОНИ МУЖНЬО І САМОВІДДАНО ЗАХИЩАЮТЬ ВІД ВОРОГА НАШУ РІДНУ УКРАЇНСЬКУ ДЕРЖАВУ!
А ЧОМУ ПРОДАЖНІ ЗЕ БІЛИ КАПІТУЛЯНТИ ВІДПУСКАЮТЬ УБИВЦЬ, КОЛАБОРАНТІВ -СЕПАРІВ? А ТОМУ ЩОБИ ВОНИ ПРОКЛЯТІ ВОРОГИ - ОПРИЧНИКИ )(УЙЛА ДОПОМАГАЛИ ЗНИЩУВАТИ НЕНАВИСНУ )(УЙЛУ І КРЕМЛІВСЬКИМ ЯНИЧАРАМ, ЦИМ ІУДАМ - ЗЕ БІЛАМ КАПІТУЛЯНТАМ УКРАЇНСЬКУ ДЕРЖАВУ.
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06.08.2020 13:52 Відповісти
+3
Конечно
Это же не убийца Кожара
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06.08.2020 14:04 Відповісти
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"патриот" говорили сначала Истории людства., и вот тебе это надоело..
может тебе просто не нравится что эти активисты и патриоты украинцы?
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06.08.2020 13:37 Відповісти
"Патриот это человек отдавший жизнь за свою страну..."-то есть все патриоты мертвы? И когда они погибают, на лбу или еще где высвечивается:"Умер за страну"? Сам хоть понял, какую фигню написал?
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06.08.2020 14:14 Відповісти
Ага, догнал-убил. Да?
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06.08.2020 14:08 Відповісти
Отпустят Стерненка как только он напишет красивое єссе про мудрого, честного и неподкупного президента ЗЕ. А пока не.
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06.08.2020 13:46 Відповісти
В этом деле есть только один вопрос: из чьего кармана Сергею будут выплачивать компенсации?
Из бюджета или кармана зе-прокуроров и зе-ментов?
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06.08.2020 13:50 Відповісти
В тюрьме будут содержать за счёт налогоплатильщиков... и долго!
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06.08.2020 14:26 Відповісти
Суд розглядає продовження домашнього арешту активістові Стерненку ще на 2 місяці - Цензор.НЕТ 4624
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06.08.2020 13:51 Відповісти
-
ТАК ЧОМУ КРЕМЛІВСЬКІ СЛУГИ ЗЕ БІЛИ - КАПІТУЛЯНТИ УВ'ЯЗНЮЮТЬ УКРАЇНСЬКИХ ПАТРІОТІВ І УЧАСНИКІВ АТО - ООС? ТА ТОМУ ЩО ВОНИ МУЖНЬО І САМОВІДДАНО ЗАХИЩАЮТЬ ВІД ВОРОГА НАШУ РІДНУ УКРАЇНСЬКУ ДЕРЖАВУ!
А ЧОМУ ПРОДАЖНІ ЗЕ БІЛИ КАПІТУЛЯНТИ ВІДПУСКАЮТЬ УБИВЦЬ, КОЛАБОРАНТІВ -СЕПАРІВ? А ТОМУ ЩОБИ ВОНИ ПРОКЛЯТІ ВОРОГИ - ОПРИЧНИКИ )(УЙЛА ДОПОМАГАЛИ ЗНИЩУВАТИ НЕНАВИСНУ )(УЙЛУ І КРЕМЛІВСЬКИМ ЯНИЧАРАМ, ЦИМ ІУДАМ - ЗЕ БІЛАМ КАПІТУЛЯНТАМ УКРАЇНСЬКУ ДЕРЖАВУ.
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06.08.2020 13:52 Відповісти
А при Порошенко,как обстояли дела с "патриотами и активистами"? Их не сажали,не убивали?Нет? А подскажите,кто отдал приказ не шагу вперёд,когда добробаты героически освобождали захваченную территорию.Не Порошенко? Нет?
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06.08.2020 14:05 Відповісти
Сколько населённых пунктов освободили при клоуне?
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06.08.2020 14:09 Відповісти
Так,а кто сделал так,что невозможно силовым путём освободить территорию,кто же кабальные Минские соглашения подписал,Зеленский? Кто же допустил рюский мир в Украину?И почему все те,кто был причастен захвату Донбасса и Луганска,не противостояли агрессору на момент вторжения, переехали Киев в 2015г и находятся при власти..Вам не кажется это странным,что Порошенко всех предателей тех регионов взял под своё крыло?Нет?
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06.08.2020 14:15 Відповісти
Не имею представления как комментировать этот бред.

Суд розглядає продовження домашнього арешту активістові Стерненку ще на 2 місяці - Цензор.НЕТ 9621
Суд розглядає продовження домашнього арешту активістові Стерненку ще на 2 місяці - Цензор.НЕТ 9950
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06.08.2020 15:15 Відповісти
Конечно
Это же не убийца Кожара
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06.08.2020 14:04 Відповісти
Убийца БУДЕТ сидеть!
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06.08.2020 14:25 Відповісти
Сергей, мечты сбываются! Ты тоже топил "лишь бы не Порох" и "хуже не будет"---можешь проверить эти лозунги для быдла на себе.Сочувствую ...
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06.08.2020 21:58 Відповісти
 
 