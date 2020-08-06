За взятий у кандидата продуктовий набір можна сісти на 2 роки, - Айвазовська. ВIДЕО

Роздача кандидатами виборцям грошей, продуктів харчування, алкогольних або тютюнових виробів - це підкуп, і за нього і кандидат, і виборець можуть позбутися волі на 2 роки.

Про це заявила в ефірі телеканалу "Україна 24" голова правління Громадянської мережі "ОПОРА" Ольга Айвазовська, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Кодекси - і Виборчий, і Кримінальний - стали більш точними, враховуючи саме українські практики. Тобто там навіть виписано, що продукти харчування, чого раніше не було, тютюнові та алкогольні вироби, незалежно від суми вартості цих виробів будуть трактуватися як підкуп", - сказала Айвазовська.

Вона закликала виборців не брати подарунки від кандидатів, оскільки вони також нестимуть відповідальність за їх отримання.

"У кодексі написано, що, по суті, немає логічного зв'язку між тим, що ви взяли що-небудь - подарунок, гроші від кандидата, - і проголосували. Ви можете навіть не прийти на вибори, але в момент прийняття пропозиції, якщо вона задокументована, то ви будете нести відповідальність. наприклад, для виборця це 2 роки обмеження волі або 2 роки ув'язнення. Напевно, не варті ті 100-200 гривень або продуктовий набір будь-яких обмежень свободи або високих штрафів", - підкреслила Айвазовська.

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