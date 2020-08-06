На Харківщині співробітника ДПС затримано на одержанні 50 тис. грн хабаря, - ДБР. ВIДЕО
ДБР затримало на хабарі головного державного ревізора-інспектора відділу контрольно-перевірочної роботи фізичних осіб ГУ ДПС в Харківській області.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.
За даними досудового розслідування, податківець систематично вимагав від приватного підприємця неправомірну вигоду за сприяння непроведення перевірки підприємства та його контрагентів, а також невжиття заходів правового реагування з боку податкової служби та інших контролюючих органів.
6 серпня 2020 року посадовця затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України безпосередньо після одержання неправомірної вигоди в сумі 50 000 гривень.
Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у прийнятті пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою у великому розмірі (ч. 3 ст. 368 ККУ) та обрання відносно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
У разі доведення вини затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.
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