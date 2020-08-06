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На Харківщині співробітника ДПС затримано на одержанні 50 тис. грн хабаря, - ДБР. ВIДЕО

ДБР затримало на хабарі головного державного ревізора-інспектора відділу контрольно-перевірочної роботи фізичних осіб ГУ ДПС в Харківській області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

За даними досудового розслідування, податківець систематично вимагав від приватного підприємця неправомірну вигоду за сприяння непроведення перевірки підприємства та його контрагентів, а також невжиття заходів правового реагування з боку податкової служби та інших контролюючих органів.

6 серпня 2020 року посадовця затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України безпосередньо після одержання неправомірної вигоди в сумі 50 000 гривень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чиновнику Харківської ОДА, який вимагав хабар у 1,32 млн грн, повідомлено про підозру, - САП

Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у прийнятті пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою у великому розмірі (ч. 3 ст. 368 ККУ) та обрання відносно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У разі доведення вини затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

Автор: 

хабар (4748) Держприкордонслужба ДПСУ (6200) Правоохоронні органи (2709) силовики (2515) Харківщина (6054) ДБР (3587)


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Топ коментарі
+2
Це десять мінімальних ЗЕрплат.
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06.08.2020 20:16 Відповісти
+2
Что такое ГНС и , главное , как мы раньше без этого ГНС выживали ?
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06.08.2020 20:16 Відповісти
+1
Шота зачастили. Наверно, не в ту кассу собирали...
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06.08.2020 20:17 Відповісти
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Це десять мінімальних ЗЕрплат.
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06.08.2020 20:16 Відповісти
Це меньше з/п борцунів з корупцією !!))
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06.08.2020 20:36 Відповісти
Что такое ГНС и , главное , как мы раньше без этого ГНС выживали ?
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06.08.2020 20:16 Відповісти
ГНС - голимьій нанайский свист.
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06.08.2020 20:21 Відповісти
Так говорят , свистеть нельзя - денег не будет !
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06.08.2020 20:23 Відповісти
От у нього і забрали гроші.
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06.08.2020 20:28 Відповісти
Є така циркова вистава,боротьба нанайських хлопчаків , нагадує боротьбу з корупцією в Україні !!))
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06.08.2020 20:40 Відповісти
Раньше выживали. Потом кучма(ненавижу уродов, голосовавших за эту гниду) назначил создавать "ГНС" некоевого азарова. пахло яновича. Вновьназначенный мерзавец тут же заклеймил каждого украинца идентификационным номером. И справкой за деньги или через огромную очередь...
Отрывок новейшей истории страны уродов... Признавайте свои ошибки, соотечественники...
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06.08.2020 21:54 Відповісти
Шота зачастили. Наверно, не в ту кассу собирали...
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06.08.2020 20:17 Відповісти
Циркова вистава " Нищівна боротьба з корупцією " триває!!! Зловили чергову тюльку, дрібноту , а де акули корупціі !!)))
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06.08.2020 20:34 Відповісти
фрайервол...
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06.08.2020 20:19 Відповісти
Сфакрфикат для афакова, шо такое 50к грн для такой суперпоимки.. гдето по нулям даже по пезналу на все,вместе с со всеми понтами..
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06.08.2020 20:29 Відповісти
Да все они там взяточники,гетьмановичи умышленно законы так пишут - все для удобства сдирания взяток с бизнеса.
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06.08.2020 20:29 Відповісти
Таких ДНСів в Україні , неміряно !!)))
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06.08.2020 20:37 Відповісти
Пока общение между клиентом и чиновником не переместится в онлайн формат, вымогательство взяток будет обыденным явлением.
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06.08.2020 21:40 Відповісти
Так и ничего не понятно. Если он ФОП, то тогда какое предприятие. Если хотели проверить фопика, то мараторий на проверки. Так за что брали? ФОП явно дебил.
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06.08.2020 22:09 Відповісти
І що? Зараз виставлять таксу, обчистять лоха, а потім змінять кваліфікацію на шахрайство і отримає він умовно. Ми щодня на ЦН читаємо такі новини і в 90% підозри не 368 (хабарництво) а 190 (шахрайство). Це усе "очковтирательство"!!!
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07.08.2020 11:43 Відповісти
 
 