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За добу в Україні COVID-19 виявили у 103 дітей та 93 медпрацівників, - Степанов. ВIДЕО

В Україні від початку пандемії коронавірусу інфікувалися 5490 дітей та 9078 медпрацівників.

Про це під час онлайн-брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"У нас черговий антирекорд. За минулу добу захворіло 1453 особи. З них 103 дитини, а також 93 медичні працівники. Госпіталізовано 280 осіб. Упродовж минулої доби зафіксовано 33 летальні випадки", - зазначив Степанов.

Водночас, за словами глави МОЗ, вилікувався 531 пацієнт.

"За весь час пандемії захворіли 78 261 особа. З них 5490 дітей, а також 9078 медичних працівників. Загалом одужали 43 055 осіб, а летальних випадків - 1852", - додав міністр.

Також читайте: Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 19,2 млн, жертв - 717,7 тис. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

діти (5184) карантин (18172) лікарі (1290) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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"Круто" ви захищаєте медиків.
Швидкого одужання малечі та лікарям.
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07.08.2020 12:40 Відповісти
 
 