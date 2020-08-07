За добу в Україні COVID-19 виявили у 103 дітей та 93 медпрацівників, - Степанов. ВIДЕО

В Україні від початку пандемії коронавірусу інфікувалися 5490 дітей та 9078 медпрацівників.

Про це під час онлайн-брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

"У нас черговий антирекорд. За минулу добу захворіло 1453 особи. З них 103 дитини, а також 93 медичні працівники. Госпіталізовано 280 осіб. Упродовж минулої доби зафіксовано 33 летальні випадки", - зазначив Степанов.

Водночас, за словами глави МОЗ, вилікувався 531 пацієнт.

"За весь час пандемії захворіли 78 261 особа. З них 5490 дітей, а також 9078 медичних працівників. Загалом одужали 43 055 осіб, а летальних випадків - 1852", - додав міністр.

Також читайте: Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 19,2 млн, жертв - 717,7 тис. ІНФОГРАФІКА