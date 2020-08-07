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Російській співачці Глюкозі заборонили в'їзд в Україну на 3 роки через відвідування окупованого Криму: "Я не розумію, за що ви мені відмовляєте. Крим український". ВIДЕО

Російській співачці, яка виступає під псевдонімом Глюкоза, заборонили в'їзд в Україну у зв'язку з незаконним відвідуванням окупованого Криму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби України.

За даними відомства, громадянка РФ прибула в четвер в аеропорт "Бориспіль" із Мінська з приватним візитом.

"Під час оформлення прикордонники окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" з'ясували, що вона порушувала українське законодавство, відвідуючи окупований РФ Кримський півострів", - наголошується в повідомленні.

Російській співачці Глюкозі заборонили вїзд в Україну на 3 роки через відвідування окупованого Криму: Я не розумію, за що ви мені відмовляєте. Крим український 01

За порушення вимог закону України росіянці заборонили в'їзд в Україну на три роки. "З відповідним штампом у документі вона вилетіла зворотним рейсом до Білорусі", - зазначено в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мінкультури тільки оприлюднює список артистів, яким заборонено в'їзд, а формують його РНБО, СБУ та Нацрада з ТРМ, - пресслужба

Російській співачці Глюкозі заборонили вїзд в Україну на 3 роки через відвідування окупованого Криму: Я не розумію, за що ви мені відмовляєте. Крим український 02
Фото: сайт Держприкордонслужби

Автор: 

Крим (14200) росія (66461) артисти (216) співак (42)


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Топ коментарі
+71
а вот за слова "крым украинский" рескует и в масковию не въехать)) так в Беларуси и застрянет
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07.08.2020 11:58 Відповісти
+64
Дякую прикордонникам!
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07.08.2020 11:56 Відповісти
+54
А не має такої печатки, щоби на завжди! Я би на бігборді розмістив. Класний слоган для виборів!
Российской певице Глюкозе запретили въезд в Украину на 3 года из-за посещения оккупированного Крыма: "Я не понимаю, за что вы мне отказываете. Крым украинский" - Цензор.НЕТ 4509
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07.08.2020 11:55 Відповісти
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Ну??? И кто-нибудь впихнет глюкозину фотографию? Мне бы надо...
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08.08.2020 12:48 Відповісти
Йой! Страшна і чорна біда!
...Стидаюся спитати: а у цієї півуньї голос є чи її рятують поющіє труси?
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08.08.2020 13:05 Відповісти
Не опять, а СНОВА. Эх такой обменный фонд пропадает
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08.08.2020 13:09 Відповісти
Не*уй шастать!
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08.08.2020 22:08 Відповісти
Дура-нужно было с Украины заезжать.
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09.08.2020 08:52 Відповісти
Закрыть границы с маргиналами на глухо !
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09.08.2020 10:25 Відповісти
Чути по акценту що ці прикардоннікі ще вчора в полі гній розмітували
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09.08.2020 12:18 Відповісти
Нечего злорадствовать. Человек запутался. Сейчас приедет домой, успокоится, во всем разберется и все станет ясно.
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09.08.2020 22:51 Відповісти
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