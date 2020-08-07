Російській співачці Глюкозі заборонили в'їзд в Україну на 3 роки через відвідування окупованого Криму: "Я не розумію, за що ви мені відмовляєте. Крим український". ВIДЕО
Російській співачці, яка виступає під псевдонімом Глюкоза, заборонили в'їзд в Україну у зв'язку з незаконним відвідуванням окупованого Криму.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби України.
За даними відомства, громадянка РФ прибула в четвер в аеропорт "Бориспіль" із Мінська з приватним візитом.
"Під час оформлення прикордонники окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" з'ясували, що вона порушувала українське законодавство, відвідуючи окупований РФ Кримський півострів", - наголошується в повідомленні.
За порушення вимог закону України росіянці заборонили в'їзд в Україну на три роки. "З відповідним штампом у документі вона вилетіла зворотним рейсом до Білорусі", - зазначено в повідомленні.
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...Стидаюся спитати: а у цієї півуньї голос є чи її рятують поющіє труси?