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"Комунікації з ОП немає взагалі. Ми виходили на акцію. Сподівалися, що вийде сам президент, але ніхто не вийшов", - дружина кремлівського політв'язня Захтея Оксана. ВIДЕО

Дружина кремлівського політв'язня Андрія Захтея розповіла про відсутність комунікації з Офісом президента щодо звільнення її чоловіка.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.Крим, Оксана Захтей розповіла про формальне ставлення до її прохань не тільки в Офісі президента, але і в багатьох інших державних інстанціях, які займаються питанням обміну полоненими і звільненням в'язнів кремлівського режиму.

"Я зверталася до президента, зверталася приватним листом. Відповідь прийшла. Відписка. Формулювання приблизно таке - лист отримали, відреагуємо, робота зі звільнення ведеться. Загальні фрази. Нічого конкретного я там не прочитала. Таких листів у мене ціла купа. Куди б я не зверталася завжди приходять відповіді: "Ми працюємо над цим, робота з обміну ведеться, чекайте" ... з Офісом президента комунікації як такої немає взагалі. Ми виходили на акцію під Офіс президента. Ніхто до нас, звичайно, не вийшов. Сподівалися, що вийде сам президент і якось по-людськи буде. Або хоча б пан Єрмак. Не вийшов ніхто. Вийшов представник звичайний. Забрав наші вимоги", - говорить дружина політв'язня.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Німіють руки і ноги, зуби - страхіття, травмовано хребет, - дружина засудженого у "справі українських диверсантів" Захтея розповіла про його стан

Нагадаємо, 10 серпня, Федеральна служба безпеки Російської Федерації опублікувала офіційну заяву, в якій стверджує, що в окупованому Криму нібито запобігли низці терористичних актів, "підготованих Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України, об'єктами яких було визначено критично важливі елементи інфраструктури і життєзабезпечення півострова". Андрій Захтей - підписав досудову угоду зі слідством. Однією з умов підписання угоди з боку слідства була відмова від адвоката за угодою.

16 лютого 2018 року Верховний суд Криму засудив фігуранта "справи українських диверсантів" Андрія Захтея до 6 років і 6 місяців колонії суворого режиму і штрафу 220 тисяч рублів (близько 105 тисяч гривень).

Автор: 

затримання (4357) Крим (14200) обмін (1250) окупація (6766) Захтей Андрій (19)


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Топ коментарі
+4
Здається мені, що ця Оксана зробила це разом, весною 2019 року.
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07.08.2020 11:46 Відповісти
+4
Захтей, это тот который в 2016 в Крыму наших разведчиков ФСБ-шникам сдал?
И жена уверена, что здесь ему меньше срок дадут??
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07.08.2020 11:49 Відповісти
+3
показательно, что даже зебилы перестали верить шмаркле и отмазывать его..
а уж то, что шмаркля ушел в "карантин" и показывается только для специально отобранных "покупателей" (при толпе "случайных" журналжистов" со своих каналов) - такого даже януковощ не позволял себе...
ссыться шмаркля, всего и всех..))
родителей - спрятал в европах.. ленку то ли в "монастыре" держат, то ли вообще закрыли рот ей навечно.. одна мендельша бегает в пышном платье - скрывая последствия айкосов "бубочки"))
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07.08.2020 12:13 Відповісти
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Здається мені, що ця Оксана зробила це разом, весною 2019 року.
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07.08.2020 11:46 Відповісти
показательно, что даже зебилы перестали верить шмаркле и отмазывать его..
а уж то, что шмаркля ушел в "карантин" и показывается только для специально отобранных "покупателей" (при толпе "случайных" журналжистов" со своих каналов) - такого даже януковощ не позволял себе...
ссыться шмаркля, всего и всех..))
родителей - спрятал в европах.. ленку то ли в "монастыре" держат, то ли вообще закрыли рот ей навечно.. одна мендельша бегает в пышном платье - скрывая последствия айкосов "бубочки"))
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07.08.2020 12:13 Відповісти
Так а нах...він від адвоката відмовився ? ...
Тут чи тиск ..чи довірився окупаційній владі ..що терміну не буде !?
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07.08.2020 11:48 Відповісти
зенуковоч
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07.08.2020 11:49 Відповісти
Захтей, это тот который в 2016 в Крыму наших разведчиков ФСБ-шникам сдал?
И жена уверена, что здесь ему меньше срок дадут??
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07.08.2020 11:49 Відповісти
Мендель не увидела в его выходе потенциала для пиара
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07.08.2020 11:51 Відповісти
в разведении котят, власти уже давно обошли даже самых опытных котозаводчиков )
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07.08.2020 11:52 Відповісти
Эй, на шхуне! Вы совсем рехнулись? Какой он в ж-пу политузник?! Это же уголовник, бежавший в говнарашу, https://myrotvorets.center/criminal/zaxtej-andrej-romanovich/ пособник кацапов .
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07.08.2020 12:18 Відповісти
Какая может быть коммуникация у жертв кремлевского ***** с ЗЕленым ******...
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07.08.2020 12:25 Відповісти
наивная..
надо с письмами деньги передавать
-ведь там главный Ермак-а он своего не упустит
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07.08.2020 12:33 Відповісти
Наглая баба...
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07.08.2020 12:51 Відповісти
Ну и слуги пошли...
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07.08.2020 13:24 Відповісти
А если бы Президент вышел написали бы, что сепаров выручает!!!
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07.08.2020 14:13 Відповісти
Даром ждет барина под ОП. Разве она не слышит скрип и гул? Заняты все, бабло пилят.
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07.08.2020 14:16 Відповісти
 
 