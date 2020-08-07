"Комунікації з ОП немає взагалі. Ми виходили на акцію. Сподівалися, що вийде сам президент, але ніхто не вийшов", - дружина кремлівського політв'язня Захтея Оксана. ВIДЕО

Дружина кремлівського політв'язня Андрія Захтея розповіла про відсутність комунікації з Офісом президента щодо звільнення її чоловіка.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.Крим, Оксана Захтей розповіла про формальне ставлення до її прохань не тільки в Офісі президента, але і в багатьох інших державних інстанціях, які займаються питанням обміну полоненими і звільненням в'язнів кремлівського режиму.

"Я зверталася до президента, зверталася приватним листом. Відповідь прийшла. Відписка. Формулювання приблизно таке - лист отримали, відреагуємо, робота зі звільнення ведеться. Загальні фрази. Нічого конкретного я там не прочитала. Таких листів у мене ціла купа. Куди б я не зверталася завжди приходять відповіді: "Ми працюємо над цим, робота з обміну ведеться, чекайте" ... з Офісом президента комунікації як такої немає взагалі. Ми виходили на акцію під Офіс президента. Ніхто до нас, звичайно, не вийшов. Сподівалися, що вийде сам президент і якось по-людськи буде. Або хоча б пан Єрмак. Не вийшов ніхто. Вийшов представник звичайний. Забрав наші вимоги", - говорить дружина політв'язня.

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Нагадаємо, 10 серпня, Федеральна служба безпеки Російської Федерації опублікувала офіційну заяву, в якій стверджує, що в окупованому Криму нібито запобігли низці терористичних актів, "підготованих Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України, об'єктами яких було визначено критично важливі елементи інфраструктури і життєзабезпечення півострова". Андрій Захтей - підписав досудову угоду зі слідством. Однією з умов підписання угоди з боку слідства була відмова від адвоката за угодою.

16 лютого 2018 року Верховний суд Криму засудив фігуранта "справи українських диверсантів" Андрія Захтея до 6 років і 6 місяців колонії суворого режиму і штрафу 220 тисяч рублів (близько 105 тисяч гривень).