Депутат Сколівської райради від "Батьківщини" Цмоканич ударив жінку: "Іди нах#й, бл#дь!" ВIДЕО

У Львівській області депутат Сколівської районної ради Степан Цмоканич ударив жінку. Увага! Ненормативна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис події опубліковано в соцмережі.

На записі видно словесну перепалку депутата з невідомою жінкою. Депутат сперечався з жінкою, а потім завдав їй удару в обличчя. Після цього Цмоканич напав на чоловіка, який знімав це.

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