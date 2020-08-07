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Проєкт "Без цензури": Зеленський оголосив війну непокірним регіонам. Чим вона закінчиться? ВIДЕО

Як Зеленський методами Порошенка воює з конкурентами в регіонах і чим йому це загрожує в майбутньому? Про це сьогодні в "Без цензури" з Богданом Буткевичем.

Раніше ми в "Без цензури" говорили про те, що президент почав воювати із заходом України, але сьогодні треба визнати - під роздачу потрапляють всі конкуренти в усіх регіонах. Війна з місцевою владою Луцька, Тернополя, Івано-Франківська та Львова за кілька днів докотилася до Вінниці і Дніпра. Банкова відправила до непокірних мерів підопічних друга Зеленського - СБУшників Івана Баканова. Такий собі класичний "привіт" від центру бунтівним регіонам.

Як Служба безпеки не цурається використовувати в своїх політичних акціях медіапідтримку каналів Медведчука? Чого хочуть від мерів Дніпра і Вінниці? Навіщо Зеленський повторює шлях Порошенка в протистоянні з непокірними регіонами і при чому тут Коломойський? І чому Володимир Зеленський вже вишикує чергу з тих, хто потім захоче його "наздогнати" за оголошену всім незгодним війну?

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Автор: 

Зеленський Володимир (24576) мер (510) облрада (283) Буткевич Богдан (439)


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Топ коментарі
+66
и сюда Порошеко вплели))
никогда Порох этим не занимался, наоборот провёл реформу дезентрализации когда всё бабло потёкло не в Киев, а на места..
а зелёные гниды всё разворовуют теперь
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07.08.2020 15:00 Відповісти
+47
Главная ошипка Пороха, что не узурпировал власть, провел демократические ыборы без использования админ ресурса и отдал честно пост президента в руки вислюка клована...
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07.08.2020 15:03 Відповісти
+46
Осел и бараны
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07.08.2020 15:02 Відповісти
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зеленскому пора задуматься, зачем он посадил в тюрьму Антонеко и Кузьменко,
его спектакли на передовой никого не обманут,
угощники в роли случайных покупателей это харкал95
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07.08.2020 18:28 Відповісти
Рідкісна зелена гидота цей буткевич.
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07.08.2020 19:03 Відповісти
погоджуюсь. І за його подружку маринку не забувайте: одна пара.
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08.08.2020 08:29 Відповісти
Не обижайте регионы. Они тут ни при чем. Это местная мафия сопротивляется реформам из центра.
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07.08.2020 19:31 Відповісти
Отнесение Тернополя к красной карантинной зоне (прекращение работы транспорта, общепита... даже поезда не останавливаются!) при заболеваемости гораздо меньшей, чем в Киеве (а Киев-в зеленой) - реформа? Каждый высер Зе-власти реформой считаешь?
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08.08.2020 23:58 Відповісти
Кто-то уедет в Ростов 😁
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08.08.2020 09:07 Відповісти
Почали кошмарити мера Тростянця Юрія Бову. Це найкращий мер невеликого міста в Україні. Але банда Зеленського робить все, щоб не допустити Бову до виборів. Зелені депутати для усунення Бови від виборів використовують силовиків шарієвих та риговоняльних журналістів. І за доброю старою традицією - кримінал. Влізли в це лайно і нардепи. Тобто, вказівка поступила з самої гори - всіх, хто не зелений, з влади викидати. Будь-яким методом.
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09.08.2020 06:23 Відповісти
Закончится это все очень плохо для зеленой мрази.
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09.08.2020 08:35 Відповісти
ВИБОРИ!!! ВИБОРИ!! ВИБОРИ! місцеві... Зе-кодло за рік обробилось, обробилось по всіх напрямках міжнародних та внутрішніх, як політичних та і економічних. Зникли відосіки-гундосіки майстра спорту з коронавірусу..., рейтинги пішли до низу. А перемог на місцевих ВИБОРАХ Зе-кретину дуже хочеться, він хапається за них як за соломину. Їх тактика на даному етапі - кожному меру обласного та районих центрів, великих і малих міст, головам ОТГ було зроблено пропозицію-погрозу - 1) знятись із виборів або йти під брендом слуг народу та 2) у випадку відмови відкриття КРИМІНАЛЬНИХ справ та посадки. Тому і активізувалось зараз СБУ, яке кошмарить мерів міст та містечок, Баканов чортів по українських містах та містечках шукає. Поряд з цим в кожному місті та містечку активізуються меестніє простітутки-журналісти тіпа мусійчучки-бігуса, "схеми", "гроші", "г+г"... Зараз, як і в 2019 р під час виборів препіздента Зе, вивалюються та навалюються купи лайна, появляються аборигенні свинарчуки, бариги, ротердами+, братовбивці.. Тактика стара, брехня та напівправда - зе-лайно, зе-лайно..., яке їм дало результат. Пройшло більше року, як при владі Зе-кретин та новіє ліца, але чи порозумнішав "самий розумний, талановитий та працьовитий нарід у світі"?
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09.08.2020 09:47 Відповісти
ВИБОРИ!!! ВИБОРИ!! ВИБОРИ! місцеві... Зе-кодло за рік обробилось, обробилось по всіх напрямках міжнародних та внутрішніх, як політичних та і економічних. Зникли відосіки-гундосіки майстра спорту з коронавірусу..., рейтинги пішли до низу. А перемог на місцевих ВИБОРАХ Зе-кретину дуже хочеться, він хапається за них як за соломину. Їх тактика на даному етапі - кожному меру обласного та районих центрів, великих і малих міст, головам ОТГ було зроблено пропозицію-погрозу - 1) знятись із виборів або йти під брендом слуг народу та 2) у випадку відмови відкриття КРИМІНАЛЬНИХ справ та посадки. Тому і активізувалось зараз СБУ, яке кошмарить мерів міст та містечок, Баканов чортів по українських містах та містечках шукає. Поряд з цим в кожному місті та містечку активізуються меестніє простітутки-журналісти тіпа мусійчучки-бігуса, "схеми", "гроші", "г+г"... Зараз, як і в 2019 р під час виборів препіздента Зе, вивалюються та навалюються купи лайна, появляються аборигенні свинарчуки, бариги, ротердами+, братовбивці.. Тактика стара, брехня та напівправда - зе-лайно, зе-лайно..., яке їм дало результат. Пройшло більше року, як при владі Зе-кретин та новіє ліца, але чи порозумнішав "самий розумний, талановитий та працьовитий нарід у світі"?
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09.08.2020 09:51 Відповісти
нагаласавали
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09.08.2020 11:39 Відповісти
Луцкая область первая в списке.
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09.08.2020 14:32 Відповісти
План є, і він один - триматися за владу.
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09.08.2020 14:34 Відповісти
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