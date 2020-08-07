Проєкт "Без цензури": Зеленський оголосив війну непокірним регіонам. Чим вона закінчиться? ВIДЕО

Як Зеленський методами Порошенка воює з конкурентами в регіонах і чим йому це загрожує в майбутньому? Про це сьогодні в "Без цензури" з Богданом Буткевичем.

Раніше ми в "Без цензури" говорили про те, що президент почав воювати із заходом України, але сьогодні треба визнати - під роздачу потрапляють всі конкуренти в усіх регіонах. Війна з місцевою владою Луцька, Тернополя, Івано-Франківська та Львова за кілька днів докотилася до Вінниці і Дніпра. Банкова відправила до непокірних мерів підопічних друга Зеленського - СБУшників Івана Баканова. Такий собі класичний "привіт" від центру бунтівним регіонам.

Як Служба безпеки не цурається використовувати в своїх політичних акціях медіапідтримку каналів Медведчука? Чого хочуть від мерів Дніпра і Вінниці? Навіщо Зеленський повторює шлях Порошенка в протистоянні з непокірними регіонами і при чому тут Коломойський? І чому Володимир Зеленський вже вишикує чергу з тих, хто потім захоче його "наздогнати" за оголошену всім незгодним війну?

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