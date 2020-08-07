За пів року поліція відкрила 900 кримінальних проваджень за фактами домашнього насильства, - Фацевич. ВIДЕО

У Національній поліції були створені і вже активно працюють 45 мобільних груп з протидії домашньому насильству. Запланований запуск ще 50 таких груп.

Про це повідомив заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич, інформує Цензор.НЕТ.

"Наразі вони працюють в кожному великому місті, і ми плануємо запустити такі групи у сільській місцевості. Поліцейські у складі таких груп займаються не тільки реагуванням. Їхнє завдання також – професійна консультація постраждалим від домашнього насильства та профілактика з кривдником. Чим більше у нас буде мобільних груп, поліцейських, яке пройшли спеціальне навчання, тим більш професійним буде реагування на факти домашнього насильства", - сказав Фацевич.

Заступник Голови Нацполіції повідомив, що у порівнянні із минулим роком простежується системне зростання повідомлень про факти домашнього насильства.

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"У цьому році поліцейські відкрили вже близько 900 кримінальних проваджень за вчинення домашнього насильства та склали понад 64 тисячі адміністративних протоколів. Це говорить про те, що громадяни нам довіряють і не приховують такі факти", – наголосив Фацевич.