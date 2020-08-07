УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5361 відвідувач онлайн
Новини Відео Силовики
746 3

За пів року поліція відкрила 900 кримінальних проваджень за фактами домашнього насильства, - Фацевич. ВIДЕО

У Національній поліції були створені і вже активно працюють 45 мобільних груп з протидії домашньому насильству. Запланований запуск ще 50 таких груп.

Про це повідомив заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич, інформує Цензор.НЕТ.

"Наразі вони працюють в кожному великому місті, і ми плануємо запустити такі групи у сільській місцевості. Поліцейські у складі таких груп займаються не тільки реагуванням. Їхнє завдання також – професійна консультація постраждалим від домашнього насильства та профілактика з кривдником. Чим більше у нас буде мобільних груп, поліцейських, яке пройшли спеціальне навчання, тим більш професійним буде реагування на факти домашнього насильства", - сказав Фацевич.

Заступник Голови Нацполіції повідомив, що у порівнянні із минулим роком простежується системне зростання повідомлень про факти домашнього насильства.

Також читайте: За пів року кількість повідомлень про домашнє насильство в Україні зросла на 40%, - МВС

"У цьому році поліцейські відкрили вже близько 900 кримінальних проваджень за вчинення домашнього насильства та склали понад 64 тисячі адміністративних протоколів. Це говорить про те, що громадяни нам довіряють і не приховують такі факти", – наголосив Фацевич.

Автор: 

насилля (298) Нацполіція (15325) Правоохоронні органи (2709) силовики (2515) Фацевич Олександр (88)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Та лучше бы они спакопали тех кто Украину насилует долгие,долгие годы ...
показати весь коментар
07.08.2020 16:47 Відповісти
Явно народ з жиру біситься....
показати весь коментар
07.08.2020 17:14 Відповісти
Тема "домашнє насилля" на 90% стала темою "відіжму хату у колишнього".
показати весь коментар
07.08.2020 17:23 Відповісти
 
 