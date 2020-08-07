За пів року поліція відкрила 900 кримінальних проваджень за фактами домашнього насильства, - Фацевич. ВIДЕО
У Національній поліції були створені і вже активно працюють 45 мобільних груп з протидії домашньому насильству. Запланований запуск ще 50 таких груп.
Про це повідомив заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич, інформує Цензор.НЕТ.
"Наразі вони працюють в кожному великому місті, і ми плануємо запустити такі групи у сільській місцевості. Поліцейські у складі таких груп займаються не тільки реагуванням. Їхнє завдання також – професійна консультація постраждалим від домашнього насильства та профілактика з кривдником. Чим більше у нас буде мобільних груп, поліцейських, яке пройшли спеціальне навчання, тим більш професійним буде реагування на факти домашнього насильства", - сказав Фацевич.
Заступник Голови Нацполіції повідомив, що у порівнянні із минулим роком простежується системне зростання повідомлень про факти домашнього насильства.
"У цьому році поліцейські відкрили вже близько 900 кримінальних проваджень за вчинення домашнього насильства та склали понад 64 тисячі адміністративних протоколів. Це говорить про те, що громадяни нам довіряють і не приховують такі факти", – наголосив Фацевич.
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