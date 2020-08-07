МВС і Мінцифри створили освітній серіал про протидію домашньому насильству. ВІДЕО

Міністерство внутрішніх справ і Міністерство цифрової трансформації України підготували освітній серіал про онлайн-інструменти протидії домашньому насильству.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій МВС, презентація серіалу відбулася сьогодні на спільному брифінгу поліцейських і чиновників Мінцифри.

Освітній серіал "Про протидію домашньому насильству за допомогою онлайн-інструментів" - безкоштовний курс, який підкаже, куди звернутися постраждалим, як це зробити правильно і як допомогти, якщо ви стали випадковим свідком домашнього насильства.

"МВС і Нацполіція продовжують шукати нові підходи у формуванні нульової толерантності до будь-яких проявів насильства, для того щоб зупинити його мовчазне схвалення або виправдовування. Поліцейські намагаються зробити домашнє насильство ще більш видимим, щоб ніхто не залишався осторонь, якщо виникає така проблема. Цей серіал - якісно новий продукт, який не тільки інформує про те, що таке домашнє насильство, а й дає алгоритм дій на випадок виникнення проблеми", - говорить заступник міністра внутрішніх справ Катерина Павличенко.

Заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич розповів, що в Україні на сьогодні працює 45 груп протидії домашньому насильству. Крім того, право реагувати на такі події мають патрульні поліцейські.

"Освітній серіал дає нам можливість створити довірчу комунікацію між населенням і поліцією, щоб ми могли ефективно відреагувати на факти домашнього насильства. Якщо говорити про практичні кроки поліції, то вони починаються з повідомлення на 102. У комунікації, в довірі можна отримати інформацію про особу, про дітей, про можливу наявність зброї. Така інформація необхідна поліції для максимально ефективного реагування на прояви домашнього насильства", - сказав Фацевич.

Участь у зйомках освітнього серіалу взяли Даніель Салем, Марія Єфросініна, Tayanna, Катерина Павличенко, Олександр Фацевич, Олена Гудкова, Леся Матвєєва, Олексій Білошицький, Олена Дашутіна.

Повністю і безплатно серіал можна подивитися за посиланням: https://osvita.diia.gov.ua/courses/countering-domestic-violence