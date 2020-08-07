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МВС і Мінцифри створили освітній серіал про протидію домашньому насильству. ВІДЕО

Міністерство внутрішніх справ і Міністерство цифрової трансформації України підготували освітній серіал про онлайн-інструменти протидії домашньому насильству.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій МВС, презентація серіалу відбулася сьогодні на спільному брифінгу поліцейських і чиновників Мінцифри.

Освітній серіал "Про протидію домашньому насильству за допомогою онлайн-інструментів" - безкоштовний курс, який підкаже, куди звернутися постраждалим, як це зробити правильно і як допомогти, якщо ви стали випадковим свідком домашнього насильства.

"МВС і Нацполіція продовжують шукати нові підходи у формуванні нульової толерантності до будь-яких проявів насильства, для того щоб зупинити його мовчазне схвалення або виправдовування. Поліцейські намагаються зробити домашнє насильство ще більш видимим, щоб ніхто не залишався осторонь, якщо виникає така проблема. Цей серіал - якісно новий продукт, який не тільки інформує про те, що таке домашнє насильство, а й дає алгоритм дій на випадок виникнення проблеми", - говорить заступник міністра внутрішніх справ Катерина Павличенко.

Заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич розповів, що в Україні на сьогодні працює 45 груп протидії домашньому насильству. Крім того, право реагувати на такі події мають патрульні поліцейські.

"Освітній серіал дає нам можливість створити довірчу комунікацію між населенням і поліцією, щоб ми могли ефективно відреагувати на факти домашнього насильства. Якщо говорити про практичні кроки поліції, то вони починаються з повідомлення на 102. У комунікації, в довірі можна отримати інформацію про особу, про дітей, про можливу наявність зброї. Така інформація необхідна поліції для максимально ефективного реагування на прояви домашнього насильства", - сказав Фацевич.

Участь у зйомках освітнього серіалу взяли Даніель Салем, Марія Єфросініна, Tayanna, Катерина Павличенко, Олександр Фацевич, Олена Гудкова, Леся Матвєєва, Олексій Білошицький, Олена Дашутіна.

Повністю і безплатно серіал можна подивитися за посиланням: https://osvita.diia.gov.ua/courses/countering-domestic-violence

МВС (3519) насилля (298) Мінцифри (1216)


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Топ коментарі
+2
Где Ленка Зеленка ?
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07.08.2020 18:01 Відповісти
+2
А ці всі відосики виглядають якось недолуго.
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07.08.2020 18:10 Відповісти
+1
І як це все допоможе? Якщо знову закриють Україну на карантин,то буде ще більше цього насилля.
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07.08.2020 18:06 Відповісти
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Где Ленка Зеленка ?
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07.08.2020 18:01 Відповісти
І як це все допоможе? Якщо знову закриють Україну на карантин,то буде ще більше цього насилля.
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07.08.2020 18:06 Відповісти
Крошка сын к отцу пришел,
И спросила кроха:
- Ты за что меня, козёл,
Избивал так много?
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07.08.2020 18:08 Відповісти
В нашій країні все залежить від економічного добробуту.Непотрібно в приклад США показувати,бо там збірка різних людей.Також теперішню Західну Європу,бо там повно дикунів напускали.
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07.08.2020 18:09 Відповісти
А ці всі відосики виглядають якось недолуго.
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07.08.2020 18:10 Відповісти
Не зря менты комменты под видео отключили)
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07.08.2020 21:46 Відповісти
Та Ленка насиловала Зеленского сильно - мозги отбила, у него теперь это проблема номер один. Нельзя мужей насиловать.
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07.08.2020 18:44 Відповісти
А жіночка в червоному на першому відео здаля схожа на проросійську провокаторку "не все так однозначно..."
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07.08.2020 18:52 Відповісти
Набільше кепи несмають. Сьогодні одинокі мами на дитину отримують 1300 щомісяця до 18 рочків, а повноцінна родина (в основі безробітна) на дитинку отримує 600 грн до 3х рочків. Як думаєте це стимулює повноцінні родинні стосунки та укріплення молодої сімї та достатлк її , благоподуччя та сімейні стосунки ??? Таке враження що серед нас вражина і то в коридорах влади. Не кіно дурні створювати , а допомогу повноцінну надавайте, та закони напрацьовуйте. Відпочивають на морях трудяги та мінімалку піднімають.
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07.08.2020 20:13 Відповісти
90% домашнего насилия - это вынос женщиной мозга мужчине.
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07.08.2020 21:48 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=vzXuStN7uvg Законопроект "О домашнем насилии" на пальцах объясняет Антон Сорвачев ролик российский, но у нас - всё то же самое, один в один...
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07.08.2020 21:52 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=c2Zw8uq6wqQ Сколько мужчин страдает от домашнего насилия?

https://www.youtube.com/watch?v=QN_znKityl0&t=1s Охранный ордер: защита невинного... агрессора?
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07.08.2020 21:54 Відповісти
 
 