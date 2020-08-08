Прикордонники на кордоні з Білоруссю виявили рекордну партію контрабандних сигарет на 7 млн грн. ВIДЕО

Прикордонники Чернігівського загону увечері 7 серпня в пункті пропуску "Нові-Яриловичі" виявили партію контрабандних сигарет на суму близько 7 млн грн.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

За кермом транспортного засобу білоруської реєстрації був 29 річний громадянин Білорусі. Заявлений у супровідних документах вантаж — мінеральні добрива.

Так, правоохоронці ухвалили рішення про направлення транспортного засобу на додаткову перевірку. За результатами перевірки над заявленим вантажем було виявлено велику кількість коробів із цигарками марки "Мінськ" без акцизу.

"Сьогодні, 8 серпня, маємо точну цифру підрахунку, який кількісно перевищив всі попередні показники. За результатами загального огляду вилучено понад 530 тис. пачок сигарет з білоруськими акцизними марками на суму близько 7 млн грн", – зазначили у відомстві.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": СБУ затримала в центрі Києва організатора контрабанди важких наркотиків з Європи. ВІДЕО+ФОТОрепортаж