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Прикордонники на кордоні з Білоруссю виявили рекордну партію контрабандних сигарет на 7 млн грн. ВIДЕО

Прикордонники Чернігівського загону увечері 7 серпня в пункті пропуску "Нові-Яриловичі" виявили партію контрабандних сигарет на суму близько 7 млн грн.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

За кермом транспортного засобу білоруської реєстрації був 29 річний громадянин Білорусі. Заявлений у супровідних документах вантаж — мінеральні добрива.

Так, правоохоронці ухвалили рішення про направлення транспортного засобу на додаткову перевірку. За результатами перевірки над заявленим вантажем було виявлено велику кількість коробів із цигарками марки "Мінськ" без акцизу.

Прикордонники на кордоні з Білоруссю виявили рекордну партію контрабандних сигарет на 7 млн грн 01

"Сьогодні, 8 серпня, маємо точну цифру підрахунку, який кількісно перевищив всі попередні показники. За результатами загального огляду вилучено понад 530 тис. пачок сигарет з білоруськими акцизними марками на суму близько 7 млн грн", – зазначили у відомстві.

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Держприкордонслужба ДПСУ (6203) контрабанда (1826) Правоохоронні органи (2709) цигарки (984) силовики (2515)


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Топ коментарі
+5
Прикордонники на кордоні з Білоруссю виявили рекордну партію контрабандних сигарет на 7 млн грн - Цензор.НЕТ 87
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08.08.2020 13:51 Відповісти
+4
Независимый наблюдатель за выборами в Беларуси.
И это не шутка.

Прикордонники на кордоні з Білоруссю виявили рекордну партію контрабандних сигарет на 7 млн грн - Цензор.НЕТ 3896
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08.08.2020 13:50 Відповісти
+2
ОГО! вот это да! невероятно!!!! какашку и на 9 метров!!!
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08.08.2020 13:53 Відповісти
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Интересно, его тоже в наёмники-вагнеровцы лука запишет или как?
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08.08.2020 13:39 Відповісти
Прикордонники на кордоні з Білоруссю виявили рекордну партію контрабандних сигарет на 7 млн грн - Цензор.НЕТ 87
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08.08.2020 13:51 Відповісти
ОГО! вот это да! невероятно!!!! какашку и на 9 метров!!!
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08.08.2020 13:53 Відповісти
ЭтА вААЩе дАстижЄніЄ вЄка!!!
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08.08.2020 15:29 Відповісти
Прикордонники шмалитимуть на халяву.
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08.08.2020 13:42 Відповісти
І адмінпорушення замість нар!!))
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08.08.2020 13:45 Відповісти
Независимый наблюдатель за выборами в Беларуси.
И это не шутка.

Прикордонники на кордоні з Білоруссю виявили рекордну партію контрабандних сигарет на 7 млн грн - Цензор.НЕТ 3896
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08.08.2020 13:50 Відповісти
Вуайерист-извращенец какой-то...
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08.08.2020 14:14 Відповісти
пацаны обеспечeны табачком....
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08.08.2020 14:07 Відповісти
Нехило затарились !!))
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08.08.2020 14:09 Відповісти
погранцы? - изять, выпыть, сожрать....
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08.08.2020 14:12 Відповісти
Беларусь, это не в Мексике ковбой. Так что там у вас погранпатруль делает с грузами из Мексики - неинтересно.
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08.08.2020 17:32 Відповісти
хлопцы честные - не на врага берут - на себя...
на самом деле уже не плохо.......
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08.08.2020 14:19 Відповісти
 
 