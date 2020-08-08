Прикордонники на кордоні з Білоруссю виявили рекордну партію контрабандних сигарет на 7 млн грн. ВIДЕО
Прикордонники Чернігівського загону увечері 7 серпня в пункті пропуску "Нові-Яриловичі" виявили партію контрабандних сигарет на суму близько 7 млн грн.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
За кермом транспортного засобу білоруської реєстрації був 29 річний громадянин Білорусі. Заявлений у супровідних документах вантаж — мінеральні добрива.
Так, правоохоронці ухвалили рішення про направлення транспортного засобу на додаткову перевірку. За результатами перевірки над заявленим вантажем було виявлено велику кількість коробів із цигарками марки "Мінськ" без акцизу.
Топ коментарі
+5 вау
показати весь коментар08.08.2020 13:51 Відповісти Посилання
+4 вау
показати весь коментар08.08.2020 13:50 Відповісти Посилання
+2 Борменталь Незабаром
показати весь коментар08.08.2020 13:53 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
И это не шутка.
на самом деле уже не плохо.......