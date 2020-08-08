Від початку доби зафіксовано 5 фактів порушення найманцями РФ умов припинення вогню, - пресцентр ОС. ВIДЕО

Від початку поточної доби в районі проведення ООС із боку збройних формувань РФ зафіксовано 5 порушень домовленостей, які були досягнуті Тристоронньою контактною групою.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

"Зокрема, 4 вогневі провокації. По одному пострілу з автоматичного станкового гранатомета ворог зробив біля Попасної і Гнутового, а з підствольного гранатомета - неподалік Шумів. Також зі стрілецької зброї противник вистрілив поблизу Новоолександрівки.

Всі порушення режиму тиші не становили загрози життю або здоров'ю українських військовослужбовців. Серед особового складу Об'єднаних сил бойових втрат і поранень немає", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в ранкові години зафіксовано одне порушення противником домовленостей, досягнутих у межах ТКГ: поблизу тимчасово окупованого населеного пункту Пікузи ворог здійснював інженерні роботи.

Військовослужбовці Об'єднаних сил на провокації з боку противника вогонь у відповідь не відкривали.

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Підсумки за минулу добу

7 серпня збройні формування Російської Федерації тричі порушили режим припинення вогню. Ворожі гранатометні провокації зафіксовано в районі населених пунктів Шуми і Травневе, а зі стрілецької зброї - біля Новолуганського. Поодинокі неприцільні обстріли не становили небезпеки, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали. Втрат унаслідок ворожих обстрілів немає.

За минулу добу представниками Національної поліції зі складу Об'єднаних сил виявлені 68 адміністративних правопорушень. Упродовж доби підрозділами поліції зведених загонів перевірено 6 395 транспортних засобів і 4 882 осіб. Також було затримано 5 осіб, підозрюваних у причетності до збройних формувань Російської Федерації та її найманців.

Через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" на контрольовану Об'єднаними силами територію прибула 621 людина. У зворотному напрямку - 1 131 особа. Через КПВВ "Новотроїцьке" на контрольовану Об'єднаними силами територію прибуло 90 осіб. У зворотному напрямку - 196 осіб. З вини окупантів КПВВ "Мар'їнка" не функціонував.

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