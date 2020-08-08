Від початку доби зафіксовано 5 фактів порушення найманцями РФ умов припинення вогню, - пресцентр ОС. ВIДЕО
Від початку поточної доби в районі проведення ООС із боку збройних формувань РФ зафіксовано 5 порушень домовленостей, які були досягнуті Тристоронньою контактною групою.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
"Зокрема, 4 вогневі провокації. По одному пострілу з автоматичного станкового гранатомета ворог зробив біля Попасної і Гнутового, а з підствольного гранатомета - неподалік Шумів. Також зі стрілецької зброї противник вистрілив поблизу Новоолександрівки.
Всі порушення режиму тиші не становили загрози життю або здоров'ю українських військовослужбовців. Серед особового складу Об'єднаних сил бойових втрат і поранень немає", - йдеться в повідомленні.
Крім того, в ранкові години зафіксовано одне порушення противником домовленостей, досягнутих у межах ТКГ: поблизу тимчасово окупованого населеного пункту Пікузи ворог здійснював інженерні роботи.
Військовослужбовці Об'єднаних сил на провокації з боку противника вогонь у відповідь не відкривали.
Підсумки за минулу добу
7 серпня збройні формування Російської Федерації тричі порушили режим припинення вогню. Ворожі гранатометні провокації зафіксовано в районі населених пунктів Шуми і Травневе, а зі стрілецької зброї - біля Новолуганського. Поодинокі неприцільні обстріли не становили небезпеки, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали. Втрат унаслідок ворожих обстрілів немає.
За минулу добу представниками Національної поліції зі складу Об'єднаних сил виявлені 68 адміністративних правопорушень. Упродовж доби підрозділами поліції зведених загонів перевірено 6 395 транспортних засобів і 4 882 осіб. Також було затримано 5 осіб, підозрюваних у причетності до збройних формувань Російської Федерації та її найманців.
Через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" на контрольовану Об'єднаними силами територію прибула 621 людина. У зворотному напрямку - 1 131 особа. Через КПВВ "Новотроїцьке" на контрольовану Об'єднаними силами територію прибуло 90 осіб. У зворотному напрямку - 196 осіб. З вини окупантів КПВВ "Мар'їнка" не функціонував.
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Это они понарошку стреляли. Шутейно.
Схоже, що комісія ТКГ теж не звертає уваги на порушення домовленностей, і не вимагає покарання "шалунішек".
Ну а якомусь "воєнному командаванию ордло", з яким домовлявся зеленський, взагалі, похрін
Таран и зе в этом замешаны в первую очередь
А я завжди кажу, що коли перестане стріляти Росія, то буде мир.
А коли перестане стріляти Україна - то не буде України !!
А то зе тут кино крутит проукраиностью.
Если показывает какой он проукраинский, значит где-то серьезно сдал
В каком месте наша победа?
огневые провокации - это что-то !!! вернее - это что???? словоблудие от бессилия генштаба - вот что это !!!
У мережу потрапили персональні дані близько 7 тис. військовослужбовців
Виявили чат-бот в Telegram, де оприлюднено персональні дані 6 907 військовослужбовців (ПІБ, номери військових частин, дати самовільного залишення військових частин). Про це заявили в Офісі Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.
"З метою оперативного припинення незаконного поширення персональних даних громадян України, що в умовах військової агресії з боку Російської Федерації може завдати істотної шкоди обороноздатності держави, було направлено листи до Служби безпеки та Національної поліції, та наголосили на необхідності невідкладного блокування Telegram-бота, який продовжує поширювати зазначений файл з персональними даними."
Нацполіція за вказаним фактом розпочала кримінальне провадження за частиною першою статті 182 Кримінального кодексу України (Порушення недоторканності приватного життя).
За зраду строку давнини немає але янєлоху сзоже не сказали.
-Ти хо ?
-Я Хомчак Руслан , командую військом .
-А я хто .?
-Ви президент України .
-А де я , і як я сюди потрапив .? ..
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дилетанты за рулем