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Від початку доби зафіксовано 5 фактів порушення найманцями РФ умов припинення вогню, - пресцентр ОС. ВIДЕО

Від початку поточної доби в районі проведення ООС із боку збройних формувань РФ зафіксовано 5 порушень домовленостей, які були досягнуті Тристоронньою контактною групою.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

"Зокрема, 4 вогневі провокації. По одному пострілу з автоматичного станкового гранатомета ворог зробив біля Попасної і Гнутового, а з підствольного гранатомета - неподалік Шумів. Також зі стрілецької зброї противник вистрілив поблизу Новоолександрівки.

Всі порушення режиму тиші не становили загрози життю або здоров'ю українських військовослужбовців. Серед особового складу Об'єднаних сил бойових втрат і поранень немає", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в ранкові години зафіксовано одне порушення противником домовленостей, досягнутих у межах ТКГ: поблизу тимчасово окупованого населеного пункту Пікузи ворог здійснював інженерні роботи.

Військовослужбовці Об'єднаних сил на провокації з боку противника вогонь у відповідь не відкривали.

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Підсумки за минулу добу

7 серпня збройні формування Російської Федерації тричі порушили режим припинення вогню. Ворожі гранатометні провокації зафіксовано в районі населених пунктів Шуми і Травневе, а зі стрілецької зброї - біля Новолуганського. Поодинокі неприцільні обстріли не становили небезпеки, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали. Втрат унаслідок ворожих обстрілів немає.

За минулу добу представниками Національної поліції зі складу Об'єднаних сил виявлені 68 адміністративних правопорушень. Упродовж доби підрозділами поліції зведених загонів перевірено 6 395 транспортних засобів і 4 882 осіб. Також було затримано 5 осіб, підозрюваних у причетності до збройних формувань Російської Федерації та  її найманців.

Через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" на контрольовану Об'єднаними силами територію прибула 621 людина. У зворотному напрямку - 1 131 особа. Через КПВВ "Новотроїцьке" на контрольовану Об'єднаними силами територію прибуло 90 осіб. У зворотному напрямку - 196 осіб. З вини окупантів КПВВ "Мар'їнка" не функціонував.

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Автор: 

обстріл (29540) Донбас (22358) перемир’я (996) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+17
С начала суток зафиксированы 5 фактов нарушения наемниками РФ условий прекращения огня, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 9899
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08.08.2020 17:55 Відповісти
+15
Все нарушения режима тишины не несли угрозы жизни или здоровью украинских военнослужащих.

Это они понарошку стреляли. Шутейно.
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08.08.2020 17:51 Відповісти
+9
я так понимаю - раз есть нарушения о прекращении огня со стороны кацапов -- значить НИКАКОГО перемирия НЕТ !!! ... хватит слушать басни от 95 квартала типа - да стреляли..
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08.08.2020 18:02 Відповісти
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С начала суток зафиксированы 5 фактов нарушения наемниками РФ условий прекращения огня, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 9899
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08.08.2020 17:55 Відповісти
до смеха набирают где-то актеров для этого шапито.
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08.08.2020 18:05 Відповісти
Все нарушения режима тишины не несли угрозы жизни или здоровью украинских военнослужащих.

Это они понарошку стреляли. Шутейно.
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08.08.2020 17:51 Відповісти
Та не стріляли вони. Це вони фактами кидали я. Де тут про постріли:"С начала суток зафиксированы 5 фактов нарушения наемниками РФ условий прекращения огня, - пресс-центр ОС." Прес-центр ОС міг би займати призові місця у Клубі вн елиз і винахідливих.
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08.08.2020 18:45 Відповісти
Как говорится захочешь жить, не так раскорячишся, вот изворачиваются в находчивости.
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08.08.2020 19:00 Відповісти
С 00-01 27.07.2020 г. по 04.08.2020 на линии соприкосновения в районах боевых действий на территории ОРДЛО, совершено 87 обстрелов со стороны противника, в результате которых ранено 10 и убито 3 украинских военнослужащих. Миссия ОБСЕ за этот же период зафиксировала 243 нарушения режима прекращения огня.
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08.08.2020 21:53 Відповісти
Сказал Верховный Главнокомандующий МИР, значит мир. А от ВОГов берём и уклоняемся. Это эксцесс исполнителя или "случайно выстрелил"
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08.08.2020 17:51 Відповісти
"Постреливают". Не звертайте уваги.
Схоже, що комісія ТКГ теж не звертає уваги на порушення домовленностей, і не вимагає покарання "шалунішек".
Ну а якомусь "воєнному командаванию ордло", з яким домовлявся зеленський, взагалі, похрін
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08.08.2020 17:56 Відповісти
отвод доброволь батальонов говорит о приказе кремля готовить украину к капитуляции.
Таран и зе в этом замешаны в первую очередь
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08.08.2020 18:07 Відповісти
Кацяпів покриває слуга ростова.
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08.08.2020 19:27 Відповісти
Нам казали, що мир - це просто, що достатньо перестати стріляти( Зеблазень)
А я завжди кажу, що коли перестане стріляти Росія, то буде мир.
А коли перестане стріляти Україна - то не буде України !!
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08.08.2020 18:01 Відповісти
я так понимаю - раз есть нарушения о прекращении огня со стороны кацапов -- значить НИКАКОГО перемирия НЕТ !!! ... хватит слушать басни от 95 квартала типа - да стреляли..
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08.08.2020 18:02 Відповісти
ЗЕбилы скажут что это соловьи поют
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08.08.2020 18:03 Відповісти
Ну и пусть наступают пока у московитов деньги закончились.

А то зе тут кино крутит проукраиностью.
Если показывает какой он проукраинский, значит где-то серьезно сдал
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08.08.2020 18:04 Відповісти
Прекратится огонь, будет спокойное, длительное Приднестровье. Это в лучшем случае. В худшем, Приднестровье будет расширятся, потому как РФии договора до одного места.
В каком месте наша победа?
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08.08.2020 18:10 Відповісти
а кто говорил про победу ?
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08.08.2020 18:19 Відповісти
"Не системных" .Да-капитулянты.
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08.08.2020 18:10 Відповісти
уже и пять - не считается? раз (слава Богу) ни в кого не попали - то это мираж ???
огневые провокации - это что-то !!! вернее - это что???? словоблудие от бессилия генштаба - вот что это !!!
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08.08.2020 18:11 Відповісти
"зафиксировали" фиксаторы х--вы
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08.08.2020 18:12 Відповісти
зеЛя уехал!теперь старлять можно!
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08.08.2020 18:13 Відповісти
5 не 6 ось так !
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08.08.2020 18:21 Відповісти
///
У мережу потрапили персональні дані близько 7 тис. військовослужбовців

Виявили чат-бот в Telegram, де оприлюднено персональні дані 6 907 військовослужбовців (ПІБ, номери військових частин, дати самовільного залишення військових частин). Про це заявили в Офісі Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.
"З метою оперативного припинення незаконного поширення персональних даних громадян України, що в умовах військової агресії з боку Російської Федерації може завдати істотної шкоди обороноздатності держави, було направлено листи до Служби безпеки та Національної поліції, та наголосили на необхідності невідкладного блокування Telegram-бота, який продовжує поширювати зазначений файл з персональними даними."
Нацполіція за вказаним фактом розпочала кримінальне провадження за частиною першою статті 182 Кримінального кодексу України (Порушення недоторканності приватного життя).
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08.08.2020 18:26 Відповісти
А слабо зепотке сказать слава украине и расия-агрессор
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08.08.2020 18:27 Відповісти
5 раз безсистемно расстреляли
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08.08.2020 18:36 Відповісти
А какие обстрелы являются системными? И чем они отличаются от системного пиз..жа?
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08.08.2020 19:07 Відповісти
у зелиных подельников спроси, они придумали-
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08.08.2020 23:16 Відповісти
Издеваешся? Какой с них спрос?
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09.08.2020 07:37 Відповісти
Фапктически мы видим, что Зеля с Дерьмаком сдают территории волнами, под видом разведений, премирий, серых зон и т.п. Этм русские занимались в Польше ещё до второй войны, сейчас они медленно наступают в Грузии, и, конечно, делают это сейчас в Украине. Напомните мне, где проходит линия соприкосновения по всеми ненавистным минским соглашениям? Дайте угадаю - где-то далеко за серой зоной в сторону Донецка?
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08.08.2020 18:45 Відповісти
После 18-00 обстрелы будут списывать на пьяных охотников до самого утра.
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08.08.2020 19:03 Відповісти
Зрадник Зеленський звборонив дрони.... тепер Захістники не бачать що ворог готує... нічого гарного точно.
За зраду строку давнини немає але янєлоху сзоже не сказали.
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08.08.2020 19:25 Відповісти
Визит Зеленского на линию соприкосновения "подействовал" было по 3-4 нарушения в сутки.. теперь вот пять.. А у нас все хорошо, сказал " прекрасный маркиз", ведь главное перестать стрелять нам, отвечая на обстрелы " той стороны".
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08.08.2020 19:35 Відповісти
Пригоди головнокомандующєго , на войнє . .

-Ти хо ?

-Я Хомчак Руслан , командую військом .

-А я хто .?
-Ви президент України .

-А де я , і як я сюди потрапив .? ..
Від початку доби зафіксовано 5 фактів порушення найманцями РФ умов припинення вогню, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 9286 .
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08.08.2020 19:41 Відповісти
а хто ти не має цензурних слів відповісти
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08.08.2020 19:53 Відповісти
Почему молчит ОБСЕ?, они обычно раз в двадцать пять больше считают.
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08.08.2020 19:44 Відповісти
Пройшла інформація, що в районі Сніжного розбився український пасажирський літак (ІЛ).
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08.08.2020 20:41 Відповісти
Ну шо они там такие задрипаные? Не отвечают! Если б я там был то давно бы уже набил 2-х метровую кучу сепаров из снайперки!
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08.08.2020 21:39 Відповісти
Від початку доби зафіксовано 5 фактів порушення найманцями РФ умов припинення вогню, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 6136
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08.08.2020 23:15 Відповісти
итого: те стреляют как и раньше, а эти без дронов сидят
дилетанты за рулем
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09.08.2020 00:49 Відповісти
 
 