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"Національний корпус" заявив про участь у місцевих виборах на з'їзді партії в Одесі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Національний корпус" оголосив про участь у місцевих виборах і представив кандидатів у депутати Одеської міськради.

Сьогодні, 8 серпня, в Одесі відбувається з'їзд політичної партії "Національний корпус", під час якого представлять кандидатів на місцеві вибори, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

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З'їзд розпочався о 18:30 біля Хаджибейської фортеці на території парку Шевченка. Зараз там зібралося вже близько півтори тисячі делегатів і гостей.

За словами лідера "Національного корпусу" Андрія Білецького, який також був присутній на з'їзді, партія ухвалила остаточне рішення - брати участь у місцевих виборах 2020 року. Він додав, що до цього підштовхує активізація пропаганди і проросійських політичних сил всередині держави, а також  збільшення впливу Москви на внутрішню політику України. Лідер також наголосив, що Одеса є стратегічно важливим містом, яке на майбутніх виборах стане головним "полем битви" з проросійським реваншем.

"Для п'ятої колони ми - небезпечна сила і вороги, для кожного українця ми - друзі і захисники. Треба зламати ментальні паркани і показати, що національні сили - це "будівельники", що ми можемо не тільки захистити Одесу, а й розвивати її", - заявив політик.

В Одеську міськраду "Національний корпус" запропонував 12 своїх кандидатів: Давида Шубладзе (лікар-хірург), Валерія Начвинова (підприємець, волонтер), Сергія Варламова (керівник одеського осередку "Національного корпусу"), Сергія Братчука (військовий, доброволець, журналіст), Савицьку Вікторію (педагог, громадська активістка), Яну Тітаренко (еколог, громадська діячка), Дем'яна Ганула (зоозахисник, підприємець), Олександра Вельможка (юрист, журналіст, спортсмен), Артема Гудіна (педагог, тренер із боксу, віцепрезидент Української федерації змішаних єдиноборств "UF ММА"), Вікторію Корпусову (зоозахисниця, підприємець), Євгена Нижегородова (економіст, спортсмен) та Володимира Никитенка (підприємець).

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Національний корпус заявив про участь у місцевих виборах на зїзді партії в Одесі 01
Національний корпус заявив про участь у місцевих виборах на зїзді партії в Одесі 02
Національний корпус заявив про участь у місцевих виборах на зїзді партії в Одесі 03
Національний корпус заявив про участь у місцевих виборах на зїзді партії в Одесі 04

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Національний корпус заявив про участь у місцевих виборах на зїзді партії в Одесі 05
Національний корпус заявив про участь у місцевих виборах на зїзді партії в Одесі 06
Національний корпус заявив про участь у місцевих виборах на зїзді партії в Одесі 07
Національний корпус заявив про участь у місцевих виборах на зїзді партії в Одесі 08
Національний корпус заявив про участь у місцевих виборах на зїзді партії в Одесі 09

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Національний корпус заявив про участь у місцевих виборах на зїзді партії в Одесі 10
Фото: t.me/nationalcorps

Автор: 

місцеві вибори (1366) Одеса (5544) Білецький Андрій (214) Національний корпус (390)


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Топ коментарі
+13
Забрасывание плюшевыми свинками и битьё окон немного отличается от управления коммунальным хозяйством
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08.08.2020 22:03 Відповісти
+9
https://twitter.com/dmitriypaut

https://twitter.com/dmitriypaut Дмитрий https://twitter.com/dmitriypaut @dmitriypaut https://twitter.com/dmitriypaut/status/1292150470333661184 1 ч

Трэша кину Командование ДШВ вручило маруновый берет Чму за жестокое убийство Журавля.
За особую жестокость на протяжении четырех дней
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08.08.2020 21:57 Відповісти
+6
ты сейчас выбрала крепкого бесхозяйственника, талантливо просырающего всю экономику из-за своей тупости
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08.08.2020 23:23 Відповісти
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Пиши українською.
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08.08.2020 23:19 Відповісти
ти шо,тоже кацап с транслейтомъ ?
а на каком я,по-твоему,написал?
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08.08.2020 23:38 Відповісти
с националистами оно и рядом не лежало а отобрать несколько процентов у патриотического электората реально на это и заточена это псевдопатриотическая партия
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08.08.2020 22:49 Відповісти
А кто же тогда патриоты , если это ,,псевдопатриоты" ? Просто интересно
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08.08.2020 23:12 Відповісти
к сожалению я их не вижу "Свободу" назвать патриотами нельзя они много лет показали кто они есть популисты если чтото значимое не выйдут а если и так то пиар со своими флагами постоят и все на все что они способны это гонять геев на параде с Правым сектором а последний который также уже импотент и ничего не представляет его боятся только кацапы и то пугать своих
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08.08.2020 23:32 Відповісти
Варламов единственный кто борется за одесситов, с незаконными застройками пляжей и тд
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08.08.2020 22:48 Відповісти
Бандера прийде- порядок наведе!
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08.08.2020 22:51 Відповісти
В Украине все партии должны быть националистические!!! Только отличие их может быть в модели. А все партии эти не Украинские, как Медведчука и Ахметова, они должны отвергаться всеми и за них должны не голосовать вообще никто и таким образом их нужно уничтожать полностью! Эти не Украинские партии должны быть уничтожены иммунитетом Украинского организма, как вирусы болезни. И когда иммунитет Украины выработает антитела, тогда организм станет крепче в будущем и эта зараза уже не сможет поражать Украинский организм! И нужно вычистить Украинским иммунитетов и всю власть и все органы - это и СБУ и МВД, ГенПрокуратуру, Суды, и т.д. Потому что эти партии-паразиты в теле Украины и они за все эти годы нанесли Украине столько вреда, что искалечили страну! И до тех пор, пока они попадать будут во власть, то они будут больше калечить страну! Их цели не сделать Украину лучше и здоровее и умнее и богаче, а их задача паразитировать в Украинском организме и жрать его и наносить огромный вред! Люди не голосуйте за партии, которые не националистические! Националисты за все, что будет делать сильнее страну! И против всего, что будет делать ее слабее! Они это доказывают на войне и националисты - это идейные люди! Если партии Ахметова и все думаю помнят Богатыреву, которая запустила в Украине торговлю наркотиками и тем же трамадолом и его потребители были дети и рыги эти зарабатывали на смертях детей! И они геноцид нации наркотиками устроили! А националисты наоборот за искоренение наркотиков и алкоголя и за то, чтобы дети занимались спортом и были здоровыми и красивыми и за то, чтобы дети были развиты и физически и умственно, чтобы от этого выигрывала вся страна и процветала! Население Украины уменьшается с каждым годом и это результат правления этих кланов Днепровских и Донецких и российских. Если хотите и дальше, чтобы страна становилась хуже то голосуйте за Днепровский или Донецкий кланы или российский. А если хотите, чтобы страна начала улучшаться, тогда голосуйте за любые националистические партии!!! Они сделают сильную экономику, сильную Армию для защиты страны от всех внешних угроз, они наведут порядок и внутри страны, и т.д. Начнется расцвет Украинского Государства!!! Не выбирайте люди тех, кто идет обогащаться во власть, выбирайте тех, для кого идея важнее денег!!!
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08.08.2020 23:02 Відповісти
Сейчас соевое дерьмо начнет лить грязь и на националистов Билецкого .Уже начало . А Билецкий прав, но шансов у него к сожалению мало . Тут скорее на ,,зеленых" ставить нужно , чтоб сторонники ,,руцкого мира" не прошли .А соевая вышивата льет дерьмо на всех подряд -и на националистов и на ,,зеленых" .Только торговых партнеров из жОППы не трогают ((
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08.08.2020 23:10 Відповісти
Тіко останній дебіл вважатиме що зелені це заслін від "руцкава міра" Кончений дегенерат, чи просто лошара, який весь осанній рік проспав або продивився сватів.
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08.08.2020 23:32 Відповісти
"Національний корпус" заявив про участь у місцевих виборах на з'їзді партії в Одесі - Цензор.НЕТ 6655
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09.08.2020 05:48 Відповісти
Витя по сравнению со шмарклей и барыгой очень прилично смотрится.
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09.08.2020 10:45 Відповісти
А белий вошь свинками буде кидатися..? Черговий фуфел, щоб відібрати у ЄС 1.2%.
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08.08.2020 23:30 Відповісти
Твой пЕС это сбитая утка . Скорее Билецкий станет Президентом чем пЕС попадет в Раду на следующих выборах или что то сможет получить на местных выборах .Не вижу в пЕСике ничего антикацапского кроме сладеньких сказочек для альтернативно одаренных 16%
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09.08.2020 00:43 Відповісти
Ні, давай так, якщо ЄС не потрапить в Раду то ти зїси відро лайна. Тіки чесно бо я пвітора року таке саме казав таким як ти уйопищам які били себе в груди і казали що порох втіче в Ростов. Тільки от не бачу щоб та вся шобла яка щогодинно садовила Пороха на літак в Ростов чи Іспанію., жерла лайно. А тобі таки доведеться, зебіліще..
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09.08.2020 23:09 Відповісти
Чорт на сьезде был?
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09.08.2020 08:45 Відповісти
нехай, нехай. Сволоті менше голосів дістанеться.
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09.08.2020 11:24 Відповісти
Сколько стоит эта хренотень нациская ?
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12.08.2020 20:30 Відповісти
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