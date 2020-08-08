"Національний корпус" заявив про участь у місцевих виборах на з'їзді партії в Одесі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
"Національний корпус" оголосив про участь у місцевих виборах і представив кандидатів у депутати Одеської міськради.
Сьогодні, 8 серпня, в Одесі відбувається з'їзд політичної партії "Національний корпус", під час якого представлять кандидатів на місцеві вибори, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
З'їзд розпочався о 18:30 біля Хаджибейської фортеці на території парку Шевченка. Зараз там зібралося вже близько півтори тисячі делегатів і гостей.
За словами лідера "Національного корпусу" Андрія Білецького, який також був присутній на з'їзді, партія ухвалила остаточне рішення - брати участь у місцевих виборах 2020 року. Він додав, що до цього підштовхує активізація пропаганди і проросійських політичних сил всередині держави, а також збільшення впливу Москви на внутрішню політику України. Лідер також наголосив, що Одеса є стратегічно важливим містом, яке на майбутніх виборах стане головним "полем битви" з проросійським реваншем.
"Для п'ятої колони ми - небезпечна сила і вороги, для кожного українця ми - друзі і захисники. Треба зламати ментальні паркани і показати, що національні сили - це "будівельники", що ми можемо не тільки захистити Одесу, а й розвивати її", - заявив політик.
В Одеську міськраду "Національний корпус" запропонував 12 своїх кандидатів: Давида Шубладзе (лікар-хірург), Валерія Начвинова (підприємець, волонтер), Сергія Варламова (керівник одеського осередку "Національного корпусу"), Сергія Братчука (військовий, доброволець, журналіст), Савицьку Вікторію (педагог, громадська активістка), Яну Тітаренко (еколог, громадська діячка), Дем'яна Ганула (зоозахисник, підприємець), Олександра Вельможка (юрист, журналіст, спортсмен), Артема Гудіна (педагог, тренер із боксу, віцепрезидент Української федерації змішаних єдиноборств "UF ММА"), Вікторію Корпусову (зоозахисниця, підприємець), Євгена Нижегородова (економіст, спортсмен) та Володимира Никитенка (підприємець).
Фото: t.me/nationalcorps
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