Затонулий в Одесі танкер Delfi знову спробують підняти: до судна підігнали кран і буксири. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Затонулий біля одеського узбережжя танкер Delfi знову готують до підйому.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Думскую.
До місця аварії корабля підігнали плаваючий кран і буксири.
У пресслужбі мерії Одеси заявили, що сьогодні судно піднімати не будуть, а на місці проводять технічні роботи.
Нагадаємо, 22 листопада 2019 року поблизу Одеси сів на мілину танкер "Делфі". Власник не дозволяв екіпажу покинути судно, а рятувальні катери не могли підійти через шторм.
Через кілька годин рятувальники змогли евакуювати екіпаж.
Відразу після аварії в.о. глави Держекоінспекції Єгор Фірсов повідомив, що вміст нафтопродуктів у районі танкера, що сів на мілину, перевищує норму в 53 рази. У суботу, 23 листопада, концентрація була перевищена вже в 157 разів.
Раніше мерія Одеси повідомила, що затонулий біля Одеси в листопаді танкер пролежить поруч із пляжем до кінця літа.
16 червня глава Одеської ОДА Максим Куций пообіцяв, що роботи з підйому танкера завершаться до 25 червня.
21 червня із затонулого біля одеського узбережжя танкера почало виливатися паливо. Пляма досягла чималих розмірів і поширилася в бік пляжу з відпочивальниками.
Під час візиту в регіон президента Володимира Зеленського 4 липня місцева влада пообіцяла, що до 20 липня судно приберуть.
У липні танкер декілька разів намагалися підняти, але безуспішно . З танкера продовжує виливатися паливо. Ситуацію з танкером визнали надзвичайною, і тепер вирішувати її буде держава. Договір на евакуацію танкера планують підписати з підрядником до кінця серпня.
За даними Держекоінспекції, танкер завдав шкоди екології майже на $20 тис.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
и показать пятую повестку в военкомат.
молниеносно танкер окажется возле дачи в Конче Заспе
Единственный вариант его поднять - привязать к нему понтоны и вытеснить из них воду в объеме раза в два больше чем корыто весит.
Кран там разве что эти самые понтоны грузить. Если будут цепляться к корыту, то еще и кран там будет лежать.
будут тянуть за утонувший борт?
но это же бред, да и кран по виду не супер-мощный...
...
Вот почитай https://www.048.ua/news/1177820/v-kapkane-zurnalisty-predstavili-polnyj-kompromat-na-mera-truhanova-foto-video
У них там что, нет ни одного вменяемого инженера?
- Что такой большой и сильный?
- Нет, он как танкер целый день лежит на боку и всегда на мели.
идиоты земснаряд лучше притяните и понтоны для подъема, тогда возможно и осилите если мозг хоть чуть чуть работает