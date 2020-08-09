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Затонулий в Одесі танкер Delfi знову спробують підняти: до судна підігнали кран і буксири. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Затонулий біля одеського узбережжя танкер Delfi знову готують до підйому.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Думскую.

До місця аварії корабля підігнали плаваючий кран і буксири.

Також читайте: Поруч із затонулим танкером Delfi знайшли загиблого дельфіна

Затонулий в Одесі танкер Delfi знову спробують підняти: до судна підігнали кран і буксири 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Капітану затонулого танкера Delfi ухвалили вирок - рік обмеження волі з випробувальним терміном

Затонулий в Одесі танкер Delfi знову спробують підняти: до судна підігнали кран і буксири 02
Затонулий в Одесі танкер Delfi знову спробують підняти: до судна підігнали кран і буксири 03

У пресслужбі мерії Одеси заявили, що сьогодні судно піднімати не будуть, а на місці проводять технічні роботи.

Затонулий в Одесі танкер Delfi знову спробують підняти: до судна підігнали кран і буксири 04

Нагадаємо, 22 листопада 2019 року поблизу Одеси сів на мілину танкер "Делфі". Власник не дозволяв екіпажу покинути судно, а рятувальні катери не могли підійти через шторм.

Через кілька годин рятувальники змогли евакуювати екіпаж.

Відразу після аварії в.о. глави Держекоінспекції Єгор Фірсов повідомив, що вміст нафтопродуктів у районі танкера, що сів на мілину, перевищує норму в 53 рази. У суботу, 23 листопада, концентрація була перевищена вже в 157 разів.

Раніше мерія Одеси повідомила, що затонулий біля Одеси в листопаді танкер пролежить поруч із пляжем до кінця літа.

16 червня глава Одеської ОДА Максим Куций пообіцяв, що роботи з підйому танкера завершаться до 25 червня.

21 червня із затонулого біля одеського узбережжя танкера почало виливатися паливо. Пляма досягла чималих розмірів і поширилася в бік пляжу з відпочивальниками.

Під час візиту в регіон президента Володимира Зеленського 4 липня місцева влада пообіцяла, що до 20 липня судно приберуть.

У липні танкер декілька разів намагалися підняти, але безуспішно . З танкера продовжує виливатися паливо. Ситуацію з танкером визнали надзвичайною, і тепер вирішувати її буде держава. Договір на евакуацію танкера планують підписати з підрядником до кінця серпня.

За даними Держекоінспекції, танкер завдав шкоди екології майже на $20 тис.

Одеса (5545) танкер (359)


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Топ коментарі
+26
один конец верёвки привязать к танкеру, а второй привязать к зубу (он его всёравно давал)

и показать пятую повестку в военкомат.

молниеносно танкер окажется возле дачи в Конче Заспе
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09.08.2020 15:43 Відповісти
+23
А кстати шо там, главклоун уже взял на личный контроль это дело??
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09.08.2020 15:35 Відповісти
+22
Затонувший в Одессе танкер Delfi снова попытаются поднять: к судну подогнали кран и буксиры - Цензор.НЕТ 7433

...
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09.08.2020 15:46 Відповісти
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09.08.2020 15:29 Відповісти
один конец верёвки привязать к танкеру, а второй привязать к зубу (он его всёравно давал)

и показать пятую повестку в военкомат.

молниеносно танкер окажется возле дачи в Конче Заспе
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09.08.2020 15:43 Відповісти
Затонулий в Одесі танкер Delfi знову спробують підняти: до судна підігнали кран і буксири - Цензор.НЕТ 2833
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09.08.2020 16:14 Відповісти
Заодно и канал прокопает. Большая стройка, однако.
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09.08.2020 17:15 Відповісти
Оставьте его, пусть там и лежит как памятник криворукости и бестолковости Шапитошных клоунов
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09.08.2020 15:33 Відповісти
Так вАняИтЬ, мля, как плЄсЄнь зельОная...
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09.08.2020 15:49 Відповісти
А кстати шо там, главклоун уже взял на личный контроль это дело??
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09.08.2020 15:35 Відповісти
В апреле 2020 года генпрокурор Ирина Венедиктова взяла дело об аварии танкера под личный контроль.
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09.08.2020 15:52 Відповісти
вот-вот, а то что-то он давненько ничего под личный контроль не брал...
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09.08.2020 17:02 Відповісти
Мне кажется опять не получится у них, как бы еще и кран рядом не утопили.))
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09.08.2020 15:35 Відповісти
Надо сравнить вес этого корыта и грузоподъемность крана. Не удивлюсь если не додумались.
Единственный вариант его поднять - привязать к нему понтоны и вытеснить из них воду в объеме раза в два больше чем корыто весит.
Кран там разве что эти самые понтоны грузить. Если будут цепляться к корыту, то еще и кран там будет лежать.
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09.08.2020 15:55 Відповісти
можна парашути прив'язати,у вітряну погоду потягнуть.
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09.08.2020 22:47 Відповісти
а чем там кран поможет?
будут тянуть за утонувший борт?
но это же бред, да и кран по виду не супер-мощный...
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09.08.2020 15:37 Відповісти
Так он практически возле берега. Можно кафе забацать в стиле ватервордл. И назвать как нибудь красиво)
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09.08.2020 15:37 Відповісти
Черная Каракатица
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09.08.2020 15:44 Відповісти
Это чтобы побольше было отдыхающих на соседнем пляже? В прошлые разы, когда тянули, на пляже яблоку негде было упасть.
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09.08.2020 15:41 Відповісти
О чем тут писать, у зели ведь на контроле!
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09.08.2020 15:44 Відповісти
Полная импотенция властей и украинского флота. Несчастный Делфи" даже не затонул, а всего лишь сел на мель. Пираты свои корабли в XVI веке с таких мелей вручную снимали, а Штаты в конце 60-х подняли половину К-129 длиной ;42 метра с глубины ПЯТЬ ТЫСЯЧ метров .
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09.08.2020 15:46 Відповісти
Затонувший в Одессе танкер Delfi снова попытаются поднять: к судну подогнали кран и буксиры - Цензор.НЕТ 7433

...
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09.08.2020 15:46 Відповісти
95 квартал пригласили?А дери-жаб-лю?Тогда опять нихрена не получится.
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09.08.2020 15:47 Відповісти
Почему его не распилять???
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09.08.2020 15:52 Відповісти
а хозяин не велит (может там в обшивке наркота? )))))))
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09.08.2020 15:54 Відповісти
Почитай компромат на Труханова. Труханов работал на Минина, который контролировал Одесский порт и перевалку оружия через него. Кстати, именно он стал прототипом героя Николаса Кейджа в голливудском фильме "Оружейный Барон". Труханов продолжает 100% это дело и продает наркоту и оружие на весь мир. И это только малая доля из досье, там и про убийства особо жестокие. и там не Украинские органы это выкладывают, а иностранные нормальные!
Вот почитай https://www.048.ua/news/1177820/v-kapkane-zurnalisty-predstavili-polnyj-kompromat-na-mera-truhanova-foto-video
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09.08.2020 16:47 Відповісти
все может быть !
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09.08.2020 21:25 Відповісти
......его сначала надо ПОДМЫТЬ т.к. его уже ЗАСОСАЛО в дно !!!! спасатели , вы в школу ХОДИЛИ , .....ть !!!
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09.08.2020 15:58 Відповісти
....надо ПРОТЯНУТЬ шланги и подать ВОЗДУХ под давлением , песок размоет , потом ПЫТАТЬСЯ поднять КРАНОМ !!! а так КРАН на..... ПОТОПИТЕ или СЛОМАЕТЕ !!! олухи !!!
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09.08.2020 16:01 Відповісти
Посмотрите на страну, уровень компетентности власти абсолютно тот-же самый -- ниже плинтуса.
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09.08.2020 18:13 Відповісти
Це наш памятник владі, тому руки геть! В США пам'ятник це запуск ракети Ілона Маска, в РФ ялинка з кизяків, а унас п'яний танкер спить на боку.
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09.08.2020 16:04 Відповісти
Пара тонн аммонала, заложенные под правый борт, с легкостью справятся с этой "проблемой".
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09.08.2020 16:05 Відповісти
И сразу двух зайцев - танкер превратится из морского в космический!
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09.08.2020 22:49 Відповісти
День сурка.
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09.08.2020 16:06 Відповісти
шоу, - тупой и еще тупее, от цирка продолжается.
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09.08.2020 16:25 Відповісти
30 тонный кран не справицца-это видимость работы
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09.08.2020 16:26 Відповісти
Там преПЫзден в красных труселях - вместо домкрата не работает?
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09.08.2020 16:28 Відповісти
Убожество.
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09.08.2020 17:00 Відповісти
А если к танкеру привязать рояль и бросить в воду? Не, не пойдет?
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09.08.2020 17:03 Відповісти
мелковато будет.
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09.08.2020 17:08 Відповісти
Так а сколько миллиардов еще выделят на эту сложнейшую спецоперацию?
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09.08.2020 17:08 Відповісти
Его проще на берег вытащить.
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09.08.2020 17:14 Відповісти
Режьте нахрен на металолом,Поднять у тупых все равно не полючится.
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09.08.2020 17:14 Відповісти
Теперь зеленим специалистам осталось еще и кран утопить.
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09.08.2020 17:15 Відповісти
Ждите завтрашних новостей
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09.08.2020 22:50 Відповісти
.... рейтинг.., Делфі..., влада..., яловість.... Ех, а як все гарно було рік тому - цьом ЛИСОГО в лоба..., ЩАУРМА,... ФОНТАН... Як гарно Зе-кретин, мов дурне теля веселилося та вистрибувало, наче вперше зелену траву побачило. Ех, як все гарно рік тому починалось...
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09.08.2020 17:47 Відповісти
а ещё год, вот веселуха будет)))
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09.08.2020 18:33 Відповісти
Как "Коста Коркордию" смогли поднять такую махину, а эта власть галошу ржавую с позором не может?
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09.08.2020 18:25 Відповісти
Надо еще пару тыщ надувных гондонов применить, а то как бы там два корабля не осталось...
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09.08.2020 18:33 Відповісти
Полные дыбилы.
У них там что, нет ни одного вменяемого инженера?
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09.08.2020 19:17 Відповісти
У меня до сих пор где-то валятся международный паспорт корпорации "Хонда"По которому я до сих пор являюсь специалистом по механике и электронике.Так тут с первого взгляда понятно,-Долбоёбы.
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09.08.2020 19:27 Відповісти
Вот бобры хреновы ,кран такое не потянет .Подогнать земснаряд и рыть канал на глубину .Скалу подрубить взрывом ,если она есть ,только не так как в Бейруте ,это технически возможно.
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09.08.2020 20:33 Відповісти
Пока что мы все являемся свидетелями ИМИТАЦИЙ, а не "попыток" перевернуть этот пустой танкер. Возмущает настойчивая позиция Губернатора Куцего и тех, кто призывает ( и настаивает ) на "распиле нефтеналивного судна" в курортной зоне ( что не только загрязнило бы окружающую среду, но и грозило бы взрывом остатков нефтепродуктов и паров от них). Это говорит о НЕКОМПЕТЕНТНОСТИ тех, кто призывает к распилу такого судна с топливом. Особенно отличаются в напористости - тов. Губернатор (только где он был, когда судно дрейфовало и угрожало побережью) и такие , как тов. Кивалов, с "бравыми моряками из порта" и "морской партией", которые не могут не понимать весь вред от возможного распила. Но тем не менее, они настаивают.........................Cудно нужно поставить на ровный киль и увести. Это можно сделать и буксирами, и нормальными тросами и их ПРАВИЛЬНЫМ креплением на корпусе. Что, во всём Одесском порту нет толстых стальных тросов и брёвен ?! Нет поплавков-пустых железнодорожных цистерн ?! ............И всех одесситов и всю Украину пытаются НЕКТО убедить, что "при подъёме можно загрязнить больше, чем распилом" ?!.... Представляется, что коррупция - налицо. Просто, представляется. что НЕКТО мечтает ( и делает всё, чтобы так и было ) "распилить и продать железо , машины и т.п."и купить себе очередной внедорожник" , а КОЕ-КОМУ ( неровно дышащих в сторону России с любовью ) всё хочется "поиспользовать это судно для того, чтобы попозорить Украину", поэтому они и говорят "та пусть полежит !". ........ Вот и вся комбинация : союз коррупционеров-оппортунистов и диверсантов. ......... Уберите эту грязь оттуда !
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09.08.2020 21:10 Відповісти
А если танк пенообразователем наполнить пожарным? А затем газорезкой? и действительно банально украсть металлолом......если не могут утянуть...
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09.08.2020 21:41 Відповісти
По плав-кранам не знаток конечно. Но перевидел много. Особенно впечатлил один кран в порту Роттердам. Ну а то что подогнали---то бананы с трюма тягать. Пусть пробуют. Лето и сезон на исходе---к октябрю может и успеют.
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09.08.2020 21:29 Відповісти
Как бы не получилась пародия на старшего брата по отсутсвию мозгов...мини-адмирал кузнецов
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09.08.2020 21:38 Відповісти
- Смотрю на корабль, ну прямо как мой муж,

- Что такой большой и сильный?

- Нет, он как танкер целый день лежит на боку и всегда на мели.
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09.08.2020 22:02 Відповісти
подогнали кран и буксиры - не справятся - еще осла впрягите...
идиоты земснаряд лучше притяните и понтоны для подъема, тогда возможно и осилите если мозг хоть чуть чуть работает
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09.08.2020 23:35 Відповісти
 
 