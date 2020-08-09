Від початку доби обстрілів із боку противника не зафіксовано, - пресцентр ОС. ВIДЕО
Від початку поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил обстрілів із боку противника не зафіксовано.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
"Водночас у ранкові години зафіксовано одне порушення противником домовленостей, досягнутих у межах Тристоронньої контактної групи: поблизу тимчасово окупованого населеного пункту Трудівське ворог проводив інженерне обладнання позицій у бік наших підрозділів", - йдеться в повідомленні.
У пресцентрі ОС зазначають, що чотирнадцяту добу поспіль, відколи проголошено режим припинення вогню, який набув чинності 27 липня, серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.
Підсумки за минулу добу
8 серпня збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню. Ворожу провокацію з підствольного гранатомета зафіксовано в районі населеного пункту Шуми. Неприцільні постріли не становили загрози життю і здоров'ю, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали. Втрат унаслідок ворожих обстрілів немає.
За минулу добу представниками Національної поліції зі складу Об'єднаних сил виявлені 88 адміністративних правопорушень. Упродовж доби підрозділами поліції зведених загонів перевірені 6 770 транспортних засоби і 4 987 осіб. Також було затримано 4 людей, яких підозрюють у причетності до збройних формувань Російської Федерації.
Через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" на контрольовану Об'єднаними силами територію прибуло 726 осіб. У зворотному напрямку - 1 177 осіб. Через КПВВ "Мар'їнка" в обидва боки прослідувало по одній людині. Через КПВВ "Новотроїцьке" на контрольовану Об'єднаними силами територію прибула 1 людина.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Награжденный за мужество, знавший обстановку, СБЕЖАЛ, а медик, который не знал обстановку, подорвался на мине и погиб. Оставшийся один командир эвакуационной группы попал под обстрел, получил контузию и в одиночку не смог выполнить задачу. Журавель погиб от потери крови, хотя его шансы на выживание были высокими, он был командиром награжденного.
Единственный выполнявший задачу до конца воин - офицер, командовавший эвакуационной группой. Но его Зеленский не наградил. Ни министр обороны, ни главком ВСУ, ни командование 35-й бригады почему-то его не представили к ордену.
Почему же наградили недостойного? Да потому что его отправили снимать сюжет для телевидения к отцу погибшего Ярослава Журавля. К отцу его командира, которого награжденный за мужество побоялся вытаскивать.
То есть дали боевой орден за участие в пиар-акции. А воину, который по-настоящему собой рисковал и проявил мужество, и сейчас находится на лечении в госпитале, орден не дали. Хотя награждать должны, прежде всего, тех, кто берет на себя ответственность, а не тех, кто ближе к начальству.
воно готове забути про кров і бігти в кацапські обійми.
Воин диванный- с таким ником
а ти взагалі ні про що.
боевая задача по возвращению оккупированных территорий выполнена
или не выполнена?