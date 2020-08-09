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Від початку доби обстрілів із боку противника не зафіксовано, - пресцентр ОС. ВIДЕО

Від початку поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил обстрілів із боку противника не зафіксовано.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

"Водночас у ранкові години зафіксовано одне порушення противником домовленостей, досягнутих у межах Тристоронньої контактної групи: поблизу тимчасово окупованого населеного пункту Трудівське ворог проводив інженерне обладнання позицій у бік  наших підрозділів", - йдеться в повідомленні.

У пресцентрі ОС зазначають, що чотирнадцяту добу поспіль, відколи проголошено режим припинення вогню, який набув чинності 27 липня, серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.

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Підсумки за минулу добу

8 серпня збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню. Ворожу провокацію з підствольного гранатомета зафіксовано в районі населеного пункту Шуми. Неприцільні постріли не становили загрози життю і здоров'ю, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали. Втрат унаслідок ворожих обстрілів немає.

За минулу добу представниками Національної поліції зі складу Об'єднаних сил виявлені 88 адміністративних правопорушень. Упродовж доби підрозділами поліції зведених загонів перевірені 6 770 транспортних засоби і 4 987 осіб. Також було затримано 4 людей, яких підозрюють у причетності до збройних формувань Російської Федерації.

Через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" на контрольовану Об'єднаними силами територію прибуло 726 осіб. У зворотному напрямку - 1 177 осіб. Через КПВВ "Мар'їнка" в обидва боки прослідувало по одній людині. Через КПВВ "Новотроїцьке" на контрольовану Об'єднаними силами територію прибула 1 людина.

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Автор: 

обстріл (29558) Донбас (22358) перемир’я (996) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+11
Від початку доби обстрілів із боку противника не зафіксовано, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 7528
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09.08.2020 18:20 Відповісти
+9
С начала суток обстрелы со стороны противника не зафиксированы, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 4004
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09.08.2020 17:54 Відповісти
+9
ИЗ БЛОГА БУТУСОВА "НАГРАЖДЕНИЕ НЕПРИЧАСТНОГО" о том . как Зеленский сдержал слово о том , что будет держать под контролем ситуацию...
Награжденный за мужество, знавший обстановку, СБЕЖАЛ, а медик, который не знал обстановку, подорвался на мине и погиб. Оставшийся один командир эвакуационной группы попал под обстрел, получил контузию и в одиночку не смог выполнить задачу. Журавель погиб от потери крови, хотя его шансы на выживание были высокими, он был командиром награжденного.
Единственный выполнявший задачу до конца воин - офицер, командовавший эвакуационной группой. Но его Зеленский не наградил. Ни министр обороны, ни главком ВСУ, ни командование 35-й бригады почему-то его не представили к ордену.
Почему же наградили недостойного? Да потому что его отправили снимать сюжет для телевидения к отцу погибшего Ярослава Журавля. К отцу его командира, которого награжденный за мужество побоялся вытаскивать.
То есть дали боевой орден за участие в пиар-акции. А воину, который по-настоящему собой рисковал и проявил мужество, и сейчас находится на лечении в госпитале, орден не дали. Хотя награждать должны, прежде всего, тех, кто берет на себя ответственность, а не тех, кто ближе к начальству.
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09.08.2020 18:16 Відповісти
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У синяков закончился гамноконвой в виде боярышника??? Или не дай БОГ - ума набрались??
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09.08.2020 17:51 Відповісти
Неділя.Відсипаються орки.
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09.08.2020 17:52 Відповісти
С начала суток обстрелы со стороны противника не зафиксированы, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 4004
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09.08.2020 17:54 Відповісти
Дык, Зеля, походу, пообещал водичку в Крым. Ессессьно
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09.08.2020 17:56 Відповісти
От,че тошнить?Пацаны не гибнут,а тебе хреново потому,что на Зелю нет повода погавкать?Ты дохера в 14-ом возмущался,когда Питруня объявил "Одностороннее прекращение огня"?ОДНОСТОРОННЕЕ.Или сидел и рот не открывал?
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09.08.2020 18:12 Відповісти
Хорош гундеть - "не гибнут", а только неделю назад трое скончались от "резкого ухудшения здоровья", теперь так называются боевые потери и родные не получат причитающуюся денежную помощь.
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09.08.2020 18:18 Відповісти
Туловище,гибнут на фронте, за УКРАИНУ - это одно, но когда гибнут просто из-за своего бестолкового выбора - это другое.. а твоя вовочка многих именно к этому людей и ведёт..
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09.08.2020 18:26 Відповісти
Может ты тоже в 14-ом против Пэтиного "Одностороннего прекращения огня" протестовал?Или то было оправдано и мудро?
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09.08.2020 18:45 Відповісти
Уяви собі протестував і в 14,15,16 , проти вселяких хлібних,Різдвяних, протестував проти розблокування Даунбаса , протестувал проти імітаціі рехворм та т. ін !!! І далі буду протестувати проти недолугих дій влади,будь якої !!!))
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09.08.2020 18:51 Відповісти
Абсолютно правильный подход.А в чем тогда проблема?А по поводу "перемирий"-нам деваться некуда:после подписания минской херни,если мы не будем корчить из себя миролюбивых чуваков,а пойдем на обострение,ЕС снимет санкции с рф.Или ты сомневаешься,что они только и ждут,чтоб опять с кацапьем брататься и,если бы не США,то и вообще санкций не было бы.Момент упущен.Надо было перехватывать инициативу,когда кацапы Дебалю штурмовали.Тогда даже Горловка пустая стояла,а кацапы стянули весь свой бомонд аж из Луча
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09.08.2020 19:39 Відповісти
Зеленофил, или ******** - сам определяйся к имени нарицательному тебе более подходящее.. открою тебе страшную тайну, ещё 25-го мая 14-го года, я сказал что петик - будет позором большим чем ющ и янык вместе взятые... И с такой же уверенностью скажу тебе - вовочка в своем предательстве и скорее навязанном идиотизме переплюнет всех перечисленных вместе взятых..
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09.08.2020 19:10 Відповісти
А с чего ты взял,что я поклонник кэвээнщика Володи?
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09.08.2020 19:31 Відповісти
Подход простой и с происходящего вполне логичный - или ты зелено-касапский петишист что практически слова синонимы или ты за УКРАИНУ..
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09.08.2020 19:49 Відповісти
Скажу так:зеленые и шоколадные тоталитарные секты меня привлекают мало
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09.08.2020 19:51 Відповісти
Значит вликут опожоповцы.. дружбан, если ты не за Юлю или Гриценко - значит ты против УКРАИНЫ - формула совсем простой и правильной стала..
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09.08.2020 19:55 Відповісти
А можно мне за Сенцова?
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09.08.2020 20:53 Відповісти
Нету такой буквы в алфавите.. хватит с УКРАИНЫ вовочки..
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09.08.2020 20:57 Відповісти
А Жульетты-не хватит?
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09.08.2020 20:59 Відповісти
Если ты против Пети, ты - агент Кремля .. и не спорь Секта агрессивного меньшинства тебе это тут докажет на раз-два
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09.08.2020 19:58 Відповісти
Какое там "агрессивное меньшинство"?Погавкать в инете да бывшую правую руку Медведчука Гетьманом назвать-ото и все величие.А в жизни так я их вообще не встречал.Шоколадник-оно,как биткоин:вроде и есть,а никто не видел
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09.08.2020 20:57 Відповісти
Отважный, а ты немного на себя берешь?? Ты бы не был таким отчаянным..
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09.08.2020 20:59 Відповісти
А ты типа-кладезь мудрых советов?
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09.08.2020 21:05 Відповісти
Это ты спрашиваешь, или утверждаешь - куй тебя просцышь.. я говорю - ты плуг полувменяемый, который сам определиться не может что ему в жизни надо.. поймёшь написанное, или картинки рисовать надо???
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09.08.2020 21:35 Відповісти
Послушай папу, выродок опожоповский - это уже даже понятно людям которым куй положить на такое недоразумение как ты.. ты можешь хрюкнуть, пукнуть, даже что-то вменяемое сказать - сути дела дела не меняет.. есть людям которым дано, есть туловища которым не дано.. туловище, природа всё сказала за тебя, она даже понимает лучше и быстрее тебя.. Дай БОГ чтобы я ошибался, но не дай БОГ чтобы я ошибался в тебе... Чувак, я в тебе уверен, своим имбецилизмом в нашей одурманенный временно стране с зеленофилами и петишистами - у тебя есть какой-то понтовый шанс.. но этот шанс у тебя заканчивается ровно там, где Люди такие как Я - решат сказать тебе - стоп тормозило.. дура, куда ты прыгаешь?? На тренажёрах тренируйся, олигофрен в третьем поколении..
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09.08.2020 22:08 Відповісти
По поводу опожоповских:твой стиль дешевой сявки именно их и напоминает.А на счет "папа":писюн у тебя еще слабо расправился.Что там тебе "дано"?Поллитра или косого?
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09.08.2020 23:23 Відповісти
А соєві незадоволені чомусь.
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09.08.2020 17:57 Відповісти
ИЗ БЛОГА БУТУСОВА "НАГРАЖДЕНИЕ НЕПРИЧАСТНОГО" о том . как Зеленский сдержал слово о том , что будет держать под контролем ситуацию...
Награжденный за мужество, знавший обстановку, СБЕЖАЛ, а медик, который не знал обстановку, подорвался на мине и погиб. Оставшийся один командир эвакуационной группы попал под обстрел, получил контузию и в одиночку не смог выполнить задачу. Журавель погиб от потери крови, хотя его шансы на выживание были высокими, он был командиром награжденного.
Единственный выполнявший задачу до конца воин - офицер, командовавший эвакуационной группой. Но его Зеленский не наградил. Ни министр обороны, ни главком ВСУ, ни командование 35-й бригады почему-то его не представили к ордену.
Почему же наградили недостойного? Да потому что его отправили снимать сюжет для телевидения к отцу погибшего Ярослава Журавля. К отцу его командира, которого награжденный за мужество побоялся вытаскивать.
То есть дали боевой орден за участие в пиар-акции. А воину, который по-настоящему собой рисковал и проявил мужество, и сейчас находится на лечении в госпитале, орден не дали. Хотя награждать должны, прежде всего, тех, кто берет на себя ответственность, а не тех, кто ближе к начальству.
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09.08.2020 18:16 Відповісти
Зебилам такое неинтересно, для них "какая разница" кого наградили ...
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09.08.2020 18:20 Відповісти
Це жахлива інфа! Це навіть не можна навіть поставити риторичне питнання , бо за жостокістю несправедливості воно непорівнянне з жорстокістю похерізму головнокомандуючого - "А під яким зіллям воно дивилось ті відео з фронту чи йому просто принесли прізвище живого учасника тих подій й на фронті , щоб можна було поїхати попіаритись... Бо у госпіталі піар слабенький а ось на лінії фронту у перемир'я... Боже очисти швидще Україну!
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09.08.2020 18:28 Відповісти
Шановний пане Бутусов , саме тому, що Ви причетні до помірної лояльності у часи перемоги на президентських саме до перемагаючого, це дуже мало написати про це блог! Бо скоро снайпери вбивючі наших герої з ТОЙ СТАРАНИ будуть поповнювати штат навколо Таранова у ОПі Єрамка
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09.08.2020 18:33 Відповісти
Тобі подобається що на Сході роблять Придністров'я №2?
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09.08.2020 18:18 Відповісти
Ні. Що пропонуєш?
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09.08.2020 18:20 Відповісти
Стріляти
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09.08.2020 18:31 Відповісти
нашо питати в сциклі такі речі ?
воно готове забути про кров і бігти в кацапські обійми.
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09.08.2020 18:50 Відповісти
Сам будеш стріляти чи нехай хтось інший за тебе вмирає?
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09.08.2020 18:54 Відповісти
Скільки вчора загинуло на війні? А скіільки на дорогах?
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09.08.2020 19:04 Відповісти
Відривай сраку від дивана - і фпірьод.
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09.08.2020 19:09 Відповісти
Тобто ти не знайшов ніколи кращого за мене хто може воювати. А до кого ж їздив Бубочка?
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09.08.2020 19:31 Відповісти
Ти ж пропонуєш стріляти, але сам цього робити не бажаєш. Про таких кажуть: Хоче чужими руками жар загрібати.
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09.08.2020 20:34 Відповісти
Опять Президент Зеленский молодец .
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09.08.2020 18:12 Відповісти
Від початку доби обстрілів із боку противника не зафіксовано, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 35
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09.08.2020 18:15 Відповісти
Від початку доби обстрілів із боку противника не зафіксовано, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 9398
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09.08.2020 18:14 Відповісти
А далі це бидляче їде вступати до наших *вишів * ! ..
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09.08.2020 18:22 Відповісти
Від початку доби обстрілів із боку противника не зафіксовано, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 7528
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09.08.2020 18:20 Відповісти
Яке етичне ,моральне право мав цей уклоніст приймати мурановий берет !!)))
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09.08.2020 18:40 Відповісти
Виглядає,приблизно, як вояка з аксельбантами і шевроном стройбата !!)))
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09.08.2020 18:44 Відповісти
Как в таком замечательном месте, как Украина, рождаются такие 'люциферы' - парадокс
Воин диванный- с таким ником
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09.08.2020 18:42 Відповісти
та хоч диванний.
а ти взагалі ні про що.
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09.08.2020 18:48 Відповісти
Ти дурна тому що дуже набожна і не знаєш першого значення цього імені.
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09.08.2020 18:52 Відповісти
Та мало хто знає...
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09.08.2020 19:20 Відповісти
так це ж пєремога!
боевая задача по возвращению оккупированных территорий выполнена
или не выполнена?
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09.08.2020 18:34 Відповісти
туман
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09.08.2020 18:43 Відповісти
Эээх.. Якби Петра обрали.. Вже б парад у Севастополі проводили
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09.08.2020 20:01 Відповісти
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09.08.2020 20:57 Відповісти
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09.08.2020 20:58 Відповісти
Ну нема віри цим офіційним інформаторам !!))
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09.08.2020 18:42 Відповісти
Від початку доби обстрілів із боку противника не зафіксовано, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 2225
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09.08.2020 18:57 Відповісти
 
 