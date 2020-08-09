Від початку доби обстрілів із боку противника не зафіксовано, - пресцентр ОС. ВIДЕО

Від початку поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил обстрілів із боку противника не зафіксовано.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

"Водночас у ранкові години зафіксовано одне порушення противником домовленостей, досягнутих у межах Тристоронньої контактної групи: поблизу тимчасово окупованого населеного пункту Трудівське ворог проводив інженерне обладнання позицій у бік наших підрозділів", - йдеться в повідомленні.

У пресцентрі ОС зазначають, що чотирнадцяту добу поспіль, відколи проголошено режим припинення вогню, який набув чинності 27 липня, серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.

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Підсумки за минулу добу

8 серпня збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню. Ворожу провокацію з підствольного гранатомета зафіксовано в районі населеного пункту Шуми. Неприцільні постріли не становили загрози життю і здоров'ю, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали. Втрат унаслідок ворожих обстрілів немає.

За минулу добу представниками Національної поліції зі складу Об'єднаних сил виявлені 88 адміністративних правопорушень. Упродовж доби підрозділами поліції зведених загонів перевірені 6 770 транспортних засоби і 4 987 осіб. Також було затримано 4 людей, яких підозрюють у причетності до збройних формувань Російської Федерації.

Через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" на контрольовану Об'єднаними силами територію прибуло 726 осіб. У зворотному напрямку - 1 177 осіб. Через КПВВ "Мар'їнка" в обидва боки прослідувало по одній людині. Через КПВВ "Новотроїцьке" на контрольовану Об'єднаними силами територію прибула 1 людина.

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