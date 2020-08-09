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Кілька сотень громадян Білорусі, які були присутні під посольством у Києві, не встигли проголосувати. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
О 20:00 виборча дільниця в посольстві Білорусі зачинилася.
Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це заявив посол Білорусі Ігор Сокол, який вийшов до присутніх.
Це викликало обурення, присутні почали скандувати "Ганьба", "Живе Білорусь" і підняли свої паспорти.
За даними кореспондента, не встигли проголосувати 250-300 осіб.
Нагадаємо, в неділю, 9 серпня, в Білорусі відбулись президентські вибори. Біля посольства Білорусі в Києві із самого ранку стояла черга з охочих проголосувати.
Топ коментарі
+8 Петя Петрович
показати весь коментар09.08.2020 21:43 Відповісти Посилання
+8 Юрий Гресь
показати весь коментар09.08.2020 21:44 Відповісти Посилання
+8 саша паламарчук
показати весь коментар09.08.2020 22:03 Відповісти Посилання
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Діалекти української більше різняться, а ніж українська літературна та білоруська. Московщина натягнула на Литву свою Бєларуссію, на Україну малороссія не натягнулась. Білорусь,Малоросія - це землі,окуповані московитами у Литви,України(Русі).
https://twitter.com/Belsat_TV Белсат TV https://twitter.com/Belsat_TV @Belsat_TV https://twitter.com/Belsat_TV/status/1292542438435938304 18 мин
На подступах да плошчы Леніна ў Баранавічах сабралася 8-10 тысяч чалавек.
Міліцыя спрабавала разагнаць людзей слёзатачывым газам, але людзі застаюцца недалёка ад плошчы.
Крыніца: Мая краіна Беларусь
У цэнтр Менску па прылеглых да праспекта вуліцах ідуць натоўпы людзей.
Крыніца: NEXTA