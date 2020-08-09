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Кілька сотень громадян Білорусі, які були присутні під посольством у Києві, не встигли проголосувати. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

О 20:00 виборча дільниця в посольстві Білорусі зачинилася.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це заявив посол Білорусі Ігор Сокол, який вийшов до присутніх.

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Це викликало обурення, присутні почали скандувати "Ганьба", "Живе Білорусь" і підняли свої паспорти.

За даними кореспондента, не встигли проголосувати 250-300 осіб.

Кілька сотень громадян Білорусі, які були присутні під посольством у Києві, не встигли проголосувати 01

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Кілька сотень громадян Білорусі, які були присутні під посольством у Києві, не встигли проголосувати 02
Кілька сотень громадян Білорусі, які були присутні під посольством у Києві, не встигли проголосувати 03
Кілька сотень громадян Білорусі, які були присутні під посольством у Києві, не встигли проголосувати 04
Кілька сотень громадян Білорусі, які були присутні під посольством у Києві, не встигли проголосувати 05
Кілька сотень громадян Білорусі, які були присутні під посольством у Києві, не встигли проголосувати 06

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Кілька сотень громадян Білорусі, які були присутні під посольством у Києві, не встигли проголосувати 07
Кілька сотень громадян Білорусі, які були присутні під посольством у Києві, не встигли проголосувати 08
Кілька сотень громадян Білорусі, які були присутні під посольством у Києві, не встигли проголосувати 09
Кілька сотень громадян Білорусі, які були присутні під посольством у Києві, не встигли проголосувати 10
Кілька сотень громадян Білорусі, які були присутні під посольством у Києві, не встигли проголосувати 11
Кілька сотень громадян Білорусі, які були присутні під посольством у Києві, не встигли проголосувати 12

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Кілька сотень громадян Білорусі, які були присутні під посольством у Києві, не встигли проголосувати 13
Кілька сотень громадян Білорусі, які були присутні під посольством у Києві, не встигли проголосувати 14
Кілька сотень громадян Білорусі, які були присутні під посольством у Києві, не встигли проголосувати 15
Кілька сотень громадян Білорусі, які були присутні під посольством у Києві, не встигли проголосувати 16
Кілька сотень громадян Білорусі, які були присутні під посольством у Києві, не встигли проголосувати 17
Кілька сотень громадян Білорусі, які були присутні під посольством у Києві, не встигли проголосувати 18
Кілька сотень громадян Білорусі, які були присутні під посольством у Києві, не встигли проголосувати 19
Фото, відео: Олег Богачук

Нагадаємо, в неділю, 9 серпня, в Білорусі відбулись президентські вибори. Біля посольства Білорусі в Києві із самого ранку стояла черга з охочих проголосувати.

Автор: 

Білорусь (7987) вибори (6725) Київ (19794) Богачук Олег (1457)


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Топ коментарі
+8
Это формальность, главное что будет после выборов, схавают ли опять белорусы беспредел который устроил фашист лукашенко
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09.08.2020 21:43 Відповісти
+8
Отут она и будет "президентствовать" вместе с зеленой соплей)))
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09.08.2020 21:44 Відповісти
+8
Кілька сотень громадян Білорусі, які були присутні під посольством у Києві, не встигли проголосувати - Цензор.НЕТ 4106
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09.08.2020 22:03 Відповісти
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Индюкович назначил министром обороны Украины капитана ФСБ Лебедева по рекомендации плешивого педофила...ТОЧКА....Бук,не пудри мозги.... До Лебедева был Саламатин также ангент ФСБ
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09.08.2020 22:36 Відповісти
в Минске митингующие отбивают своих у омона https://www.youtube.com/watch?v=V-BVn7hXsgY
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09.08.2020 22:38 Відповісти
Агентом КГБ был даже Александр Исаевич Солженицын,написавший ГУЛАГ.....
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09.08.2020 22:38 Відповісти
Спалился, эту тайну знали только сотрудники третьего отдела КГБ!
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09.08.2020 22:46 Відповісти
https://twitter.com/Deryban

https://twitter.com/Deryban

https://twitter.com/Deryban ₴₴₴

Діалекти української більше різняться, а ніж українська літературна та білоруська. Московщина натягнула на Литву свою Бєларуссію, на Україну малороссія не натягнулась. Білорусь,Малоросія - це землі,окуповані московитами у Литви,України(Русі).
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09.08.2020 22:41 Відповісти
https://twitter.com/Belsat_TV

https://twitter.com/Belsat_TV Белсат TV https://twitter.com/Belsat_TV @Belsat_TV https://twitter.com/Belsat_TV/status/1292542438435938304 18 мин

На подступах да плошчы Леніна ў Баранавічах сабралася 8-10 тысяч чалавек.
Міліцыя спрабавала разагнаць людзей слёзатачывым газам, але людзі застаюцца недалёка ад плошчы.
Крыніца: Мая краіна Беларусь
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09.08.2020 22:44 Відповісти
А проверить паспорта у собравшихся. Я думаю там больше половины будут лаптеногие!
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09.08.2020 22:46 Відповісти
Вербовкой агентов КГБ-ФСБ занималось Пятое Управление КГБ СССР.в сети этих негодяев попали многие артисты,режиссеры,операторы,мультипликаторы и прочие Шуты...
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09.08.2020 22:45 Відповісти
А Ослик Оманский там есть?
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09.08.2020 22:46 Відповісти
Белсат TVhttps://twitter.com/Belsat_TV @Belsat_TV https://twitter.com/Belsat_TV/status/1292547135871815681 3 мин

У цэнтр Менску па прылеглых да праспекта вуліцах ідуць натоўпы людзей.
Крыніца: NEXTA

Кілька сотень громадян Білорусі, які були присутні під посольством у Києві, не встигли проголосувати - Цензор.НЕТ 2863
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09.08.2020 22:48 Відповісти
Раньше надо было прийти, а не в конце дня.
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09.08.2020 23:16 Відповісти
Кацапня на гілці «карусєлі» пристроіла.
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09.08.2020 23:21 Відповісти
не подобається мені коли в Київі скандують "Пазор"
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10.08.2020 00:36 Відповісти
Путін обкакався з його апазіційой.
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10.08.2020 07:00 Відповісти
Лука оборзел
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11.08.2020 10:37 Відповісти
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