Кілька сотень громадян Білорусі, які були присутні під посольством у Києві, не встигли проголосувати. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

О 20:00 виборча дільниця в посольстві Білорусі зачинилася.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це заявив посол Білорусі Ігор Сокол, який вийшов до присутніх.

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Це викликало обурення, присутні почали скандувати "Ганьба", "Живе Білорусь" і підняли свої паспорти.

За даними кореспондента, не встигли проголосувати 250-300 осіб.

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Фото, відео: Олег Богачук

Нагадаємо, в неділю, 9 серпня, в Білорусі відбулись президентські вибори. Біля посольства Білорусі в Києві із самого ранку стояла черга з охочих проголосувати.