Трасу Київ-Чоп перекривали на Закарпатті на знак протесту проти будівництва сміттєпереробного заводу, - ЗМІ. ВIДЕО

Між селами Дубрівка та Ракошино на Закарпатті 9 серпня люди заблокували трасу Київ-Чоп. Увечері рух транспорту відновили.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео акції оприлюднив у телеграм-каналі "Безпечне місто Ужгород" користувач Alex.

Дивіться також: На Закарпатті триває розчищення річок від сміття і деревини після паводка, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Протестувальники перекрили дорогу і відмовилися пропустити автомобіль, в якому перебувала дитина, уточнив він "Суспільному".

За словами чоловіка, серед учасників акції було багато неповнолітніх.

На плакатах у них були такі гасла: "Ми не сміття", "Розікрали наші землі, а залишки під полігон?"

На місці працювали правоохоронці. Як повідомив представник Патрульної поліції Закарпаття Олександр Бодня, учасників дорожнього руху попередили про ускладнений рух на відрізку траси Київ-Чоп (М-06). Зокрема, неподалік від сіл Дубрівка та Чабанівка (787 кілометр).

Дивіться також: Жителі Прикарпаття перекрили дорогу, вимагаючи її ремонту. ФОТОрепортаж

Приблизно о 17:00 стало відомо, що рух транспорту на цій ділянці відновили.

Як стало відомо Укрінформу з власних джерел, люди протестували проти будівництва у їхньому селі сміттєпереробного заводу.