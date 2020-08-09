УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5580 відвідувачів онлайн
Новини Відео
6 745 43

Трасу Київ-Чоп перекривали на Закарпатті на знак протесту проти будівництва сміттєпереробного заводу, - ЗМІ. ВIДЕО

Між селами Дубрівка та Ракошино на Закарпатті 9 серпня люди заблокували трасу Київ-Чоп. Увечері рух транспорту відновили.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео акції оприлюднив у телеграм-каналі "Безпечне місто Ужгород" користувач Alex.

Дивіться також: На Закарпатті триває розчищення річок від сміття і деревини після паводка, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Протестувальники перекрили дорогу і відмовилися пропустити автомобіль, в якому перебувала дитина, уточнив він "Суспільному".

За словами чоловіка, серед учасників акції було багато неповнолітніх.

На плакатах у них були такі гасла: "Ми не сміття", "Розікрали наші землі, а залишки під полігон?"

На місці працювали правоохоронці. Як повідомив представник Патрульної поліції Закарпаття Олександр Бодня, учасників дорожнього руху попередили про ускладнений рух на відрізку траси Київ-Чоп (М-06). Зокрема, неподалік від сіл Дубрівка та Чабанівка (787 кілометр).

Дивіться також: Жителі Прикарпаття перекрили дорогу, вимагаючи її ремонту. ФОТОрепортаж

Приблизно о 17:00 стало відомо, що рух транспорту на цій ділянці відновили.

Як стало відомо Укрінформу з власних джерел, люди протестували проти будівництва у їхньому селі сміттєпереробного заводу.

Автор: 

сміття (480) протест (2411) сміттєпереробка (174) Закарпатська область (2089)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+18
Дикі люди. Самі все кругом засрали і хотять щоб їхній срач хтось забирав до себе
05.08.20 23:05https://censor.net/news/3212173/na_zakarpate_prodoljaetsya_raschistka_rek_ot_zatorov_musora_i_drevesiny_posle_pavodka_gschs_fotoreportaj

04.08.20 14:00https://censor.net/photo_news/3211809/110_kubometrov_musora_dostali_iz_reki_borjava_na_zakarpate_fotoreportaj

07.07.20 17:17https://censor.net/news/3206663/prezident_vengrii_pojalovalsya_zelenskomu_chto_strana_tonet_v_karpatskom_musore

20.05.20 10:25https://censor.net/video_news/3196687/tonny_musora_skopilis_v_turisticheskom_sele_kvasy_na_zakarpate_zasoryaetsya_tisa_video

Мо мадьяри **********, заберуть собі, га ?
показати весь коментар
09.08.2020 22:29 Відповісти
+17
Як засрати лісосмуги власним лайном, так нормально. А тут протест. Хто вам ваше сміття вивезе і чого? Хай буде заводик. Контролюйте токсичність, розподіляйте сміття. Хоть щодня вимірюйте токсичність. В чому проблема?
показати весь коментар
09.08.2020 22:38 Відповісти
+16
Коли це бидло вирубує карпатські ліси, то ніхто дороги не перекриває.Коли лісовозами дороги вщент розбивають, то теж ніхто поперек тих доріг не стає. А власне гімно за собою ніхто прибирати не хоче: все в річку і нехай мадярам пливе. Живуть контрабандою. От такий нарід.
показати весь коментар
09.08.2020 22:52 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В Минске начались серьезные столкновения, полиция пустила в ход светошумовые гранаты.
показати весь коментар
09.08.2020 22:27 Відповісти
Хай їм Бог помогає...
показати весь коментар
09.08.2020 22:30 Відповісти
Хай їм розум допоможе))
показати весь коментар
09.08.2020 22:33 Відповісти
в Минске митингующие отбивают своих у омона https://www.youtube.com/watch?v=V-BVn7hXsgY
показати весь коментар
09.08.2020 22:35 Відповісти
Так за кордоном все голосуют за Тихановскую. Ясно кому выгодно скинуть Бацьку. У кого есть деньги чтобы все в Белоруссии скупить, тот и старается его скинуть. А Бацька ведь как нам на фронте помогает. Кто еще в СНГ помогает нам на фронте так много как он?
показати весь коментар
09.08.2020 22:41 Відповісти
Три речення осилил. Дальше всё плохо, может т9?
показати весь коментар
09.08.2020 22:45 Відповісти
Он не помогает а рубит бабло, это разные вещи.
показати весь коментар
09.08.2020 22:46 Відповісти
що таке синиге, де України немає, і як тарган допомагає?
показати весь коментар
10.08.2020 21:36 Відповісти
Та да, молодца, ломанулись уверенно. Главное что бы был заводила
показати весь коментар
09.08.2020 22:42 Відповісти
Молодцы, знатно наваляли, правда омоновцев было совсем мало. А видео выложили зря, могут и сроки получить кого опознают.
показати весь коментар
09.08.2020 22:45 Відповісти
Дикі люди. Самі все кругом засрали і хотять щоб їхній срач хтось забирав до себе
05.08.20 23:05https://censor.net/news/3212173/na_zakarpate_prodoljaetsya_raschistka_rek_ot_zatorov_musora_i_drevesiny_posle_pavodka_gschs_fotoreportaj

04.08.20 14:00https://censor.net/photo_news/3211809/110_kubometrov_musora_dostali_iz_reki_borjava_na_zakarpate_fotoreportaj

07.07.20 17:17https://censor.net/news/3206663/prezident_vengrii_pojalovalsya_zelenskomu_chto_strana_tonet_v_karpatskom_musore

20.05.20 10:25https://censor.net/video_news/3196687/tonny_musora_skopilis_v_turisticheskom_sele_kvasy_na_zakarpate_zasoryaetsya_tisa_video

Мо мадьяри **********, заберуть собі, га ?
показати весь коментар
09.08.2020 22:29 Відповісти
Эсли накписать правду кто там живёт то забанят
показати весь коментар
09.08.2020 22:31 Відповісти
так там кто венгры..бррр....цыгане ихние сородичи.....бррр два раза
словаков нема от слова вообще и да Любители Путина Руссины...
показати весь коментар
09.08.2020 22:32 Відповісти
Возможно присутствует проблема правильной подачи информации.
Если это действительно перерабатывающий завод, то единственным аргументом протестующих, скорее всего является фраза "где угодно, но не рядом с нами".
Но вполне возможно, что это обычный мусорный полигон и тогда дело другое.
показати весь коментар
09.08.2020 22:33 Відповісти
А насколько это близко к селу? Если прямо рядом, то я тоже был бы против. Если километров 15-20 в сторону, то надо смотреть что за проект, розу ветров, как будет перерабатываться. Завод не строят ради мусора из одного села, значит это не их мусор. Почему надо прямо рядом? Потому что земельку кто-то хочет свою продать под завод, я так думаю.
показати весь коментар
09.08.2020 23:24 Відповісти
А 15-20 километров другое село и круг замкнулся.
Всем не угодишь.
Но вот мое личное мнение: если этих людей не беспокоит то, что они выбрасывают мусор в поле или в лесу, то и строителей завода не должно беспокоить мнение этих людей.
показати весь коментар
09.08.2020 23:29 Відповісти
Так это для мукачевского мусора...а почему бы в самом Мукачево не построить? Срать мы будем у соседей....так?
показати весь коментар
09.08.2020 23:31 Відповісти
В Украіні мало місць, віддалeних від найближчого насeлeного пункту більшe, ніж на 6 км, а ті, що зрідка трапляються - гори або болото.
показати весь коментар
10.08.2020 00:42 Відповісти
Мля які 15-20км ??? Люди як що ви не розумієте про що кажете то не пішіть х#йню краще! У Лондоні серед міста сміття переробник (не знаю завол то чи ні але сміття звозять у будівлю) , й не один , стоїть , запаху 0 , чисто й гарно. Які на 15 км.... 2-3 км достатньо.
Усі такі бл# "спеціалісти" аж пи#дець.
показати весь коментар
10.08.2020 05:47 Відповісти
Ну так пусть для мукачевского мусора в центре Мукачево и строят! Чего тащить к соседям свое гавно...сами пусть и перерабатывают.
Усі такі бл# "хазяi'" аж пи#дець, гадить по соседям...
показати весь коментар
10.08.2020 08:35 Відповісти
заводи такі будують біля сміттєзвалищ безпосередньо, і в чому проблема що збудують той завод, жодного слова, що не зможуть річкою сміття сплавляти своїм родичам циганам?
показати весь коментар
10.08.2020 21:38 Відповісти
Лучше кидать мусор где попало? Загажено все и повсеместно. Но находятся полезные идиоты, которые блокируют правильные и полезные дела.
показати весь коментар
09.08.2020 22:33 Відповісти
Чого це где попало, сміття у Закарпатті мечуть виключно у здовж річок а коли чергова річна "норма опадів" на добу)) зносить це сміття на мадяри і словаки, звичайно їм не треба того сміттєпереробного заводу...
показати весь коментар
09.08.2020 22:38 Відповісти
цікаво...
а люди не думають, що з тим сміттям робити ?
показати весь коментар
09.08.2020 22:33 Відповісти
Садовий оно розтрушує його по всій Україні.
Рівномірно.
показати весь коментар
09.08.2020 22:43 Відповісти
Що вони звіздять ""Разворовали наши земли, а остатки под полигон?". Источник: https://censor.net/v3212738
Без рішення їхньої сільради (сесії депутатів) неможливо навіть кв.сантиметра віддати.
Всі протестуючі здоровенні, вгодовані більше 120кг. битої ваги, на чому жирок нагуляли ? Контрабас, італьянскі посилкі чи дрова ?
показати весь коментар
09.08.2020 22:35 Відповісти
Таки Дикi люди... Бога должны благодарить что будет мясоперерабатывающий завод. Ведь это же их чистота и гигиена.
показати весь коментар
09.08.2020 22:36 Відповісти
вываливайте мусор им в посадках, им не нужны рабочие места и чистые города
показати весь коментар
09.08.2020 22:36 Відповісти
Они хотят чтобы их мусор по другим городам Украины втихаря сбрасывали самосвалами.
показати весь коментар
09.08.2020 22:38 Відповісти
Як засрати лісосмуги власним лайном, так нормально. А тут протест. Хто вам ваше сміття вивезе і чого? Хай буде заводик. Контролюйте токсичність, розподіляйте сміття. Хоть щодня вимірюйте токсичність. В чому проблема?
показати весь коментар
09.08.2020 22:38 Відповісти
Завод или полигон? Если завод, то по последним технологиям...Хотя в Киеве работает не самый новый и не жалуются....
показати весь коментар
09.08.2020 22:40 Відповісти
Идите нахер с вашим мусором тогда. Хватит развозить его по всей Украине
показати весь коментар
09.08.2020 22:42 Відповісти
дебилы
показати весь коментар
09.08.2020 22:45 Відповісти
Коли це бидло вирубує карпатські ліси, то ніхто дороги не перекриває.Коли лісовозами дороги вщент розбивають, то теж ніхто поперек тих доріг не стає. А власне гімно за собою ніхто прибирати не хоче: все в річку і нехай мадярам пливе. Живуть контрабандою. От такий нарід.
показати весь коментар
09.08.2020 22:52 Відповісти
Завод они не хотят. А что они хотят? Свой мусор сбрасывать в реки, вывозить в Венгрию или на Восточную Украину?
показати весь коментар
09.08.2020 23:13 Відповісти
Вуйкам було добре в ріку сміття звалювати, нащо їм завод?
показати весь коментар
09.08.2020 23:19 Відповісти
На Закарпатті місцеві мешканці віками викидали увесь непотріб в малі і великі річки. Потім це все гівно несло до мадяр і румунів. Але в цьому році природа поглумилася і зробила із сміття загати, через які потічки стали річками і затопили на Закарпатті все навкруг. Йой, де та держава, чого ніц не робить? Протестують, гадають до мадяр їхнє гівно пливтиме вічно?
показати весь коментар
09.08.2020 23:28 Відповісти
в 90х у нас появились пластиковые кульки, бутылки и упаковка.

прошло 20 лет и мы загадили всю страну мусором.
показати весь коментар
10.08.2020 00:06 Відповісти
Усю планету.
показати весь коментар
10.08.2020 05:39 Відповісти
хай зеля відосік зашпилить
показати весь коментар
10.08.2020 02:56 Відповісти
Давайте дальше засирать лесополосы мусором и хламом. Пусть все утонут в нём, но перерабатывать не будем
показати весь коментар
10.08.2020 10:08 Відповісти
На плакатах у них были такие лозунги: "Мы не мусор", "Разворовали наши земли, а остатки под полигон?". Источник: https://censor.net/v3212738

Це зовсім БРЄД. В Данії чи Голандії сміттєвопереробні заводи є навіть у ЦЕНТРАХ МІСТА і ніяких дискомфортів для місцян, а тут срач подняли коли за містом будують таке підприємство.
ПО ЦІЙ ЛОЗИЦІ КРАЩЕ ФУРИ ЗІ СМІТТЯМ ВОЗИТИ І СКИДАТИ ПО ВСІЙ УКРАЇНІ
показати весь коментар
10.08.2020 11:50 Відповісти
 
 